PIPPITEL! – SUL "NOVE" FABIOLO FAZIO FA IL SOLITO SPEZZATINO DI “CHE TEMPO CHE FA” PER “POMPARE” I DATI DEL PROGRAMMA CHE PARTE AL 3% PER TOCCARE UN MASSIMO DEL 9.3% (DATO PEGGIORE RISPETTO AL DEBUTTO DEL 2024 QUANDO AVEVA FATTO IL 10.5%) - LO SPECIALONE “CENTO” FA IL 19.2% CON 3 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “LA ROSA DELLA VENDETTA” CALA AL 13.9% - SU ITALIA1 “LE IENE” AL 9.7%, SU RAI3 “PRESADIRETTA” AL 5.3% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 3.9% - DE MARTINO (27.2%), “PAPERISSIMA SPRINT” (12.8%), BARRA-POLETTI (4.8%), GRAMELLINI (4.6%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

che tempo che fa 9

Su Rai1 nella serata di ieri, domenica 6 ottobre 2024, lo speciale Cento, condotta da Carlo Conti per celebrare la nascita della radio e del Servizio Pubblico ha ottenuto 3.078.000 spettatori con il 19,2%. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.278.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 728.000 spettatori (3.7%) e 9-1-1: Lone Star 779.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 dopo un presentazione di 12 minuti (1.093.000 – 5.6%), Le Iene incolla davanti al video 1.291.000 spettatori con il 9.7% (Cosa vi siete persi: 498.000 – 12.7%).

cento 2

Su Rai3 PresaDiretta segna 582.000 spettatori pari al 3%, nella presentazione in onda dalle 20:36 alle 21:26, e 968.000 spettatori pari al 5.3% (Più della durata di 11 minuti: 603.000 – 3.9%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 529.000 spettatori (3.9%). Su La7 Il Momento di Uccidere raggiunge 349.000 spettatori e il 2.2%. Su Tv8 Spiderman – Far From Home ottiene 343.000 spettatori con il 2.1%.

Sul Nove dopo una presentazione (1.033.000 – 5.6%), il debutto stagionale di Che Tempo Che Fa – dalle 20:32 alle 22:18 -raduna 1.790.000 spettatori, con il 9.3%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22:22 alle 0.34 – segna 998.000 con l’8% (L’importante è finire: 359.000 – 6.7%). Sul 20 The Bourne Identity fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Operation Napoleon è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Baloon: il vento della libertà è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Adam sigla .000 spettatori (%).

Access Prime Time

Vicini Gramellini e 4 di Sera Weekend.

che tempo che fa 7

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 5.283.000 spettatori (27.2%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.488.000 spettatori pari al 12.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.385.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 931.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 844.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 891.000 spettatori (4.6%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 613.000 spettatori pari al 3.2%.

Preserale

Crolla La Promessa di domenica.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.269.000 spettatori pari al 17.1%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.385.000 spettatori pari al 21.2%. Su Canale5 la replica di Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.289.000 spettatori (18.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.004.000 spettatori (19.8%). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles segna 337.000 spettatori con il 2.3%. S.W.A.T. totalizza 439.000 spettatori con il 2.5%.

la rosa della vendetta 6

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 445.000 spettatori (3.2%) e CSI: Crime Scene Investigation raccoglie 575.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.451.000 spettatori (14.8%). A seguire Blob segna 631.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 La Promessa interessa 660.000 spettatori (3.7%). Su La7 Ma come fa a far tutto? raggiunge 169.000 spettatori e l’1.3%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 280.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Che Tempo Che Farà ha interessato 508.000 spettatori con il 3.1%.

Daytime Mattina

Il TGLA7 supera il 7%.

che tempo che fa 8

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 143.000 spettatori con l’8.4% e, dopo il TG1 delle 7 di breve durata (244.000 – 10.9%), Unomattina in Famiglia intrattiene 485.000 spettatori con il 14.8% nella prima parte e, dopo il TG1 delle 8 (914.000 – 20.5%), 1.337.000 spettatori con il 23.4% nella seconda parte. Check Up è visto da 1.190.000 spettatori con il 18.7%, mentre A Sua Immagine raduna 1.231.000 spettatori con il 17.6%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 315.000 spettatori con il 13.6% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 996.000 spettatori con il 20.4%.

cento 1

A seguire Alla Ricerca del Volto di Gesù raccoglie 617.000 spettatori con il 10.3%, mentre la Santa Messa raduna 891.000 spettatori con il 13.7%. Su Rai2 Radio2 Social Club raduna 192.000 spettatori (3.2%). A seguire – dalle 10:13 alle 10:55 – la presentazione di Citofonare Rai2 raccoglie 297.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Young Sheldon è seguito da 117.000 spettatori (1.9%) nei due episodi, mentre Big Bang Theory sigla 173.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 148.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 146.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio. Su Rai3 Sorgente di Vita intrattiene 33.000 spettatori (1.2%) e Sulla Via di Damasco 65.000 spettatori (1.8%).

Dopo una presentazione di 16 minuti (71.000 – 1.6%), Agorà Weekend totalizza 189.000 spettatori (3.5%). Per il Ciclismo l’Eroica ha interessato 196.000 spettatori (3.2%). A seguire O Anche No arriva a 139.000 spettatori (2.2%) e Timeline è visto da 119.000 spettatori (1.8%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 132.000 spettatori (2.5%) e Terra Amara 227.000 spettatori (3.7%). Dopo una presentazione (210.000 – 3.2%), Dalla Parte degli Animali è seguito da 240.000 spettatori (3.7%) nella prima parte, e da 260.000 spettatori (3.9%), nella seconda parte (Saluti: 293.00 – 4%).

che tempo che fa 6

Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 110.000 spettatori (3.9%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (266.000 – 7.1%), 290.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Camera con Vista sigla 151.000 spettatori (2.4%) e Uozzap! arriva a 144.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 la Sprint Race di Motociclismo ha raggiunto 218.000 spettatori e il 3.6%.

Daytime Mezzogiorno

Linea Verde al 25%.

la rosa della vendetta 5

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.392.000 spettatori (20.4%) e l’Angelus 1.916.000 spettatori (22%). A seguire Linea Verde interessa 2.800.000 spettatori con il 25% (breve presentazione: 1.970.000 – 20.6%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 712.000 spettatori con il 10.8% e 976.000 spettatori con il 13.7%, mentre Melaverde interessa 1.686.000 spettatori con il 18%. Su Rai2, dopoTGSport Giorno (306.000 – 4.6%), Citofonare Rai2 raduna 330.000 spettatori (4.8%), nella prima parte dalla durata inferiore, e 565.000 spettatori (6.1%), nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 160.000 spettatori (2.3%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL coinvolge 658.000 spettatori (5.2%) e 574.000 spettatori (4.4%) nella parte Extra di pochi minuti.

Su Rai3 TGR – Regione Europa ottiene 188.000 spettatori (2.6%) e il TG3 delle 12 informa 393.000 spettatori (4.5%). Il Cacciatore di Sogni conquista 196.000 spettatori (1.5%). Su Rete4 Colombo raduna 283.000 spettatori pari al 2.3%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto ha interessato 92.000 spettatori con l’1.4%, mentre Gigawatt Tutto è Energia cattura l’attenzione di 141.000 spettatori con l’1.2%. Su Tv8 la gara di Moto3 appassiona 304.000 spettatori (4.4%), quella di Moto 2 398.000 spettatori (3.8%).

che tempo che fa 5

Daytime Pomeriggio

Benissimo Amici e Verissimo.

Su Rai1 Domenica In colleziona 1.904.000 spettatori con il 14.6%, nella presentazione di 28 minuti, 2.038.000 spettatori con il 16.8% nella prima parte, 1.693.000 spettatori con il 16.5% nella seconda parte e 1.491.000 spettatori con il 15.3% ne I Saluti di Mara dalle 16:43 alle 17:10. Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.512.000 spettatori con il 14.1%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.192.000 – 16.9%), la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi raggiunge 2.945.000 spettatori pari al 24.5%. A seguire Verissimo intrattiene 2.251.000 spettatori pari al 23% nella prima parte, 2.374.000 spettatori pari al 23% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 2.054.000 pari al 18.2% ne I Saluti di Verissimo dalle 18:20 alle 18:38. Su Rai2 Il Palio d’Italia totalizza 344.000 spettatori pari al 2.7%.

cento 3

A seguire l’incontro di Pallavolo Milano-Civitanova incolla davanti al video 169.000 spettatori pari all’1.6%. Su Italia1 E-Planet segna 284.000 spettatori con il 2.2%. N.C.I.S. Los Angeles segna 336.000 spettatori con il 2.8% e il 3.5% nei due episodi. Person of Interest è scelto da 397.000 (4.1%) e da 427.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.786.000 spettatori (13.5%). In Mezz’ora è visto da 915.000 spettatori (7.4%) mentre Il Mondo di In Mezz’ora raccoglie 688.000 spettatori (6.3%). Dopo una presentazione di 10 minuti (454.000 – 4.7%), Rebus segna 464.000 spettatori (4.8%).

che tempo che fa 4

A seguire Kilimangiaro on the road conquista 865.000 spettatori con il 7.8% (presentazione: 477.000 – 4.8%). Su Rete4 Speed 2: Senza limiti ha convinto 280.000 spettatori con il 2.5%, mentre La Ribelle del West è scelto da 392.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Il Buongiorno del Mattino è visto da 248.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 la Moto Gp coinvolge 916.000 spettatori (7.1%). Zona Rossa ha raccolto 307.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove Little big Italy è visto da 283.000 spettatori (2.3%).

Seconda Serata

La replica di Crozza, dopo Fazio, al 4.8%.

Su Rai1 Speciale TG1 è scelto da 378.000 spettatori con l’8%. Su Canale5 Pressing è visto da 549.000 spettatori (9.1%). Su Rai2, preceduta dalla presentazione La Domenica Sportiva al 90esimo (856.000 – 5.5%), La Domenica Sportiva al Novantesimo raccoglie 891.000 spettatori pari all’8.8%.

le iene 2

L’Altra DS ha raccolto 217.000 spettatori e il 4.7%. Su Italia1 Chucky segna 271.000 spettatori con il 9.1%. Su Rai3 TG3 Mondo informa 341.000 spettatori (2.6%). Detectives – Casi risolti e irrisolti interessa 329.000 spettatori (4%). Su Rete4 Guglielmo Marconi: l’invenzione del futuro è la scelta di 145.000 spettatori (4.5%). Su La7 Artbox è visto da 45.000 spettatori (0.9%). A seguire Rappresaglia segna 42.000 spettatori e l’1.4%. Sul Nove Fratelli di Crozza intrattiene 161.000 spettatori pari al 4.8%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.699.000 (28.5%) – h.13:30

3.268.000 (25.1%) – Libri 4.198.000 (23%) – h.20

che tempo che fa 3

TG2 1.339.000 (11%) – h.13 958.000 (5%) – h.20:30

TG3 1.337.000 (10.4%) – h.14:15 1.825.000 (12.6%) – h.19

TG5 2.636.000 (21.6%) – h.13 3.513.000 (19%) – h.20

STUDIO APERTO 905.000 (8.8%) – h.12:25 522.000 (4.4%) – h.18:30

TG4 343.000 (4%) – h.11:55 638.000 (4.4%) – h.19

TGLA7 592.000 (4.6%) – h.13:30 1.168.000 (6.3%) – h.20

che tempo che fa 1 che tempo che fa 2