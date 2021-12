PIPPITEL! – “THE VOICE SENIOR” IN SOVRAPPOSIZIONE BATTE IL “GRANDE FRATELLO VIP”, CON IL 18,7% DI SHARE E PIÙ DI 3 MILIONI E MEZZO DI TELESPETTATORI. IL “GF” CON CHIUSURA A NOTTE FONDA FA IL 19,6% (2,9 MILIONI): È LA QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA PER LA CLERICI – LO SPECIALE DELLE “IENE” SUL COVID (6,2%), “QUARTO GRADO” (5,4%) – ZORO (4,4%) – “OTTO E MEZZO” (6,8%) – “STASERA ITALIA” (4,5-4%)

Quarta vittoria consecutiva per #thevoicesenior con 3.555.000 telespettatori e il 18,7% supera il #gfvip visto da 2.989.000 e il 19,6% con chiusura a notte fonda. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 18, 2021

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

the voice senior

Nella serata di ieri, venerdì 17 dicembre 2021, su Rai1 The Voice Senior dalle 21:39 alle 00:09 ha conquistato 3.553.000 spettatori pari al 18.7% di share.

Su Canale5 Grande Fratello Vip dalle 21:43 alle 1:23 ha incollato davanti al video 2.989.000 spettatori con uno share del 19.6% (Night di 9 minuti a 1.392.000 e il 29.2%, Live di 10 minuti a 764.000 e il 19%).

In sovrapposizione The Voice Senior 3,5 milioni e il 18.7% vs Grande Fratello Vip 3,3 mln e il 17.6% . Su Rai2 Il mistero della casa del tempo ha interessato 885.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Le Iene presentano: Due anni di Covid ha raccolto 945.000 spettatori pari al 6.2% (anteprima a 876.000 e il 3.8%).

ALFONSO SIGNORINI - GRANDE FRATELLO VIP

Su Rai3 Sergio Marchionne è visto da 912.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 926.000 spettatori (5.4%). Su La7 Propaganda Live registra 720.000 spettatori con il 4.4%.

Su Tv8 Come ti organizzo il Natale segna 234.000 spettatori (1.1%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è seguito da 575.000 spettatori pari al 2.6%. Su Iris Fino a prova contraria arriva a 442.000 spettatori (2.1%). Su RaiMovie Bohemian Rhapsody sigla 357.000 spettatori (1.7%). Su RealTime la finale di Bake Off – Dolci in Forno vinta da Daniela Ribezzo è la scelta di 725.000 spettatori (3.3%).

antonella clerici the voice senior

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.498.000 spettatori con il 19.3%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.712.000 spettatori pari al 15.9%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 698.000 spettatori (3%).

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.133.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.412.000 spettatori pari al 6.4% (presentazione a 897.000 e il 4.2%) e Un Posto al Sole da 1.678.000 spettatori pari al 7.2%.

soleil sorge 1

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.015.000 individui all’ascolto (4.5%) nella prima parte e 929.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.573.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 295.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 285.000 spettatori (1.2%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna .000 spettatori (%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.954.000 spettatori pari al 18.8%, mentre L’Eredità è visto da 4.278.000 spettatori pari al 23.4%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera! Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.270.000 spettatori (14.9%), mentre Caduta Libera! ha convinto 3.111.000 spettatori (17.3%).

valeria marini

Su Rai2 Bull raccoglie 696.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 529.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.787.000 spettatori pari al 14.7%, mentre Blob segna 1.212.000 spettatori pari al 6%.

Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 841.000 spettatori (4%). Su La7 Ghost Whisperer conquista 129.000 spettatori (0.9%) nel primo episodio e 191.000 spettatori (1.1%) nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco ha conquistato 219.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 222.000 spettatori (1.1%).

Daytime Mattina

barbara palombelli

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 536.000 spettatori (11.1%) nella presentazione dalle 7:10 alle 7:56 e 874.000 spettatori (16.2%) dalle 8:36 alle 9:49; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.066.000 spettatori (19.5%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 780.000 spettatori (15.7%).

Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:55 informa 620.000 spettatori con il 17.9% e Tg5 Mattina 1.156.000 spettatori con il 21.2%, mentre Mattino Cinque News ha raccolto 1.001.000 spettatori con il 18.7% nella prima parte dalle 8:42 alle 9:50 e 898.000 spettatori con il 18.2% nella seconda parte dalle 9:56 alle 10:35 (I Saluti a .000 e il %).

antonella clerici the voice senior

Su Rai2 Radio2 Social Club intrattiene 243.000 spettatori (4.6%), mentre Tg2 Italia è visto da 221.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Station 19 ottiene un ascolto di 85.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 102.000 spettatori (2%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York è scelto da 84.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio.

Su Rai3 Buongiorno Italia dalle 6:59 alle 7:36 realizza un ascolto pari a 528.000 spettatori e il 12.4%, mentre TgR – Buongiorno Regione dalle 7:40 alle 8 842.000 spettatori e il 15.6%.

bestemmia in diretta al grande fratello vip 1

A seguire Agorà convince 521.000 spettatori pari al 9.6% e Agorà Extra 355.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 129.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 169.000 spettatori (3.3%) e Coffee Break di 173.000 spettatori (3.5%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 820.000 spettatori (14%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.745.000 spettatori (17.2%). Su Canale5 Forum totalizza 1.436.000 spettatori con il 18.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri dalle 11 alle 11:35 segna 372.000 spettatori (6.7%) e a seguire la Coppa del Mondo di Sci interessa 432.000 spettatori (5%).

the voice senior 4

Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York è seguito da 145.000 spettatori (2.3%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 642.000 spettatori (5.3%) e Sport Mediaset a 624.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Elisir interessa 382.000 spettatori pari al 6.5% (presentazione a 243.000 e il 4.8%), il Tg3 delle 12 informa 912.000 spettatori (11.3%), Quante Storie conquista 810.000 spettatori (7%) e Passato e Presente arriva a 608.000 spettatori (4.6%).

Su Rete4 Detective in Corsia ha incollato 107.000 spettatori (1.9%) e, dopo il tg, Il Segreto 197.000 spettatori (1.9%) e La Signora in Giallo 505.000 spettatori (3.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 265.000 spettatori con il 4.5% nella prima parte e 360.000 spettatori con il 3.5% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 80.000 spettatori (1%) e 4 Hotel 141.000 spettatori (1.1%).

lilli gruber 2

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Telethon ha fatto compagnia a 1.310.000 spettatori (10.5%), mentre Il Paradiso delle Signore dalle 15:33 alle 16:17 ha raccolto 1.665.000 spettatori (15.6%).

A seguire Tg1: Funerali delle vittime di Ravanusa dalle 16:20 alle 17:55 realizza un ascolto di 1.510.000 spettatori (13.6%) e La Vita in Diretta Short dalle 17:55 alle 18:38 è vista da 1.987.000 spettatori con il 14.7%.

sophie codegoni

Su Canale5 Beautiful conquista 2.514.000 spettatori (18.6%) e Una Vita 2.400.000 spettatori (18.5%), mentre Uomini e Donne sigla 2.798.000 spettatori pari al 24.3% (Finale a 2.270.000 e il 21.2%), Amici 2.096.000 spettatori (20.3%), Grande Fratello Vip 2.069.000 spettatori (19.9%) e Love Is In The Air 1.863.000 spettatori (16.8%).

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.937.000 spettatori pari al 15% (presentazione di 5 minuti a 1.477.000 e il 12.6%, I Saluti di 8 minuti a 1.768.000 e il 12.1%). Su Rai2 Ore 14 conquista 581.000 spettatori con il 4.6%, Detto Fatto incolla 511.000 spettatori con il 4.8% e Telethon intrattiene 333.000 spettatori con il 2.8%.

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 634.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio, 646.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio e 536.000 spettatori (4.4%) nel terzo episodio. A seguire Young Sheldon ha conquistato 380.000 spettatori (3.5%), Big Bang Theory 300.000 spettatori (2.9%), Modern Family 239.000 spettatori (2.2%) e Due uomini e mezzo 328.000 spettatori (2.6%).

the voice senior 8

Su Rai3 Tg Regione informa 2.506.000 spettatori (18.8%); Aspettando… Geo arriva a 954.000 spettatori (8.7%) e Geo a 1.593.000 spettatori (12.2%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 710.000 spettatori con il 5.7%, mentre Hamburg Distretto 21 arriva a 363.000 spettatori con il 3.4%.

Su La7 Tagadà è visto da 340.000 spettatori (3.1%) e Tagadoc da 158.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Un Natale maestoso raccoglie 278.000 spettatori pari al 2.3% e Un cucciolo sotto l’albero 297.000 spettatori pari al 2.8%.

Seconda Serata

the voice senior

Su Rai1 Tv7 è seguito da 575.000 spettatori con il 7.3%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 584.000 spettatori pari al 16.7%. Su Rai2 Vitalia – Alle Origini della Festa segna 329.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 Angry Games – La ragazza con l’uccello di fuoco è visto da 340.000 spettatori (8.1%).

Su Rai3 Blob interessa 292.000 spettatori con il 2%. Su Rete4 Caccia alla Spia – The Enemy Within è la scelta di 224.000 spettatori (4.2%). Su La7 TgLa7 informa 190.000 spettatori (3.5%). Su Tv8 Un bacio sotto il vischio totalizza 178.000 spettatori (1.5%). Sul Nove La Confessione segna 159.000 spettatori pari all’1.1%.

Telegiornali

TG1?

Ore 13.30 3.205.000 (23.7%)?Ore 20.00 4.870.000 (23.1%)?

TG2

?Ore 13.00 1.445.000 (11.6%)?Ore 20.30 1.213.000 (5.3%)?

TG3?

Ore 14.25 1.743.000 (13.6%)?Ore 19.00 2.251.000 (13.1%)?

TG5?

Ore 13.00 2.761.000 (21.9%)?Ore 20.00 4.036.000 (18.9%)?

STUDIO APERTO

?Ore 12.25 1.068.000 (10.5%)?Ore 18.30 654.000 (4.5%)?

TG4?

Ore 11.55 217.000 (2.8%)?Ore 18.55 720.000 (4.1%)?

TGLA7?

Ore 13.30 464.000 (3.4%)?Ore 20.00 963.000 (4.5%)