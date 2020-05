“SE NON AVESSI FATTO SESSO CON LUI MI AVREBBE MESSO ALLA PORTA” – LE DRAMMATICHE TESTIMONIANZE DI ALCUNE DONNE AMERICANE CHE HANNO PERSO IL LAVORO E SI SONO RITROVATE SENZA SOLDI PER PAGARE GLI AFFITTI, COSTRETTE A FARE SESSO CON I PADRONI DI CASA PER NON ESSERE SBATTUTE IN STRADA DURANTE LA PANDEMIA - “COME MAMMA SINGLE, NON AVEVO SCELTA. NON VOLEVO PERDERE LA MIA CASA…”