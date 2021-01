PIPPITEL! – LA FICTION DI RAI1 “MINA SETTEMBRE” PARTE COL BOTTO E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 22.6% ROSICCHIANDO SPETTATORI ALLA D’URSO (11%), FAZIO CON ANTHONY FAUCI (8.1%), GILETTI CON RENZI (5.6 - 6.2%) – “I SOLITI IGNOTI” DI AMADEUS SU RAI1 (18.1%), LE PAPERE DI CANALE5 (12.1%), GENTILI SU RETE4 (4.8-4.1%) – VENIER (18.1-18.5%), FIALDINI (13.4%.), D’URSO POMERIDIANA (12.6%-10%), “QUELLI CHE” (6.8%), ANNUNZIATA CON MASTELLA (10.1%) – “SPECIALE TG1” (6.8%), “DOMENICA SPORTIVA” (7.8%), “PRESSING” (5.2%)

Fabio Fabretti per "www.davidemaggio.it"

mina settembre 2

Nella serata di ieri, domenica 17 gennaio 2021, su Rai1 la prima puntata di Mina Settembre ha conquistato 5.836.000 spettatori pari al 22.6% di share (primo episodio a 6.087.000 e il 21.8%, secondo episodio a 5.624.000 e il 23.4%). Su Canale5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.995.000 spettatori con uno share dell’11% (presentazione a 2.176.000 e il 7.6%).

Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.217.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Fantastic 4 – I fantastici 4 ha intrattenuto 1.319.000 spettatori (5%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato 2.243.000 spettatori con l’8.1%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha intrattenuto 1.365.000 spettatori con il 7.3%. Su Rete4 Il piccolo lord totalizza un a.m. di 1.097.000 spettatori (4.5%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.544.000 spettatori con il 5.6% nella prima parte e 889.000 spettatori con il 6.2% nella seconda parte (presentazione a 1.405.000 e il 5%).

anthony fauci da fabio fazio

Su Tv8 Family Food Fight segna 343.000 spettatori (1.3%). Sul Nove la finale di Supercoppa di Spagna Barcellona-Athletic Bilbao è seguita da 336.000 spettatori con l’1.3%. Su Rai4 Premonitions è scelto da 603.000 spettatori (2.3%). Sul 20 Unstoppable – Fuori controllo arriva a 563.000 spettatori (2.1%). Sui canali Sky Inter-Juventus è vista da 2.902.000 spettatori (10.5%).

Access Prime Time

Bene la presentazione di Fazio.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno conquista 5.164.000 spettatori pari al 18.1%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra una media di 3.469.000 spettatori con il 12.1%. Su Italia1 C.S.I. Miami ha registrato 1.170.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa interessa 1.781.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 1.331.000 individui all’ascolto (4.8%) nella prima parte e 1.166.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 578.000 spettatori pari al 2.1%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 397.000 spettatori con il’1.5%.

live non e' la d'urso

Preserale

Stabile Tempesta d’Amore.

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.928.000 spettatori pari al 17.5%, mentre L’Eredità Weekend è visto da 5.402.000 spettatori con il 21.8%. Su Canale5 Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.614.000 spettatori (11.9%), mentre Caduta Libera! Il Weekend ha convinto 3.630.000 spettatori (14.8%). Su Rai2 90° Minuto ha conquistato 1.142.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 1.300.000 spettatori (5.4%) nella seconda parte.

mina settembre

A seguire N.C.I.S. incolla 1.033.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 687.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Tg Regione alle 19.35 informa 3.749.000 spettatori pari al 14.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 898.000 spettatori (3.4%). Su La7 Il ponte sul fiume Kwai – dalle 16:42 alle 19:50 – ha appassionato 358.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 Una tradizione di famiglia arriva a 365.000 spettatori con l’1.5%.

Daytime Mattina

Leggera crescita per la Santa Messa su Canale5.

mina settembre 1

Su Rai1 Unomattina in Famiglia dà il buongiorno a 252.000 spettatori (12.9%) nella presentazione, 601.000 spettatori (16.7%) nella prima parte e 1.865.000 spettatori (22.9%) nella seconda parte; Paesi che Vai interessa 1.843.000 spettatori con il 18.1%; A Sua Immagine – dalle 10:29 alle 12:17 – raccoglie 1.994.000 spettatori (16.6%); la Santa Messa è seguita da 2.250.000 spettatori (19.1%). Su Canale5 Tg5 Mattina ha informato 1.228.000 spettatori pari al 20.2%; Speciale Tg5 ha raccolto 923.000 spettatori pari al 10.2%; la Santa Messa ha interessato 1.421.000 spettatori pari al 13.3%.

matteo renzi da massimo giletti

Su Rai2 Sulla Via di Damasco è visto da 132.000 spettatori (1.7%), mentre Tg2 Dossier convince 338.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 The Vampire Diaries ottiene un ascolto di 185.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 272.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio. Su Rai3 Le Parole per Dirlo convince 341.000 spettatori pari al 3.1%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 170.000 spettatori con l’1.6% nel primo episodio e 310.000 spettatori con il 2.8% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 250.000 spettatori (4.1%).

Daytime Mezzogiorno

mara venier

Benissimo RaiSport con lo sci.

Su Rai1 l’Angelus è seguito da 2.824.000 spettatori con il 19.9%; Linea Verde è visto da 3.639.000 spettatori con il 19.5%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 1.118.000 spettatori (9.9%) e Melaverde a 2.369.000 spettatori (14.6%). Su Rai2 Un Ciclone in Convento segna 571.000 spettatori (3.5%). Su Italia 1 il terzo episodio di The Vampire Diaries piace a 319.000 spettatori (2.4%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL arriva a 1.170.000 spettatori (5.6%).

Su Rai3 il Tg3 delle 12:00 informa 1.111.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha appassionato 292.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto interessa 229.000 spettatori (1.9%) e L’Aria che Tira – Il Diario 172.000 spettatori (1%). Su Tv8, dopo il tg, Tg8 Sport è seguito da 71.000 spettatori (0.4%). Su RaiSport – dalle 12:13 alle 13:15 – Sci – Coppa del Mondo Femminile conquista 782.000 spettatori pari al 4.4%.

mastella mezz'ora in piu'

Daytime Pomeriggio

Ottima l’accoppiata Mezz’ora in Più-Kilimangiaro.

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 3.714.000 spettatori (18.1%) nella prima parte e 3.501.000 spettatori (18.5%) nella seconda parte. A seguire Da Noi… A Ruota Libera conquista 2.718.000 spettatori pari al 13.4%. Su Canale5 Beautiful conquista 2.500.000 spettatori (11.8%), Il Segreto 1.899.000 spettatori con il 9.4% e Una Vita 1.886.000 spettatori con il 10%; Domenica Live intrattiene 2.533.000 spettatori pari al 12.6% nella prima parte e 2.117.000 spettatori pari al 10% nell’ultima parte di breve durata (presentazione a 1.885.000 il 10%). Su Rai2 Quelli che Aspettano ha conquistato 1.191.000 spettatori (5.9%), mentre Quelli che il Calcio ha intrattenuto 1.285.000 spettatori (6.8%).

massimo giletti 3

A seguire A tutta Rete è visto da 960.000 spettatori con il 5% Su Italia1 Magnum P.I. ha raccolto 643.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 622.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio; Lethal Weapon ha interessato 602.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 695.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio. Su Rai3 Tg Regione alle 14.00 informa 3.405.000 spettatori (16.1%); Mezz’ora in Più è seguito da 1.960.000 spettatori con il 10.1% (Mezz’ora in Più – Il Mondo che Verrà a 1.463.000 e il 7.8%). A seguire Kilimangiaro è visto da 1.301.000 spettatori (6.9%) nella prima parte e 1.948.000 spettatori (9.6%) nel programma vero e proprio. Su Rete4 L’uomo del giorno dopo ha convinto 573.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 DiMartedì – Intervista a Giancarlo Coraggio è visto da 265.000 spettatori (1.3%).

Seconda Serata

Rete4 in onda con uno speciale del Tg5 al 2%.

barbara d'urso 1

Su Rai1 Speciale Tg1 è stato seguito da 892.000 spettatori con uno share del 6.8%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 481.000 spettatori pari al 12.6%. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 1.218.000 spettatori pari al 7.8% (presentazione a 977.000 e il 4%, L’altra DS a 314.000 e il 3.9%). Su Italia1 Pressing Serie A è visto da 370.000 spettatori pari al 5.2% (preceduto da Pressing Serie A – Highlights a 771.000 e il 4.8%. Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 452.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Speciale Tg5 – L’Amico Americano è stato scelto da 248.000 spettatori (2%). Su La7 TgLa7 informa 245.000 spettatori (3.8%).