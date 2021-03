DON’T GO HUAWEI - MA BIDEN NON DOVEVA ESSERE PIÙ MORBIDO DI TRUMP CON LA CINA? LA COMMISSIONE FEDERALE PER LE COMUNICAZIONI HA STABILITO UNA VOLTA PER TUTTE CHE CINQUE AZIENDE CINESI SONO UNA MINACCIA ALLA SICUREZZA NAZIONALE: TRA QUESTE CI SONO OVVIAMENTE ANCHE HUAWEI E ZTE – È UN MESSAGGIO ANCHE PER I PARTNER EUROPEI CHE ANCORA NON SI SONO SCHIERATI CON FORZA CONTRO L’AFFIDAMENTO AI CINESI PER LE RETI 5G (E NON SOLO)