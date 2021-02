PIPPITEL! – LA FICTION DI RAI1 “CHE DIO CI AIUTI 6” SENZA RIVALI DOMINA LA PRIMA SERATA CON IL 22.7% - “CHE BELLA GIORNATA” DI ZALONE RACIMOLA UN 8.2% - SU SKY UNO “MASTERCHEF” 10 SCEGLIE I SUOI QUATTRO FINALISTI E SI PORTA A CASA IL 4.3%. IL TRASH SU ITALIA 1 DELLA “PUPA E IL SECCHIONE” CHIUDE AL 7.4%. SU LA7 FORMIGLI CON TA-ROCCO CASALINO AL 6.1%. SPROFONDANO AL 3.7% GIALLINI E PANARIELLO: IERI SERA CON “LUI È PEGGIO DI ME” RAI3 SI PIAZZA AL PENULTIMO POSTO DELLA CLASSIFICA AUDITEL, BATTENDO SOLO IL NOVE - AMADEUS (17.9%), “STRISCIA” (13.5%) - PALOMBA (5%), GRUBER (7.8%)

Nella serata di ieri, giovedì 25 febbraio 2021, su Rai1 Che Dio ci Aiuti 6 ha conquistato 5.492.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale 5 Che Bella Giornata ha raccolto davanti al video 1.909.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Rai2 Robin Hood – L’Origine della Leggenda ha interessato 1.028.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha catturato l’attenzione di 1.379.000 spettatori con il 7.4% (presentazione 1.212.000 – 4.4%)). Su Rai3 Lui è Peggio di Me ha raccolto davanti al video 895.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 990.000 spettatori con il 5.3% di share.

Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.153.000 spettatori con uno share del 6.1%. Su TV8 il match di Europa League Milan-Stella Rossa ha segnato il 6.8% con 1.809.000 spettatori mentre sul Nove Il Contadino Cerca Moglie – I Protagonisti ha catturato l’attenzione di 367.000 spettatori (1.4%). Sul 20 Blackhat si porta all’1.2% con 290.000 spettatori. Su Sky Uno MasterChef 10 conquista 923.000 spettatori (3.4%) nella prima puntata e 870.000 spettatori (4.3%) nella seconda. Su Sky Sport Uno il match di Europa League Milan-Stella Rossa si porta all’1.7% con 455.000 spettatori.

Ascolti TV Access Prime Time

Deal with It 2.2%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.927.000 spettatori con il 17.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.727.000 spettatori con uno share del 13.5%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.5% con 965.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.290.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.423.000 spettatori pari al 5.4% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.783.000 spettatori pari al 6.5%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.313.000 individui all’ascolto (5%) nella prima parte e 1.074.000 (3.9%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.127.000 spettatori (7.8%). Sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 586.000 spettatori con il 2.2%.

Preserale

Napoli-Granada all’1.8%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.312.000 spettatori (19.6%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.864.000 spettatori (22.7%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.321.000 spettatori con il 14.2% di share e Caduta Libera 3.551.000 con il 17.1% di share. Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 564.000 spettatori (2.9%) e NCIS 1.044.000 (4.3%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi sigla il 3.7% con 711.000 spettatori e CSI Miami segna il 3.2% con 806.000 spettatori.

Su Rai3 il TGR informa 3.369.000 spettatori con il 14.9% di share e Blob segna 1.183.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.7% con 895.000 spettatori. Su La7 Body of Proof interessa 170.000 spettatori (0.8%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 345.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 282.000 spettatori (1.4%). Su Sky Sport Uno il match di Europa League Napoli-Granada si porta all’1.8% con 412.000 spettatori.

Daytime Mattina

I Funerali di Stato al 21.1%.

Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina dà il buongiorno a 630.000 telespettatori con il 13.3% di share e Uno Mattina informa 1.061.000 spettatori (16.9%); i Funerali di Stato dell’Ambasciatore Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci sono stati seguiti da 1.207.000 spettatori con il 21.1% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.059.000 spettatori (17.5%) nella prima parte e 969.000 (17.2%) nella seconda (i saluti 793.000 – 13.9%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 4.1% con 245.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 177.000 spettatori (3%).

Su Rai3 Agorà convince 493.000 spettatori pari all’8.1% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 5.1% con 291.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 106.000 spettatori con share dell’1.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 182.000 spettatori con il 4.1% nelle News e 260.000 (4.2%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 265.000 spettatori pari al 4.7%. Su TV8 Ogni Mattina fa compagnia a 38.000 spettatori (0.6%).

Daytime Mezzogiorno

La Clerici al 15%.

Su Rai1 Storie Italiane fa compagnia a 1.084.000 spettatori (16.9%) mentre E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 15% con 1.708.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.374.000 telespettatori con il 16.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 455.000 spettatori con il 6.7% nella prima parte e 946.000 spettatori (8.9%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P. D. è la scelta di 301.000 spettatori con il 4.4% di share, il Grande Fratello Vip sigla il 6.6% di share con 888.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 964.000 spettatori con il 6.4%.

Su Rai3 Elisir è seguito da 374.000 spettatori (5.8%), Quante Storie si porta al 5.6% con 736.000 spettatori. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 152.000 spettatori con l’1.3% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 630.000 spettatori (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 436.000 spettatori con share del 6.8% nella prima parte e 573.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.6% con 86.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Bene il pomeriggio di Canale 5, ma il Paradiso di Rai 1 sbanca.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.754.000 spettatori (13.4%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.026.000 spettatori (18.9%). La Vita in Diretta informa 2.066.000 spettatori con il 16.5% (presentazione 1.701.000 – 16.1%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.636.000 spettatori (17.4%), Una Vita ha convinto 2.463.000 spettatori con il 17.2% di share mentre Uomini e Donne si porta al 23.9% con 2.924.000 spettatori (finale 2.373.000 – 21.8%); Amici di Maria De Filippi interessa a 2.113.000 spettatori (19.9%), il Grande Fratello Vip sigla il 19.4% di share con 2.030.000 spettatori e Day Dreamer – Le Ali del Sogno il 18.3% con 1.885.000 spettatori.

Pomeriggio Cinque si porta al 16.5% con 1.836.000 spettatori nella prima parte e al 16.3% con 2.191.000 spettatori nella seconda (Pomeriggio Cinque Social 13.3% – 1.975.000 spettatori). Su Rai 2 Ore 14 informa 421.000 spettatori (3%), Detto Fatto ha convinto 517.000 spettatori con il 4.8% di share (Quasi Detto Fatto 354.000 – 2.9%), Squadra Speciale Cobra 11 294.000 (2.6%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 746.000 spettatori (5.1%) nel primo episodio, 723.000 (5.2%) nel secondo e 579.000 (4.5%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 363.000 spettatori (3.2%) e Modern Family intrattiene 243.000 spettatori (2.3%).

Friends diverte 235.000 spettatori (2%) mentre il Grande Fratello Vip sigla l’1.9% di share con 243.000 spettatori. Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.779.000 spettatori (18.8%) e Geo 1.381.000 spettatori con il 10.9% di share (Aspettando Geo 708.000 – 6.8%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 748.000 spettatori con il 5.5%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 378.000 spettatori con il 3.2% e Tagadoc convince 273.000 spettatori (2.2%). Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di 135.000 spettatori (1.1%).

Seconda Serata

Amici 8.2%-6.9%.

Su Rai1 Porta a Porta convince 1.246.000 spettatori con il 12.4% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 593.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Rai2 Il Paradiso per Davvero segna 444.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 4.4% con 364.000 spettatori. Su Italia1 Amici di Maria De Filippi viene visto da una media di 439.000 ascoltatori con l’8.2% di share nella prima puntata e da 275.000 spettatori (6.9%) nella seconda. Su Rete4 Ombre Rosse ha segnato il 2.7% con 112.000 spettatori.

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 25 febbraio 2021, in prima serata, vedono su Rai3 la terza puntata di Lui e peggio di me condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello crollare al 3.7% di share con 895.000 spettatori. La scorsa settimana, la seconda puntata aveva totalizzato il 4.2% di share con 975.000 spettatori, mentre la prima, in onda giovedì 11 febbraio 2021, aveva conquistato 1.471.000 telespettatori con il 6.06% di share. Ieri sera, Rai3 si è dunque piazzata al penultimo posto della classifica Auditel, battendo solo il Nove, e doppiata anche da Tv8 con l'Europa League.

Da segnalare come, ieri, la Friends & Partners di Ferdinando Salzano che produce il programma fosse nuovamente piuttosto in forze per quanto riguarda la rappresentanza degli ospiti. Il trio Panariello-Conti- Pieraccioni e Masini fanno infatti parte della scuderia di Salzano. Nella prima puntata, gli ospiti musicali erano invece Marracash, Antonello Venditti, Francesco De Gregori e Paola Turci, tutti rappresentati dalla Friends & Partners; così come Gigi D'Alessio, Fiorella Mannoia e Il Volo, ospiti della seconda.

Gli ascolti deludenti di Lui è peggio di me si aggiungono, per quanto riguarda la Terza Rete e tanto per fare qualche esempio, a quelli di Titolo V condotto da Roberto Vicaretti e Francesca Romana Elisei il venerdì in prima serata, in corso di cancellazione con la sua media di poco superiore al 2% di share; di Frontiere, presentato dallo stesso direttore di Rai3 Franco Di Mare il sabato pomeriggio, meno visto delle repliche di Presa Diretta; e di Mi manda RaiTre condotto da Lidia Galeazzo e Federico Ruffo che, in fascia mattutina, nella stagione 2021-2021 ha perso terreno rispetto alla precedente conduzione di Salvo Sottile.

