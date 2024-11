PIPPITEL! – A “LA TALPA” NON BASTA LA GNOCCA: DILETTA LEOTTA ARRANCA AL 12.5% E NON RAGGIUNGE I DUE MILIONI DI TELEMORENTI – SU RAI3 GILETTI CON “LO STATO DELLE COSE” GALLEGGIA AL 4.7% E SI FA SUPERARE DA AUGIAS SU LA7 (4.9%) – SU RETE4 PORRO AL 5% - SU RAI1 LA PRIMA PUNTATA DE “L’AMICA GENIALE” VINCE FACILE CON IL 21.1% - VESPA (21.6%), DE MARTINO (26.4%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (14.7%), DAMILANO (5%), DEL DEBBIO (4.5%), GRUBER (8.3%), AMADEUS (2.9%) – CLAMOROSO FLOP DI “BINARIO 2”, IL PROGRAMMA DEL MATTINO DI RAI2: FA L’1.8% DI SHARE CON 85MILA SPETTATORI. NELLA STESSA FASCIA ORARIA FIORELLO ACCHIAPPAVA UN MILIONE DI SPETTATORI CON IL 20%...

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

l’amica geniale – storia della bambina perduta 6

Nella serata di ieri, lunedì 11 novembre 2024, su Rai1 la prima puntata de L’Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta ha interessato 3.682.000 spettatori pari al 21.1% di share (primo episodio: 3.968.000 – 20.2%, secondo: 3.332.000 – 22.6%, il confronto col debutto della terza stagione). Su Canale5 – dalle 21:38 alle 0.21 – la seconda puntata de La Talpa – Who is the Mole ha raccolto 1.917.000 spettatori con uno share del 12.5% (l’eliminato e cosa è successo ieri). Su Rai2 la replica di Boss in Incognito intrattiene 1.041.000 spettatori pari al 5.8% (presentazione di 20 minuti: 809.000 – 3.8%). Su Italia1 The Great Wall incolla davanti al video 1.203.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 762.000 spettatori e il 4.7% (presentazione di 16 minuti: 568.000 – 2.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 714.000 spettatori (5%).

la talpa 4

Su La7 La Torre di Babele raggiunge 955.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 GialappaShow, con la co-conduzione di Mara Maionchi, ottiene 845.000 spettatori con il 4.9% (replica di seconda serata: 266.000 – 5.2%). Sul Nove Little Big Italy raduna 390.000 spettatori con il 2% mentre il segmento finale di 4 minuti Il Vincitore raccoglie 316.000 spettatori e il 2.1% (replica di seconda serata: 240.000 – 2.7%, Il Vincitore: 161.000 – 3.6%). Sul 20 Vendetta: una storia d’amore fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 The Survivalist è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Sergente Rex è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Il mio nome è nessuno sigla .000 spettatori (%). Su Real Time Hercai – Amore e Vendetta raccoglie .000 spettatori con il %.

l’amica geniale – storia della bambina perduta 5

Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.613.000 spettatori (21.6%), mentre Affari Tuoi raduna 5.825.000 spettatori (26.4%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.241.000 spettatori pari al 14.7%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 568.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 – dalle 20:52 alle 21:36 – N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.551.000 spettatori (7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.083.000 spettatori (5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.507.000 spettatori (6.8%).

la talpa 3

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 909.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 1.012.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.839.000 spettatori e l’8.3%. Su Tv8 100% Italia gioca con 482.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 472.000 spettatori con il 2.2%, nella prima parte, e 633.000 spettatori con il 2.9%, nella seconda parte di durata maggiore. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti sigla .000 spettatori (%).

Preserale

L’Eredità perde ma col 23.5%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.959.000 spettatori pari al 19.6%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.248.000 spettatori pari al 23.5%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.706.000 spettatori (19.4%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 4.091.000 spettatori (23.7%). Su Rai2 per il le Atp Finals di Tennis Bolelli/Vavassori – Bopanna/Ebden segna 373.000 spettatori con il 2.7%. Direttazzurra Speciale totalizza 274.000 spettatori con l’1.4%. Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 512.000 spettatori (3%).

l’amica geniale – storia della bambina perduta 4

Dalle 19:59 alle 20:52 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.139.000 spettatori e il 5.4%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.679.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 1.075.000 spettatori (5.4%) e il ritorno di Nuovi Eroi sigla 945.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 La Promessa interessa 932.000 spettatori (4.7%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 295.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 497.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 256.000 spettatori con l’1.8%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 425.000 spettatori con il 2.1%.

Daytime Mattina

Binario 2 al di sotto del 2%.

lo stato delle cose - massimo giletti

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 444.000 spettatori con l’11.4%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 954.000 spettatori (18.5%), Unomattina intrattiene 836.000 spettatori con il 18.5% e Storie Italiane arriva a 761.000 spettatori con il 18.5% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 595.000 spettatori con il 18.2% e TG5 Mattina delle 8 1.151.000 spettatori con il 21.5%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 848.000 spettatori con il 18.7% nella prima parte e 804.000 spettatori con il 19.5% nella seconda parte (I Saluti a 772.000 e il 18.8%). Su Rai2 Binario 2 segna 85.000 spettatori (1.8%). Videobox ha interessato 94.000 spettatori (1.8%). Radio2 Social Club raggiunge 172.000 spettatori (3.9%).

Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 106.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 141.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. Miami totalizza 164.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 472.000 spettatori (12.3%), TGR Buongiorno Regione 626.000 (12.7%). Dopo la presentazione (278.000 – 5.4%), Agorà intrattiene 296.000 spettatori (6.3%). ReStart totalizza 208.000 spettatori (4.9%). Dopo una presentazione (160.000 – 3.9%), Elisir ha ottenuto 194.000 spettatori con il 4.5%.

l’amica geniale – storia della bambina perduta 3

Su Rete4 Love is in the air ha raggiunto 126.000 spettatori (3.6%), Terra Amara 332.000 (6.9%), Tempesta d’Amore 218.000 (5.3%). Su La7 Omnibus raduna 172.000 spettatori (4.2%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (334.000 – 6.7%), 221.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 223.000 spettatori (5.4%).

Daytime Mezzogiorno

Bene Sport Mediaset.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 794.000 spettatori (16.1%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.530.000 spettatori (16.4%). Su Canale5 Forum totalizza 1.387.000 spettatori con il 20%. Su Rai2 I Fatti Vostri raduna 445.000 spettatori (8.1%) nella prima parte e 855.000 spettatori (9.6%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 291.000 spettatori (4.7%). Dopo Grande Fratello (715.000 – 6.6%), Sport Mediaset coinvolge 848.000 spettatori (7.2%) e 608.000 spettatori (5.1%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Mixer – La storia siamo noi sigla 252.000 spettatori (4.6%) e il TG3 delle 12 informa 617.000 spettatori (8.2%).

binario 2 5

A seguire Quante Storie conquista 523.000 spettatori (4.9%), mentre Passato e Presente è seguito da 456.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 180.000 spettatori pari al 3.6% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 552.000 spettatori pari al 5.1%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 307.000 spettatori con il 5.9% nella prima parte e 468.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti segna 189.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 147.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 209.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio.

l’amica geniale – storia della bambina perduta 2

Daytime Pomeriggio

Il 19.1% per l’esordio pomeridiano di Segreti di Famiglia (con un riassunto).

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.374.000 – 20.1%), La Volta Buona colleziona 1.440.000 spettatori con il 12.7% nella presentazione e 1.445.000 spettatori con il 14.5%. Il Paradiso delle Signore conquista 1.704.000 spettatori con il 19.7%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.415.000 – 16.3%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.752.000 spettatori con il 18.9% nella presentazione e 2.250.000 spettatori con il 19.4%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.151.000 spettatori pari al 18%, Segreti di Famiglia sigla 2.159.000 spettatori pari al 19.1%. Uomini e Donne raccoglie 2.639.000 spettatori con il 26.1% (Finale: 1.790.000 – 20.6%). La striscia di Amici segna 1.567.000 spettatori (18.1%), quella de La Talpa 1.392.000 (16.3%).

lo stato delle cose massimo giletti 3

A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.460.000 spettatori pari al 15.7% nella prima parte e 1.611.000 spettatori pari al 14.1% nella seconda parte (I Saluti a 1.791.000 e il 13.8%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 835.000 spettatori con il 7.6% e BellaMa’ intrattiene 351.000 spettatori con il 6%. L’appuntamento con La Porta Magica è seguito da 327.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 504.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio in replica, 520.000 spettatori (4.7%) nel secondo episodio in replica e 408.000 spettatori (3.8%) nel terzo episodio inedito. A seguire NCIS Los Angeles arriva a 428.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio e 471.000 spettatori (5.4%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 411.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.155.000 spettatori (18.5%), mentre Eccellenze Italiane coinvolge 352.000 spettatori (3.9%).

l’amica geniale – storia della bambina perduta 1

A seguire, dopo Aspettando Geo (590.000 – 6.8%), Geo conquista 1.414.000 spettatori (12%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 663.000 spettatori con il 6%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 384.000 spettatori con il 4.3%. Su La7, dopo la presentazione (.000 – %), Tagadà è visto da 483.000 spettatori pari al 4.3% e 395.000 spettatori pari al 4.2% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 218.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 Tre fratelli e un bebè segna 297.000 spettatori (3.4%). Sul Nove Ho vissuto con un Killer è la scelta di 96.000 spettatori (0.9%), nel primo episodio, e 116.000 (1.3%), nel secondo episodio.

la talpa 1

Seconda Serata

Giorgino riparte dal 9.7-6.6%.

Su Rai1 XXI Secolo totalizza 909.000 spettatori con il 9.7%, nella prima parte, e 351.000 spettatori con il 6.6%, nella seconda parte dopo il breve TG1 (655.000 – 8.2%). Su Canale5 TG5 Notte è visto da 577.000 spettatori (12.2%). Su Rai2 90esimo Minuto del Lunedì raccoglie 307.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia1 Sport Mediaset Monday Night segna 412.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 333.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 The Equalizer è la scelta di 156.000 spettatori (4.3%). Su La7 Barbero Risponde segna 493.000 spettatori con il 3.4%. L’Amante è visto da 174.000 spettatori (2.7%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

la torre di babele - corrado augias

TG1 2.922.000 (24.7%) – h.13:30 4.607.000 (22.4%) – h.20

TG2 1.402.000 (12.5%) – h.13 967.000 (4.5%) – h.20:30

TG3 1.267.000 (11.3%) – h.14:25 2.085.000 (12.6%) – h.19

TG5 2.494.000 (22.1%) – h.13 Prima Pagina 4.152.000 (21.5%)

4.298.000 (20.6%) – h.20

STUDIO APERTO 1.052.000 (11%) – h.12:25 662.000 (4.9%) – h.18:30

TG4 332.000 (4.7%) – h.11:55 694.000 (4.2%) – h.19

TGLA7 649.000 (5.5%) – h.13:30 1.707.000 (8.2%) – h.20

binario 2 3 binario 2 1

la talpa 2

binario 2 2 la torre di babele - corrado augias binario 2 4