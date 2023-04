PIPPITEL! – DOMENICA SERA FIACCA PER LE AMMIRAGLIE: RAI1, CON LA REPLICA DELLA MINISERIE “LA SPOSA”, CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 14.7% DI SHARE E 2.5 MILIONI DI SPETTATORI. “LO SHOW DEI RECORD” SU CANALE 5 AL 15.2%, MA CON 2.3 MILIONI DI TELEMORENTI. SU RAI3 BENE “CHE TEMPO CHE FA” AL 12.2% - SU ITALIA1 LO SPECIALE DELLE “IENE” AL 6.3% - “ZONA BIANCA” SU RETE4 AL 4.4% - LA7 SENZA GILETTI SI ARENA AL 2.4% - AMADEUS (23.4%), “PAPERISSIMA SPRINT” (14.7%). PARENZO - DE GREGORIO (3.5%), GENTILI (3.1%)

Marco Zonetti per Dagospia

salvatore baiardo massimo giletti non e l'arena 6

Domenica sera televisiva piuttosto fiacca per quanto riguarda gli ascolti delle Ammiraglie Rai e Mediaset. Rai1, con la replica della miniserie La Sposa si è fermata infatti a 2.582.000 spettatori pari al 14.7% di share, mentre Lo Show dei Record 2 Con Gerry Scotti su Canale5 ne ha totalizzati 2.347.000 con il 15.2%. Bene invece Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio su Rai3, che ha attirato 2.409.000 affezionati pari al 12.2%.

la sposa

Lo Speciale delle Iene dedicato agli scandali sessuali nella Chiesa Cattolica ha interessato 1.058.000 spettatori, battendo Moto 2 e Moto GP su Tv8 e Zona Bianca su Rete4 che, condotto da Giuseppe Brindisi, si è dovuto accontentare di 614.000 spettatori con il 4.4%.

E La7 senza Non è L'Arena dopo la chiusura del programma? Il canale di Urbano Cairo, privato del programma di Massimo Giletti, si è arenato in prima serata al 2.4% con 441.000 spettatori, battuto dal film sul Canale 20 (che ha superato anche Zona Bianca su Rete4), a un passo dalla miliardesima replica di Colombo su Top Crime. Ma vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

salvatore baiardo massimo giletti non e l'arena 5

1) La Sposa (Rai1): 2.582.000

2) Che Tempo Che Fa (Rai3): 2.409.000

3) Lo Show dei Record 2 (Canale5): 2.347.000

4) Blue Bloods (Italia1): 1.129.000

5) Le Iene presentano: Inside (Italia1): 1.058.000

6) Moto GP (Tv8): 948.000

7) La preda perfetta (Canale 20): 623.000

8) Zona Bianca (Rete4): 614.000

9) Flawless - Un Colpo perfetto (La7): 441.000

10) Colombo (Top Crime): 366.000

11) Devil's Knot (Rai4): 341.000

12) Little Big Italy (Nove): 331.000

lo show dei record 8

In access prime time il ritorno dei pacchi di Affari Tuoi con Amadeus su Rai1 ha raccolto il 23.4% di share, e Paperissima Sprint il 14.7%. In Onda con David Parenzo e Concita De Gregorio su La7 hanno racimolato il 3.5% e Veronica Gentili con Controcorrente su Rete4 il 3.1%.

In seconda serata, La Domenica Sportiva su Rai2 ha segnato 572.000 spettatori (6.2%), mentre Pressing su Italia 1 ne ha radunati 373.000 (7.6%). A mezzogiorno sempre bene Linea Verde, condotto da Beppe Convertini e Peppone Calabrese, con il loro 27.4% di share, mentre al pomeriggio Domenica In di Mara Venier su Rai1 (20.8%-18.6%-19%) soccombe nuovamente a Canale5 con la soap turca Terra Amara (22.9%) e - a seguire - a Verissimo di Silvia Toffanin (20.4% - 17.8%), che supera anche Francesca Fialdini con Da noi... A ruota libera (16.3%).

salvatore baiardo massimo giletti non e l'arena 3

Vediamo di seguito nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri.

Prima serata

Rai1: La Sposa (replica) 2.582.000 spettatori (14.7% di share). Canale5: Lo Show dei Record 2.347.000 (15.2%). Rai2: NCIS Los Angeles 989.000 (4.9%). Blue Bloods 1.129.000 (5.9%). Italia1: Le Iene Presentano: Inside 1.058.000 (6.3%), anteprima 860.000 (4.5%). Rai3: Che Tempo Che Fa (presentazione) 1.420.000 (7.7%), Che Tempo Che Fa 2.409.000 (12.2%), Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.607.000 (11.4%). Rete4: Zona Bianca 614.000 (4.4%).

fabio fazio

La7: Flawless – Un Colpo Perfetto 441.000 (2.4%). Tv8: Moto 2 823.000 (4.1%), Moto GP 948.000 (6.8%), Paddock Live: 626.000 (3.4%), Grid: 667.000 (3.8%). Nove: Little Big Italy 331.000 (2%). 20 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones 623.000 (3.4%). Rai4: Devil’s Knot – Fino a prova contraria 341.000 (1.8%). Top Crime: Colombo 366.000 (1.9%).

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.636.000 spettatori (23.4% di share). Canale5: Paperissima Sprint 2.899.000 (14.7%). Rete4: Controcorrente 383.000 (3.1%) nella prima parte, 619.000 (3.1%), nella seconda. La7: In Onda 683.000 (3.5%). Tv8: Moto 3 661.000 (3.6%).

massimo giletti

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.889.000 spettatori (21.9% di share) L’Eredità 3.808.000 (24.7%). Canale5: Avanti il Primo Story 2.028.000 (16.1%), Avanti un Altro Story 2.788.000 (18.6%). Rai2: Novantesimo Minuto 633.000 (5%), Novantesimo Minuto Tempi Supplementari 514.000 (3.4%), SWAT 547.000 (3.1%). Italia1: CSI 458.000 (2.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 565.000 (3.1%). Rai3: Tgr 2.178.000 (13.5%). La7: La7 Doc The Diana Story 163.000 (1.1%). Tv8: Quattro Ristoranti 316.000 2.4%). Nove: Deal With It 99.000 (0.7%).

Seconda Serata

zona bianca

Rai1: Speciale Tg1 465.000 spettatori (6.3% di share). Canale5: Tg5 Notte 544.000 (10.7%). Rai2: La Domenica Sportiva 572.000 (6.2%), presentazione: 671.000 (4%). Italia1: Pressing 373.000 (7.6%). Rai3: Tg3 Mondo 595.000 (9.3%). Rete4: La Tigre e la Neve 138.000 (4.1%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Uno Mattina in Famiglia (presentazione) 221.000 spettatori (13.2% di share), Uno Mattina in Famiglia 551.000 (17.5%) nella prima parte, 1.567.000 (26.3%) nella seconda. Tg1 Ore 8.00 1.020.000 (22%), Paesi che Vai... 1.439.000 (23.1%), A Sua Immagine 1.640.000 (21.4%). Canale5: Tg5 Mattina 1.168.000 (23.2%), Speciale Tg 795.000 (12.7%), Santa Messa 1.029.000 (16.1%).

massimo giletti 2

Rai2: Radio 2 Happy Family 242.000 (3.8%). Italia1: The Goldbergs 140.000 (2.2%) nel primo episodio, 174.000 (2.8%) nel secondo, e 192.000 (2.8%) nel terzo. Rai3: Agorà Weekend 183.000 (3.3%), Mi Manda Rai3 285.000 (4.5%), O Anche No 173.000 (2.7%), Timeline 180.000 (2.6%). Rete4: Casa Vianello 149.000 (2.4%) nel primo episodio, 180.000 (2.9%) nel secondo. La7: Omnibus (News) 137.000 (5.6%), Omnibus (Dibattito) 148.000 (2.6%), L’Ingrediente Perfetto 82.000 (1.2%).

la sposa

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 1.743.000 spettatori (23.6% di share), Angelus 2.350.000 (25.1%), Linea Verde 3.555.000 (27.4%). Canale5: Le Storie di Melaverde 1.042.000 (14.8%), 1.363.000 (17.3%), Melaverde 2.266.000 (21%). Rai2: Tg Sport 269.000 (3.9%), Citofonare Rai2 487.000 (4.7%), presentazione (348.000 (4.6%). Italia1: Mom 183.000 (2.6%) nel primo episodio, 168.000 (2.1%) nel secondo, 226.000 (2.4%) nel terzo. Sport Mediaset XXL 684.000 (4.7%), Magazine XXL 516.000 (3.5%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 666.000 (6.9%), Il Posto Giusto 258.000 (1.8%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 265.000 (3.7%), presentazione 163.000 (2.5%), finale 269.000 (3.3%), Poirot 298.000 (2.2%). La7: Le Parole della Salute 61.000 (0.8%), L’Aria che Tira (Il Diario) 100.000 (0.8%).

Pomeriggio

massimo giletti a belve 3

Rai1: Domenica In (presentazione) 2.646.000 spettatori (18.4% di share), Domenica In 2.728.000 (20.8%) nella prima parte, 2.201.000 (18.6%), nella seconda, 2.122.000 (19%) nella terza, Tg1 1.849.000 (16.9%), Da Noi… A Ruota Libera 1.844.000 (16.3%). Canale5: L’Arca di Noè 2.873.000 (19.5%), Beautiful 2.538.000 (18.3%). Terra Amara 2.763.000 (22.9%), Verissimo 2.250.000 (20.4%) nella prima parte, Verissimo (Giri di Valzer) 2.043.000 (17.8%). Rai2: Il Provinciale 588.000 (4.3%), Dreams Road 413.000 (3.3%), Ciclismo: Amstel Gold Race 673.000 (5.9%), Domenica Dribbling 386.000 (3.5%).

Italia1: E-Planet 556.000 (3.9%), Speed Racer 253.000 (2.1%). Rai3: Tgr 2.337.000 (16.2%), Mezz’ora in Più 1.187.000 (9.6%), Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà 802.000 (7%), Rebus 727.000 (6.6%), Kilimangiaro (presentazione) 731.000 (6.7%), Kilimangiaro Un Nuovo Viaggio 866.000 (7.9%), Kilimangiaro 1.122.000 (9.4%). Rete4: Energie in Viaggio 213.000 (1.7%), Tg4 – Diario della Domenica 211.000 (1.8%). La7: Atlantide 163.000 (1.4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 4.365.000 (29.6%)

20.00 - 4.270.000 (23.6%)

massimo giletti 1

TG2

13.00 - 1.462.000 (10.4%)

20.30 - 1.087.000 (5.7%)

TG3

14.25 - 1.746.000 (12.6%)

19.00 - 1.677.000 (11.7%)

TG4

12.00 - 317.000 (3.3%)

18.55 - 477.000 (3.3%)

TG5

13.00 - 3.369.000 (23.6%)

20.00 - 3.615.000 (19.7%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.019.000 (8.6%)

il video di giuseppe de donno a non e l'arena 5

18.30 - 396.000 (3.2%)

TGLA7

13.30 - 462.000 (3.1%)

20.00 - 732.000 (4%)

la sposa 5 copia