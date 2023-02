PIPPITEL! – MARIA DE FILIPPI BATTE CARLO CONTI: “C’È POSTA PER TE” VINCE LA SERATA CON IL 27,7% DI SHARE, CONTRO IL 23,6 DI “TALE E QUALE SANREMO” – “IN ONDA” CON ELLY SCHLEIN (4,2%) DOPPIATO DA GRAMELLINI (7,5%) – AMADEUS BATTE STRISCIA – NUNZIA DE GIROLAMO SI DEVE ACCONTENTARE DI 694MILA TELESPETTATORI…

Marco Zonetti per Dagospia

Primo sabato sera post sanremese quello di ieri, 18 febbraio 2023, ma l'aria della kermesse si respirava ancora su Rai1 con Tale e Quale Sanremo condotto da Carlo Conti, nella prima delle puntate speciali del programma dedicate alla gara canora. Su Canale5, invece consueto appuntamento con C'è posta per te di Maria De Filippi che ieri aveva in studio un tris di artisti rappresentati dalla Itc 2000 di Beppe Caschetto, ovvero Luciana Littizzetto, Tommaso Zorzi e Alessia Marcuzzi.

La sfida tra i due show è stata vinta ancora una volta da De Filippi con 4.086.000 spettatori, mentre Conti ne ha totalizzati 3.598.000. A seguire, in seconda serata su Rai1, Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo si è dovuta accontentare di 694.000 individui all'ascolto. In prima serata, la nuova stagione di Sapiens con Mario Tozzi ha debuttato invece con una media di 681.000 affezionati.

In access prime time su Rai3, Massimo Gramellini conferma il successo del suo Le Parole. Con ospite, fra gli altri, Matilda De Angelis, il programma ha conquistato 1.409.000 spettatori, doppiando In onda, su La7, con Concita De Gregorio, David Parenzo e ospite la candidata alla segreteria del Pd Elly Schlein, fermatosi a 791.000. Testa a testa con Veronica Gentili e il suo Controcorrente su Rete4 che ha attirato 784.000 individui all'ascolto nella prima parte e 708.000 nella seconda. Quanto ad Amadeus, il suo Soliti Ignoti su Rai1 ha conquistato 4.342.000 spettatori, mentre Striscia su Canale5 ne ha divertiti 3.359.000.

Ma vediamo gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

Rai1: Tale e Quale Sanremo (prima serata) 3.598.000 spettatori (23.6%). Canale5: C’è Posta per Te 4.086.000 spettatori (27.7%). Rai2: F.B.I. 804.000 spettatori (4.5%). Italia1: Biancaneve e il cacciatore 773.000 spettatori (4.6%). Rai3: Sapiens – Un solo pianeta 681.000 spettatori (4.2%). Rete4: I due superpiedi quasi piatti 632.000 spettatori (3.8%). La7: La grande fuga 313.000 spettatori (2%). Tv8 4 Ristoranti: 340.000 spettatori (1.9%). Nove: Frecciarossa Final Eight 59.000 spettatori (0.3%).

Access prime time

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.342.000 spettatori (23.2%). Canale5: Striscia la Notizia 3.359.000 spettatori (18%). Rai2: Tg2 Post 656.000 spettatori (3.5%). Italia1: N.C.I.S. 1.199.000 spettatori (6.4%). Rai3: Le Parole 1.409.000 spettatori (7.5%), presentazione a 1.147.000 (6.2%). Rete4: Controcorrente 784.000 spettatori (4.2%) nella prima parte, 708.000 (3.8%) nella seconda. La7: In Onda 791.000 spettatori (4.2%). Tv8: 4 Ristoranti 581.000 spettatori (3.1%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.989.000 spettatori (21.7%), L’Eredità 4.054.000 spettatori (25.4%). Canale5: Avanti il Primo! Story 2.431.000 spettatori (18.4%), Avanti un Altro! Story 3.210.000 spettatori (20.5%). Rai2: S.W.A.T. 465.000 spettatori (3.1%), N.C.I.S. Lo s Angeles 616.000 spettatori (3.6%). Italia1: C.S.I. 762.000 spettatori (4.4%). Rai3: Tg Regione 2.272.000 spettatori (13.7%), Blob 919.000 spettatori (5.2%). Rete4: Tempesta d’Amore 615.000 spettatori (3.5%). La7: Lingo – La Prima Sfida 194.000 spettatori (1.4%), Lingo – Parole in Gioco 258.000 spettatori (1.7%). Tv8: 4 Hotel arriva a 357.000 spettatori (2.2%). Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 117.000 spettatori (0.7%).

Seconda serata

Rai1: Ciao Maschio 694.000 spettatori (13.4%). Canale5: Tg5 Notte 959.000 spettatori (19.7%). Rai2: Tg2 Dossier 304.000 spettatori (2.2%), Tg2 Storie 192.000 spettatori (2.2%). Italia1: Il cavaliere del Santo Graal 304.000 spettatori (4.3%). Rai3: Tg3 Mondo 356.000 spettatori (3.5%). Rete4: Il padrino 223.000 spettatori (3.2%). La7: TgLa7 Notte 155.000 (2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Il Caffè 144.000 (8.4%), Tg1 delle 8 1.045.000 (20.7%), Unomattina in Famiglia 1.444.000 spettatori (25%) nella prima parte, 1.201.000 (23.2%) nella seconda, Buongiorno Benessere 1.024.000 spettatori (19.9%). Canale5: Tg5 Prima Pagina 478.000 spettatori (18.7%), Tg5 Mattina 1.083.000 spettatori ( 20.2%), I viaggi del cuore 575.000 spettatori (10.2%), X-Style 394.000 spettatori (7.7%), Viaggiatori – Uno sguardo sul mondo 493.000 spettatori (9.8%). Rai:2 Radio2 Social Club 216.000 spettatori (3.8%), Mondiali di Sci 340.000 (6.7%). Italia1: The Goldbergs 142.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio, 115.000 (2.3%) nel secondo, 93.000 spettatori (1.8%) nel terzo. Rai3: Agorà Weekend 261.000 spettatori (4.7%), Mi Manda Raitre 282.000 (5.2%). Rete4: Un Ciclone in Famiglia 3 83.000 spettatori (1.6%), Il bello, il brutto, il cretino 168.000 spettatori (3.1%). La7: Omnibus 170.000 spettatori (3.5%), Coffee Break Sabato 149.000 spettatori (2.9%).

Mezzogiorno

Rai1: Il Provinciale 972.000 spettatori (16.7%) nella prima parte, 1.384.000 spettatori (18.5%) nella seconda, Linea Verde Life 2.386.000 spettatori (19.7%). Canale5: Forum 1.332.000 spettatori (17.2%). Rai2: Tg Sport 287.000 spettatori (5.5%), Cook40' 205.000 spettatori (3.4%), Check Up 407.000 spettatori (4.2%). Italia1: Young Sheldon (primo episodio) 122.000 spettatori (2.3%), secondo episodio 145.000 (2.4%), terzo 230.000 (3%), Sport Mediaset 765.000 spettatori (5.3%). Rai3: Tg3 delle 12 684.000 spettatori (8.7%). Rete4: Il Segreto 153.000 spettatori (1.4%), La Signora in Giallo 588.000 spettatori (4.2%). La7: L’Aria che Tira – Il Diario 142.000 spettatori (1.9%), Like – Tutto ciò che Piace 137.000 spettatori (1%).

Pomeriggio

Rai1: Linea Bianca 1.696.000 spettatori (13%), Passaggio a Nord Ovest 1.050.000 spettatori (9.6%), A Sua Immagine 819.000 spettatori (8.1%) nella prima parte, 881.000 (9.2%) nella seconda, Tg1 1.030.000 spettatori (10.9%), Italia Sì 1.444.000 spettatori (14.5%) nella prima parte, 1.953.000 (16.4%) nella seconda. Canale5: Beautiful 2.846.000 spettatori (21%), Terra Amara 2.621.000 (24.4%), Verissimo 2.183.000 spettatori (23%) nella prima parte, Giri di Valzer 2.156.000 (19.3%).

Rai2: Campionati Mondiali di Sci 983.000 spettatori (6.9%), Bellissima Italia 453.000 spettatori (3.7%), Top – Tutto Quanto fa Tendenza 345.000 spettatori (3.3%), Ti Sembra Normale? 278.000 (2.8%). Italia1: Freedom – Oltre il confine 363.000 spettatori (3.3%), Forever 381.000 spettatori (4%) nel primo episodio, 382.000 spettatori (3.6%) nel secondo. Rai3: Tg Regione 2.359.000 spettatori (16.9%), Tv Talk 957.000 spettatori (9.2%), presentazione 951.000 (8.2%), Extra 829.000 (8.5%), Frontiere 590.000 spettatori (6.2%). Rete4: Lo Sportello di Forum 711.000 spettatori (5.6%), Tg4 – Diario del Giorno 369.000 spettatori (3.6%), Planet Earth II – Le meraviglie della natura 344.000 spettatori (3.6%), Colombo 448.000 spettatori (4.1%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 190.000 spettatori (1.7%), Josephine, Ange Gardien 179.000 spettatori (1.7%).

I principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.890.000 (26.5%)

20.00: 4.410.000 (24.7%)

TG2

13.00: 1.583.000 (11.8%)

20.30: 880.000 (4.7%)

TG3

14.25: 1.773.000 (13.7%)

19.00: 1.778.000 (11.9%)

TG4

11.55: 279.000 (3.6%)

18.55: 641.000 (4.2%)

TG5

13.00: 3.099.000 (22.5%)

20.00: 3.938.000 (21.8%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.122.000 (10.4%)

18.30: 681.000 (5.4%)

TGLA7

13.30: 458.000 (3.1%)

20.00: 820.000 (4.5%)