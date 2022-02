PIPPITEL! – SU CANALE5 LA PARTITA DI COPPA ITALIA MILAN-LAZIO CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.4% DI SHARE. SU RAI1 IL FILM “COSA MI LASCI DI TE” INCHIODA AL 13.7% - “LE IENE” RITORNANO SU ITALIA1 CON BELEN E TEO MAMMUCARI MA NON VANNO OLTRE L’8.9% - SU RAI3 VA FORTE “CHI L’HA VISTO?” CON L’11.6% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 5.6% - AMADEUS (21.7%), “STRISCINA” (16.2%), PALOMBA (4.7%), GRUBER (6.4%)

Nella serata di ieri, mercoledì 9 febbraio 2022, su Rai1 la prima tv di Cosa mi lasci di te ha conquistato 2.892.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale5 la partita di Coppa Italia Milan-Lazio ha incollato davanti al video 4.642.000 spettatori con uno share del 19.4%. Su Rai2 The Good Doctor 5 ha interessato 1.093.000 spettatori (4.4%) e The Resident 4 872.000 spettatori (4%). Su Italia1 il ritorno de Le Iene con i nuovi conduttori Teo Mammucari e Belen Rodriguez ha raccolto 1.408.000 spettatori pari all’8.9% (presentazione a 1.408.000 e il 5.5%).

Su Rai3 Chi l’ha Visto? è visto da 2.307.000 spettatori con l’11.6% (presentazione a 1.534.000 e il 6%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 939.000 spettatori (5.6%). Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi registra 505.000 spettatori pari al 3.2%. Su Tv8 4 Hotel segna 377.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Amiche da morire è seguito da 340.000 spettatori pari all’1.6%.

Sul 20 Big Game – Caccia al presidente è la scelta di 457.000 spettatori (1.9%). Su Rai4 Into the Storm arriva a 387.000 spettatori (1.6%). Su Iris Prova a prendermi incolla 423.000 spettatori con il 2.1%. Su RaiPremium la replica della prima puntata de L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta sigla 250.000 spettatori (1.1%). Su SkyUno Italia’s Got Talent totalizza 201.000 spettatori con lo 0.9% (398.000 i dati cumulati).

Access Prime Time

Pareggio tra Giusti e Corsi.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 5.516.000 spettatori con il 21.7%. Su Canale5 Striscia la Notizina, dalle 20:36 alle 20:47, raccoglie una media di 3.990.000 spettatori pari al 16.2%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 775.000 spettatori (3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.377.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.413.000 spettatori (5.8%) e Un Posto al Sole da 1.845.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.162.000 individui all’ascolto (4.7%) nella prima parte e 981.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.620.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 376.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Don’t Forget The Lyrics ha raccolto 380.000 spettatori (1.5%).

Preserale

Bonolis al 21.2%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.706.000 spettatori pari al 21.7%, mentre L’Eredità è visto da 5.009.000 spettatori pari al 24.7%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.726.000 spettatori (16.7%), mentre Avanti un Altro ha convinto 4.174.000 spettatori (21.2%). Su Rai2 Cerchi Azzurri raccoglie 442.000 spettatori (2.4%) e 9-1-1 699.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 672.000 spettatori (3.1%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.868.000 spettatori pari al 13.5%, mentre Blob segna 1.188.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 833.000 spettatori (3.6%). Su La7 Lie to Me ha totalizzato 96.000 spettatori (0.6%) nel primo episodio e 188.000 spettatori (1%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 300.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Little Big Italy incolla 201.000 spettatori (1%).

Daytime Mattina

Storie Italiane leader.

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 557.000 spettatori (10.6%) nella presentazione dalle 7:11 alle 7:54 e 1.043.000 spettatori (18%) dalle 8:38 alle 9:49; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.125.000 spettatori (18.5%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 971.000 spettatori (18.9%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina, dalle 6 alle 7:56, informa 660.000 spettatori con il 17.9% e Tg5 Mattina 1.277.000 spettatori con il 20.9%, mentre Mattino Cinque News ha raccolto 1.019.000 spettatori con il 17.8% nella prima parte dalle 8:43 alle 9:47 e 852.000 spettatori con il 16.4% nella seconda parte dalle 9:52 alle 10:36.

Su Rai2 le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, dalle 9:12 alle 11:01, interessano 419.000 spettatori pari al 7.7% (Curling a 408.000 e il 7.6%, Sci di Fondo a 366.000 e il 7.3%, Sci Freestyle a 424.000 e l’8.3%). Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 142.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio, 175.000 spettatori (3.3%) e 178.000 spettatori (3.4%) nel terzo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia dalle 6:59 alle 7:35 realizza un ascolto pari a 592.000 spettatori e il 13%, mentre TgR – Buongiorno Regione dalle 7:39 alle 8 745.000 spettatori e il 12.8%. A seguire Agorà convince 338.000 spettatori pari al 5.7% e Agorà Extra 278.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 152.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 193.000 spettatori (3.4%) e Coffee Break di 161.000 spettatori (3.1%).

Daytime Mezzogiorno

Bene I Fatti Vostri.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 895.000 spettatori (14.9%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.684.000 spettatori (15.2%). Su Canale5 Forum totalizza 1.503.000 spettatori con il 18.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 629.000 spettatori (9.4%) nella prima parte e 957.000 spettatori (9%) nella seconda parte. Su Italia1 Chicago P.D. è seguito da 222.000 spettatori (2.9%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 630.000 spettatori (4.9%) e Sport Mediaset a 784.000 spettatori (5.5%).

Su Rai3 Elisir interessa 305.000 spettatori pari al 5.1% (presentazione a 277.000 e il 5.6%), il Tg3 delle 12 informa 881.000 spettatori (9.8%), Quante Storie conquista 611.000 spettatori (4.7%) e Passato e Presente arriva a 546.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Carabinieri ha incollato 140.000 spettatori (2.4%) e, dopo il tg, Il Segreto 145.000 spettatori (1.3%) e La Signora in Giallo 608.000 spettatori (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 202.000 spettatori con il 3.3% nella prima parte e 371.000 spettatori con il 3.3% nella seconda parte denominata Oggi.

Su Tv8 4 Hotel raccoglie 117.000 spettatori (0.9%). Su RaiSport le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, dalle 11:01 alle 15:18, sono seguite da 356.000 spettatori pari al 3.6% (Pattinaggio su Ghiaccio a 512.000 e il 4%, Slittino a 465.000 e il 3.5%).

Daytime Pomeriggio

Il Paradiso tocca il 19.6%.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.813.000 spettatori (14.3%), mentre Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.140.000 spettatori (19.6%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 1.571.000 e il 14.6%, Tg1 Economia a 1.674.000 e il 15.3%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.134.000 spettatori con il 18.6% nella presentazione dalle 17:07 alle 17:26 e 2.579.000 spettatori con il 19.1% dalle 17:26 alle 18:43. Su Canale5 Beautiful conquista 2.675.000 spettatori (18.6%) e Una Vita 2.669.000 spettatori (19.2%), mentre Uomini e Donne sigla 2.786.000 spettatori pari al 23.3% (Finale a 2.287.000 e il 20.8%), Amici 2.003.000 spettatori (18.4%), Grande Fratello Vip 2.050.000 spettatori (19.1%) e Love Is In The Air 1.828.000 spettatori (16.1%).

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.768.000 spettatori pari al 15% nella presentazione dalle 17:25 alle 17:42 e 2.293.000 spettatori pari al 16.8% dalle 17:46 alle 18:29 (I Saluti di 5 minuti a 2.089.000 e il 13.6%). Su Rai2 Ore 14 conquista 648.000 spettatori con il 4.8%, Detto Fatto incolla 512.000 spettatori con il 4.6% e Castle interessa 283.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 670.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio, 658.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio e 576.000 spettatori (4.7%) nel terzo episodio.

A seguire Big Bang Theory ha conquistato 378.000 spettatori (3.4%), The Goldbergs 229.000 spettatori (2.1%), Modern Family 215.000 spettatori (1.9%) e Due uomini e mezzo 301.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.321.000 spettatori (16.2%); Aspettando… Geo arriva a 833.000 spettatori (7.6%) e Geo a 1.751.000 spettatori (12.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 734.000 spettatori con il 5.5%, mentre Hamburg Distretto 21 arriva a 486.000 spettatori con il 4.4%. Su La7 Tagadà è visto da 314.000 spettatori (2.7%) e Tagadoc da 150.000 spettatori (1.3%).

Seconda Serata

Vespa all’11.7% con Amadeus.

Su Rai1 Porta a Porta è seguito da 966.000 spettatori con l’11.7%. Su Canale5 Bad Moms – Mamme molto cattive totalizza una media di 308.000 spettatori pari al 4.3%. Su Rai2 ReStart segna 345.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Buoni o Cattivi è visto da 379.000 spettatori (10.7%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 643.000 spettatori con l’8.6%. Su Rete4 Sorvegliato speciale è la scelta di 170.000 spettatori (4.5%). Su La7 TgLa7 informa 111.000 spettatori (3%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.123.000 (21.7%)

Ore 20.00 5.713.000 (24.6%)

TG2

Ore 13.00 1.925.000 (14.3%)

Ore 20.30 1.222.000 (4.9%)

TG3

Ore 14.25 1.432.000 (10.5%)

Ore 19.00 2.335.000 (12.4%)

TG5

Ore 13.00 2.924.000 (21.5%)

Ore 20.00 4.824.000 (20.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.269.000 (11.4%)

Ore 18.30 663.000 (4.2%)

TG4

Ore 11.55 273.000 (3.2%)

Ore 18.55 740.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 466.000 (3.2%)

Ore 20.00 1.270.000 (5.4%)

