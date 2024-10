PIPPITEL! – GUERRA ALL’ULTIMO TELEMORENTE NEL SABATO SERA DELLA TV: IN SOVRAPPOSIZIONE “TÚ SÍ QUE VALES” VINCE AL FOTOFINISH CON IL 25.7% DI SHARE E 3.529.000 SPETTATORI CONTRO IL 25.6% DI “BALLANDO CON LE STELLE” (3.514.000) – SU LA7 GRAMELLINI FA IL 5.1%. SUL NOVE “ACCORDI & DISACCORDI” RACIMOLA APPENA IL 2.5% - “STRISCIA LA NOTIZIA” (18.2), BARRA-POLETTI (5.4%), AMADEUS NON RIESCE A SCHIODARSI DAL 3%

Nella serata di ieri, sabato 12 ottobre 2024, su Rai1 la terza puntata di Ballando con le Stelle ha conquistato 3.950.000 spettatori pari al 22.4% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:43 alle 21:14 e 3.419.000 spettatori pari al 25.9% dalle 21:18 alle 1:16. Su Canale5 la quarta puntata di Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.530.000 spettatori con uno share del 25.7% dalle 21:19 alle 00:58 (Buonanotte a 1.149.000 e il 19.1%). In sovrapposizione dalle 21:20 alle 00:58 Ballando con le Stelle ottiene 3.514.000 spettatori (25.62%) vs Tú Sí Que Vales 3.529.000 spettatori (25.73%). Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 709.000 spettatori pari al 4% e F.B.I. International 716.000 spettatori pari al 4.3%.

Su Italia1 L’era glaciale ha radunato 687.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Gabriella raggiunge 424.000 spettatori e il 2.5%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 349.000 spettatori (2.8%). Su La7 In Altre Parole conquista 874.000 spettatori con il 5.1% dalle 20:42 alle 23:18. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 404.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 301.000 spettatori (2.1%) nel secondo episodio. Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 391.000 spettatori con il 2.5%. Sul 20 Today You Die è seguito da 317.000 spettatori (1.8%). Su Rai4 On the Edge è scelto da 160.000 spettatori (0.9%). Su Iris Il collezionista interessa 388.000 spettatori pari al 2.3%. Su RaiMovie Un matrimonio da favola è visto da 169.000 spettatori e l’1%.

Access Prime Time

N.C.I.S. arriva all’8.1% nel secondo episodio.

Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 3.212.000 spettatori con il 18.2%. Su Rai2 TG2 Post interessa 639.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.113.000 spettatori (6.5%) nel primo episodio e 1.451.000 spettatori (8.1%) nel secondo episodio. Su Rai3 Riserva Indiana è seguito da 390.000 spettatori con il 2.2%.

Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 922.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 731.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 520.000 spettatori pari al 3.1%. Sul Nove Chissà chi è ottiene un a.m. di 533.000 spettatori (3%).

Preserale

Famiglie d’Italia tiene sopra il 2% anche di sabato.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 2.076.000 spettatori pari al 17.2%, mentre Reazione a Catena ha registrato 3.156.000 spettatori pari al 21.4%. Su Canale5, in replica, Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.976.000 spettatori (17.5%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.908.000 spettatori (20.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (251.000 – 2.5%) e Dribbling (265.000 – 2.4%), N.C.I.S. Los Angeles sigla 339.000 spettatori con il 2.5% e S.W.A.T. segna 420.000 spettatori con il 2.6%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 356.000 spettatori (2.9%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 436.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.289.000 spettatori pari al 14.9%, mentre Blob segna 623.000 spettatori pari al 3.7%. Su Rete4 La Promessa interessa 681.000 spettatori (4.2%). Su La7 Famiglie d’Italia è la scelta di 273.000 spettatori (2.1%). Su Tv8 4 Hotel registra 327.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Fratelli di Crozza raggiunge 389.000 spettatori e il 2.5%.

Daytime Mattina

Buongiorno Benessere più alto del traino di Unomattina in Famiglia.

Su Rai1 Rai Parlamento – Settegiorni dà il buongiorno a 416.000 spettatori (12.7%), il TG1 delle 8 totalizza 923.000 spettatori (20%) e TG1 Dialogo interessa 1.015.000 spettatori (20.1%). A seguire Unomattina in Famiglia è visto da 1.039.000 spettatori (20.1%) nella prima parte e, dopo il TG1 delle 9 di breve durata (1.085.000 – 20.7%), 859.000 spettatori (18.3%) nella seconda parte, mentre Buongiorno Benessere sigla 920.000 spettatori (18.7%).

Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 388.000 spettatori pari al 16.6% e il TG5 Mattina delle 8 ha dato il buongiorno a 1.028.000 spettatori pari al 21.4%, mentre X-Style segna 646.000 spettatori pari al 12.6% e Viaggiatori – Uno Sguardo sul Mondo sigla 477.000 spettatori pari al 9.9%. Su Rai2 Heartland totalizza 63.000 spettatori con l’1.6% nel primo episodio e 146.000 spettatori con il 2.9% nel secondo episodio. A seguire La Fisica dell’Amore è seguito da 185.000 spettatori con il 3.8% e Quasar raduna 107.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1, dopo Tom & Jerry all’arrembaggio (151.000 – 3.1%), Young Sheldon ottiene 183.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio, 244.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio e 236.000 spettatori (5.2%) nel terzo episodio, mentre Big Bang Theory totalizza 200.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio.

Su Rai3 Agorà Weekend segna 187.000 spettatori con il 3.6% (presentazione a 118.000 e il 2.6%) e Mi Manda Raitre interessa 259.000 spettatori con il 5.3% (presentazione a 186.000 e il 3.7%), mentre Rai Parlamento – Punto Europa è visto da 158.000 spettatori con il 3.5%. Su Rete4 Grand Hotel – Intrighi e Passioni registra 29.000 spettatori (1%), Love is in the Air 121.000 spettatori (2.6%) e Terra Amara 261.000 spettatori (5.1%), mentre Poirot: sipario – L’ultima avventura di Poirot colleziona 122.000 spettatori (2.5%). Su La7 Omnibus conquista 131.000 spettatori (4.6%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (272.000 – 7.2%), 214.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato interessa 182.000 spettatori (3.9%).

Daytime Mezzogiorno

Forum sotto il milione.

Su Rai1 Origini colleziona 910.000 spettatori (15.8%) e Linea Verde Start raduna 1.223.000 spettatori (16.8%), mentre Linea Verde Italia arriva a 2.184.000 spettatori (19.8%). Su Canale5 Forum colleziona 973.000 spettatori pari al 13.6%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (93.000 – 1.8%), Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile raccoglie 139.000 spettatori con il 2.4% e Felicità – La Stagione della Famiglia interessa 245.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 il secondo episodio di Big Bang Theory arriva a 178.000 spettatori (3.5%), mentre Due Uomini e 1/2 è visto da 181.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 192.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 706.000 spettatori (5.4%).

Su Rai3, dopo TGR Bell’Italia (139.000 – 2.7%) e TGR Officina Italia (218.000 – 3.7%), il TG3 delle 12 è seguito da 553.000 spettatori (7.4%). Su Rete4, dopo il TG, La Signora in Giallo coinvolge 517.000 spettatori con il 4.4%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu raccoglie 133.000 spettatori (2.4%), L’Aria che Tira – Il Diario raduna 146.000 spettatori (1.7%) e Like – Tutto Ciò che Piace totalizza 175.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 4 Hotel raggiunge 268.000 spettatori e il 2.8% e 4 Ristoranti 324.000 spettatori e il 2.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? arriva a 96.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 254.000 spettatori (2%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Il ciclismo meglio dell’America’s Cup.

Su Rai1 Ballando on the Road segna 1.317.000 spettatori (10.9%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 967.000 spettatori (9.1%) e 775.000 spettatori (7.7%) nella parte di breve durata Passaggio alla Mostra, mentre A Sua Immagine è seguito da 651.000 spettatori (6.8%) nella prima parte e 591.000 spettatori (6.5%) nella seconda parte. Dopo il TG1 (679.000 – 7.8%), Sabato in Diretta totalizza 825.000 spettatori (9.3%) nella prima parte e 1.150.000 spettatori (11.3%) nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful conquista 2.237.000 spettatori (17.8%) e Endless Love totalizza 2.200.000 spettatori (20.8%). A seguire Verissimo è scelto da 1.972.000 spettatori (22.2%) nella prima parte e 1.869.000 spettatori (19.9%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 Il Lombardia di ciclismo incolla davanti al video 841.000 spettatori pari al 7.9%, mentre Onorevoli Confessioni interessa 252.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 la finale di America’s Cup 2024 raduna 511.000 spettatori (4.7%), mentre Due Uomini e Mezzo arriva a 146.000 spettatori (1.6%). Su Rai3 le news dei TGR informano 2.372.000 spettatori pari al 18.6% e Tv Talk è seguito da 755.000 spettatori pari al 7.3% e 635.000 spettatori pari al 6.5% nella parte Extra (presentazione a 741.000 e il 6.5%), mentre La Biblioteca dei Sentimenti segna 322.000 spettatori pari al 3.6%. A seguire Presadiretta raduna 594.000 spettatori pari al 6.2%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 602.000 spettatori (5.1%). A seguire, dopo Luoghi di Magnifica Italia (292.000 – 2.8%), Intrigo internazionale arriva a 428.000 spettatori (4.5%). Su La7 Operazione sottoveste segna 280.000 spettatori con il 2.5%. A seguire Eden – Un Pianeta da Salvare è seguito da 165.000 spettatori con l’1.8%. Su Tv8, dopo la Superbike (252.000 – 2.3%), X Factor sigla 249.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Little Big Italy raduna 286.000 spettatori pari al 2.4% e Best Weekend interessa 186.000 spettatori pari all’1.9% nel primo episodio e 259.000 spettatori pari al 2.7% nel secondo episodio.

Seconda Serata

De Girolamo sfiora il 20% con l’alto traino di Ballando.

Su Rai1 Ciao Maschio conquista 710.000 spettatori (19.7%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 TG5 Notte totalizza 617.000 spettatori (15.9%). Su Rai2 TG2 Storie segna 287.000 spettatori (2.2%) e TG2 Mizar 133.000 spettatori (1.3%). Su Italia1 Transformers è visto da 278.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 TG3 Mondo è visto da 285.000 spettatori con il 2.1% (Agenda del Mondo a 315.000 e il 2.6%). A seguire Un Giorno in Pretura conquista 293.000 spettatori con il 3.2% Su Rete4 L’avvocato del diavolo è scelto da 99.000 spettatori (2.6%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su La7, dopo Uozzap! (281.000 – 2.4%), TGLa7 Notte sigla 121.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 205.000 spettatori (2.2%). Sul Nove la replica di Accordi & Disaccordi arriva a 128.000 spettatori pari all’1.8%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.436.000 (25.5%) – h.13:30 3.874.000 (23.4%) – h.20

TG2 1.371.000 (11%) – h.13 879.000 (5.1%) – h.20:30

TG3 1.624.000 (13.3%) – h.14:15 1.624.000 (12.2%) – h.19

TG5 2.564.000 (20.4%) – h.13 3.406.000 (20.4%) – h.20

STUDIO APERTO 911.000 (9.3%) – h.12:25 480.000 (4.5%) – h.18:30

TG4 296.000 (4.1%) – h.11:55 659.000 (5%) – h.19

TGLA7 589.000 (4.4%) – h.13:30 1.137.000 (6.8%) – h.20

