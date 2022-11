PIPPITEL! – IN PRIMA SERATA ILARIA D’AMICO VA IN PICCHIATA: IL SUO TALK SHOW “CHE C’È DI NUOVO” FA FLOP GIÀ ALLA SECONDA PUNTATA RACIMOLANDO APPENA L’1.7% DI SHARE. PRATICAMENTE UN’ADUNATA SEDIZIOSA – IL PROGRAMMA È STATO DOPPIATO DA “ONLY FUN COMICO SHOW” CON ELETTRA LAMBORGHINI SUL NOVE (3.0%) E SURCLASSATO DA “DRITTO E ROVESCIO” SU RETE4 (6.8%) E DA “PIAZZA PULITA” SU LA7 (5.9%) – SU RAI1 “VINCENZO MALINCONICO” CALA AL 18.9%, IL “GF VIP” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.8% - AMADEUS CON IL 22.1% SUPERA “STRISCIA” AL 15.5% - PALOMBA (5%), GRUBER (8%)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 3 novembre 2022 vedono, in prima serata, tornare il talk show Che c'è di nuovo con la sua seconda puntata. Il programma è condotto da Ilaria D'Amico e ideato dall'ex Iena Alessandro Sortino, già autore il giovedì sera su Rai2 di Nemo - Nessuno escluso e quindi di Popolo sovrano, prima spostato al venerdì poi chiuso anticipatamente per cifre esangui. Come le due suddette trasmissioni, anche Che c'è di nuovo è prodotto in collaborazione con Fremantle Italia.

Se, all'esordio la scorsa settimana, il programma condotto da D'Amico - autodefinitasi il punto di riferimento dell'informazione - aveva totalizzato il 2.2% con 349.000 spettatori, il risultato Auditel della seconda puntata è stato ancor più impietoso. Solo un cimiteriale 1.7% di share con 299.000 spettatori, facendo così crollare anche Belve condotto da Francesca Fagnani in seconda serata, che - partito in ritardo - ha raccolto il 2.5% di share con 169.000 individui all'ascolto.

Che c'è di nuovo è stato finanche doppiato da Only Fun Comico Show con Elettra Lamborghini sul Nove (3.0% - 560.000) e surclassato da Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4 (6.8% - 993.000) e da Piazza Pulita di Corrado Formigli su La7 (5.9% - 865.000).

Numeri che, se dovessero essere confermati anche nelle prossime puntate (se mai ci saranno...), evocano campane a morto per un programma che l'attuale direttore dell'Approfondimento Antonio Di Bella ha ereditato malgré soi dal suo predecessore Mario Orfeo, prima che questi venisse esautorato dall'Ad Carlo Fuortes e rispedito alla guida del Tg3. Il programma di D'Amico, per giunta, occupa lo spazio del giovedì sera finora presieduto dai meloniani in Rai, ovviamente determinati a riprenderselo al più presto.

Ricordando la chiusura anticipata di Popolo sovrano e di Seconda Linea (dopo sole due puntate), l'ipotesi della cancellazione di Che c'è di nuovo non è certo peregrina. E dopo l'1.7% di ieri sera, la domanda che circola sempre più insistente nei corridoi di Viale Mazzini è: "quando?".

Nella serata di ieri, giovedì 3 novembre 2022, su Rai1 Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso ha conquistato 3.416.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.659.000 spettatori con uno share del 20.8% (Night a .000 e il %). Su Rai2 Che C’è di Nuovo? arriva a 299.000 spettatori (1.7%). Su Italia1 Transporter: Extreme ha raccolto 1.205.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Amore Criminale è seguito da 869.000 spettatori con il 4.6%.

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 993.000 spettatori (6.8%). Su La7 Piazzapulita ottiene 865.000 spettatori pari al 5.9%. Su Tv8 Roma-Ludogorets di Europa League segna 1.142.000 spettatori (5.7%). Sul Nove Only Fun – Comico Show è visto da 560.000 spettatori (3%). Su SkyUno X Factor – Live Show è scelto da .000 spettatori con il %.

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.720.000 spettatori con il 22.1%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.294.000 spettatori pari al 15.5%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 712.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans ottiene 1.062.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.486.000 spettatori (7.1%), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.717.000 spettatori (8%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.032.000 individui all’ascolto (5%) nella prima parte e 878.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.720.000 spettatori (8%). Su Tv8 il pre partita di Europa League interessa 324.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo ha raccolto 671.000 spettatori (3.2%).

