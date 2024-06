PIPPITEL! – GLI EUROPEI FANNO VOLARE RAI1: LA PARTITA PORTOGALLO-REPUBBLICA CECA FA IL 31.1% DI SHARE CON 5.6 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “RICOMINCIO DA ME” SI FERMA ALL’11% - SU ITALIA1 “LE IENE PRESENTANO INSIDE” AL 9.8% - SU RETE4 BERLINGUER AL 6.4%, SU LA7 RAMPINI AL 3% - “PAPERISSIMA SPRINT” (12.4%), BERLINGUER IN ACCESS AL 3.7%. GRUBER ALL’8%

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

portogallo repubblica ceca 7

Nella serata di ieri, martedì 18 giugno 2024, su Rai1 la partita di Euro 2024 Portogallo-Repubblica Ceca ha conquistato 5.615.000 spettatori pari al 31.1% di share (primo tempo a 3.650.000 e il 30.7%, secondo tempo a 5.582.000 e il 31.4%; pre e post gara nel complesso: 3.452.000 – 20.8%). Su Canale5 Ricomincio da Me ha incollato davanti al video 1.835.000 spettatori pari all’11%. Su Rai2 Dawn – Segreti Sepolti ha convinto 737 .000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 Le Iene Presentano Inside ha interessato 1.224.000 spettatori pari al 9.8% (anteprima: 891.000 – 4.9%). Su Rai3 Ex Amici come prima ha coinvolto 899.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%.

ricomincio da me

Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 807.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 Inchieste da Fermo ha registrato 416.000 spettatori con uno share del 3%. Su Tv8 4 Matrimoni segna 301.000 spettatori con l’1.7% (episodio in replica in seconda serata a 309.000 e il 2.8%). Sul Nove Tiziano Ferro – Lo Stadio ha raccolto 167.000 spettatori con l’1.2%.

Sul 20 Blade II registra 205.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai4 Gunpowder Milkshake ha appassionato 236.000 spettatori (1.4%). Su Iris L’Indiana Bianca ha totalizzato 253.000 spettatori (1.5%). Su RaiMovie Wargames – Giochi di Guerra raduna 231.000 spettatori (1.3%). Su La5 Solo un Padre intrattiene 174.000 spettatori (%1). Su TopCrime FBI: Most Wanted cattura l’attenzione di 181.000 individui (1%). Su Giallo Mademoiselle Holmes ha interessato 333.000 spettatori con il 2%. Su Sky Sport Uno la partita di Euro 2024 Portogallo-Repubblica Ceca ha interessato 332.000 spettatori e l’1.8%.

portogallo repubblica ceca 6

Access Prime Time

Gruber all’8%.

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.217.000 spettatori pari al 12.4%. Su Rai2 TG2 Post segna 589.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.137.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.524.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 642.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.425.000 spettatori (8%). Su Tv8 Tris per Vincere in replica raduna 329.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più in prima visione ha raccolto 503.000 spettatori (2.8%). Su Real Time Casa a Prima Vista coinvolge 611.000 spettatori (3.4%).

Preserale

Boom Cash or Trash (in replica).

bianca berlinguer

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.874.000 spettatori pari al 19.1% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.149.000 spettatori pari al 25%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.264.000 spettatori (13.6%) mentre Caduta Libera ha convinto 1.995.000 spettatori (16.5%). Su Rai2 NCIS – Los Angeles raccoglie 351.000 spettatori (3%). SWAT raccoglie 496.000 spettatori (3.3%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 272.000 spettatori con il 2.6% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 360.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.101.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 929.000 spettatori pari al 5.9% e Viaggio in Italia raccoglie 1.163.000 spettatori pari al 7%. Su Rete4 Terra Amara interessa 523.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 139.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 233.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 574.000 spettatori (4.2%). Su Real Time Casa a Prima Vista raccoglie 330.000 spettatori e il 2.3%.

portogallo repubblica ceca 5

Daytime Mattina

Mattino Cinque leader superando il 20% nella seconda parte.

Su Rai1 TgUnoMattina Estate interessa 565.000 spettatori con il 15.7%. Il TG1 delle 8 è seguito da 966.000 spettatori con il 22.4%. Unomattina Estate intrattiene 666.000 spettatori con il 18.2%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 529.000 spettatori con il 18.1% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 875.000 spettatori con il 20.4%. Mattino Cinque News raccoglie 692.000 spettatori con il 19% nella prima parte e 705.000 spettatori con il 20.2% nella seconda parte. Su Rai2 Il Ranger – Una Vita in Paradiso raccoglie 78.000 spettatori (1.9%).

ricomincio da me 2

Radio2 Social Club è visto da 182.000 spettatori (5.1%) mentre TG2 Italia Europa arriva a 147.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Station 19 sigla 83.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 141.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio. CSI: NY segna 154.000 spettatori e il 4%. Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 437.000 spettatori pari al 12.9% e TGR Buongiorno Regione convince 530.000 spettatori pari al 12.2%. Agorà Estate convince 176.000 spettatori con il 4.5% (Extr dalle 9.36 alle 9.43: 103.000 – 3%) mentre Elisir Estate – Il Meglio di totalizza 95.000 spettatori pari al 2.7%.

Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 138.000 spettatori (3.2%) mentre Mr Wrong Lezioni d’Amore è visto da 71.000 spettatori (1.9%). Tempesta d’Amore segna 212.000 spettatori con il 6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 143.000 spettatori (3.9%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 210.000 spettatori (4.8%), di 168.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 162.000 spettatori (4.6%).

Daytime Mezzogiorno

portogallo repubblica ceca 4

Sport Mediaset sale al 7.6%.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 804.000 spettatori (16.4%) mentre Camper arriva a 1.379.000 spettatori (14.8%). Su Canale5 Forum in replica totalizza 1.165.000 spettatori con il 18%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raduna .000 spettatori (%). Su Italia1 CSI: NY registra un netto di 201.000 spettatori (3.5%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 896.000 spettatori con il 7.6% (Extra: 536.000 – 4.6%). Su Rai3 Rai Parlamento Speciale ottiene 77.000 spettatori (1.8%) e il TG3 delle 12 informa 584.000 spettatori (8.1%).

Quante Storie conquista 477.000 spettatori (4.4%) mentre Passato e Presente è seguito da 369.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 277.000 spettatori (6.5%). Dopo il TG, La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 577.000 spettatori (5.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 266.000 spettatori con il 5.9% nella prima parte e 503.000 spettatori con il 5.3% nella seconda parte chiamata Oggi.

le iene inside

Daytime Pomeriggio

Sei Sorelle, dirottato su Rai Premium, segna l’1.5 e il 2% (share più alto in daytime del canale).

Su Rai1 Un Passo dal Cielo ha collezionato 941.000 spettatori con il 9.3%, nel primo episodio, e 865.000 spettatori con il 10.8%, nel secondo episodio. Estate in Diretta Start ha registrato 831.000 spettatori (11.8%). Dopo una breve edizione del TG1 (1.133.000 – 16.5%), Estate in Diretta ha raccolto 1.140.000 spettatori (16.4%), nella presentazione, e 1.406.000 spettatori (18%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.358.000 spettatori pari al 20.5%. A seguire Endless Love incolla davanti al video 2.135.000 spettatori con il 20.3%. My Home My Destiny 2 ha raccolto 1.718.000 spettatori con il 19.6%. La Promessa ha appassionato 1.433.000 spettatori (20%). Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.082.000 spettatori (15.6%) nella prima parte e a 992.000 spettatori (13%) nella seconda parte (I Saluti a 869.000 e il 10.3%).

portogallo repubblica ceca 3

Su Rai2 Dribbling Europei segna 759.000 spettatori con il 6.5%. Ore 14 interessa 837.000 spettatori pari all’8.5%. A seguire Rai Parlamento Speciale colleziona 266.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 409.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio, 454.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio e 383.000 spettatori (4.1%) nel terzo episodio. NCIS New Orleans ha conquistato 258.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 260.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 253.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.803.000 spettatori (16.1%). Il Provinciale coinvolge 382.000 spettatori (4.9%). Overland segna 529.000 spettatori con il 7.6%.

inchieste da fermo 4

Geo Magazine conquista 781.000 spettatori (9.4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 622.000 spettatori con il 6.2% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 487.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 Tagadà è visto da 425.000 spettatori (4.2%) nella presentazione e da 369.000 spettatori pari al 4.7% (#Focus a 270.000 e il 3.8%) mentre La Regina e lo Shah raggiunge 142.000 spettatori (2%). Su Tv8 La Proposta Perfetta realizza un a.m. di 233.000 spettatori (3.2%). Sul Nove Little Big Italy segna 268.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai Premium Sei Sorelle segna 108.000 spettatori (1.5%), nel primo episodio, e 136.000 spettatori (2%), nel secondo episodio.

Seconda Serata

Zelig Lab, dopo Inside, segna il 10-8.9%.

portogallo repubblica ceca 2

Su Rai1 Notti Europee sigla 1.043.000 spettatori con il 12.6%. La replica della partita di Euro 2024 Portogallo-Repubblica Ceca ha interessato 248.000 spettatori (7.5%) fino all’1.59. Su Canale5 TG5 Notte coinvolge 743.000 spettatori (8.3%). Su Rai2 Stupor Mundi – La disfida delle giovani imprese è scelto da 238.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 Zelig Lab segna 320.000 spettatori con il 10%, nel primo episodio, e 230.000 spettatori con l’8.9% nella parte rilevata fino all’1.59 del secondo episodio.

ricomincio da me 5

Su Rai3 Con un battito di ciglia segna 356.000 spettatori e il 3.3%. TG3 Linea Notte informa 169.000 spettatori (3%). Su Rete4 preceduto da una presentazione (127.000 – 3.4%), Dalla Parte Degli Animali Kids è la scelta di 141.000 spettatori (4.9%), nella prima parte, e 126.000 (5%) nella seconda parte fino all’1.59. Su Tv8 Sex and The City ha interessato 122.000 spettatori (2.1%), nel primo episodio, 112.000 spettatori (2.5%), nel secondo episodio, 119.000 spettatori (3.7%), nel terzo episodio, 110.000 spettatori (4.2%), nella parte rilevata fino all’1.59 del quarto episodio.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.411.000 (20.6%)

Ore 20:00 3.663.000 (23.5%)

portogallo repubblica ceca 1

TG2

Ore 13:00 1.411.000 (12.3%)

Ore 20:30 589.000 (3.2%)

TG3

Ore 14:25 1.177.000 (11.4%)

Ore 19:00 1.517.000 (13.6%)

TG5

Ore 13:00 2.397.000 (20.8%)

Ore 20:00 3.002.000 (18.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.142.000 (12.2%)

Ore 18:30 379.000 (4.3%)

TG4

portogallo repubblica ceca francisco conceicao cristiano ronaldo

Ore 11:55 409.000 (6%)

Ore 18:55 442.000 (4%)

TG LA7

Ore 13:30 601.000 (5.2%)

Ore 20:00 1.191.000 (7.5%)