PIPPITEL – “TU SI QUE VALES” (26,9%) BATTE “BALLANDO” (17%) – “STRISCIA LA NOTIZIA” (19,5%) – GRAMELLINI (6,1%) – RAI2 FA UN TRIBUTO A SEAN CONNERY CON “IL NOME DELLA ROSA” MA VIENE SUPERATA DAL FILM DI HALLOWEEN SU ITALIA 1 – CROZZA (1,7%) – STASERA ITALIA WEEKEND (5,4%) – OTTO E MEZZO SABATO (5%)

Nella serata di ieri, sabato 31 ottobre 2020, su Rai1 Ballando Tutti in Pista, in onda dalle 20.43 alle 21.23, ha conquistato 4.460.000 spettatori pari al 17% di share; Ballando con le Stelle, in onda dalle 21.28 alle 24.49, è stato scelto da 4.021.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale 5 Tú sí que vales, in onda dalle 21.40 alle 24.56, ha raccolto davanti al video 5.204.000 spettatori pari al 26.9% di share.

Su Rai2 Il Nome della Rosa è stato seguito da 1.092.000 spettatori (4.5%). Su Italia 1 Canterville – Un Fantasma per Antenato ha intrattenuto 1.206.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 1.109.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 58 Minuti per Morire - Die Harder totalizza un a.m. di 732.000 spettatori con il 3.2% di share.

Su La7 Mato Grosso ha registrato 693.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su Tv8 Scream ha raccolto 207.000 spettatori con lo 0.9%. Su Nove Le Bestie di Satana ha raccolto 353.000 spettatori e l’1.5% di share. Su Rai4 La Truffa del Secolo sigla l’1.3% con 326.000 spettatori e su Rai Premium la replica di Doc – Nelle tue Mani si porta all’1.3% con 331.000 spettatori. Sul 20 Dracula Untold ha intrattenuto 389.000 spettatori (1.5%) mentre su La5 la replica del Grande Fratello Vip ha fatto compagnia a 110.000 spettatori (0.5%).

Access Prime Time

Vampiretto al 3.6%.

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.107.000 spettatori con uno share del 19.5%. Su Rai3 Le Parole della settimana piace a 1.597.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 Vampiretto sigla il 3.6% con 893.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.377.000 telespettatori con il 5.4% nella prima parte e 1.360.000 (5.2%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.309.000 spettatori (5%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 483.000 spettatori e l’1.9%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 436.000 spettatori e l’1.7%.

Preserale

Dribbling 2.6%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.133.000 spettatori (16.3%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.396.000 spettatori (19.8%). Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la sfida segna 2.891.000 spettatori con il 15.4% di share e RiCaduta Libera ne segna 3.588.000 con il 16.5% di share.

Su Rai2 Dribbling ha raccolto 538.000 spettatori (2.6%) e NCIS Los Angeles 984.000 (4.1%). Su Rai3 il TG Regione informa 3.378.000 spettatori (14.8%) e Blob segna 996.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 3.7% con 867.000 spettatori e su La7 The Good Wife fa compagnia a 124.000 spettatori (0.7%) nel primo episodio e a 162.000 (0.8%) nel secondo.

Daytime Mattina/Mezzogiorno

Elisir 4.8%.

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla il 7.8% con 168.000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia convince 1.301.000 spettatori (19.4%) nella prima parte, 1.163.000 (18.1%) nella seconda e 986.000 (15.9%) nella terza, mentre Buongiorno Benessere ha ottenuto 808.000 spettatori con il 12.9% di share.

Passaggio a Nord Ovest è stato seguito da 920.000 spettatori (11.1%) e Linea Verde Life da 2.191.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale5 il Tg5 ha intrattenuto 1.101.000 spettatori (17.3%). Forum arriva a 1.222.000 telespettatori con il 12.7%. Su Rai 2 Il Nostro Capitale Umano ha raccolto 133.000 spettatori con il 2.2% e Dream Hotel 474.000 (4.8%).

Su Italia 1 The Little Witch ottiene un ascolto di 351.000 spettatori pari al 5.1% di share, mentre Sport Mediaset ha ottenuto 1.029.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Elisir del Sabato totalizza una media di 316.000 spettatori (4.8%), Mi Manda Rai Tre in più sigla il 4% con 254.000 spettatori e Timeline Focus è visto da 247.000 spettatori con il 4.1% di share. Su Rete4 Benvenuti a Tavola è la scelta di 135.000 spettatori (2.2%) mentre Ricette all’Italiana ha appassionato 140.000 spettatori con l’1.9% di share nella prima puntata e 211.000 (1.6%) nella seconda.

Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 162.000 spettatori con il 4.3% nelle News e uno di 286.000 spettatori (4.9%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 249.000 spettatori pari al 4% e Like – Tutto ciò che piace 133.000 (0.8%). Su TV8 il TG8 Sport sigla lo 0.8% con 131.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

I Simpson di Halloween raccolgono in media il 5%.

Su Rai1 Linea Blu ha raccolto 1.767.000 spettatori con il 10.7%, Linea Verde Tour segna l’8.4% con 1.235.000 spettatori, A Sua Immagine ha raccolto 1.115.000 spettatori con l’8.2% nella prima parte e 1.022.000 (7.6%); Italia Sì intrattiene 1.582.000 spettatori (11.5%) nella prima parte e 2.048.000 (12.3%) nella seconda.

Su Canale5 Beautiful appassiona 2.814.000 spettatori (15.7%), Una Vita piace a 2.366.000 telespettatori con il 13.5% di share, Daydreamer ha convinto 2.297.000 spettatori con il 15.4% di share, Verissimo 2.213.000 con il 16.6% (Giri di Valzer 2.332.000 – 14.5%). Su Rai2 Giovani e Famosi ha raccolto 310.000 spettatori con il 2.3%, Stop and Go ha fatto compagnia a 309.000 spettatori (2.3%) e Il Provinciale ha esordito con il 4% e 598.000 spettatori. Su Italia1 la maratona di Halloween de I Simpson ha raccolto 795.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio, 869.000 (5.5%) nel secondo, 795.000 (5.6%) nel terzo, 781.000 (5.8%) nel quarto, 691.000 (5.3%) nel quinto, 636.000 (4.8%) nel sesto, 580.000 (4.2%) nel settimo e 637.000 (4.3%) nell’ottavo. Su Rai3 Tv Talk ha fatto compagnia a 1.085.000 spettatori (8%), Frontiere a 611.000 spettatori (4.5%) e Report a 1.018.000 (6.2%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 780.000 spettatori con il 4.8%. Su La7 Atlantide ha ottenuto 225.000 spettatori con l’1.6%. Su TV8 le Prove del Gran Premio di F1 di Emila Romagna siglano il 4.9% con 825.000 spettatori mentre X Factor – La Corsa verso il Live si porta allo 0.9% con 156.000 spettatori.

Seconda Serata

I Racconti del Brivido al 2.9%.

Su Rai1 Quell’Ultimo Ponte è stato seguito da 521.000 spettatori con l’8.8% di share. Su Canale 5 il TG5 ha totalizzato una media di 945.000 spettatori pari ad uno share del 16.8%. Su Rai2 TG2 Dossier segna 341.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai 3 Tg3 Mondo segna il 4.1% con 531.000 spettatori. Su Italia1 R. L. Stine’s – I Racconti del Brivido – Non ci pensare! viene visto da una media di 416.000 ascoltatori con il 2.9% di share. Su Rete 4 La Giusta Causa è stato scelto da 272.000 spettatori con il 3.1% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.649.000 (26%)

Ore 20.00 6.052.000 (24.8%)

TG2

Ore 13.00 2.206.000 (13.6%)

Ore 20.30 2.073.000 (8%)

TG3

Ore 14.25 1.986.000 (12.1%)

Ore 19.00 2.718.000 (13%)

TG5

Ore 13.00 3.343.000 (20.1%)

Ore 20.00 4.935.000 (20%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.611.000 (12.5%)

Ore 18.30 1.256.000 (6.9%)

TG4

Ore 12.00 361.000 (3.6%)

Ore 18.55 740.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 639.000 (3.6%)

Ore 20.00 1.216.000 (4.9%)

TG8

Ore 12.00 87.000 (0.8%)

Ascolti tv per fasce auditel (share %)

RAI 1 16.17 16.9 14.89 15.89 10.08 18.62 17.95 19.29

RAI 2 4.01 2.51 2.98 6.02 3.06 3.36 5.47 3.22

RAI 3 6.57 6.03 4.61 8.27 6.36 9.05 5.34 5.46

RAI SPEC 6.3 9.3 9.97 6.1 8.5 5.39 4.94 3.89

RAI 33.06 34.74 32.46 36.29 28 36.42 33.7 31.86

CANALE 5 18.22 15.55 7.99 15.42 16.22 16.67 21.33 26.79

ITALIA 1 4.47 2.61 4.42 6.13 4.9 4.1 4.63 3.42

RETE 4 3.23 1.17 1.91 2.87 3.83 3.39 3.91 3.27

MED SPEC 9.11 9.45 12.95 8.07 10.19 7.92 7.84 8.5

MEDIASET 35.03 28.78 27.26 32.49 35.15 32.07 37.7 41.97

LA7+LA7D 2.88 4.97 3.95 2.22 2.23 2.13 3.89 2.68

SATELLITE 15.71 15.88 18.47 15.63 20.7 17.22 12.67 11.36

TERRESTRI 13.32 15.63 17.87 13.37 13.91 12.16 12.03 12.12

ALTRE RETI 29.03 31.51 36.33 29 34.62 29.38 24.7 23.49