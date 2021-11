PIPPITEL! – “IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE” SU RAI 1 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 24.1% E SUPERA I 5 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 SALGONO AL 21.3% I MORTI DI FAMA DEL “GF VIP” - SU RAI3 “REPORT” AL 9.1% - SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 4.9% - AMADEUS (21.9%), “STRISCIA” (16.3%), PALOMBA (4.3%). “GIUSEPPI” CONTE NON FA VOLARE LA GRUBER (7,0%)

1. CONTE NON FA VOLARE GRUBER (E IN SHARE VINCE DE BENEDETTI)

Marco Zonetti per "www.vigilanzatv.it"

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 8 novembre 2021 vedono, in access prime time a Otto e mezzo su La7, l'ospitata di Giuseppe Conte (con Lina Palmerini e Alessandro de Angelis) ottenere il 7.0% di share con 1.741.000 spettatori.

Un risultato non eclatante e del tutto nella media del programma condotto da Lilli Gruber, tanto che, in occasione dell'assai meno sbandierata ospitata di Carlo De Benedetti giovedì scorso, il talk di La7 otteneva il 7.2% con 1.726.000, vedendo quindi l'Ingegnere superare in percentuali l'Avvocato del Popolo.

Il non exploit di Conte dalla Gruber è anche determinato da un dato ancor più schiacciante, e cioè che un anno fa, il 23 novembre 2020, l'allora premier grillino (ospite di Otto e mezzo con Alessandro Sallusti) conquistava la bellezza di 2.844.000 spettatori con il 10.4%. Percentuali che, paragonate a quelle del tutto inferiori di ieri, sembrano lasciar intendere un calo di popolarità per l'attuale Presidente pentastellato.

Se aggiungiamo poi che, malgrado la sua strombazzata presenza, si è assistito a un effettivo testa a testa di Otto e mezzo con la soap Un Posto al sole su Rai3 (6.9% - 1.700.000 spettatori), ci rendiamo conto di come le un tempo sacrali epifanie di Giuseppe Conte nei talk show televisivi siano ormai divenute ordinaria amministrazione.

2. IMMA TATARANNI VINCE SUPERANDO I 5 MILIONI

Mattia Buonocore per “www.davidemaggio.it”

Nella serata di ieri, lunedì 8 novembre 2021, su Rai1 – dalle 21.37 alle 23.43 – la seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha appassionato 5.103.000 spettatori pari al 24.1%. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.22 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.239.000 spettatori pari al 21.3% di share (GF Vip Night di 12 minuti: 1.374.000 – 32.1%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 732.000 spettatori pari al 2.9% di share. A seguire NCIS New Orleans segna 563.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia 1 xXx – Il Ritorno di Xander Cage ha intrattenuto 979.000 spettatori (4.4%).

Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.035.000 spettatori pari ad uno share del 9.1% (presentazione di 21 minuti: 1.916.000 – 7.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 859.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 370.000 spettatori con uno share dell’1.7% (presentazione di 20 minuti: 452.000 – 1.8%).

Su Tv8 Spiderman 3 segna 266.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 491.000 spettatori con il 2.1%, nel primo episodio inedito, e 196.000 spettatori con l’1.5%, nella replica di seconda serata. Su Rai4 Meander – Trappola Mortale registra 230.000 spettatori con l’1%. Su Rai5 Nessun Dorma raccoglie 76.000 spettatori pari allo 0.3%. Su Iris Nemico Pubblico raccoglie 392.000 spettatori con l’1.9%. Su Real Time Too Large ha ottenuto 275.000 spettatori con l’1.2%.

Ascolti TV Access Prime Time

Amadeus vince facile, con un picco di 7 milioni alle 21.28.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.432.000 spettatori con il 21.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.049.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 928.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.277.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.322.000 spettatori (5.7%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.700.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.025.000 individui all’ascolto (4.3%), nella prima parte, e 996.000 spettatori (4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.741.000 spettatori (7%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 436.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 437.000 spettatori con l’1.8%.

Preserale

Leadership netta de L’Eredità.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.205.000 spettatori (19%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.660.000 spettatori (23.3%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.451.000 spettatori (14.9%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.496.000 spettatori (17.9%). Su Rai2 TGSport Sera ha informato 648.000 spettatori pari al 4.2%. A seguire Blue Bloods ha raccolto 442.000 spettatori (2.4%) mentre NCIS Los Angeles ha raccolto 813.000 spettatori (3.7%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 694.000 spettatori con il 3.8%. CSI ha ottenuto 674.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.117.000 spettatori con il 15%. Blob segna 1.312.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 907.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 171.000 spettatori (share dell’1.1%), nel primo episodio, e 230.000 spettatori (share dell’1.2%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 267.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 239.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mattina

Buongiorno Regione ancora meglio di Uno Mattina.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 643.000 telespettatori con il 12.4%, nella lunga presentazione, e a 1.051.000 spettatori con il 18.4%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 947.000 spettatori (17%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 926.000 spettatori con il 16.2%, nella prima parte, e 935.000 spettatori con il 17% nella seconda parte (I Saluti: 806.000 – 14.2%).

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 268.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 145.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 866.000 spettatori pari al 15.5%. Agorà convince 506.000 spettatori pari all’8.8% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 385.000 spettatori con il 7%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 132.000 spettatori (2.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 171.000 spettatori con il 3.1%. A seguire Coffee Break ha informato 178.000 spettatori pari al 3.2%.

Daytime Mezzogiorno

Quante Storie supera il 7%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.043.000 spettatori con il 15.5%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.743.000 spettatori con il 15.4%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.603.000 telespettatori con il 18.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 580.000 spettatori (7.9%), nella prima parte, e 871.000 spettatori (8.1%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 170.000 spettatori con il 2.4%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 641.000 spettatori con il 4.9%. Sport Mediaset ha ottenuto 861.000 spettatori con il 5.9% (Extra: 623.000 – 4.3%).

Su Rai3 Elisir segna 540.000 spettatori con l’8% (presentazione: 339.000 – 5.9%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.003.000 spettatori (10.9%). Quante Storie ha raccolto 899.000 spettatori (7.1%). Le Storie di Passato e Presente ha interessato 758.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 167.000 spettatori con il 2.5%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 243.000 spettatori con il 2.1%. La Signora in Giallo ha ottenuto 596.000 (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 320.000 spettatori con share del 4.7% nella prima parte, e 517.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Magalli – che tornava in onda dopo giovedì – crolla al 2.4%.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.752.000 spettatori pari al 13.2% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.909.000 spettatori con il 17.2%. Dopo il TG1 Economia (1.545.000 – 13.7%), Vita in Diretta ha raccolto 1.965.000 spettatori (16.5%), nella presentazione, e 2.436.000 spettatori (18%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.606.000 spettatori con il 17.8%. Una Vita ha convinto 2.352.000 spettatori con il 16.6% di share.

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.785.000 spettatori con il 22.1% (finale: 2.177.000 – 19.6%). Il daytime di Amici ha interessato 2.056.000 spettatori con il 18.5%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.112.000 spettatori con il 18.8%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.891.000 spettatori pari al 15.9% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.668.000 spettatori con il 13.4%, nella presentazione in onda dalle 17.36 alle 17.47, e 1.922.000 spettatori con il 13.8% nella seconda parte (Saluti: 1.865.000 – 12.2%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 620.000 spettatori con il 4.5%.

Detto Fatto ha ottenuto 494.000 spettatori con il 4.3%. Una Parola di Troppo segna 297.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 622.000 spettatori (4.3%), nel primo episodio, 705.000 spettatori (5.1%), nel secondo episodio, e 643.000 spettatori (4.9%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna 483.000 spettatori (3%). Big Bang Theory ha appassionato 401.000 spettatori con il 3.6%. Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 338.000 spettatori con il 2.4%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.782.000 spettatori con il 18.9%. #Maestri ha coinvolto 516.000 spettatori pari al 4.4%. Aspettando Geo… ha raccolto 875.000 spettatori con il 7.8%. Geo ha registrato 1.728.000 spettatori con il 12.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 831.000 spettatori con il 6.1%. Su La7 Tagadà interessato 315.000 spettatori (share del 2.6%). Tagadoc ha raccolto 157.000 spettatori con l’1.3%. Su TV8 Il Menù di Natale segna 277.000 spettatori e il 2.4%. Vite da Copertina ha raccolto 157.000 spettatori con l’1.2%.

Seconda Serata

Chiambretti al 5.8%.

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 977.000 spettatori con il 10.1% di share. S’è Fatta Notte raccoglie 379.000 spettatori con il 6.5%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 558.000 spettatori pari ad uno share del 17.3%. Su Rai2 Need for Speed segna 324.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai 3 La Versione di Fiorella ha interessato 719.000 spettatori con il 4.7%. A seguire Tg3 Linea Notte segna 486.000 spettatori con il 5.7%. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone è visto da 384.000 spettatori con il 5.8% (presentazione: 491.000 – 3.6%). Su Rete 4 Gone è stato scelto da 182.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Lie To Me segna 194.000 spettatori (1.5%), nel primo episodio, e 146.000 spettatori (1.9%), nel secondo episodio.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.349.000 (23%)

Ore 20.00 5.250.000 (23.2%)

TG2

Ore 13.00 1.827.000 (13.4%)

Ore 20.30 1.459.000 (6.1%)

TG3

Ore 14.25 1.843.000 (13.3%)

Ore 19.00 2.439.000 (13.1%)

TG5

Ore 13.00 2.865.000 (20.8%)

Ore 20.00 4.312.000 (18.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.212.000 (10.6%)

Ore 18.30 834.000 (5.3%)

TG4

Ore 12.00 358.000 (3.8%)

Ore 18.55 751.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 579.000 (4%)

Ore 20.00 1.379.000 (6%)

