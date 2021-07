PIPPITEL – “TEMPTATION ISLAND” FA IL 23,7% PRATICAMENTE SENZA CONCORRENZA E BATTE FACILMENTE IL FILM SU RAI UNO “BROOKLYN” – VERONICA GENTILI DEBUTTA IN PRIMA SERATA CON “CONTROCORRENTE” E IL 4.9% DI SHARE – CONCITA DE GREGORIO E PARENZO (6%) – “STASERA ITALIA NEWS” (5,4%-6.2) – REPORT (3,9%) – TECHETECHETÉ (17,1%) SUPERA PAPERISSIMA SPRINT (16,5%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

VERONICA GENTILI CONTROCORRENTE

Nella serata di ieri, lunedì 26 luglio 2021, su Rai1 il film Brooklyn ha appassionato 2.416.000 spettatori pari al 13.6%. Su Canale 5 – dalle 21.44 alle 0.52 – la quinta e penultima puntata di Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.285.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato 958.000 spettatori pari al 5.6% di share.

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 656.000 spettatori con il 4.3% (Benvenuti di 17 minuti: 580.000 – 3%). Su Rai3 – dalle 20.59 alle 22 – la serata condotta da Milly Carlucci Andrea Bocelli! Roma ha raccolto davanti al video 965.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%.

A seguire Report ottiene 675.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 la prima puntata di Controcorrente con Veronica Gentili totalizza un a.m. di 819.000 spettatori con il 4.9% di share.

Su La7 Al Vertice della Tensione ha registrato 629.000 spettatori con uno share del 3.7%. Su Tv8 Gomorra – La Serie segna 423.000 spettatori con il 2.3%.

Sul Nove Beverly Hills Cop III ha raccolto 367.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai4 la serie Stargirl registra 222.000 spettatori con l’1.3%. Su Rai Premium Stasera Tutto è Possibile ha ottenuto 262.000 spettatori con l’1.6%. Su La5 Rosamunde Pilcher: L’Eredità di Nostro Padre segna 354.000 spettatori con l’1.9%. Su Iris Un Piano Perfetto raccoglie 299.000 spettatori con l’1.7%.

Ascolti TV Access Prime Time

Paperissima si avvicina a Techetechetè.

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 3.278.000 spettatori con il 17.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.164.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.086.000 spettatori con il 5.6%.

Su Italia1 NCIS ha registrato 924.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Un Posto al Sole raccoglie 1.163.000 spettatori con il 6.4%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 992.000 individui all’ascolto (5.4%), nella prima parte, e 1.202.000 spettatori (6.2%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.150.000 spettatori (6%).

Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 432.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 288.000 spettatori con l’1.5%. Su Real Time D’Amore & D’Accordo raggiunge 301.000 spettatori e l’1.6%.

Preserale

CSI traina NCIS col 3.3%.

DAVID PARENZO E CONCITA DE GREGORIO

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.130.000 spettatori (19%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.185.000 spettatori (22.7%). Su Canale 5 preceduta da una presentazione (862.000 – 7.9%), la replica di Conto alla Rovescia ha interessato 1.538.000 spettatori (11.4%).

Su Rai2 – dalle 17.07 alle 20.28 - Tokyo 2020 Best Of ha raccolto 1.059.000 spettatori (8.6%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 416.000 spettatori con il 3.5%. CSI ha ottenuto 508.000 spettatori (3.3%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.304.000 spettatori con il 15.6%. Blob segna 859.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 764.000 individui all’ascolto (4.6%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 81.000 spettatori (share dello 0.8%), nel primo episodio, e 125.000 spettatori (share dell’1%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 245.000 spettatori con l’1.7%.

Daytime Mattina

Le Olimpiadi al 19.2%.

Su Rai1 Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 715.000 telespettatori con il 14.6%. Dalle 9.56 alle 12.05, Dedicato ha ottenuto 612.000 spettatori con il 10.8%. All’interno del programma di Serena Autieri – dalle 10.55 alle 11.53 – la Relazione di Presentazione dell’Autorità Garante della Comunicazione ha raccolto 419.000 spettatori e il 6.7%.

Su Canale 5 TG5 Mattina ha informato 965.000 spettatori con il 17.9%. Il nuovo appuntamento con Morning News ha intrattenuto 682.000 spettatori, con il 12.8%, nella prima parte, e 553.000 spettatori, con il 10.7%, nella seconda parte (Saluti: 498.000 – 9.7%).

Su Rai 2 – dalle 2 di notte alle 12.57 - Tokyo Live 2020 ha raccolto 765.000 spettatori con il 19.2% (sotto i dettagli degli sport). Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 133.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Agorà Estate convince 227.000 spettatori pari al 4.3% di share (presentazione: 240.000 – 4.5%, Extra di 8 minuti: 177.000 – 3.4%).

A seguire Elisir d’Estate segna 169.000 spettatori con il 3.2%. Su Rete 4 Distretto di Polizia 7 registra una media di 136.000 spettatori (2.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 137.000 spettatori con il 2.8%. A seguire Coffee Break ha informato 110.000 spettatori pari al 2.1%. .

Daytime Mezzogiorno

Don Matteo, trainato male, crolla al 9%.

Su Rai1 Techetechetè – dalle 12.05 alle 12.17 – ha raccolto 591.000 spettatori con il 6.5%.

Don Matteo ha ottenuto 1.114.000 spettatori con il 9%. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.173.000 telespettatori con il 14%. Su Italia 1 Bones ha ottenuto 231.000 spettatori con il 3%. Sport Mediaset ha ottenuto 890.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Doc Martin ha interessato 305.000 spettatori con il 4.7%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 715.000 spettatori (8.2%).

Quante Storie ha raccolto 445.000 spettatori (4.2%) e 376.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 176.000 spettatori con l’1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 402.000 (2.8%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 240.000 spettatori con share del 3.8% nella prima parte, e 259.000 spettatori con il 2.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Il Maresciallo Rocca su Rai3 al 6.4%.

david parenzo concita de gregorio in onda

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha convinto 1.250.000 spettatori pari al 9.4% della platea. Dalle 14.53 alle 16.50, TG1 – Food System per Summit ha raggiunto 569.000 spettatori con il 5.6%. Estate in Diretta ha raccolto 1.299.000 spettatori con il 13.9%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.355.000 spettatori con il 16.4%. Una Vita ha convinto 2.239.000 spettatori con il 16.9% di share.

A seguire Brave and The Beautiful ha ottenuto 1.784.000 spettatori con il 15.9%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.583.000 spettatori pari al 16.1% di share. Rosamunde Pilcher: Inaspettato come il Destino ha fatto compagnia a 1.028.000 spettatori con l’11%. Su Rai2 – dalle 13.34 alle 16.29 - Tokyo Live 2020 ha raccolto 2.288.000 spettatori con il 19.3% (sotto i dettagli degli sport). Record Oltre l’Impossibile ha ottenuto 1.230.000 spettatori con il 13.6%.

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 559.000 spettatori (3.9%), nel primo episodio, e 601.000 spettatori (4.4%), nel secondo episodio. I Griffin ha raccolto 462.000 spettatori con il 3.7%. American Dad è piaciuto a 431.000 spettatori (3.9%). Big Bang Theory segna 397.000 spettatori (3.9%). Will & Grace ha appassionato 213.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.053.000 spettatori con il 14.7%.

temptation island 6

Il Commissario Rex ha coinvolto 521.000 spettatori pari al 5%. Il Maresciallo Rocca 4 segna 594.000 spettatori con il 6.4%. Geo Magazine ha registrato 751.000 spettatori con il 7.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 618.000 spettatori con il 5%. Su La7 Eden ha interessato 188.000 spettatori (share dell’1.8%). Su TV8 il film Ossessione Materna ha raccolto 303.000 spettatori con il 2.5%.

Seconda Serata

TG5 al 16.6% dopo Temptation.

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 500.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 671.000 spettatori pari ad uno share del 16.6%. Su Rai2 Record – Oltre l’Impossibile segna 481.000 spettatori con il 5.3%. Go Tokyo 2020 ha ottenuto 297.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai 3 Il Fattore Umano ha raccolto 472.000 spettatori con il 3.7%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 386.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 Barbarians – Roma Sotto Attacco è visto da 200.000 spettatori (3.6%). Su Rete 4 The Express è stato scelto da 152.000 spettatori con il 2.8% di share.

Ascolti Olimpiadi nel dettaglio

Scherma (netto dalle 3.20 alle 12.05): 803.000 – 19.6%

Nuoto (netto dalle 3.36 alle 12.53): 900.000 – 22.7% (nel dettaglio dalle 12.06 alle 12.53 Nuoto Femminile: 2.448.000 – 23.1%)

Tennis (netto dalle 6.06 alle 11.49): 624.000 – 17.3%

Tiro a Volo: 936.000 – 17.6%

Pallavolo Polonia-Italia: 1.003.000 – 19.3%

Pallacanestro Femminile: 1.1147.000 – 19.3%

Ginnastica Artistica (netto dalle 13.36 alle 16.08): 2.207.000 – 19.9%

Nuoto (netto dalle 13.51 alle 16.29): 2.354.000 – 19.1%

Scherma (netto dalle 14.10 alle 15.10): 2.491.000 – 19.4%

Tennis: 2.324.000 – 18.6%

Mountain Bike: 1.745.000 – 18.3%

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.593.000 (18%)

Ore 20.00 4.032.000 (23.6%)

TG2

Ore 13.00 3.496.000 (25.3%)

Ore 20.30 1.886.000 (10.2%)

TG3

Ore 14.25 1.343.000 (10.4%)

Ore 19.00 1.652.000 (13%)

TG5

Ore 13.00 2.660.000 (19.2%)

Ore 20.00 3.038.000 (17.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.291.000 (11.3%)

Ore 18.30 610.000 (5.8%)

TG4

Ore 12.00 327.000 (3.6%)

Ore 18.55 558.000 (4.4%)

TGLA7

Ore 13.30 392.000 (2.7%)

Ore 20.00 925.000 (5.3%)

Dati auditel per fasce (share %)

RAI 1 12.56 15.84 10.69 10.66 8.06 20.47 15.49 8.88

RAI 2 12.67 16.69 19.29 21.46 16.22 7.82 6.76 5.67

RAI 3 5.75 5.19 3.92 6.55 5.83 9.77 4.91 3.86

RAI SPEC 6.73 7.07 7.66 5.08 7.72 6.38 6.73 6.62

RAI 37.71 44.79 41.55 43.75 37.83 44.44 33.89 25.04

CANALE 5 16.42 16.62 12.12 16.4 14.2 12.5 17.19 24.92

ITALIA 1 3.95 1.65 2.28 5.8 3.11 3.54 4.38 4.1

RETE 4 3.82 1.1 2.65 3.17 4.16 4.05 5.33 4.01

MED SPEC 7.77 7.03 7.39 5.38 7.43 6.21 8.71 10.51

MEDIASET 31.96 26.4 24.45 30.76 28.9 26.29 35.61 43.54

LA7+LA7D 3.31 3.35 3.05 2.43 2.26 2.66 5.14 4.02

SATELLITE 13.43 11.99 14.03 9.9 16.4 14.19 12.78 14.3

TERRESTRI 13.6 13.48 16.92 13.16 14.61 12.42 12.58 13.11

ALTRE RETI 27.03 25.47 30.95 23.06 31.01 26.61 25.36 27.4