PIPPITEL! – DIACO È GIÀ CROLLATO AL 3% DI SHARE! IL TALENT “BELLA MA”, PRATICAMENTE IL PROGRAMMA PIÙ STROMBAZZATO DELLA STORIA DELLA RAI, È STATO VISTO DA MENO DI 250MILA PERSONE. A MEZZOGIORNO, DAL CANTO SUO, LA PALOMBELLI FA IL BOTTO CON IL 22,1% - LA BALIVO SU LA7 FINISCE ALLO 0,9%; BIANCA BERLINGUER FANALINO DI CODA DEI TALK SHOW (5,1%). VINCE LA PRIMA SERATA LA FICTION LOLITA LOBOSCO (17,9%) – FLORIS (7,1%); MARIO GIORDANO (6,4%); “STASERA ITALIA” (4,7%); “OTTO E MEZZO” (7,8%)

1 – ASCOLTI TV: BOOM PALOMBELLI. DIACO CROLLA. NUDI PER LA VITA 5,3%. BERLINGUER ULTIMA

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 13 settembre 2022 vedono, in prima serata #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai3 tornare - con i soliti ospiti fissi Mauro Corona e Alessandro Orsini - fanalino di coda tra i talk di approfondimento.

Il programma di Rai3 si ferma infatti al 5.1% di share con 766.000 spettatori, superato da Fuori dal coro condotto da Mario Giordano su Rete4 che totalizza il 6.4% con 828.000 individui all'ascolto, mentre la triplice disfida viene vinta da diMartedì di Giovanni Floris che, su La7, conquista il 7.1% con 1.129.000 spettatori.

Il programma Nudi per la vita condotto da Mara Maionchi, con i suoi Vip impegnati in una gara di spogliarelli per la buona causa della sensibilizzazione sui tumori, precipita al 5.3% di share con 944.000 spettatori. Dal mero punto di vista Auditel, insomma, ci vuol altro per risollevare la prima serata della disastrata Rai2...

E così il Daytime. Sempre a proposito della Seconda Rete, infatti, il talent di Pierluigi Diaco Bella Ma', programma più strombazzato della storia della tv mondiale, che al debutto aveva segnato il 4.4% di share, crolla già nel pomeriggio al 3.0% di share con 244.000 spettatori. A mezzogiorno, dal canto suo, Barbara Palombelli con il suo Forum su Canale5 ottiene un cospicuo 22.1% con 1.467.000 spettatori, mentre E' sempre mezzogiorno di Antonella Clerici su Rai1 raccoglie il 16.7% con 1,546.000 ascoltatori.

La "povera" Caterina Balivo cade vittima della "maledizione del preserale di La7", che ha fatto illustri vittime prima di lei, come Benedetta Parodi e il vignettista Makkox, solo per citarne due. Con il suo LIngo, infatti, si ferma allo 0.9% con 109.000 spettatori. Quanto durerà il programma in questa fascia?

ASCOLTI TV | MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2022.

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 13 settembre 2022, su Rai1 la replica de Le Indagini di Lolita Lobosco ha conquistato 2.762.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale5 Benvenuti al Nord ha incollato davanti al video 1.787.000 spettatori con uno share dell’11.8%.

Su Rai2 Nudi per la Vita arriva a 944.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Lucy ha raccolto 1.115.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 766.000 spettatori con il 5.1% (presentazione a 815.000 e il 4.3%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 828.000 spettatori (6.4%).

Su La7 DiMartedì registra 1.129.000 spettatori pari al 7.1% (DiMartedì Più a 393.000 e il 6.8%). Su Tv8 Pechino Express segna 735.000 spettatori (4.6%). Sul Nove Parker è visto da 334.000 spettatori (2.1%). Sul 20 Special Forces – Liberate l’ostaggio incolla 252.000 spettatori (1.5%). Su RaiMovie Django Unchained ottiene 275.000 spettatori con l’1.8%. Su RealTime Primo Appuntamento è la scelta di 357.000 spettatori (2%).

Access Prime Time

Savino sale prima di Pechino Express.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 3.969.000 spettatori con il 20.5%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 2.832.000 spettatori pari al 14.6%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 831.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans ottiene 1.158.000 spettatori con il 6%.

Su Rai3 Via dei Matti n° 0 è visto da 848.000 spettatori (4.7%) e Il Cavallo e la Torre da 1.242.000 spettatori (6.6%), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.446.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 895.000 individui all’ascolto (4.7%) nella prima parte e 965.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.525.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 100% Italia interessa 548.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo ha raccolto 384.000 spettatori (2%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.721.000 spettatori pari al 25.5%, mentre Reazione a Catena è visto da 4.008.000 spettatori pari al 28.5%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.517.000 spettatori (15.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.277.000 spettatori (17%).

Su Rai2 Hawaii Five-0 raccoglie 471.000 spettatori con il 3.6% e Blue Bloods 736.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 N.C.I.S. è visto da 608.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.112.000 spettatori pari al 13.9%, mentre Blob segna 907.000 spettatori pari al 5.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 739.000 spettatori (4.2%). Su La7 Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 109.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 331.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 213.000 spettatori (1.4%).

Daytime Mattina

Ancora meglio Mattino Cinque.

Su Rai1 Tg1mattina – Rassegna Stampa interessa 276.000 spettatori con l’11.4% e Tg1mattina 672.000 spettatori con il 15.5% (all’interno il Tg1 delle 8 a 934.000 e il 20.7%), mentre Unomattina è visto da 776.000 spettatori con il 19.9% e la prima parte di Storie Italiane da 702.000 spettatori con il 19%.

Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 525.000 spettatori con il 17.6% e Tg5 Mattina 1.099.000 spettatori con il 24.4%, mentre Mattino Cinque News raccoglie 880.000 spettatori con il 21.8% nella prima parte e 779.000 spettatori con il 21.2% nella seconda parte (I Saluti a 808.000 e il 21.2%).

Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 209.000 spettatori (5.1%), mentre Il Provinciale arriva a 277.000 spettatori (7.3%), Rai Parlamento – Elezioni Politiche 2022 a 213.000 spettatori (5.8%), Tg2 Italia a 152.000 spettatori (4.1%) e Tg2 Flash a 144.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Chicago Med ottiene un ascolto di 78.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 91.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York segna 134.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio.

Su Rai3 Rassegna Stampa realizza un ascolto pari a 230.000 spettatori e il 6.1%, mentre Rassegna Stampa Mondo 255.000 spettatori e il 5.7%. A seguire Agorà convince 212.000 spettatori pari al 5.1%, Agorà Extra 134.000 spettatori pari al 3.7% e Elisir 168.000 spettatori pari al 3.7%. Su Rete4 Rizzoli & Isles ha raccolto 77.000 spettatori con il 2.1% e R.I.S. Delitti Imperfetti 4 92.000 spettatori con il 2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 185.000 spettatori (4.4%) e Coffee Break di 162.000 spettatori (4.4%).

Daytime Mezzogiorno

In calo I Fatti Vostri.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ottiene 801.000 spettatori (17.1%). A seguire E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.468.000 spettatori (16.2%). Su Canale5 Forum totalizza 1.467.000 spettatori con il 22.1%. Su Rai2, dopo Tg Sport a 145.000 spettatori e il 3.6%, I Fatti Vostri interessa 379.000 spettatori (7.3%) nella prima parte e 656.000 spettatori (7.8%) nella seconda parte.

Su Italia1 il secondo episodio C.S.I. New York è seguito da 175.000 spettatori (2.9%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 791.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 informa 681.000 spettatori (9.5%), mentre Quante Storie conquista 563.000 spettatori (6%), Geo 465.000 spettatori (4.2%) e Passato e Presente 381.000 spettatori (3.1%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto totalizza 187.000 spettatori (2%) e La Signora in Giallo 583.000 spettatori (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 249.000 spettatori con il 5% nella prima parte e 409.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte denominata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Beautiful arriva al 21.1%.

Su Rai1 Tg1 Economia ha raccolto 2.500.000 spettatori con il 20.9%, mentre Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.546.000 spettatori con il 16.7%. A seguire Il Paradiso delle Signore è visto da 1.627.000 spettatori con il 20.7% e, dopo il Tg1 a 1.195.000 e il 16.2%, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.829.000 spettatori con il 22.2% (presentazione di 20 minuti a 1.416.000 e il 18.7%).

Su Canale5 Beautiful conquista 2.546.000 spettatori (21.1%), Una Vita 2.004.000 spettatori (19.3%), Un Altro Domani 1.624.000 spettatori (19.1%) e Terra Amara 1.747.000 spettatori (23.1%). A seguire Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.406.000 spettatori (18.3%) nella prima parte, 1.432.000 spettatori (17.1%) nella seconda parte e 1.306.000 spettatori (14.8%) ne I Saluti di breve durata. Su Rai2 Ore 14 interessa 434.000 spettatori pari al 4.3% e BellaMa’ 244.000 spettatori pari al 3% (Saluti a 262.000 e il 3.5%). A seguire Il Provinciale sigla 213.000 spettatori pari al 2.8% e Speciale Tg2 – Verso Londra 324.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 521.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio, 557.000 spettatori (5.5%) nel secondo episodio e 516.000 spettatori (5.5%) nel terzo episodio, mentre I Griffin 410.000 spettatori (4.8%).

A seguire N.C.I.S. Los Angeles ha conquistato 314.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio e 289.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist 262.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.924.000 spettatori (17%); Aspettando… Geo arriva a 439.000 spettatori (5.6%) e Geo a 679.000 spettatori (8.1%).

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 773.000 spettatori con il 7.7%, mentre Tg4 – Diario del Giorno è seguito da 336.000 spettatori con il 4.2%. A seguire Far West è visto da 300.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Tagadà è scelto da 257.000 spettatori pari al 3% (presentazione a 209.000 e il 2%, #Focus a 188.000 e il 2.4%), mentre The Royals segna 182.000 spettatori pari al 2.3%.

Seconda Serata

Male Rai2.

Su Rai1 Porta a Porta è seguito da 587.000 spettatori con l’11.7%. Su Canale5 Champions League Live totalizza una media di 478.000 spettatori pari al 9%. Su Rai2 Speciale Coppa Davis segna 225.000 spettatori (1.7%).

A seguire La quinta onda è visto da 155.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 King Kong ottiene 341.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 275.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Pressed – Soldi pericolosi è la scelta di 157.000 spettatori (5.3%). Su La7 TgLa7 Notte è la scelta di 223.000 spettatori (5.8%).

Telegiornali

TG1?Ore 13:30 3.070.000 (25.2%)?Ore 20:00 4.586.000 (26.2%)?

TG2?Ore 13:00 1.648.000 (14.5%)?Ore 20:30 1.466.000 (7.7%)?

TG3?Ore 14:25 1.189.000 (11.7%)?Ore 19:00 1.523.000 (12.3%)?

TG5?Ore 13:00 2.678.000 (23.1%)?Ore 20:00 3.405.000 (19%)?

STUDIO APERTO?Ore 12:25 975.000 (10.7%)?Ore 18:30 402.000 (4.3%)?

TG4?Ore 11:55 240.000 (3.5%)?Ore 18:55 533.000 (4.1%)?

TGLA7?Ore 13:30 431.000 (3.6%)?Ore 20:00 991.000 (5.6%)