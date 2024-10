PIPPITEL! – QUEL BARACCONE DI “TALE E QUALE SHOW” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 22.1% DI SHARE E 3.3. MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE 2” NON VA OLTRE IL 13.3% - NONOSTANTE IL CAMBIO DI COLLOCAZIONE, “FARWEST” REGGE SU RAI3 AL 3.1% - SU RETE4 “QUARTO GRADO” ALL’8.9%, SU LA7 LA PARROCCHIETTA DI “PROPAGANDA LIVE” AL 6.9% - VESPA (23.1%), DE MARTINO (26.6%), “STRISCIA LA NOTIZIA “(13.4%), DAMILANO (5.8%), DEL DEBBIO (4.8%), GRUBER (8.6%), AMADEUS SEMPRE ARENATO AL 3.2%

Nella serata di ieri, venerdì 25 ottobre 2024, su Rai1 Tale e Quale Show ha interessato 3.392.000 spettatori pari al 22.1% di share. Su Canale5 Storia di una famiglia perbene 2 ha conquistato 2.153.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrime intrattiene 714.000 spettatori pari al 3.7% e N.C.I.S. Hawai’i 471.000 spettatori pari al 3%. Su Italia1 Uncharted incolla davanti al video 1.039.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 FarWest segna 498.000 spettatori e il 3.1%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.244.000 spettatori (8.9%).

Su La7 Propaganda Live raggiunge 921.000 spettatori e il 6.9%. Su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone ottiene 354.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 1.108.000 spettatori (6.2%). Sul 20 Braven – Il coraggioso fa sintonizzare 210.000 spettatori (1.1%). Su Rai4 Faster è scelto da 279.000 spettatori (1.5%). Su Iris Gunny è seguito da 348.000 spettatori pari al 2.1%. Su RaiMovie Il giorno più lungo sigla 257.000 spettatori (1.6%). Su RealTime Bake Off – Dolci in Forno arriva a .000 spettatori e il %.

Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.325.000 spettatori (23.1%), mentre Affari Tuoi raduna 5.240.000 spettatori (26.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.626.000 spettatori pari al 13.4%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 492.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.055.000 spettatori (5.7%) nel primo episodio e 1.418.000 spettatori (7.2%) nel secondo episodio. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.095.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.416.000 spettatori (7.1%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 911.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 892.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.693.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 100% Italia gioca con 410.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 438.000 spettatori con il 2.3% nella prima parte e 638.000 spettatori con il 3.2% nella seconda parte. Su La5 Uomini e Donne raggiunge 258.000 spettatori e l’1.3%. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla .000 spettatori (%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.323.000 spettatori pari al 18.2%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.301.000 spettatori pari al 20.9%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.188.000 spettatori (18.2%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.362.000 spettatori (22.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (396.000 – 3.5%), Medici in Corsia totalizza 276.000 spettatori con il 2% nel primo episodio e 345.000 spettatori con il 2% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 454.000 spettatori (3.5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 470.000 spettatori (3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.684.000 spettatori (16.1%). A seguire Blob segna 1.080.000 spettatori (6.1%) e Viaggio in Italia sigla 953.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 La Promessa interessa 802.000 spettatori (4.6%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 309.000 spettatori pari al 2.2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 423.000 spettatori (2.7%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (241.000 – 2%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 444.000 spettatori con il 2.6%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 387.000 spettatori con il 10.1% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 375.000 e l’11.6%). A seguire, dopo il TG1 delle 8 (854.000 – 17.3%), Unomattina intrattiene 858.000 spettatori con il 18.9% e Storie Italiane è seguito da 800.000 spettatori con il 18.2%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 578.000 spettatori con il 18.2% e TG5 Mattina delle 8 1.065.000 spettatori con il 21.6%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 835.000 spettatori con il 18.4% nella prima parte e 744.000 spettatori con il 17.1% nella seconda parte. Su Rai2 Binario 2 è seguito da 118.000 spettatori (2.6%) e Video Box è visto da 64.000 spettatori (1.3%). Dopo TG2 Mattina delle 8:30 (102.000 – 2.1%), Radio2 Social Club raggiunge 235.000 spettatori (5.3%), mentre TG2 Italia Europa è visto da 236.000 spettatori (5.3%) e TG2 Flash 230.000 spettatori (5%).

Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 83.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 128.000 spettatori (3%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 179.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia informa 426.000 spettatori (11.8%) e TGR Buongiorno Regione 580.000 spettatori (12.1%). A seguire, dopo la presentazione (230.000 – 4.7%), Agorà intrattiene 194.000 spettatori (4.1%), mentre ReStart totalizza 196.000 spettatori (4.6%) ed Elisir, dopo la presentazione (171.000 – 3.9%), è scelto da 205.000 spettatori (4.5%).

Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 115.000 spettatori (3.4%) e Terra Amara 241.000 spettatori (5.1%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 231.000 spettatori (5.3%). Su La7 Omnibus raduna 138.000 spettatori (3.6%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (255.000 – 5.3%), 248.000 spettatori (5.3%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 235.000 spettatori (5.4%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Rai Parlamento – Speciale Camera, in onda dalle 10:58 alle 12:24, raccoglie 528.000 spettatori (8.9%). A seguire E’ Sempre Mezzogiorno, dalle 12:24 alle 13:24, arriva a 1.509.000 spettatori (14.4%). Su Canale5 Forum totalizza 1.366.000 spettatori con il 19.6%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (329.000 – 6.9%), I Fatti Vostri raduna 585.000 spettatori (10.4%) nella prima parte e 971.000 spettatori (10.7%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 262.000 spettatori (4.2%). Dopo Studio Aperto, Grande Fratello totalizza 750.000 spettatori (6.6%), mentre Sport Mediaset coinvolge 748.000 spettatori (6%) e 467.000 spettatori (3.7%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 MixerStoria – La Storia Siamo Noi sigla 189.000 spettatori (3.5%) e il TG3 delle 12 informa 731.000 spettatori (9.6%).

A seguire Quante Storie conquista 583.000 spettatori (5.2%), mentre Passato e Presente è seguito da 501.000 spettatori (4%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 295.000 spettatori pari al 5.8% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 584.000 spettatori pari al 5.2%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 384.000 spettatori con il 7.3% nella prima parte e 489.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 92.000 spettatori (1.6%) e 4 Ristoranti 248.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 102.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 211.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.243.000 – 17.7%), La Volta Buona colleziona 1.304.000 spettatori con il 10.7% nella presentazione Aspettando La Volta Buona e 1.264.000 spettatori con il 12.8%, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.564.000 spettatori con il 18.7%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.307.000 – 16.1%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.576.000 spettatori con il 19.1% nella presentazione e 2.015.000 spettatori con il 20.8%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.328.000 spettatori pari al 18.3% e Endless Love sigla 2.288.000 spettatori pari al 18.9%, mentre Uomini e Donne raduna 2.311.000 spettatori pari al 23.4% (Finale a 1.705.000 e il 20.1%) e Amici segna 1.420.000 spettatori pari al 17.1%.

A seguire, dopo My Home My Destiny (1.375.000 – 16.7%), Pomeriggio Cinque intrattiene 1.266.000 spettatori pari al 15.2% nella prima parte e 1.142.000 spettatori pari al 12.2% nella seconda parte (I Saluti a 1.259.000 e l’11.5%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 1.003.000 spettatori con l’8.9% e BellaMa’ intrattiene 548.000 spettatori con il 6.5%. A seguire La Porta Magica è seguito da 251.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 479.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio, 525.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio e 409.000 spettatori (3.9%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. Los Angeles arriva a 325.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 341.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 309.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.358.000 spettatori (18.7%), mentre Gocce di Petrolio coinvolge 363.000 spettatori (4.2%) e La Ricetta della Lunga Vita è seguito da 421.000 spettatori (5.1%).

A seguire Geo conquista 1.106.000 spettatori (11.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 798.000 spettatori con il 7%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 532.000 spettatori con il 6.2%. A seguire Un poliziotto alle elementari 2 sigla 297.000 spettatori con il 3.2%. Su La7, dopo la presentazione (564.000 – 4.9%), Tagadà è visto da 463.000 spettatori pari al 5.2% e 304.000 spettatori pari al 3.7% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 216.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 Ossessione pericolosa segna 246.000 spettatori (2.1%), Innamorarsi a Cable Cove 235.000 spettatori (2.7%) e Guida per cuori regali 179.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Ho Vissuto con un Killer totalizza 100.000 spettatori (0.8%) nel primo episodio e 108.000 spettatori (1.1%) nel secondo episodio, mentre Web of Lies interessa 101.000 spettatori (1.2%).

Seconda Serata

Su Rai1 Tv7 totalizza 531.000 spettatori con il 10.3%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 512.000 spettatori (6.1%). Su Rai2 Tango raccoglie 138.000 spettatori pari all’1.8%. Su Italia1 Serenity – L’isola dell’inganno segna 344.000 spettatori con il 6.4% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 254.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Caccia alla Spia – The Enemy Within è la scelta di 236.000 spettatori (6.1%). Su La7 TGLa7 Notte è visto da 211.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone arriva a 110.000 spettatori (2%). Sul Nove Che Tempo Che Fa raggiunge 254.000 spettatori e il 2.1%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.038.000 (23.9%) – h.13:30 4.035.000 (22.5%) – h.20

TG2 1.536.000 (13.1%) – h.13 772.000 (4.1%) – h.20:30

TG3 1.413.000 (11.9%) – h.14:25 2.071.000 (14.4%) – h.19

TG5 2.649.000 (22.3%) – h.13 3.569.000 (19.7%) – h.20

STUDIO APERTO 1.049.000 (11%) – h.12:25 542.000 (4.7%) – h.18:30

TG4 415.000 (5.8%) – h.11:55 551.000 (3.8%) – h.19

TGLA7 752.000 (5.9%) – h.13:30 1.414.000 (7.8%) – h.20

