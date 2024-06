PIPPITEL! – LA PARTITA INGHILTERRA-SLOVENIA FA CALARE RAI1 CHE COMUNQUE CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 24.5% DI SHARE E 4.5 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 “BARDOT” INCHIODA AL 9% - MASSIMO GILETTI CON LO SPECIALE “USTICA, UNA BRECCIA NEL MURO” FA SALIRE RAI3 ALL’8.1% - BENE LE REPLICHE DI “BOSS IN INCOGNITO” SU RAI2 (7.4%) E “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” SU ITALIA1 ALL’8.3% - SU RETE4 BERLINGUER (5.9%) – “PAPERISSIMA SPRINT” (13.3%), GRUBER (8.3%), BARRA-POLETTI (4.9%)

Nella serata di ieri, martedì 25 giugno 2024, su Rai1 la partita di Euro 2024 Inghilterra-Slovenia ha conquistato 4.555.000 spettatori pari al 24.5% di share (primo tempo a 4.890.000 e il 25.6%, secondo tempo a 4.247.000 e il 23.5%; pre e post nel complesso: 3.241.000 – 18.6%). Su Canale5 Bardot ha incollato davanti al video 1.544.000 spettatori pari al 9%.

Su Rai2 Boss in Incognito in replica ha convinto 1.173.000 spettatori pari al 7.4% (presentazione a 690.000 e il 3.6%). Su Italia1 Le Iene presentano Inside ha interessato 1.111.000 spettatori pari all’8.3% (anteprima: 1.018.000 – 5.3%). Su Rai3 Speciale Ustica: una breccia nel muro, con Massimo Giletti, ha coinvolto 1.277.000 spettatori pari ad uno share dell’8.1%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 781.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Gomorra ha registrato 322.000 spettatori con uno share dell’1.9%.

Su Tv8 Quattro Matrimoni in Italia segna 416.000 spettatori con il 2.3% (episodio in replica in seconda serata a 331.000 e il 2.8%). Sul Nove Vasco Modena Park – il Film ha raccolto 281.000 spettatori con il 2.4%. Sul 20 Blade: Trinity registra 295.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai4 Run Hide Fight – Sotto Assedio ha appassionato 441.000 spettatori (2.4%). Su Iris L’Ultimo Colpo in Canna ha totalizzato 483.000 spettatori (2.8%). Su RaiMovie Solis – Trappola nello spazio raduna 168.000 spettatori (0.9%). Su Rai Premium Blanca segna 271.000 spettatori e l’1.5%. Su La5 Piccolo Grande Amore intrattiene 322.000 spettatori (2.1%). Su TopCrime FBI: Most Wanted cattura l’attenzione di 227.000 individui (1.3%).

Access Prime Time

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.484.000 spettatori pari al 13.3%. Su Rai2 TG2 Post segna 752.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.151.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.561.000 spettatori (8.3%). Su Rete4 4 di Sera ha radunato 874.000 spettatori con il 4.9%, nella prima parte, e 851.000 spettatori con il 4.5%, nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.542.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Tris per Vincere in replica raduna 307.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più ha raccolto 583.000 spettatori (3.1%). Su Real Time Casa a Prima Vista coinvolge .000 spettatori (%).

Preserale

Bene Viaggio in Italia.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.384.000 spettatori pari al 20.5% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.268.000 spettatori pari al 23.1%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.523.000 spettatori (14.2%) mentre Caduta Libera ha convinto 2.025.000 spettatori (15%). Su Rai2 la partita degli Europei Paesi Bassi-Austria raccoglie 1.526.000 spettatori con il 13% (primo tempo: 1.213.000 – 12.6%, secondo tempo: 1.808.000 – 13.2%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 279.000 spettatori con il 2.3% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 461.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.816.000 spettatori (12.1%). A seguire Blob segna 837.000 spettatori pari al 5% e Viaggio in Italia raccoglie 1.094.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Terra Amara interessa 576.000 spettatori (3.5%). Su La7 Padre Brown raduna 67.000 spettatori (0.7%), nel primo episodio, e 150.000 spettatori (1.1%), nel secondo episodio. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 244.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 537.000 spettatori (3.5%).

Daytime Mattina

Un Altro Domani parte dall’1.9%.

Su Rai1 TgUnoMattina Estate interessa 592.000 spettatori con il 16.5%. Il TG1 delle 8 è seguito da 1.112.000 spettatori con il 24.3%. Unomattina Estate intrattiene 704.000 spettatori con il 16.2%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 538.000 spettatori con il 19.5% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 920.000 spettatori con il 20.1%. Mattino Cinque News raccoglie 792.000 spettatori con il 18.1% nella prima parte e 702.000 spettatori con il 16.7% nella seconda parte.

Su Rai2 Radio2 Happy Family è visto da 172.000 spettatori (4%) mentre TG2 Dossier arriva a 190.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Station 19 sigla 128.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 163.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio. CSI: NY segna .000 spettatori e il %. Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 414.000 spettatori pari al 12.6% e TGR Buongiorno Regione convince 492.000 spettatori pari al 12.2%. Agorà Estate convince 193.000 spettatori con il 4.3% (Extra: 159.000 – 3.8%) mentre Elisir Estate – Il Meglio Di totalizza 141.000 spettatori pari al 3.3%.

Su Rete4 Un Altro Domani ha raccolto 83.000 spettatori (1.9%) mentre Mr Wrong Lezioni d’Amore è visto da 98.000 spettatori (2.2%). Tempesta d’Amore segna 263.000 spettatori con il 6.2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 124.000 spettatori (3.6%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 201.000 spettatori (5%), di 175.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 222.000 spettatori (5.3%).

Daytime Mezzogiorno

Se Rai2 cala col cambio di programmazione, Camper in Viaggio (dalla Campania) cresce fino al 18.2%.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 955.000 spettatori (18.2%) mentre Camper arriva a 1.628.000 spettatori (17.5%). Su Canale5 Forum in replica totalizza 1.210.000 spettatori con il 18.4%. Su Rai2 TG2: Discorso Presidente Consob segna 121.000 spettatori e il 2.5%. Un Ciclone in Convento raduna 269.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 CSI: NY registra un netto di 247.000 spettatori (4.1%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 912.000 spettatori con il 7.6% (Extra: 663.000 – 566.000).

Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 186.000 spettatori (3.8%) e il TG3 delle 12 informa 725.000 spettatori (10.1%). Quante Storie conquista 553.000 spettatori (5%) mentre Passato e Presente è seguito da 509.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 257.000 spettatori (5.5%). Dopo il TG, La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 566.000 spettatori (5.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 302.000 spettatori con il 6.2% nella prima parte e 463.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte chiamata Oggi.

Daytime Pomeriggio

In salita Un Passo dal Cielo.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.303.000 – 19.7%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.143.000 spettatori con il 10.8%, nella prima parte, e 979.000 spettatori con l’11.4%, nella seconda parte. Estate in Diretta Start ha registrato 884.000 spettatori (11.5%). Dopo una breve edizione del TG1 (1.198.000 – 15.1%), Estate in Diretta ha raccolto 1.558.000 spettatori (17.9%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.128.000 spettatori pari al 18.1%. A seguire Endless Love incolla davanti al video 2.043.000 spettatori con il 18.6%. My Home My Destiny 2 ha raccolto 1.567.000 spettatori con il 17%. La Promessa ha appassionato 1.451.000 spettatori (18.5%). Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.153.000 spettatori (14.5%) nella prima parte e a 1.168.000 spettatori (13.5%) nella seconda parte (I Saluti a 1.224.000 e il 12.4%).

Su Rai2 Dribbling Europei ha raccolto 653.000 spettatori con il 5.5%. Ore 14 interessa 981.000 spettatori pari al 9.5%. A seguire Il Commissario Voss colleziona 361.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 501.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio, 417.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio e 419.000 spettatori (4.3%) nel terzo episodio. Lethal Weapon ha conquistato 251.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 346.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 269.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.116.000 spettatori (18.2%). TGR – Leonardo raccoglie 978.000 spettatori e il 9.8%. Il Provinciale coinvolge 376.000 spettatori (4.5%). Overland segna 567.000 spettatori con il 7.2%. Geo Magazine conquista 784.000 spettatori (8.1%).

Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 591.000 spettatori con il 5.7% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 622.000 spettatori con il 7.8%. Su La7 Tagadà è visto da 487.000 spettatori (4.6%) nella presentazione e da 388.000 spettatori pari al 4.6% (#Focus a 256.000 e il 3.3%) mentre La Rivoluzione di Julian raggiunge 120.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 L’Attrice e il Cowboy realizza un a.m. di 227.000 spettatori (2.9%).

Seconda Serata

In pochi per la replica di Davos.

Su Rai1 Notti Europee sigla 1.124.000 spettatori con il 12.2%. La replica di Inghilterra-Slovenia segna 318.000 spettatori con l’8.6% fino all’1.59. Su Canale5 Davos raccoglie 347.000 spettatori (5.1%). Su Rai2 Premio Cimitile è scelto da 237.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Zelig Lab segna 423.000 spettatori con l’11.2%, nel primo episodio, e 254.000 spettatori con il 9.3% nel secondo episodio fino all’1.59. Su Rai3 TG3 Linea Notte informa 391.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Accusato Speciale è la scelta di 147.000 spettatori (4.3%) nella prima parte. Su La7 Closed Circuit è visto da 59.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 Sex and The City ha interessato 131.000 spettatori (2.1%), nel primo episodio, 136.000 spettatori (2.9%), nel secondo episodio, 134.000 spettatori (3.8%), nel terzo episodio, e 108.000 spettatori (4.1%), nel quarto episodio fino all’1.59.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.891.000 (24.1%)

Ore 20:00 3.862.000 (23.1%)

TG2

Ore 13:00 1.380.000 (11.9%)

Ore 20:30 1.207.000 (6.7%)

TG3

Ore 14:25 1.307.000 (12.2%)

Ore 19:00 1.431.000 (11.2%)

TG5

Ore 13:00 2.534.000 (21.7%)

Ore 20:00 3.150.000 (18.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.033.000 (11.2%)

Ore 18:30 419.000 (4.1%)

TG4

Ore 11:55 434.000 (6.4%)

Ore 18:55 556.000 (4.4%)

TG LA7

Ore 13:30 580.000 (4.9%)

Ore 20:00 1.198.000 (7.1%)

