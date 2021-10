PIPPITEL – “TU SI QUE VALES” VINCE LA SERATA CON IL 26,2% E ALLUNGA SU “BALLANDO CON LE STELLE” (21,8%) – DI BATTISTA TIRA SU GLI ASCOLTI DI PARENZO E CONCITA DE GREGORIO: “IN ONDA” (4,6%), BATTE “CONTROCORRENTE” DI VERONICA GENTILI – LA BOCCASSINI AFFONDA MENTANA: LO SPECIALE CON “ILDA LA ROSSA” FA SOLO IL 3,2% (È STATO VISTO DA 669MILA CORAGGIOSI SPETTATORI)

1 - ASCOLTI TV, DI BATTISTA RIALZA IN ONDA. MENTANA-BOCCASSINI NON DECOLLANO

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

maria de filippi tu si que vales

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 30 ottobre 2021, in access prime time, vedono su La7 In Onda - condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo - ospitare Alessandro Di Battista, offrendogli una ribalta mediatica per presentare il suo tour "Su la testa", da molti visto come il prodromo di un nuovo movimento politico di opposizione al Governo Draghi.

Con broncio alla Brigitte Bardot e fronte corrugata come si conviene all'aspirante statista preoccupato per il benessere del Paese, Di Battista ha incassato più volte, e inaspettatamente, il sostegno dell'ex Presidente del Consiglio Mario Monti e del filologo e accademico Luciano Canfora, che - assieme all'immancabile Marianna Aprile - erano ospiti del programma.

alessandro di battista in onda

Sostegno che, proveniente dall'acerrimo nemico Monti emblema dei "poteri forti" bestia nera dei grillini, non rappresenta certo un ideale viatico per le barricadere istanze del "Che Guevara di Roma Nord", finendo soltanto per disinnescare subdolamente le rivendicazioni del Dibba di lotta in contraltare con il M5s di governo.

ballando con le stelle

Quanto ai riscontri Auditel, l'ospitata di Di Battista ha tuttavia portato un po' di ossigeno al programma di De Gregorio-Parenzo - non esattamente di successo - ottenendo 998.000 spettatori con il 4.6% di share, e battendo Controcorrente di Veronica Gentili su Rete4, che ha segnato 870.000 individui all’ascolto (4.1%) nella prima parte e 789.000 spettatori (3.7%) nella seconda.

A seguire in prima serata, sempre su La7, l'intervista esclusiva di Enrico Mentana al magistrato Ilda Boccassini, fresca di stampe con il suo libro autobiografico La stanza numero 30: cronache di una vita, nel quale racconta anche della sua storia d'amore con il giudice Giovanni Falcone, rivelazione che ha tenuto banco a lungo sulla stampa e sui social network.

al bano ballando con le stelle

Ma chi si attendeva un approfondimento sulla questione, si è trovato invece - per una buona metà del colloquio con Mentana - un resoconto delle vicissitudini giudiziarie di Silvio Berlusconi, con filmati di repertorio sullo scandalo "Toghe sporche", con rievocazioni di Renato Squillante, Stefania Ariosto, Vittorio Dotti, Cesare Previti, e quindi del processo Ruby, con riferimenti al Bunga Bunga, alle olgettine, a Nicole Minetti e così via. Detto in tutta sincerità, non esattamente un buon servizio da parte di La7 al Cavaliere - menato da una gragnuola di mazzate in prima serata - per la sua corsa al Quirinale.

ilda boccassini ospite di mentana la7

Quanto ai dati di ascolto, malgrado il traino più fortunato del solito di In Onda, l'intervista di Enrico Mentana a Ilda Boccassini ha ottenuto solo il 3.2% di share con 669.000 spettatori.

2 - ASCOLTI TV | SABATO 30 OTTOBRE 2021. TÚ SÍ QUE VALES 26.2% CRESCE E ALLUNGA SU BALLANDO 21.8% (TUTTI IN PISTA 19.6%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, sabato 30 ottobre 2021, su Rai1 Ballando con le Stelle dalle 21:59 alle 00:54 ha conquistato 3.578.000 spettatori pari al 21.8% di share (il segmento iniziale Tutti in Pista dalle 20:44 alle 21:55 a 4.255.000 e il 19.6%).

ballando con le stelle.

Su Canale5 Tú sí que Vales dalle 21:24 alle 00:47 ha raccolto davanti al video 4.608.000 spettatori con uno share del 26.2% (il segmento finale Buonanotte do 10 minuti a 1.910.000 e il 23.5%). Su Rai2 S.W.A.T. ha interessato 1.092.000 spettatori (5%) e Clarice 588.000 spettatori (3.1%).

Su Italia1 I Simpson ha intrattenuto 558.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Indovina chi viene a Cena ha incollato 696.000 spettatori con il 3.5%. Su Rete4 Agente 007 – Vivi e lascia morire totalizza un a.m. di 500.000 spettatori (2.6%). Su La7 Esclusivo 7 – Parla Ilda ha registrato 669.000 spettatori con il 3.2%. Su Tv8 Hotel Transylvania segna 253.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Casamonica – La Resa dei Conti è seguito da 244.000 spettatori (1.2%). Su La5 la replica di Grande Fratello Vip arriva a .000 spettatori (%).

alessandro di battista in onda

Access Prime Time

Su Canale5 Striscia la Notizia registra 3.663.000 spettatori con il 17.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 945.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Le Parole interessa 1.172.000 spettatori pari al 5.4% (presentazione a 923.000 e il 4.5%).

Su Rete4 Controcorrente ha radunato 870.000 individui all’ascolto (4.1%) nella prima parte e 789.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte. Su La7 In Onda è seguito da 998.000 spettatori (4.6%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 425.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 300.000 spettatori (1.4%).

Preserale

tu si que vales.

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.664.000 spettatori pari al 17.5%, mentre L’Eredità Weekend è visto da 3.609.000 spettatori con il 20.1%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.973.000 spettatori (13.5%), mentre Caduta Libera! Il Weekend ha convinto 3.078.000 spettatori (17.7%). Su Rai2 F.B.I. ha raccolto 691.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 534.000 spettatori (2.8%).

enrico mentana ilda boccassini

Su Rai3 Tg Regione informa 2.287.000 spettatori pari al 12.4%, mentre Blob segna 800.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 821.000 spettatori (4.1%). Su La7 Ghost Wisperer ha incollato 141.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 213.000 spettatori (1.4%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Hotel segna 224.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Il Contadino cerca Moglie arriva a 94.000 spettatori (0.6%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno dà il buongiorno a 163.000 (8%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 delle 8 a 1.087.000 e il 20.8%), Unomattina in Famiglia è visto da 1.412.000 spettatori (23.5%) nella prima parte e 1.379.000 spettatori (23.2%) nella seconda parte, mentre Speciale Tg1: G20 di Roma dalle 9:39 alle 12:13 interessa 986.000 spettatori con il 16.1%.

memo remigi ballando con le stelle

Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 471.000 spettatori pari al 16.9% e Tg5 Mattina 1.206.000 spettatori pari al 22%. A seguire X-Style raccoglie 647.000 spettatori con il 10.6%.

Su Rai2 L’Isola di Katarina totalizza 206.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Hart of Dixie ottiene un ascolto di 103.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 98.000 spettatori (1.7%) nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà Weekend intrattiene 284.000 spettatori pari al 5%. A seguire Mi Manda Raitre segna 261.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rete4 Satiricosissimo ha raccolto 129.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 146.000 spettatori (2.9%) e Coffee Break Sabato di 199.000 spettatori (3.5%).

Daytime Mezzogiorno

ballando con le stelle.

Su Rai1 Linea Verde Life è seguito da 2.058.000 spettatori con il 16.6% (presentazione a 1.145.000 e il 12.8%). Su Canale5 Forum arriva a 1.096.000 spettatori (13.6%). Su Rai2 Check Up conquista 188.000 spettatori (3%) e Dolce Quiz 412.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 il terzo episodio di Hart of Dixie è scelto da 149.000 spettatori (2%).

A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 977.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 883.000 spettatori (10.4%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha appassionato 228.000 spettatori con il 2.1%. A seguire La Signora in Giallo conquista 527.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 Belli Dentro, Belli Fuori totalizza 126.000 spettatori (2.1%), mentre L’Aria che Tira – Il Diario interessa 121.000 spettatori (1.4%) e Like – Tutto ciò che Piace 105.000 spettatori (0.8%).

Daytime Pomeriggio

lucrezia lando andrea iannone ballando con le stelle

Su Rai1 Linea Blu ha fatto compagnia a 2.095.000 spettatori (14.6%), Il Paradiso delle Signore è visto da 1.363.000 spettatori (10.4%) e A Sua Immagine è seguito da 929.000 spettatori con il 7.7% (ultima parte di 10 minuti a 813.000 il 6.9%). A seguire, dopo il tg, Italia Sì! ottiene 1.259.000 spettatori (11.1%) nella prima parte e 1.627.000 spettatori (12.8%) nella seconda parte.

Su Canale5 Beautiful conquista 2.412.000 spettatori (15.9%), mentre Scene da un Matrimonio segna 1.885.000 spettatori (13.7%) e Love is in the Air realizza un ascolto pari a 1.651.000 spettatori (13.7%). A seguire Verissimo è visto da 1.883.000 spettatori pari al 16.6% nella prima parte e da 1.921.000 spettatori pari al 15.1% nella seconda parte denominata Giri di Valzer. Su Rai2 Il Provinciale ha conquistato .000 spettatori con il %. A seguire Tg2 – Speciale G20 interessa .000 spettatori con il % e Squadra Speciale Stoccarda .000 spettatori con il %.

ballando con le stelle.

Su Italia1 Casper ha raccolto .000 spettatori (%) e Vampiretto .000 spettatori (%). Su Rai3 Tg Regione informa .000 spettatori (%); Tv Talk è seguito da .000 spettatori con il % (presentazione a .000 e il %). A seguire Frontiere raccoglie .000 spettatori (%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto .000 spettatori con il %. Su La7 la partita di calcio di Serie A femminile Inter-Juventus è vista da .000 spettatori (%).

Seconda Serata

Su Rai1 I Nostri Angeli è seguito da .000 spettatori con uno share del %. Su Canale5 Tg5 Speciale ha totalizzato .000 spettatori %. Su Rai2 Tg2 Dossier segna .000 spettatori (%). Su Italia1 I Simpson è visto da .000 spettatori (%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa .000 spettatori con il %. Su Rete4 Danko è stato scelto da .000 spettatori (%). Su La7 TgLa7 Notte informa .000 (%).

Telegiornali

TG1

enrico mentana ilda boccassini

Ore 13.30 .000 (%)

Ore 20.00 .000 (%)

TG2

Ore 13.00 .000 (%)

Ore 20.30 .000 (%)

TG3

Ore 14.25 .000 (%)

Ore 19.00 .000 (%)

TG5

Ore 13.00 .000 (%)

Ore 20.00 .000 (%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 .000 (%)

Ore 18.30 .000 (%)

TG4

Ore 12.00 .000 (%)

Ore 18.55 .000 (%)

TGLA7

Ore 13.30 .000 (%)

Ore 20.00 .000 (%)