PIPPITEL! – NON C’È L’ITALIA, MA PER LA RAI I MONDIALI SONO COMUNQUE UN AFFARE: ANCHE IERI LA PARTITA HA VINTO LA SERATA! IL MATCH TRA ARGENTINA E MESSICO HA CHIUSO CON IL 31,6% DI SHARE E QUASI 6 MILIONI E MEZZO DI SPETTATORI. IL TRAINO HA RISOLLEVATO ANCHE GLI ASCOLTI DI “BALLANDO CON LE STELLE”, CHE NEL NUOVO ORARIO (22.30) HA FATTO IL 34%, PUR PERDENDO 3 MILIONI DI SPETTATORI…

Nella serata di ieri, sabato 26 novembre 2022, su Rai1 Ballando con le Stelle, in onda dalle 22.38 alle 25.37, ha conquistato 3.504.000 spettatori pari al 34% di share (Tutti in Pista, in onda dalle 22.13 alle 22.38, sigla il 24.6% con 4.178.000 spettatori). Su Canale 5 Come un Gatto in Tangenziale, in onda dalle 21.30 alle 23.33, ha raccolto davanti al video 2.122.000 spettatori pari al 12.5% di share.

Su Rai2 TG2 Post informa 858.000 spettatori (4.6%). Su Italia 1 Kung Fu Panda hanno intrattenuto 910.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Sei Pezzi Facili ha raccolto davanti al video 852.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Rete4 She Saved Me – Sopravvissuta totalizza un a.m. di 630.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 401.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su TV8 Creed II ha raccolto 267.000 spettatori con l’1.7%. Su Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 165.000 spettatori e l’1% di share.

Access Prime Time

Su Rai1 il match Argentina-Messico ha siglato il 31.6% con 6.357.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.023.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai3 Le Parole interessa a 1.503.000 spettatori con il 7.4% (presentazione 1.411.000 – 6.9%).

Su Italia 1 NCIS sigla il 5.3% con 1.085.000 spettatori. Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 804.000 telespettatori con il 3.9% (presentazione 575.000 – 2.8%). Su La7 In Onda ha interessato 703.000 spettatori (3.5%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 423.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 201.000 spettatori e l’1%.

Preserale

Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.660.000 spettatori con il 16.8% di share e Caduta Libera ne segna 3.641.000 con il 21.1% di share. Su Rai2 la Coppa Davis ha raccolto 893.000 spettatori (5%). Su Italia1 CSI ha totalizzato 689.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 il TG Regione informa 2.910.000 spettatori (16.1%) e Blob segna 1.318.000 spettatori con il 6.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 3.5% con 699.000 spettatori e su La7 Lingo – Parole in Gioco fa compagnia a 325.000 spettatori (1.9%). Su Tv8 4 Hotel segna 273.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Il Contadino cerca Moglie arriva a 194.000 spettatori (1.2%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè sigla il 10.1% con 172.000 spettatori, Uno Mattina in Famiglia convince 1.317.000 spettatori (23.2%) nella prima parte e 1.344.000 (25.1%) nella seconda, mentre Ballando on the Road ha ottenuto 1.153.000 spettatori con il 19.7% di share e Il Provinciale 1.183.000 (15.8%).

Su Canale5 il Tg delle 8 ha informato 1.120.000 spettatori (21.7%) e X Style segna il 12.7% con 737.000 spettatori. Su Rai 2 Radio2 Social Club ha raccolto 179.000 spettatori con il 3.1%.

Su Italia 1 Young Sheldon ottiene un ascolto di 192.000 spettatori pari al 3.6% di share nel primo episodio, uno di 169.000 (3.1%) nel secondo e uno di 229.000 (4.1%) nel terzo. Su Rai3 Agorà Weekend totalizza una media di 285.000 spettatori (5.2%) e Mi Manda Raitre una di 277.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Poirot: Il Mistero del Treno Blu è la scelta di 178.000 spettatori (3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 54.000 spettatori con il 2% nelle News e uno di 180.000 spettatori (3.3%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato ha informato 167.000 spettatori pari al 3.1%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Linea Verde Start interessa a 1.712.000 spettatori (16.6%) e Linea Verde Life è stato seguito da 2.372.000 spettatori (17.7%). Su Canale5 Forum arriva a 1.275.000 telespettatori con il 14.3%. Su Rai 2 il match Tunisia-Australia ha raccolto 1.730.000 spettatori con il 19.1%.

Su Italia 1 Big Bang Theory ottiene un ascolto di 211.000 spettatori pari al 3.4% di share nel primo episodio, uno di 267.000 (3.7%) nel secondo e uno di 217.000 (2.4%) nel terzo, mentre Sport Mediaset ha ottenuto 771.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 il TG3 delle 12 totalizza una media di 649.000 spettatori (7%). Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 200.000 spettatori con l’1.7% di share e La Signora del West 308.000 (2.1%). Su La7 Like – Tutto ciò che piace realizza un a.m. di 124.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 il match Polonia-Arabia Saudita ha raccolto 3.270.000 spettatori con il 24%, A Sua Immagine segna il 12.3% con 1.398.000 spettatori, mentre Francia-Danimarca sigla il 28.1% con 3.960.000 spettatori. Su Canale5 Beautiful appassiona 2.420.000 spettatori (16.1%), Terra Amara 2.035.000 (15.5%) mentre Verissimo Sabato convince 2.146.000 spettatori con il 18.4% nella prima parte e 2.511.000 (17.5%) nella seconda. Su Rai2 la Coppa Davis ha raccolto 845.000 spettatori con il 6.4%.

Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 437.000 spettatori (3.2%) mentre Superman & Lois 332.000 (2.8%) nel primo, 309.000 (2.6%) nel secondo e 361.000 (2.6%) nel terzo. Su Rai3 il TG Regione ha fatto compagnia a 2.752.000 spettatori (18.2%), Tv Talk a 1.054.000 spettatori con l’8.6% (presentazione 1.015.000 – 7.7% e Tv Talk Extra 898.000 – 8%): il TG3 Speciale informa 937.000 spettatori pari al 7.9% di share e Report a 1.233.000 (8.4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 599.000 spettatori con il 4.2%. Su La7 il matchi del Campionato di Calcio Femminile Fiorentina-Inter ha ottenuto 61.000 spettatori con lo 0.5%.

Seconda Serata

Su Canale 5 il TG5 Notte ha totalizzato una media di 777.000 spettatori pari ad uno share del 7.3%. Su Rai2 Onorevoli Confessioni segna 397.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai 3 Tg3 Mondo segna il 4% con 478.000 spettatori. Su Italia1 Ferdinand viene visto da una media di 469.000 ascoltatori con il 5% di share. Su Rete 4 Confessione Reporter è stato scelto da 223.000 spettatori con il 2.4% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.767.000 (31.2%)

Ore 20.00 3.037.000 (17.4%)

TG2

Ore 13.00 2.799.000 (19.3%)

Ore 20.30 1.168.000 (5.7%)

TG3

Ore 14.25 2.037.000 (14.1%)

Ore 19.00 2.547.000 (15.3%)

TG5

Ore 13.00 3.229.000 (22.4%)

Ore 20.00 4.304.000 (21.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.062.000 (8.7%)

Ore 18.30 779.000 (5%)

TG4

Ore 12.00 372.000 (4.1%)

Ore 18.55 843.000 (5%)

TGLA7

Ore 13.30 527.000 (3.5%)

Ore 20.00 947.000 (4.7%)

Ascolti tv per fasce auditel (share %)

RAI 1 24.52 17.58 20.9 21.7 21.29 24 29.98 33.02?

RAI 2 6.43 3.33 8.5 12.65 6.82 4.73 5.01 2.79?

RAI 3 7.36 6.41 4.69 8.52 8.07 10.81 6.83 4.03?

RAI SPEC 7.55 8.69 9.8 6.36 8.18 7.4 7.71 6.61?

RAI 45.86 36.01 43.9 49.22 44.36 46.93 49.53 46.45

CANALE 5 15.27 19.26 10.58 16.79 17.43 19.51 13.49 9.91?

ITALIA 1 4.04 2.36 3.43 4.68 2.81 3.75 4.76 5.17?

RETE 4 3.57 1.85 3.16 2.85 4.93 4.04 3.56 3.14?

MED SPEC 11.24 11.77 15.27 9.04 10.2 7.99 11.04 14.24?

MEDIASET 34.12 35.24 32.44 33.36 35.37 35.28 32.84 32.46

LA7+LA7D 2.64 4.02 2.9 1.47 1.97 2.8 3.2 3.18

SATELLITE 12.19 15.74 13.87 10.41 13.09 11.12 10.28 13.25?

TERRESTRI 5.18 8.99 6.89 5.54 5.21 3.87 4.14 4.66?ALTRE RETI 17.38 24.73 20.76 15.95 18.3 14.98 14.42 17.91

Ascolti medi settimanali share %, valori assoluti in migliaia .000

Rai 1 18,6 1.703?

Rai 2 8,4 769?

Rai 3 7,9 720?

Rai Generaliste 34,9 3.192?

Rai Spec. (10) 6,6 607?

Canale5 17,7 1.618?

Italia1 4,2 388?

Rete4 4,2 381?

Mediaset Generaliste 26,1 2.387?

Med. Spec. (13) 10,6 972?

La7 3,5 317?

TV8 2,3 206?

Nove 1,9 172?

Rai 4 1,3 120?

Rai 5 0,3 24?

Rai Movie 1,1 98?

Rai Premium 1,8 167?

Rai Gulp 0,1 13?

Rai Yoyo 0,8 72?

Rai Sport 0,4 39?

Rai News 24 0,6 50?

Rai Scuola 0,1 6?

Rai Storia 0,2 19?20 1,2 108?

Boing 0,5 46?Iris 1,4 127?

La5 1,1 102?

Cine 34 0,9 83?

Mediaset Extra 1,2 106

Italia 2 0,3 26

Focus 0,9 81?

Cartoonito 0,4 37?

Top Crime 1,2 107?

Tgcom 24 0,5 41?

Twentyseven 1,0 87?

Cielo 0,9 83

Sky Uno 0,2 20?

Sky Atlantic 0,1 6?

Sky Cinema Uno 0,1 12?

Real Time 1,3 123?

Dmax Tv 0,8 69?

Giallo 0,9 82?

Motor Trend (ex Focus fino al 28/4/18) 0,5 47?

FRISBEE 0,5 46

La7d 0,5 43?

Super! 0,4 33?Tv2000 1,1 104

Sportitalia 0,1 10?

Totale Rai 41,6 3.800?

Totale Mediaset 36,7 3.358

Totale La7 4,0 361?

Totale SKY 6,0 549?

Totale DISCOVERY 7,4 679?

Altre TV 4,3 394