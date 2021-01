Un Mystery Man MAESTRO IGINIO MASSARI ?#MasterChefIt pic.twitter.com/TJxSgZ0LPt — MasterChef Italia (@MasterChef_it) January 28, 2021

Nella serata di ieri, giovedì 28 gennaio 2021, su Rai1 Che Dio ci Aiuti 6 ha conquistato 5.491.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 Rocketman ha raccolto davanti al video 1.928.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 il match di Coppa Italia Napoli-Spezia ha interessato 2.415.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e viceversa ha catturato l’attenzione di 1.594.000 spettatori (8.2%). Su Rai3 Operation Finale ha raccolto davanti al video 1.242.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%.

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.264.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.161.000 spettatori con uno share del 6.1%. Su TV8 Cani Sciolti ha segnato l’1.6% con 393.000 spettatori mentre sul Nove Godzilla ha catturato l’attenzione di 275.000 spettatori (1.2%). Su Rai Premium Giuseppe Moscati sigla l’1.3% con 323.000 spettatori. Sul 20 Il Tocco del Male si porta all’1.3% con 319.000 spettatori mentre su Iris Tango & Cash è la scelta di 489.000 spettatori con l’1.9% di share. Su Sky Uno MasterChef si porta al 3.8% con 1.016.000 spettatori nella prima puntata e al 4.3% con 945.000 spettatori nella seconda.

Ascolti TV Access Prime Time

Otto e Mezzo all’otto e mezzo.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.145.000 spettatori con il 18.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.148.000 spettatori con uno share del 15%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.296.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.525.000 spettatori pari al 5.8% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.799.000 spettatori pari al 6.5%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.495.000 individui all’ascolto (5.6%) nella prima parte e 1.326.000 (4.8%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.346.000 spettatori (8.5%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 533.000 spettatori con l’1.9% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 482.000 spettatori con l’1.8%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti si porta all’1.5% con 392.000 spettatori.

Preserale

Caduta Libera al 19.1%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.473.000 spettatori (18.6%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.024.000 spettatori (22.8%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.874.000 spettatori con il 15.6% di share e Caduta Libera 4.123.000 con il 19.1% di share. Su Rai2 il Tg2 Speciale ha raccolto 468.000 spettatori (2.3%) e NCIS 1.071.000 (4.3%).

Su Italia1 Amici di Maria De Filippi sigla il 3.1% con 615.000 spettatori e CSI Miami segna il 3.2% con 783.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.563.000 spettatori con il 12.6% di share e Blob segna 1.210.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.8% con 915.000 spettatori. Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 384.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 343.000 spettatori (1.5%).

Daytime Mattina

Agorà 9%.

Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina dà il buongiorno a 553.000 telespettatori con il 12.8% di share e Uno Mattina informa 964.000 spettatori (15.1%); la prima parte di Storie Italiane è stata seguita da 924.000 spettatori con il 15.8% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.126.000 spettatori (17.7%) nella prima parte e 1.080.000 con il 18.5% nella seconda (i Saluti 919.000 – 15.7%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3.4% con 214.000 spettatori e Tg2 Italia informa 269.000 spettatori (4.1%). Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 198.000 spettatori (3.2%).

Su Rai3 Agorà convince 567.000 spettatori pari al 9% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 6.4% con 374.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 130.000 spettatori con share dell’1.9%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 127.000 spettatori con il 3.3% nelle News e 302.000 (4.8%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 378.000 spettatori pari al 6.4%. Su TV8 Ogni Mattina fa compagnia a 62.000 spettatori (1%).

Daytime Mezzogiorno

Geo di mattina al 4.9%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 1.028.000 spettatori (15%) mentre E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 14.7% con 1.796.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.545.000 telespettatori con il 17%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 868.000 spettatori con l’8.7%. Su Italia 1 Chicago P.D. è la scelta di 241.000 spettatori con il 3.3% di share, il Grande Fratello Vip sigla il 6% di share con 849.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.068.000 spettatori con il 6.6%.

Su Rai3 Elisir è seguito da 504.000 spettatori (7.2%), Geo si porta al 4.9% con 710.000 spettatori. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 157.000 spettatori con l’1.3% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 644.000 spettatori (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 521.000 spettatori con share del 7.5% nella prima parte e 682.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.5% con 81.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Le Consultazioni all’11.6% su Rai1, lo speciale di TGLa7 al 5%.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.669.000 spettatori (11.4%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 1.975.000 spettatori (16%). Tg1: Le Consultazioni informa 1.606.000 spettatori con l’11.6%. Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.663.000 spettatori (16.4%), Una Vita ha convinto 2.599.000 spettatori con il 16.7% di share mentre Uomini e Donne si porta al 23.2% con 3.175.000 spettatori (finale 2.721.000 – 22%);

Amici di Maria De Filippi interessa a 2.257.000 spettatori (18.7%), il Grande Fratello Vip sigla il 19% di share con 2.228.000 spettatori e Day Dreamer – Le Ali del Sogno il 17.5% con 2.143.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 16.6% con 2.216.000 spettatori nella prima parte e al 16% con 2.539.000 spettatori nella seconda (Pomeriggio Cinque Social 14.3% – 2.470.000 spettatori). Su Rai 2 Ore 14 informa 454.000 spettatori (3%), Detto Fatto ha convinto 585.000 spettatori con il 4.8% di share (Quasi Detto Fatto 385.000 – 2.9%), NCIS Los Angeles 383.000 (2.8%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 823.000 spettatori (5.1%) nel primo episodio, 945.000 (6.2%) nel secondo e 798.000 (5.6%) nel terzo.

Modern Family è la scelta di 381.000 spettatori (3%) e Due Uomini e Mezzo intrattiene 261.000 spettatori (2.2%). Friends diverte 258.000 spettatori (1.9%) mentre il Grande Fratello Vip sigla il 2% di share con 310.000 spettatori. Su Rai3 il Tg3 Regione informa 3.210.000 spettatori (20%) e Geo 1.800.000 spettatori con il 12.1% di share (Aspettando Geo 1.044.000 – 8.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 892.000 spettatori con il 6%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 614.000 spettatori con il 4.6%, Tagadà #Focus convince 569.000 spettatori (4.7%) e TgLa7 Speciale informa 861.000 spettatori (5%). Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di 213.000 spettatori (1.5%).

Seconda Serata

Il racconto di Ubaldo Pantani su Auschwitz al 2.6%.

Su Rai1 Porta a Porta convince 1.139.000 spettatori con l’11.9% di share. Su Canale 5 X-Style ha totalizzato una media di 448.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rai2 Massimiliano Kolbe – Il Santo di Auschwitz segna 421.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai 3 Blob sigla l’1.7% con 258.000 spettatori e il Tg3 Linea Notte segna il 3.7% con 332.000 spettatori. Su Italia1 American Pie – Ancora Insieme viene visto da una media di 433.000 ascoltatori con l’8.9% di share. Su Rete4 Psyco ha segnato il 3.7% con 167.000 spettatori.

