PIPPITEL – CARLO CONTI VINCE LA SERATA: “TALI E QUALI” OTTIENE IL 16,3% DI SHARE CON QUASI 2 MILIONI DI SPETTATORI – LA SOAP TURCA “LA RAGAZZA E L’UFFICIALE”, SU CANALE 5, CHIUDE AL 14% - BENE NUZZI SU RETE 4 – IL MEGLIO DI “FRATELLI DI CROZZA” SUPERA IL FILM DI RAI3, “JUDAS AND THE BLACK ESSIAH” – VERONICA GENTILI (4,1-5,1%) – APRILE E TELESE (6,6%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, venerdì 14 luglio 2023, vedono in prima serata su Rai1 la replica di Tali e Quali condotto da Carlo Conti prevalere con 1.999.000 spettatori (16.3%) sulla soap turca di Canale5 La ragazza e l’ufficiale che ne ha attirati 1.675.000 con il 14% di share.

Bene, su Rete4, la cronaca nera di Quarto Grado – Le Storie con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che ha segnato 1.027.000 individui all'ascolto con il 9.6%. Maurizio Crozza, con Andrea Zalone e il meglio de I Fratelli di Crozza sul Nove, supera il film di Rai3 candidato all'Oscar e Tv8. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1 Tali e Quali (Rai1) - 1.999.000

2 La ragazza e l'ufficiale (Canale5) - 1.675.000

3 Chicago P.D. (Italia1) - 1.290.000

4 Quarto Grado - Le Storie (Rete4) - 1.027.000

5 L'isola delle 30 bare (Rai2) - 519.000

6 La pantera rosa (La7) - 404.000

7 I migliori fratelli di Crozza (Nove) - 342.000

8 I delitti del BarLume (Tv8) - 324.000

9 Judas and the Black Messiah (Rai3) - 321.000

In access prime time, su Rai1, Techetechetè ha segnato il 19.1%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint Estate ha totalizzato il 14.8%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese ha siglato il 6.6%, Veronica Gentili con Controcorrente Estate su Rete4 il 4.1% e il 5.1% e Tg2 Post Estate con Stefano Fumagalli il 4.3%. Al mattino, su Rai3, Agorà Estate condotto da Lorenzo Lo Basso cresce al 5.8% di share, mentre al pomeriggio su Rai2 Il Tour de France all'arrivo segna il 17.5%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Tali e Quali 1.999.000 (16.3%).

Canale5: La Ragazza e l’Ufficiale 1.675.000 (14%).

Rai2: L’Isola delle 30 Bare 519.000 (4%).

Italia1: Chicago P.D. 1.290.000 (9.4%).

Rai3: Judas and the Black Messiah 321.000 (2.4%).

Rete4: Quarto Grado – Le Storie 1.027.000 (9.6%).

La7: La pantera rosa 404.000 (3.1%).

Tv8: I delitti del BarLume – Aria di mare 324.000 (2.5%).

Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 342.000 (2.5%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.714.000 (19.1%).

Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.108.000 (14.8%).

Rai2: Tg2 Post Estate 615.000 (4.3%).

Italia1: N.C.I.S. 1.039.000 (7.4%).

Rai3: Via dei Matti n° 0 551.000 (4.1%), Un Posto al Sole 1.172.000 (8.2%).

Rete4: Controcorrente Estate 568.000 (4.1%) nella prima parte, 722.000 (5.1%) nella seconda. La7: In Onda Estate 930.000 (6.6%).

Tv8: 4 Hotel 334.000 (2.4%).

Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 319.000 (2.3%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 1.995.000 (22.4%), Reazione a Catena 2.866.000 (26.4%).

Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.239.000 (14.5%), Caduta Libera 1.720.000 (16.4%).

Rai2: Hawaii Five-0 423.000 (4.2%), N.C.I.S. 619.000 (5%). Italia1: Studio Aperto Mag 349.000 (3.7%), C.S.I. Miami 444.000 (3.7%).

Rai3: Tg Regione 1.542.000 (13.3%), Blob 585.000 (4.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 530.000 (4.1%).

La7: Padre Brown 72.000 (0.9%) nel primo episodio, 66.000 (0.6%) nel secondo.

Tv8: 4 Ristoranti 222.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 314.000 (2.6%).

Seconda Serata

Rai1: Codice – La Vita è Digitale 339.000 (6.9%).

Canale5: Station 19 393.000 (7.9%).

Rai2: Calcio Totale Estate 206.000 (2.4%).

Italia1: Law & Order: Special Victims Unit 692.000 (6.6%).

Rai3 Petrolio (Il meglio di) 225.000 (2.4%).

Rete4: All Rise 191.000 (5.9%).

La7: Cena tra amici 101.000 (1.8%).

Tv8: I delitti del BarLume – La loggia del cinghiale 193.000 (2.7%).

Nove: La Confessione 211.000 (1.9%), 179.000 (2.1%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 289.000 (12.9%), Tg1 Ore 7.00 550.000 (17.4%), TgUnomattina Estate 771.000 (20.3%), Tg1 Ore 8.00 912.000 (22.8%), Unomattina Estate 589.000 (14.6%).

Canale5: Prima Pagina Tg5 521.000 (19.7%), Tg5 Mattina 880.000 (22.2%), Morning News 727.000 (18.9%) nella prima parte, 720.000 (20.1%) nella seconda.

Rai2: Tg2 Ore 8.30 129.000 (3.4%), Radio2 Happy Family 193.000 (5.2%), Tg2 Storie 169.000 (4.6%), Tg2 Flash 178.000 (4.4%).

Italia1: Dr. House – Medical Division 74.000 (1.9%) nel primo episodio, 108.000 (3%) nel secondo, C.S.I. New York 166.000 (4.3%).

Rai3: Agorà Estate 222.000 (5.8%), presentazione 206.000 (5.2%), Agorà Extra 141.000 (3.9%), Elisir – A Gentile Richiesta 127.000 (3.5%).

Rete4: Agenzia Rockford 36.000 (1%), Detective in Corsia 68.000 (1.9%).

La7: Omnibus 156.000 (4.2%), Coffee Break di 118.000 (3.3%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.120.000 (15.8%), Camper 1.604.000 (16.4%).

Canale5: Forum (Il meglio di) 1.229.000 (19.1%).

Rai2: Tg Sport 192.000 (4.6%), Crociere di nozze – Viaggio di nozze in Montenegro 403.000 (5.9%).

Italia1: C.S.I. New York 266.000 (4.6%), Sport Mediaset 732.000 (6.5%).

Rai3: Doc Martin 217.000 (4.6%), Tg3 Ore 12.00 565.000 (8.4%), Quante Storie 433.000 (5.2%) nella prima parte, 342.000 (3.4%) nella seconda, Passato e Presente 454.000 (3.9%).

Rete4: Carabinieri 4 94.000 (2.1%), Il Segreto 187.000 (2.1%), La Signora del West 258.000 (2.3%).

La7: L’Aria che Tira Estate 200.000 (4.2%) L’Aria che Tira Estate (Oggi) 353.000 (3.9%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.153.000 (19%), Don Matteo 9 1.133.000 (10.9%) nel primo episodio, 1.020.000 (11.7%) nel secondo, Sei Sorelle 760.000 (9.6%), Tg1 811.000 (10.2%), Estate in Diretta 1.558.000 (19.9%), presentazione 1.248.000 (16.3%).

Canale5: Beautiful 2.624.000 (22.6%), Terra Amara 2.653.000 (24.6%), La Promessa 1.934.000 (21.1%), My Home My Destiny 1.462.000 (17.8%), Un Altro Domani 1.029.000 (13.2%).

Rai2: Campionati Mondiali Paralimpici di Atletica 594.000 (5.7%), Tour de France 1.184.000 (14.3%), Tour Diretta 1.006.000 (11.6%), Tour all’Arrivo 1.381.000 (17.5%), Toureplay 555.000 (7.4%)

Italia1: I Simpson 408.000 (3.7%) nel primo episodio, 430.000 (4.1%) nel secondo, I Griffin 386.000 (4.1%), Magnum P.I. 323.000 (3.8%) nel primo episodio, 294.000 (3.7%) nel secondo, Person of Interest 266.000 (3.5%).

Rai3: Tg Regione 1.858.000 (16.7%), Alla scoperta del ramo d’oro 251.000 (2.9%), Di là dal fiume e tra gli alberi 309.000 (3.9%), Overland 453.000 (5.9%), Geo Magazine 722.000 (9%).

Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 549.000 (5.4%), Tg4 – Diario del Giorno 410.000 (4.9%), The Swarm – Lo sciame 323.000 (4.1%).

La7: Eden – Un pianeta da salvare 205.000 (2.3%), C’era una volta… il Novecento – Grace Kelly: l’eredità 117.000 (1.5%).

Principali notiziari della giornata

TG1?13.30 - 2.821.000 (24.3%)?20.00 - 3.181.000 (24.8%)

TG2?13.00 - 1.391.000 (12.9%)?20.30 - 1.134.000 (8.2%)

TG3?14.25 - 1.155.000 (10.9%)?19.00 - 1.205.000 (12.4%)

TG4?11.55 - 290.000 (4.3%)?18.55 - 388.000 (3.9%)

TG5?13.00 - 2.724.000 (25%)?20.00 - 2.429.000 (18.7%)

STUDIO APERTO (Italia1)?12.25 - 1.087.000 (12.1%)?18.30 - 385.000 (4.6%)

TGLA7?13.30 - 81.000 (4.2%)?20.00 - 637.000 (4.9%)

