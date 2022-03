PIPPITEL! – I MORTI DI FAMA DEL “GRANDE FRATELLO VIP” NON MOLLANO L’OSSO E CONQUISTANO LA PRIMA SERATA CON IL 23% DI SHARE E 3.5 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 L’ESORDIO DELLA FICTION “VOSTRO ONORE” FA IL 18.9% - SU RAI3 “PRESA DIRETTA” AL 6.9%, SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 6.1%. SU ITALIA1 “FREEDOM” AL 4.3% - AMADEUS (20.2%), “STRISCIA” (16.9%), PALOMBA (4.6%), GRUBER (7.9%)

Nella serata di ieri, lunedì 28 febbraio 2022, su Rai1 l’esordio della fiction Vostro Onore ha appassionato 4.170.000 spettatori pari al 18.9%. Su Canale 5 – dalle 21.44 all’1.22 – la quarantacinquesima puntata di Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.539.000 spettatori pari al 23% di share (Night di 7 minuti: 1.550.000 – 33.5%, Live: 783.000 – 20.1%). Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.139.000 spettatori pari al 5.3% di share.

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 909.000 spettatori con il 4.3% (presentazione di 9 minuti: 795.000 – 3.2%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.550.000 spettatori pari ad uno share del 6.9% (presentazione di 12 minuti: 1.040.000 – 4.1%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.065.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 – dalle 21.28 alle 00.45 – la serie Chernobyl ha registrato 422.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 Honest Thief segna 507.000 spettatori con il 2.2%.

Sul Nove Notte Prima degli Esami ha raccolto 291.000 spettatori con l’1.3%. Sul 20 Drive Angry segna 431.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 Solomon Kane registra 343.000 spettatori con l’1.5%. Su Iris C’era Una Volta a New York ha ottenuto 342.000 spettatori con l’1.5%.

Ascolti TV Access Prime Time

Scotti e Manzini tornano a Striscia col 16.9%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.131.000 spettatori con il 20.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.299.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.552.000 spettatori con il 6.1%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.299.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.300.000 spettatori (5.2%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.620.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.152.000 individui all’ascolto (4.6%), nella prima parte, e 1.067.000 spettatori (4.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.014.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Guess My Age – La Sfida ha divertito 264.000 spettatori con l’1%. Sul Nove Don’t Forget The Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 392.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale

Tempesta d’Amore non va oltre il 3.5%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.480.000 spettatori (20%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.094.000 spettatori (24.5%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.624.000 spettatori (15.7%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.925.000 spettatori (19.3%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 611.000 spettatori (3.1%) mentre 9-1-1 ha raccolto 946.000 spettatori (4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 424.000 spettatori con il 2.3%.

CSI Miami ha ottenuto 562.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.065.000 spettatori con il 14%. Blob segna 1.153.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 853.000 individui all’ascolto (3.5%). Su La7 – dalle 16.59 alle 19.54 - TGLA7 Speciale ha raccolto 527.000 spettatori (share del 3.4%). Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 229.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Little Big Italy registra 234.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mattina

Storie Italiane vince col 16.9%.

Su Rai1 – dalle 7 alle 9.01 – TG1-Edizione Straordinaria ha raccolto 1.223.000 spettatori con il 20.2%. Uno Mattina Speciale ha raccolto 1.283.000 telespettatori con il 20.1%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.041.000 spettatori (16.9%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 585.000 spettatori con il 16%. TG5 Mattina ha raccolto 1.334.000 spettatori con il 19.8%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.088.000 spettatori con il 16.6%, nella prima parte, e 1.033.000 spettatori con il 16.2% nella seconda parte (I Saluti: 945.000 – 15.7%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 217.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia 1 Anna dai Capelli Rossi segna 215.000 spettatori con il 3.2%.

Chicago Fire ottiene un ascolto di 184.000 spettatori (2.7%), nel primo episodio, e 186.000 spettatori (3%), nel secondo episodio. Chicago PD ha ottenuto 244.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 TGR Buongiorno Regione segna 780.000 spettatori con il 12.8%. Agorà convince 565.000 spettatori pari all’8.5% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 470.000 spettatori con il 7.5%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 124.000 spettatori (2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 126.000 spettatori con il 3%, nelle News, e 226.000 spettatori con il 3.4%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 266.000 spettatori pari al 4.3%. Su Rai News 24 alle 8 Rai News Mattina ha raccolto 244.000 spettatori con il 3.7%.

Daytime Mezzogiorno

Exploit della Merlino che arriva al 7.2% con la prima parte de L’Aria che Tira.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 941.000 spettatori con il 13.1%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.750.000 spettatori con il 13.9%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.481.000 telespettatori con il 15.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 654.000 spettatori (8.2%), nella prima parte, e 1.022.000 spettatori (8.5%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 303.000 spettatori con il 3.5%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 719.000 spettatori con il 5%. Sport Mediaset ha ottenuto 670.000 spettatori con il 4.3%.

Su Rai3 Elisir segna 336.000 spettatori con il 4.5% (presentazione: 307.000 – 4.8%). Dalle 12 alle 12.59, il TG3 Speciale ha ottenuto 1.129.000 spettatori (9.7%). Quante Storie ha raccolto 786.000 spettatori (5.2%). Passato e Presente ha interessato 595.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 140.000 spettatori con il 2%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 164.000 spettatori con l’1.3%. La Signora in Giallo ha ottenuto 702.000 (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 532.000 spettatori con share del 7.2% nella prima parte, e 596.000 spettatori con il 4.7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Sempre bene TGR Leonardo.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 2.017.000 spettatori pari al 15.1% della platea. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.972.000 spettatori con il 17%. Dopo il TG1 Economia (1.818.000 – 16.3%), La Vita in Diretta ha raccolto 2.030.000 spettatori (17.5%), nella presentazione, e 2.547.000 spettatori (18.5%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.624.000 spettatori con il 17%. Una Vita ha convinto 2.502.000 spettatori con il 17.5% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.980.000 spettatori con il 23.3% (finale: 2.416.000 – 20.5%). Il daytime di Amici ha interessato 2.099.000 spettatori con il 18.3%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.953.000 spettatori con il 17.6%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.673.000 spettatori pari al 14.5% di share.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.678.000 spettatori con il 13.8%, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle 17.46, e 1.939.000 spettatori con il 13.9% (Saluti: 1.910.000 – 12.3%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 568.000 spettatori con il 4.1%. Detto Fatto ha ottenuto 449.000 spettatori con il 3.8%. Speciale TG2 ha interessato 493.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 558.000 spettatori (3.8%), nel primo episodio, 601.000 spettatori (4.3%), nel secondo episodio, e 442.000 spettatori (3.3%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha appassionato 360.000 spettatori con il 2.9%.

Modern Family segna 290.000 spettatori (2.6%). Due Uomini e Mezzo ha interessato 347.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.363.000 spettatori con il 16%. TGR Leonardo ha raccolto 1.169.000 spettatori con l’8.5%. Dalle 15.03 alle 16.45, TG3 Speciale ha coinvolto 910.000 spettatori pari al 7.6%. Geo ha registrato 1.223.000 spettatori con il 9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 727.000 spettatori con il 5.3%. Dalle 15.36 alle 16.36, TG4-Speciale segna 425.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 Tagadà interessato 493.000 spettatori con il 4% (presentazione: 476.000 – 3.3%). Tagadà Focus ha raccolto 407.000 spettatori con il 3.7%. Su TV8 il film Sei Sempre Stata Tu ha raccolto 234.000 spettatori con il 2%. Su Rai News 24 – dalle 17 alle 17.28 – Rai News Pomeriggio ha informato 308.000 spettatori pari al 2.7%.

Seconda Serata

Chiambretti al 4.6%.

Su Rai1 TG1 – La Trattativa è stato seguito da 1.364.000 spettatori con il 12.7% di share. A seguire S’è Fatta Notte ottiene 435.000 spettatori con il 7.9%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 602.000 spettatori pari ad uno share del 18%. Su Rai2 Calcio Totale segna 282.000 spettatori con il 2.3%, nel primo episodio, e 150.000 spettatori con l’1.7%, nel secondo episodio. Su Rai 3 La Versione di Fiorella raccoglie 751.000 spettatori con il 5.3%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 490.000 spettatori con il 5.6%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 313.000 spettatori con il 4.6% (presentazione di di 19 minuti: 484.000 – 3.8%). Su Rete 4 il telefilm Motive è stato scelto da 200.000 spettatori con il 3.9% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.062.000 (26.1%)

Ore 20.00 6.395.000 (26.4%)

TG2

Ore 13.00 2.312.000 (15.3%)

Ore 20.30 1.958.000 (7.8%)

TG3

Ore 14.25 1.612.000 (11.4%)

Ore 19.00 2.783.000 (14.4%)

TG5

Ore 13.00 3.338.000 (21.9%)

Ore 20.00 5.149.000 (1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.285.000 (10.2%)

Ore 18.30 625.000 (3.9%)

TG4

Ore 12.00 368.000 (3.8%)

Ore 18.55 869.000 (4.4%)

TGLA7

Ore 13.30 683.000 (4.4%)

Ore 20.00 1.540.000 (6.3%)

