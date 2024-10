PIPPITEL – PIER SILVIO BERLUSCONI STAPPA LO CHAMPAGNE: NESSUN EFFETTO D'URSO PER "BALLANDO CON LE STELLE"! “TU SI QUE VALES” BATTE LO SHOW DI RAI1, DOV’ERA OSPITE L’ODIATA (DA “PIER DUDI”) BARBARA D’URSO. IL TALENT DI CANALE 5 CHIUDE AL 25,4% CONTRO IL 24,4% DELLA TRASMISSIONE DI MILLY CARLUCCI – AMADEUS SUL NOVE RISALE LEGGERMENTE AL 3,1%, MA È TALLONATO DA “4 RISTORANTI” - LO SCAZZETTO TRA "BARBARIE" E SELVAGGIA LUCARELLI: "LEI VUOLE ESSERE FIGA SOPRA OGNI COSA"; "NON È COSÌ, IO SONO FIGA SOPRA OGNI COSA..." - VIDEO

Nella serata di ieri, sabato 5 ottobre 2024, su Rai1 la seconda puntata di Ballando con le Stelle ha conquistato 3.799.000 spettatori pari al 21.5% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:42 alle 21:21 e 3.221.000 spettatori pari al 24.4% dalle 21:26 alle 1:14.

Su Canale5 la terza puntata di Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.500.000 spettatori con uno share del 25.4% dalle 21:22 alle 00:58 (Buonanotte a 1.275.000 e il 21.7%). Su Rai2 F.B.I è la scelta di 784.000 spettatori pari al 4.3% e F.B.I. International 662.000 spettatori pari al 4%.

Su Italia1 Cattivissimo me 3 ha radunato 728.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 La Nostra Raffaella raggiunge 433.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 451.000 spettatori e il 3.1% (presentazione a 402.000 e il 2.2%). Su La7 In Altre Parole conquista 982.000 spettatori con il 5.7% dalle 20:44 alle 23:16.

Su Tv8 4 Ristoranti sigla 331.000 spettatori (1.9%). Sul Nove il ritorno di Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 268.000 spettatori con l’1.7%. Sul 20 Into the Sun è seguito da 368.000 spettatori (2.1%). Su Rai4 Adios è scelto da 153.000 spettatori (0.9%). Su Iris La prossima vittima interessa 306.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiMovie Viva l’Italia è visto da 232.000 spettatori e l’1.3%.

Access Prime Time

4 Ristoranti tallona Chissà chi è.

Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 2.897.000 spettatori con il 16.4%. Su Rai2 TG2 Post interessa 689.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.215.000 spettatori (7%).

Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta è seguito da 421.000 spettatori con il 2.4%. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 984.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 833.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 510.000 spettatori pari al 2.9%. Sul Nove Chissà chi è ottiene un a.m. di 552.000 spettatori (3.1%).

Preserale

La Ruota della Fortuna in replica non troppo distante da Reazione a Catena.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 2.028.000 spettatori pari al 17.5%, mentre Reazione a Catena ha registrato 3.145.000 spettatori pari al 22.1%. Su Canale5, in replica, Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.951.000 spettatori (18.3%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.682.000 spettatori (20%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (353.000 – 3.4%), N.C.I.S. Los Angeles sigla 308.000 spettatori con il 2.4% e S.W.A.T. segna 461.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 441.000 spettatori (3.6%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 494.000 spettatori (3.2%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.319.000 spettatori pari al 15.5%, mentre Blob segna 735.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rete4 La Promessa interessa 655.000 spettatori (4.1%). Su Tv8 4 Hotel registra 299.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Fratelli di Crozza raggiunge 387.000 spettatori e il 2.5%.

Daytime Mattina

Buongiorno Benessere oltre il milione.

Su Rai1 Rai Parlamento – Settegiorni dà il buongiorno a 361.000 spettatori (10.9%), il TG1 delle 8 totalizza 932.000 spettatori (19.6%) e TG1 Dialogo interessa 933.000 spettatori (18.9%).

A seguire Unomattina in Famiglia è visto da 1.092.000 spettatori (20.3%) nella prima parte e, dopo il TG1 delle 9 di breve durata (1.147.000 – 20.4%), 998.000 spettatori (20.4%) nella seconda parte, mentre Buongiorno Benessere sigla 1.033.000 spettatori (20.7%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 444.000 spettatori pari al 18.2% e il TG5 Mattina delle 8 ha dato il buongiorno a 1.052.000 spettatori pari al 21.6%, mentre X-Style segna 588.000 spettatori pari al 10.9% e Dynasties – L’Avventura della Vita sigla 361.000 spettatori pari al 7.4%.

Su Rai2 Heartland totalizza 85.000 spettatori con il 2% nel primo episodio e 97.000 spettatori con l’1.9% nel secondo episodio. A seguire La Fisica dell’Amore è seguito da 181.000 spettatori con il 3.5% e Quasar raduna 135.000 spettatori con il 2.8%.

Su Italia1, dopo Le 1001 favole di Bugs Bunny (108.000 – 2.2%), Young Sheldon ottiene 155.000 spettatori (3%) nel primo episodio, 152.000 spettatori (3%) nel secondo episodio e 184.000 spettatori (3.9%) nel terzo episodio, mentre Big Bang Theory totalizza 176.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio.

Su Rai3 Agorà Weekend segna 192.000 spettatori con il 3.7% e Mi Manda Raitre interessa 267.000 spettatori con il 5.3% (presentazione a 198.000 e il 3.6%), mentre Parlamento Punto Europa è visto da 212.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Grand Hotel – Intrighi e Passioni registra 32.000 spettatori (1.1%), Love is in the Air 111.000 spettatori (2.4%) e Terra Amara 253.000 spettatori (4.7%), mentre Poirot – Le fatiche di Hercule colleziona 102.000 spettatori (2%). Su La7 Omnibus conquista 181.000 spettatori (6.1%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (273.000 – 6.9%), 226.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato interessa 208.000 spettatori (4.3%).

Daytime Mezzogiorno

Bene Sport Mediaset.

Su Rai1 Origini colleziona 990.000 spettatori (17.9%) e Linea Verde Start raduna 1.235.000 spettatori (17%), mentre Linea Verde Italia arriva a 1.999.000 spettatori (17.8%). Su Canale5 Forum colleziona 1.060.000 spettatori pari al 14.9%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (133.000 – 2.6%), Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile raccoglie 166.000 spettatori con il 3% e Felicità – La Stagione della Famiglia interessa 288.000 spettatori con il 3.2%.

Su Italia1 il secondo episodio di Big Bang Theory arriva a 164.000 spettatori (3.2%), mentre Due Uomini e 1/2 è visto da 220.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio e 273.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio.

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 830.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Santlio e Ollio – Allegri vagabondi conquista 203.000 spettatori (3.8%), mentre il TG3 delle 12 è seguito da 613.000 spettatori (8.2%).

A seguire I Nove Mesi Dopo è scelto da 281.000 spettatori (2.1%). Su Rete4, dopo il TG, La Signora in Giallo coinvolge .000 spettatori con il %. Su La7 L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu raccoglie 143.000 spettatori (2.8%), L’Aria che Tira – Il Diario raduna 182.000 spettatori (2.2%) e Like – Tutto Ciò che Piace totalizza 209.000 spettatori (1.7%).

Su Tv8 4 Hotel raggiunge 216.000 spettatori e il 2.7% e 4 Ristoranti 361.000 spettatori e il 2.7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? arriva a 151.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 295.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Ballando on the Road riparte dal 10.9%.

Su Rai1 il ritorno di Ballando on the Road segna 1.325.000 spettatori (10.9%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 953.000 spettatori (9.4%) e 882.000 spettatori (8.8%) in Passaggio alla Mostra di pochi minuti, mentre A Sua Immagine è seguito da 826.000 spettatori (8.7%) nella prima parte e 813.000 spettatori (9.1%) nella seconda parte. Dopo il TG1 (824.000 – 9.3%), Sabato in Diretta totalizza 975.000 spettatori (10.9%) nella prima parte e 1.232.000 spettatori (12.5%) nella seconda parte.

Su Canale5 Beautiful conquista 2.248.000 spettatori (17.5%) e Endless Love totalizza 2.210.000 spettatori (21.5%). A seguire Verissimo è scelto da 1.813.000 spettatori (20.6%) nella prima parte e 1.738.000 spettatori (18.3%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 Urban Green incolla davanti al video 281.000 spettatori pari al 2.2% e Storie di Donne al Bivio è seguito da 501.000 spettatori pari al 4.7%.

A seguire il ciclismo con il Giro dell’Emilia arriva a 581.000 spettatori pari al 6.2%, mentre Onorevoli Confessioni interessa 159.000 spettatori pari all’1.8%. Su Italia1 N.C.I.S. Los Angeles raduna 393.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 420.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest raccoglie 315.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 368.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio.

Su Rai3 le news dei TGR informano 2.574.000 spettatori pari al 19.2% e, dopo Prix Italia Speciale (663.000 – 6.1%), Tv Talk è seguito da 571.000 spettatori pari al 5.5% nella presentazione e 696.000 spettatori pari al 7.1%, mentre La Biblioteca dei Sentimenti segna 354.000 spettatori pari al 4%. A seguire Presadiretta raduna 482.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 585.000 spettatori (4.9%). A seguire La storia di una monaca arriva a 462.000 spettatori (4.9%).

Su La7 Barbero Risponde segna 291.000 spettatori con il 2.3%, mentre La Torre di Babele – Il Caso Ciano totalizza 259.000 spettatori con il 2.5%. A seguire Eden – Un Pianeta da Salvare è seguito da 227.000 spettatori con il 2.4% e 202.000 spettatori con l’1.5% nell’ultima parte chiamata Eden – Missione Pianeta. Su Tv8 X Factor sigla 300.000 spettatori (2.8%).

A seguire Un posto nel mio cuore è visto da 130.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Chissà chi è raduna 158.000 spettatori pari all’1.2% e Killing Michael Jackson interessa 164.000 spettatori pari all’1.6%. A seguire Little Big Italy arriva a 189.000 spettatori pari al 2% e Best Weekend 243.000 spettatori pari al 2.5%. Su RaiPremium la maratona de Il Paradiso delle Signore totalizza 241.000 spettatori e il 2.4% dalle 15:59 alle 19:33.

Seconda Serata

Sale Ciao Maschio.

Su Rai1 Ciao Maschio totalizza 715.000 spettatori (19.3%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 TG5 Notte totalizza 815.000 spettatori (20.8%). Su Rai2 90esimo Minuto di Sabato segna 461.000 spettatori (3.7%).

A seguire TG2 Storie è visto da 159.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Una vita da gatto è visto da 308.000 spettatori (2.6%) nella prima parte e 216.000 spettatori pari al 2.7% nella seconda parte. Su Rai3 TG3 Mondo è visto da 318.000 spettatori con il 2.4%. A seguire Un Giorno in Pretura conquista 196.000 spettatori con il 2.1% Su Rete4 Romanzo criminale è scelto da 164.000 spettatori (3.2%) nella parte rilevata fino alle 1:59.

Su La7, dopo Uozzap! (201.000 – 1.8%), il TGLa7 Notte sigla 125.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 4 Hotel arriva a 196.000 spettatori (1.6%) e 4 Ristoranti 127.000 spettatori (1.9%). Sul Nove la replica di Accordi & Disaccordi arriva a 135.000 spettatori pari all’1.7%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.615.000 (26.2%) – h.13:30 3.855.000 (23.5%) – h.20

TG2 1.406.000 (11.1%) – h.13 1.026.000 (5.9%) – h.20:30

TG3 1.705.000 (14.1%) – h.14:15 1.640.000 (12.9%) – h.19

TG5 2.584.000 (20.2%) – h.13 3.365.000 (20.3%) – h.20

STUDIO APERTO 1.091.000 (11%) – h.12:25 604.000 (5.8%) – h.18:30

TG4 347.000 (4.9%) – h.11:55 592.000 (4.6%) – h.19

TGLA7 736.000 (5.4%) – h.13:30 1.243.000 (7.5%) – h.20

Ascolti TV 5 Ottobre 2024 per fasce auditel (share %)

Fasce Orarie 24 ore 07:00 09:00 09:00 12:00 12:00 15:00 15:00 18:00 18:00 20:30 20:30 22:30 22:30 02:00

RAI 1 18.49 16.37 20.04 16.98 9.66 19.28 21.89 25.05

RAI 2 3.82 1.98 3.12 4.83 4.92 2.78 4.55 3.11

RAI 3 5.12 4.49 4.45 8.09 5.39 8.97 2.36 2.21

RAI SPEC 5.93 7.13 7.57 6.09 8.7 6.03 4.17 3.73

RAI 33.36 29.97 35.18 35.99 28.68 37.05 32.98 34.09

CANALE 5 19.65 18.79 10.46 17.41 21.1 19.33 20.21 26.24

ITALIA 1 4.18 2.19 3.37 5.77 3.84 3.71 5.27 2.82

RETE 4 3.91 2.33 2.9 4.42 4.86 4.61 3.61 3.38

MED SPEC 11.34 12.07 13.82 10.32 11.64 10.06 10.55 11.24

MEDIASET 39.07 35.38 30.55 37.92 41.43 37.71 39.64 43.69

LA7+LA7D 4.23 5.98 3.91 2.99 3.11 3.94 6.88 3.41

SATELLITE 16.55 19.47 20.84 15.51 20.48 14.53 14.8 13.95

TERRESTRI 6.8 9.2 9.51 7.6 6.3 6.76 5.7 4.86

ALTRE RETI 23.34 28.67 30.36 23.1 26.78 21.29 20.5 18.81

Ascolti TV media settimana 24 ore (share in % e valori assoluti in migliaia)

Rete Share (%) Ascolto (.000)

Platea 100,0 8.151

Rai 1 17,7 1.443

Rai 2 4,5 368

Rai 3 6,4 524

Rai Generaliste 28,6 2.335

Rai Spec. (10) 5,5 450

Canale5 17,7 1.441

Italia1 5,2 424

Rete4 4,6 377

Mediaset Generaliste 27,5 2.242

Med. Spec. (13) 10,9 890

La7 4,4 354

TV8 2,4 199

Nove 2,1 173

Totale Rai 34,2 2.785

Totale Mediaset 38,4 3.132

Totale La7 4,8 394

Totale SKY 8,2 668

Totale DISCOVERY 9,1 737

Altre TV 5,3 435

Rai 4 1,3 107

Rai 5 0,2 18

Rai Movie 0,9 76

Rai Premium 1,1 92

Rai Gulp 0,2 12

Rai Yoyo 0,6 49

Rai Sport 0,4 32

Rai News 24 0,5 41

Rai Scuola 0,1 10

Rai Storia 0,2 12

20 1,1 91

Boing 0,5 38

Iris 1,3 106

La5 1,1 92

Cine 34 1,2 98

Mediaset Extra 0,8 65

Italia 2 0,3 27

Focus 1,0 79

Cartoonito 0,4 35

Top Crime 1,3 108

Tgcom 24 0,5 43

Twentyseven 1,1 88

Cielo 1,0 85

Sky Uno 0,3 27

Sky Atlantic 0,0 4

Sky Cinema Uno 0,2 12

Real Time 2,1 167

Dmax Tv 1,0 80

Giallo 1,1 86

Motor Trend (ex Focus fino al 28/4/18) 0,4 34

FRISBEE 0,5 37

La7d 0,5 39

Super! 0,2 20

Tv2000 1,1 88

Sportitalia 0,3 26