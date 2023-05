PIPPITEL! – LA FINALE DI “AMICI” DI MARIA DE FILIPPI SI PAPPA LA PRIMA SERATA CON IL 29.3% DI SHARE E 4.8 MILIONI DI SPETTATORI – L’ADDIO DI FAZIO ALLA RAI BATTE L’ENNESIMA REPLICA SULL’AMMIRAGLIA: “CHE TEMPO CHE FA” CONQUISTA IL 12.4% DI SHARE E SUPERA “IL GIUDICE MESCHINO” SU RAI1 (12%) – SU RETE4 “ZONA BIANCA” NON VA OLTRE IL 3.6% DI SHARE. LA7 SPROFONDA ALL’1.7% - AMADEUS (21.6%), “PAPERISSIMA SPRINT” (18.7%). GENTILI (3.3%). DE GREGORIO - PARENZO (3.7%)

Marco Zonetti per Dagospia

maria de filippi

Domenica sera televisiva nell'occhio del ciclone mediatico e politico, quella di ieri 14 maggio 2023, con il discusso addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla Rai e a Che Tempo che fa su Rai3, e - su Canale5 - la finale di Amici 22 condotto da Maria De Filippi. Su Rai1, invece, spazio alla solita replica alla quale ormai da tempo è abituata la Prima Rete, questa volta della fiction Il giudice Meschino con la coppia Luca Zingaretti-Luisa Ranieri.

LUCA ZINGARETTI LUISA RANIERI - IL GIUDICE MESCHINO

Quanto agli ascolti, Amici - con la vittoria del ballerino Mattia Zenzola - ha conquistato una media di 4.860.000 spettatori con il 29.3% di share, mentre la fiction di Rai1 si è fermata al 12.0% con 2.111.000 affezionati. Battuta dall'addio di Fazio su Rai3, che ha attirato 2.468.000 spettatori con il 12.4%, secondo programma più visto della serata. L'approfondimento di Zona bianca con Giuseppe Brindisi su Rete4, dal canto suo, ha segnato 570.000 appassionati con il 3.6%, mentre La7, orfana di Massimo Giletti e di Non è l'Arena, si è arenata all'1.7% pari a 318.000 spettatori con l film I magnifici sette.

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Amici (Canale5) - 4.860.000

2) Che tempo che fa (Rai3) - 2.468.000

3) Il giudice Meschino (Rai1) - 2.111.000

4) Edge of Tomorrow (Italia1) - 1.141.000

5) Crosswords Mysteries (Rai2) - 744.000

6) Zona Bianca (Rete4) - 570.000

7) Vittoria e Abdul (Iris) - 340.000

8) I Magnifici Sette (La7) - 318.000

9) Run All Night (20) - 318.000

10) Little Big Italy (Nove) - 287.000

11) The Secret (Rai4) - 273.000

12) (Im)perfetti criminali (Tv8) - 166.000

la finale di amici 5

In access prime time, Amadeus con Affari tuoi su Rai1 totalizza il 21.6%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint vola al 18.7% in attesa di Amici. Note dolenti per l'approfondimento: Veronica Gentili con Controcorrente su Rete4 si ferma al 3.3% e al 2.8%, mentre su La7 Concita De Gregorio e David Parenzo con In Onda ristagnano al 3.7%.

Al pomeriggio, Mara Venier con Domenica In su Rai1 - malgrado l'ospitata di Claudio Baglioni - perde di nuovo il confronto con la concorrenza di Canale5, prima contro la fiction turca Terra Amara e poi contro Verissimo di Silvia Toffanin, che ha superato anche agevolmente Francesca Fialdini con Da noi... a ruota libera. Ma vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

fabio fazio 1

Prima Serata

Rai1: Il Giudice Meschino 2.111.000 (12%). Canale5: Amici di Maria De Filippi 22 4.860.000 (29.3%), Buonanotte 1.112.000 (17.6%). Rai2: Crossword Mysteries – Caduta libera 736.000 (3.6%). Italia1: Edge of Tomorrow – Senza Domani 1.141.000 (6.1%). Rai3: Che Tempo Che Fa (presentazione) 1.349.000 (7.6%), Che Tempo Che Fa 2.468.000 (12.4%, Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.592.000 (10.4%). Rete4: Zona Bianca 570.000 (3.6%). La7: I Magnifici Sette 318.000 (1.7%). Tv8: (Im)perfetti Criminali 166.000 (0.8%). Nove: Little Big Italy 288.000 (1.7%). 20: Run All Night – Una notte per sopravvivere 318.000 spettatori (1.7%). Rai4: The Secret – Le verità nascoste 273.000 spettatori (1.4%). Iris: Vittoria e Abdul 340.000 (1.8%).

la finale di amici

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.187.000 (21.6%). Canale5: Paperissima Sprint 3.593.000 (18.7%). Italia1: NCIS 956.000 (5.1%). Rete4: Controcorrente 597.000 (3.3%) nella prima parte, 558.000 (2.8%) nella seconda. La7: In Onda 697.000 (3.7%). Tv8: Quattro Ristoranti 489.000 (2.6%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.878.000 (21.8%), L’Eredità 3.605.000 (24.3%). Canale5: Avanti il Primo! Story 2.019.000 (16.1%), Avanti un Altro! Story 2.741.000 (19.1%). Rai2: Novantesimo Minuto 667.000 (5.3%), Novantesimo Minuto Tempi Supplementari 558.000 (3.9%), SWAT 474.000 (2.8%). Italia1: Studio Aperto Mag 431.000 (3.2%), CSI 473.000 (2.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 636.000 (3.6%). Rai3: Tgr 2.261.000 (14.7%). La7: La Ragazza con la Pistola 160.000 (1.2%). Tv8: Quattro Hotel 240.000 (1.6%). Nove: Pallacanestro Tortona-Trentino 59.000 (0.5%).

LUCA ZINGARETTI LUISA RANIERI - IL GIUDICE MESCHINO

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 (326.000 (5%). Canale5: TG5 Notte 671.000 (15.3%). Rai2: La Domenica Sportiva 494.000 (4.6%), presentazione: 587.000 (3.2%). Italia1: Pressing 488.000 (8.6%), Pressing Highlights 502.000 (4.2%). Rai3: Tg3 Mondo 604.000 (8.8%). Rete4: L’Immortale 171.000 (4.9%). La7: Nomad: The Warrior 74.000 (1.2%).

DAYTIME

Mattina

la finale di amici 4

Rai1: Uno Mattina in Famiglia presentazione 302.000 (15.2%), Uno Mattina in Famiglia 743.000 (21%) nella prima parte, 1.424.000 (23.9%) nella seconda, Tg1 Ore 8.00 1.161.000 (23.4%), Paesi che Vai 1.407.000 (20.5%), A Sua Immagine 1.503.000 (19.1%). Canale5: Tg5 Mattina 1.214.000 (23.3%), I Viaggi del Cuore 785.000 (12.4%), Santa Messa (1.043.000 (14.9%).

Rai2: Radio 2 Happy Family 268.000 (3.9%). Italia1: The Goldbergs 106.000 (1.6%) nel primo episodio, 174.000 (2.5%) nel secondo, Mom 211.000 (3%) nel primo episodio, 231.000 (3.1%) nel secondo. Rai3: Sulla Via di Damasco 55.000 (1.4%), Agorà Weekend 180.000 (3.2%), Raduno Nazionale degli Alpini 380.000 (5.7%), O Anche No 249.000 (3.5%). Rete4: Casa Vianello 109.000 (1.7%). La7: Omnibus (News) 110.000 (4%) , Omnibus (Dibattito) 173.000 (3%), L’Ingrediente Perfetto 116.000 (1.6%).

giuseppe brindisi zona bianca

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 1.608.000 (20.6%), Sua Santità Recita il Regina Coeli 2.070.000 (21.7%), Linea Verde 3.144.000 (25.4%), presentazione 2.281.000 (21.8%). Canale5: Le Storie di Melaverde 1.037.000 (13.9%), 1.325.000 (16.3%), Melaverde 1.955.000 (18.5%). Rai2: Tg Sport 336.000 (4.5%), Citofonare Rai2 464.000 (4.6%), presentazione 380.000 (4.8%). Italia1: Mom 244.000 (3%), Sport Mediaset XXL 782.000 (5.8%), Magazine XXL 616.000 (4.4%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 501.000 (5.2%), Il Posto Giusto 193.000 (1.4%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 251.000 (3.3%), 195.000 (2.3%), presentazione 197.000 (2.8%), Poirot 284.000 (2.2%). La7: Le Parole della Salute 54.000 (0.7%), L’Aria che Tira – Il Diario 76.000 (0.7%), Like – Tutto Ciò che Piace 64.000 (0.5%).

la finale di amici 2

Pomeriggio

Rai1: Domenica In 2.460.000 (18.6%) nella prima parte, 2.017.000 (16.6%), nella seconda, 1.610.000 (13.6%) nella terza, presentazione 2.224.000 (16.2%), Da Noi… A Ruota Libera 1.815.000 (15.6%). Canale5: L’Arca di Noè 2.523.000 (18.1%), Beautiful 2.203.000 (16.2%),Terra Amara 2.200.000 (17.4%), Verissimo 2.107.000 (17.9%) nella prima parte, Verissimo (Giri di Valzer) 2.111.000 (18.1%). Rai2: Il Giro di Italia 1.082.000 (8.5%), Giro Diretta 985.000 (7.6%), Giro all’Arrivo 1.328.000 (11.1%), Processo alla Tappa 753.000 (6.6%).

LUISA RANIERI LUCA ZINGARETTI - IL GIUDICE MESCHINO

Italia1: Ruby Red III – Verde Smeraldo 247.000 (2%). Rai3: Tgr 1.830.000 (13.3%), Mezz’ora in Più 901.000 (7%), Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà 632.000 (5.2%). Rebus 616.000 (5.2%), Kilimangiaro Collection 748.000 (6.4%). Rete4: Pensa in Grande 224.000 (1.7%). La7: Atlantide - Vatican War 182.000 (1.4%), 208.000 (1.8%). Tv8: Moto 3 586.000 (4.3%), Moto 2 618.000 (4.9%), Grid 486.000 (4.1%), Moto GP 1.065.000 (9.2%). Zona Rossa 409.000 (3.4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.828.000 (27.6%)

20.00 - 4.011.000 (23%)

TG2

la finale di amici 3

13.00 - 1.417.000 (10.7%)

20.30 - 1.001.000 (5.5%)

TG3

14.25 - 1.457.000 (10.8%)

19.00 - 1.568.000 (11.3%)

TG4

12.00 - 264.000 (2.8%)

18.55 - 510.000 (3.6%)

TG5

13.00 - 2.677.000 (20.1%)

20.00 - 3.663.000 (20.7%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 887.000 (7.7%)

18.30 - 428.000 (3.5%)

TGLA7

la finale di amici 1

13.30 - 398.000 (2.9%)

20.00 - 738.000 (4.2%)

mattia zenzola vince amici 7 il giudice meschino erin doom fabio fazio 1 il giudice meschino 1 mattia zenzola vince amici 6 il giudice meschino 3 il giudice meschino 4 angelina mango finale amici mattia zenzola angelina mango mattia zenzola vince amici 1 mattia zenzola vince amici 2 mattia zenzola vince amici 3 mattia zenzola vince amici 4 mattia zenzola vince amici 5 mattia zenzola vince amici 8