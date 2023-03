PIPPITEL! – IL FINALE DELLA FICTION “BUONGIORNO MAMMA 2” SU CANALE 5 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19% DI SHARE – AVVERTITE L'AUTOPROCLAMATOSI “KING DEGLI ASCOLTI”, STEFANO COLETTA: LA SECONDA PUNTATA DI “BENEDETTA PRIMAVERA” PERDE 1,6 MILIONI DI SPETTATORI E CHIUDE CON IL 18,7% DI SHARE (2,9 MILIONI DI PERSONE) – “FRATELLI DI CROZZA” (6,1%) – “PROPAGANDA LIVE” (5,9%) – DAMILANO (7,3%) – GRUBER (7%) – PALOMBELLI (4,3%)

Marco Zonetti per Dagospia

raoul bova maria chiara giannetta buongiorno mamma 2

Prima serata televisiva movimentata, quella di ieri venerdì 17 marzo 2023. La seconda puntata di Benedetta Primavera su Rai1, prova del fuoco per i conduttori Loretta Goggi, Luca & Paolo e per l'autoproclamatosi - un po' troppo in fretta - "king degli ascolti" Stefano Coletta, si è infatti scontrata con la finale della fiction Buongiorno mamma 2 interpretata da Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta su Canale5.

E il secondo appuntamento con Benedetta Primavera, dopo l'esordio non eclatante di sette giorni fa al 18.7% pari a 2.942.000 spettatori, e malgrado una rosa di ospiti quali Morgan, Ambra Angiolini, Giorgio Panariello, Amanda Lear, Bianca Guaccero, è ulteriormente crollato al 16.5% con una media di 2.603.000 individui all'ascolto, perdendo oltre 1.600.000 "teste" rispetto al traino de I Soliti Ignoti.

Con questi numeri deludenti è stato un gioco da ragazzi per l'ultima puntata della fiction di Canale5 vincere la serata con 3.011.000 spettatori e il 19.0% di share, stabile rispetto alla settimana scorsa.

raoul bova maria chiara giannetta buongiorno mamma 2

Sempre in prima serata, da segnalare invece il buon riscontro del documentario di Rai3 "Gianni Agnelli in arte l'Avvocato", che ha totalizzato il 4.2%, mentre Fratelli di Crozza sul Nove, con 1.143.000 spettatori e il 6.1% di share, è risultato il quarto programma più visto della serata per numero di spettatori, battendo il salottino amicale di Propaganda Live su La7, che - durando molto di più - ha segnato il 5.9% con 819.000 individui all'ascolto. Quarto Grado su Rete4, dal canto suo, ha raccolto 1.114.000 affezionati pari al 7.7%.

Vediamo di seguito la classifica dei programmi più visti in prima serata per numero di spettatori:

maria chiara giannetta raoul bova buongiorno mamma 2

1) Buongiorno mamma 2 (Canale5): 3.011.000

2) Benedetta primavera (Rai1): 2.603.000

3) Jack Reacher - Punto di non ritorno (Italia1): 1.320.000

4) Fratelli di Crozza (Nove): 1.143.000

5) Quarto Grado (Rete4): 1.114.000

6) Propaganda Live: 814.000

7) N.C.I.S (Rai2) 785.000

8) Gianni Agnelli - In arte L'Avvocato (Rai3) - 757.000

9) Alessandro Borghese - 4 ristoranti (Tv8) - 395.000

LORETTA GOGGI LUCA E PAOLO BENEDETTA PRIMAVERA

In access prime time, malgrado i 4.541.000 spettatori del traino del Tg1, Vespa con i suoi Cinque minuti ne ha ottenuti 3.977.000, battuto a seguire da Amadeus con i suoi 4.247.000, testa a testa con Striscia che ne ha totalizzati invece 4.121.000. Damilano ha ottenuto il 7.3% di share, Gruber il 7%, Palombelli complessivamente il 4.3% e Tg2 Post il 4.1%. In seconda serata, forte del traino di Crozza, cresce sul Nove Accordi e Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio, totalizzando il 3.3% di share.

Ma vediamo di seguito gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

LORETTA GOGGI BENEDETTA PRIMAVERA

Rai1: Benedetta Primavera 2.603.000 spettatori (16.5%). Canale5 Buongiorno, Mamma! 2 (finale di stagione) 3.011.000 spettatori (19%). Rai2: N.C.I.S. 957.000 spettatori (4.7%), N.C.I.S. Hawai’i 654.000 spettatori (3.7%). Italia1: Jack Reacher – Punto di non ritorno 1.320.000 spettatori (7.5%). Rai3: Gianni Agnelli, in arte l’Avvocato 757.000 spettatori (4.2%). Rete4: Quarto Grado 1.114.000 spettatori (7.7%). La7: Propaganda Live 814.000 spettatori (5.9%). Tv8: 4 Ristoranti 395.000 spettatori (2.4%). Nove: Fratelli di Crozza 1.143.000 spettatori (6.1%).

Access Prime Time

LORETTA GOGGI BENEDETTA PRIMAVERA

Rai1: Cinque Minuti 3.977.000 spettatori (20.0%), Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.274.000 spettatori (20.6%). Canale5: Striscia la Notizia 4.121.000 spettatori (19.9%). Rai2: Tg2 Post 855.000 spettatori (4.1%). Italia1: N.C.I.S. 1.432.000 spettatori (7%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.485.000 spettatori (7.3%), Un Posto al Sole 1.663.000 spettatori (8%). Rete4: Stasera Italia 964.000 spettatori (4.8%) nella prima parte, 829.000 (4%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.438.000 spettatori (7%). Tv8: 100% Italia 491.000 spettatori (2.4%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 529.000 spettatori (2.6%).

Preserale

propaganda live 2

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.947.000 spettatori (22.1%), L’Eredità 4.209.000 spettatori (25.3%). Canale5: Avanti il Primo 2.416.000 spettatori (19.3%), Avanti un Altro 3.690.000 spettatori (23%). Rai2: Hawaii Five-0 550.000 spettatori (3.6%), The Rookie 820.000 (4.4%). Italia1: C.S.I. 620.000 spettatori (3.4%). Rai3: Tg Regione 2.364.000 spettatori (13.5%), Blob 946.000 spettatori (4.9%), Caro Marziano 1.138.000 spettatori (5.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 777.000 spettatori (4%). La7: Lingo – La Prima Sfida 169.000 spettatori (1.3%), Lingo – Parole in Gioco 274.000 spettatori (1.7%). Tv8: Home Restaurant 330.000 spettatori (1.9%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 284.000 spettatori (1.6%).

lilli gruber

Seconda Serata

Rai1: Tv7 548.000 spettatori (9.9%). Canale5: Station 19 706.000 spettatori (10%). Rai2: ATuttoCalcio 249.000 spettatori (1.9%). Italia1: La guerra dei mondi 370.000 spettatori (6%). Rai3: Ossi di Seppia 311.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio, 234.000 (2%) nel secondo. Rete4: All Rise 237.000 (5.9%). La7: TgLa7 Notte 232.000 spettatori (6.1%). Tv8: 4 Hotel 182.000 spettatori (2.9%). Nove: Accordi & Disaccordi 425.000 spettatori (3.3%).

DAYTIME

Mattina

barbara palombelli

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 316.000 spettatori (12%), Tg1 Ore 7.00 387.000 spettatori (9.2%), TgUnomattina 560.000 (10.9%), Tg1 Ore 8.00 902.000 (17.2%), Unomattina 744.000 spettatori (16.4%), Storie Italiane (prima parte) 684.000 spettatori (16.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 590.000 spettatori (17.5%), Tg5 Mattina 1.157.000 spettatori (22.2%), Mattino Cinque News 968.000 spettatori (20.6%) nella prima parte, 852.000 spettatori (20.6%) nella seconda. Rai2: Viva Rai2 807.000 spettatori (15.8%), …E Viva il Videobox 227.000 spettatori (4.3%), Tg2 Ore 8:30 209.000 spettatori (4.1%), Radio2 Social Club 265.000 spettatori (5.7%), Tg2 Italia 228.000 spettatori (5.5%), Tg2 Flash 259.000 spettatori (6%). Italia1: Chicago Fire 205.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio, 184.000 (4.4%) nel secondo, Chicago Med 184.000 (4.2%). Rai3: Buongiorno Italia 468.000 spettatori (11.4%), TgR Buongiorno Regione 495.000 spettatori (9.4%), Agorà 279.000 (5.8%), presentazione 313.000 (6%), Extra 172.000 (4.1%). Rete4: Miami Vice 97.000 spettatori (2.1%), Hazzard 91.000 (2.2%). La7: Omnibus 165.000 spettatori (3.4%), Coffee Break 154.000 (3.7%).

Mezzogiorno

BARBARA PALOMBELLI - STASERA ITALIA

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 713.000 spettatori (14.3%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.527.000 (15.9%). Canale5: Forum 1.382.000 spettatori (19.5%). Rai2: Tg Sport 274.000 spettatori (6.1%), I Fatti Vostri 589.000 (10.3%) nella prima parte, 894.000 spettatori (9.6%) nella seconda. Italia1: Chicago P.D. 306.000 spettatori (4.7%), Grande Fratello Vip 545.000 spettatori (4.9%), Sport Mediaset 805.000 (6.5%). Rai3: Elisir (presentazione) 203.000 spettatori (4.8%), Elisir 289.000 (5.6%), Tg3 Ore 12.00 700.000 spettatori (9%), Quante Storie 562.000 (5.1%), Passato e Presente 502.000 (4%). Rete4: Monk 110.000 spettatori (2.2%), Il Segreto 165.000 (1.7%), La Signora in Giallo 476.000 (4%). La7: L’Aria che Tira 241.000 spettatori (4.6%) nella prima parte, L'Aria che tira (Oggi) 382.000 (3.9%).

Pomeriggio

marco damilano foto di bacco

Rai1: Tg1 Economia 2.107.000 spettatori (17.4%), Oggi è un Altro Giorno 1.560.000 (15.8%), presentazione 1.580.000 (13.5%), Il Paradiso delle Signore 1.695.000 spettatori (21.2%), Tg1 1.357.000 spettatori (17.8%), La Vita in Diretta 2.106.000 (21.3%), presentazione 1.610.000 (20.2%). Canale5: Beautiful 2.531.000 spettatori (20.5%), Terra Amara 2.791.000 (24%), Amici – Verso il Serale 1.976.000 spettatori (21%), Amici 1.631.000 (20.5%), Grande Fratello Vip 1.478.000 (19.1%), Un Altro Domani 1.312.000 spettatori (16.6%), Pomeriggio Cinque 1.332.000 (15.8%) nella presentazione, 1.495.000 spettatori (15.1%), 1.676.000 (14.7%) ne I Saluti. Rai2: Ore 14 686.000 (6.2%), BellaMa’ 481.000 (5.9%), Candice Renoir 276.000 (3.3%). Italia1: I Simpson 521.000 (4.4%) nel primo episodio, 551.000 (4.9%) nel secondo, 465.000 spettatori (4.5%) nel terzo, N.C.I.S. New Orleans 349.000 (4.1%) nel primo episodio, 313.000 (4%) nel secondo, The Mentalist 333.000 (3.7%). Rai3: Tg Regione 1.962.000 spettatori (16.4%), Aspettando… Geo 457.000 (5.8%), Geo 1.062.000 (10.7%). Rete4: Lo Sportello di Forum 651.000 spettatori (5.9%), Tg4 – Diario del Giorno 336.000 (4.1%), El Dorado 448.000 (4.8%). La7: Tagadà 330.000 spettatori (3.7%), presentazione 334.000 (2.9%), #Focus 254.000 (3.2%), C’era una volta il Novecento 146.000 spettatori (1.6%).

Principali notiziari della giornata

TG1

loretta goggi stefano coletta 3

13:30 - 2.813.000 (22.6%)

20:00 - 4.541.000 (23.6%)

TG2

13:00 - 1.667.000 (14.4%)

20:30 - 1.215.000 (6%)

TG3

14:25 - 1.265.000 (11%)

19:00 - 1.967.000 (13.1%)

TG4

11:55 - 242.000 (3.3%)

18:55 - 606.000 (3.9%)

TG5

13:00 - 2.692.000 (22.9%)

20:00 - 4.341.000 (22.3%)

STUDIO APERTO

12:25 - 970.000 (10%)

18:30 - 504.000 (4.2%)

TGLA7

loretta goggi stefano coletta

13:30 - 470.000 (3.8%)

20:00 - 1.173.000 (6%)

loretta goggi stefano coletta