PIPPITEL! – CATTELAN, IL SOLITO SOPRAVVALUTATO: NON NE IMBROCCA UNA! MEGA FLOP: IN SECONDA SERATA SU RAI2 DI “SANREMO GIOVANI”: 3.7% NONOSTANTE IL TRAINO DEL 10% DEL MATCH TRA SINNER-FRITZ - SU CANALE5 “GRANDE FRATELLO” RESISTE AL 17.9%, SU RAI1 IL FILM “THE HELP” AL 12.3% - SU LA7 FLORIS CON IL 9.3% SCHIANTA BERLINGUER SU RETE4 CHE INCHIODA AL 4.2% - VESPA (21.3%), DE MARTINO (24.6%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (13.4%), DAMILANO (5.9%), DEL DEBBIO (5.4%), GRUBER (7.6%) AMADEUS AL 2.3%

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 12 novembre 2024, su Rai1 il film The Help ha interessato 2.014.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale5 – dalle 21:40 all’1.20 – Grande Fratello – con l’abbandono di Enzo Paolo Turchi – conquista 2.313.000 spettatori con uno share del 17.9% (Night: 988.000 – 26.3%). Su Rai2 – dalle 20:40 alle 22:29 – il Tennis con l’incontro Sinner-Fritz delle ATP Finals intrattiene 2.111.000 spettatori pari al 10.1% (pre e post nel complesso: 1.198.000 – 6.5%). Su Italia1 Die Hard: Un buon giorno per morire incolla davanti al video 946.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Amore Criminale segna 1.025.000 spettatori e il 5.6% (presentazione di 19 minuti: 669.000 – 3.1%).

Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 613.000 spettatori (4.2%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.566.000 spettatori e il 9.3% (Più: 486.000 – 6.1%). Su Tv8 la nuova edizione di X Factor in chiaro ottiene 554.000 spettatori con il 3.5% (replica di seconda serata: 134.000 – 2.9%). Sul Nove Comedy Match raduna 370.000 spettatori (2.1%). Sul 20 La Mummia – Il Ritorno fa sintonizzare 398.000 spettatori (2.2%). Su Rai4 Quelli che mi vogliono morto è scelto da 317.000 spettatori (1.6%).

Su Iris La testimonianza è seguito da 346.000 spettatori pari all’1.9%. Su RaiMovie Moonfall sigla 209.000 spettatori (1.1%). Su Real Time Primo Appuntamento raccoglie 287.000 spettatori con l’1.5%. Su Giallo Astrid e Raphaelle segna 448.000 spettatori e il 2.6%. Il Tennis con l’incontro Sinner-Fritz delle ATP Finals ha interessato 371.000 spettatori con l’1.8%, su Sky Sport Uno, e 322.000 spettatori con l’1.5%, su Sky Sport Tennis.

Access Prime Time

Contro il tennis, Amadeus cala all’1.9-2.3%.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.434.000 spettatori (21.3%), mentre Affari Tuoi raduna 5.331.000 spettatori (24.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.898.000 spettatori pari al 13.4%. Su Italia1 – dalle 20:06 alle 21:45 – N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.244.000 spettatori con il 5.9% (primo episodio: 1.120.000 – 5.4%, secondo: 1.387.000 – 6.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.241.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.487.000 spettatori (6.8%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.135.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 944.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.644.000 spettatori e il 7.6%. Su Tv8 100% Italia gioca con 429.000 spettatori (2%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 404.000 spettatori con l’1.9%, nella prima parte di 12 minuti, e 497.000 spettatori con il 2.3%, nella seconda parte di durata maggiore. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti sigla 475.000 spettatori (2.2%).

Preserale

L’Eredità cresce e torna a battere La Ruota.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.035.000 spettatori pari al 20.9%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.197.000 spettatori pari al 23.9%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.624.000 spettatori (19.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.751.000 spettatori (22.6%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (570.000 – 4.6%) Medici in Corsia totalizza 350.000 spettatori con il 2.2%, nel primo episodio, e 493.000 spettatori con il 2.6%, nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 342.000 spettatori (2.4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 377.000 spettatori (2.2%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.819.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 1.211.000 spettatori (6.2%) e Nuovi Eroi sigla 1.046.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 La Promessa interessa 963.000 spettatori (5%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 269.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 440.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 274.000 spettatori con il 2.1%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 458.000 spettatori con il 2.4%.

Daytime Mattina

Benissimo Mattino Cinque.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 466.000 spettatori con l’11.7%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 957.000 spettatori (18.1%), Unomattina intrattiene 865.000 spettatori con il 18.2% e Storie Italiane arriva a 732.000 spettatori con il 16.5% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 648.000 spettatori con il 19.5% e TG5 Mattina delle 8 1.244.000 spettatori con il 23.7%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 1.006.000 spettatori con il 21.3% nella prima parte e 1.000.000 spettatori con il 22.7% nella seconda parte (I Saluti a 938.000 e il 21.3%). Su Rai2 Binario 2 segna 110.000 spettatori (2.3%).

Videobox ha interessato 169.000 spettatori (3.3%). Radio2 Social Club raggiunge 196.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 97.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 188.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. Miami totalizza 227.000 spettatori (5%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 401.000 spettatori (10.4%), TGR Buongiorno Regione 618.000 (12.2%). Dopo la presentazione (276.000 – 5.3%), Agorà intrattiene 294.000 spettatori (6.1%).

ReStart totalizza 214.000 spettatori (4.7%). Dopo una presentazione (130.000 – 3%), Elisir ha ottenuto 173.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Love is in the air ha raggiunto 92.000 spettatori (2.7%), Terra Amara 311.000 (6.3%), Tempesta d’Amore 213.000 (4.8%). Su La7 Omnibus raduna 142.000 spettatori (3.5%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (252.000 – 5%), 247.000 spettatori (5%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 197.000 spettatori (4.4%).

Daytime Mezzogiorno

Record Forum.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 859.000 spettatori (16.6%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.694.000 spettatori (17.4%). Su Canale5 Forum totalizza 1.565.000 spettatori con il 21.8%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (299.000 – 6.4%), I Fatti Vostri raduna 472.000 spettatori (8.3%) nella prima parte e 850.000 spettatori (9.1%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 313.000 spettatori (4.9%). Dopo Grande Fratello (634.000 – 5.6%), Sport Mediaset coinvolge 652.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Mixer – La storia siamo noi sigla 246.000 spettatori (4.4%) e il TG3 delle 12 informa 620.000 spettatori (7.9%).

A seguire Quante Storie conquista 562.000 spettatori (5%), mentre Passato e Presente è seguito da 407.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 187.000 spettatori pari al 3.6% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 579.000 spettatori pari al 5.2%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 279.000 spettatori con il 5.2% nella prima parte e 478.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 Maitre Chocolatier raccoglie 128.000 spettatori (2.1%). 4 Ristoranti segna 235.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 80.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 210.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

La striscia di Amici al 20.2%, quella de La Talpa 17.3%.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.394.000 – 19.2%), La Volta Buona colleziona 1.456.000 spettatori con il 12.6% nella presentazione e 1.511.000 spettatori con il 14.9%. Il Paradiso delle Signore conquista 1.663.000 spettatori con il 19.3%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.405.000 – 15.9%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.772.000 spettatori con il 18.9% nella presentazione e 2.309.000 spettatori con il 21.1%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.238.000 spettatori pari al 18%, Segreti di Famiglia sigla 2.035.000 spettatori pari al 17.7%. Uomini e Donne raccoglie 2.671.000 spettatori con il 25.9% (Finale: 2.057.000 – 22.8%). La striscia di Amici segna 1.731.000 spettatori (20.2%), quella de La Talpa – dalle 16:44 alle 16:51 – 1.474.000 (17.3%). My Home My Destiny raduna 1.555.000 spettatori pari al 17.7%.

A seguire dalle 17:04 Pomeriggio Cinque intrattiene 1.555.000 spettatori pari al 16.4% nella prima parte e 1.505.000 spettatori pari al 14% nella seconda parte (I Saluti a 1.569.000 e il 13%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 893.000 spettatori con il 7.9% e BellaMa’ intrattiene 584.000 spettatori con il 6.6%. L’appuntamento con La Porta Magica è seguito da 344.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 473.000 spettatori (4%) nel primo episodio, 508.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio e 441.000 spettatori (4%) nel terzo episodio. A seguire NCIS Los Angeles arriva a 296.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 355.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 373.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.169.000 spettatori (18%), mentre Eccellenze Italiane coinvolge 287.000 spettatori (3.1%).

A seguire, dopo Aspettando Geo (532.000 – 6.2%), Geo conquista 1.405.000 spettatori (12.8%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 749.000 spettatori con il 6.7%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 458.000 spettatori con il 5%. Su La7, dopo la presentazione (456.000 – 4%), Tagadà è visto da 410.000 spettatori pari al 4.3% e 243.000 spettatori pari al 2.7% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 211.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 Il Mio Trentesimo Natale segna 274.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Ho vissuto con un Killer è la scelta di 73.000 spettatori (0.6%), nel primo episodio, e 109.000 (1.1%), nel secondo episodio.

Seconda Serata

Porta a Porta fermo al 6.3%.

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 352.000 spettatori con il 6.3%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 569.000 spettatori (20.3%). Su Rai2 – dalle 22:45 alle 23.52 – Sanremo Giovani raccoglie 527.000 spettatori pari al 3.7%. I Lunatici ha raccolto 105.000 spettatori e l’1.8%.

Su Italia1 Hard to kill segna 329.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Sopravvissute interessa 627.000 spettatori (5.1%), mentre TG3 Linea Notte totalizza 266.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 dopo una presentazione di 18 minuti (122.000 – 2.5%), Dalla Parte degli Animali è la scelta di 84.000 spettatori (2.3%), nella prima parte, e 67.000 spettatori (2.5%) nella seconda parte rilevata fino all’1.59. Su La7 TGLa7 Notte è visto da 222.000 spettatori (4.6%).

Telegiornali

Ed. Meridiana

Ed. Serale

TG1

2.938.000 (23.6%) – h.13:30

4.502.000 (22.7%) – h.20

TG2

1.449.000 (12.4%) – h.13

979.000 (4.7%) – h.20:30*

TG3

1.436.000 (12.6%) – h.14:25

2.194.000 (13.9%) – h.19

TG5

2.776.000 (23.5%) – h.13

3.909.000 (19.5%) – h.20

STUDIO APERTO

895.000 (9.1%) – h.12:25

509.000 (4%) – h.18:30

TG4

306.000 (4.1%) – h.11:55

752.000 (4.8%) – h.19

TGLA7

673.000 (5.4%) – h.13:30

1.491.000 (7.5%) – h.20