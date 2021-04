PIPPITEL! – SU RAI 1 L’ENNESIMA REPLICA DEL “COMMISSARIO MONTALBANO” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.4% E QUASI 5 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE 5 LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE REAL MADRID-CHELSEA INCHIODA AL 13.8% - “LE IENE” AL 10.9%, BRIGNANO SU RAI 2 STABILE AL 6.6% - “FUORI DAL CORO” SU RETE 4 (5.6%), “CARTABIANCA” SU RAI 3 AL 4.9%, FLORIS SU LA7 (5.4%) - AMADEUS (21.8%) “STRISCINA” (15.9%) - GRUBER (7.4%) E PALOMBA (4.7%) – IL FLOP REITERATO DI ZORZI E DEL SUO “PUNTO Z” ALL’1.8%

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, martedì 27 aprile 2021, su Rai1 la fiction Il Commissario Montalbano, episodio La Rete di Protezione, ha appassionato 4.707.000 spettatori pari al 20.4%. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Real Madrid-Chelsea ha raccolto davanti al video 3.582.000 spettatori pari al 13.8% di share (pre e post partita nel complesso 2.784.000 – 10.6%). Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.614.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.862.000 spettatori con il 10.9% (presentazione dalle 21.17 alle 21.40: 1.371.000 – 5.2%). Su Rai3 – dalle 21.50 alle 0.10 – Carta Bianca ha raccolto davanti al video 984.000 spettatori pari ad uno share del 4.9% (presentazione dalle 21.40 alle 21.50: 616.000 – 2.3%).

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.024.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.193.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 339.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove The Expatriate – In Fuga dal Nemico ha raccolto 388.000 spettatori con l’1.7%. Sul 20 Killer Elite segna 564.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai4 Exodus – Dei e Re registra 519.000 spettatori con il 2.4%. Su La5 L’Isola dei Famosi raccoglie 192.000 spettatori con l’1.1%. Su La7D Downton Abbey ha appassionato 176.000 spettatori con lo 0.9%. Su Sky Uno 4 Hotel ha raccolto 45.000 spettatori e lo 0.2%.

Ascolti TV Access Prime Time

Senza Striscia, Amadeus prende il largo.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.810.000 spettatori con il 21.8%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 3.992.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 962.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.371.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 – dalle 19.54 alle 21.40 - Rai Parlamento Speciale raccoglie 784.000 spettatori con il 3.1%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.187.000 individui all’ascolto (4.7%), nella prima parte, e 1.312.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.932.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 503.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 582.000 spettatori con il 2.2%. Su Real Time Cortesie in Famiglia ha ottenuto 559.000 spettatori con il 2.2%.

Preserale

Insinna tocca il 24.4%, complici i cali di Rete 4 e Rai2.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.969.000 spettatori (19.7%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.645.000 spettatori (24.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.294.000 spettatori (15.9%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.656.000 spettatori (19.8%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 400.000 spettatori (2.4%), Videocomic – dalle 19.36 alle 19.51 – raccoglie 347.000 spettatori (1.7%). NCIS segna 882.000 spettatori (3.9%).

Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 603.000 spettatori con il 3.6%. CSI ha ottenuto 618.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.066.000 spettatori con il 15.3%. Su Rete4 al posto di Tempesta d’Amore presentazione Stasera Italia ha radunato 596.000 individui all’ascolto (2.7%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 162.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 266.000 spettatori con l’1.3%.

Daytime Mattina

Bene Storie Italiane con il ricordo di Milva.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 595.000 telespettatori con il 12.3% mentre Uno Mattina raccoglie 1.051.000 spettatori con il 18%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.020.000 spettatori (18.8%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.056.000 spettatori (18.2%), nella prima parte, 985.000 spettatori (18.3%) nella seconda parte e 920.000 spettatori (16.4%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 210.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia 1 Kiss Me Licia segna 141.000 spettatori con il 2.3%.

Più tardi CSI Miami ottiene un ascolto di 190.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Buongiorno Regione segna 933.000 spettatori con il 15.5%. Agorà convince 471.000 spettatori pari all’8% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 262.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete 4 The Mysteries of Laura registra una media di 108.000 spettatori (2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 192.000 spettatori con il 3.4%. A seguire Coffee Break ha informato 192.000 spettatori pari al 3.5%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 35.000 spettatori con lo 0.6%.

Daytime Mezzogiorno

Clerici segna uno dei migliori risultati della stagione mentre su Rai2 e Rai2 si alternano gli speciali di Rai Parlamento.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.273.000 spettatori con il 18.7%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.951.000 spettatori con il 16.5% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.640.000 telespettatori con il 18.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 463.000 spettatori con il 6.5%, nella prima parte. Dalle 11.58 alle 12.30, Rai Parlamento Speciale ha raccolto 473.000 spettatori con il 4.9%. La seconda parte de I Fatti Vostri segna 741.000 spettatori con il 6.2%. Su Italia 1 CSI Miami ha ottenuto 268.000 spettatori con il 3.6%. Cotto e Mangiato Menù raccoglie 335.000 spettatori con il 3.4%.

Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 942.000 spettatori con il 6.7%. Sport Mediaset ha ottenuto 968.000 spettatori con il 6.1% (Extra: 771.000 – 4.9%). Su Rai3 Rai Parlamento Speciale ha interessato 301.000 spettatori con il 4.3%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.028.000 spettatori (11.1%). Rai Parlamento Speciale ha raccolto 624.000 spettatori (4.9%). Passato e Presente raccoglie 558.000 spettatori pari al 3.5%. Su Rete4 – dalle 11 alle 11.56 – TG4 Speciale ha informato 124.000 spettatori pari all’1.8%. La replica de Il Segreto ha raccolto 175.000 spettatori con l’1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 641.000 (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 327.000 spettatori con share del 4.7% nella prima parte, e 560.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 80.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Pomeriggio

TV8 al 2.4% con Una Babysitter.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.946.000 spettatori pari al 14.4% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.142.000 spettatori con il 18.8%. Il TG1 ha informato 1.625.000 spettatori con il 14.9%. La Vita Diretta ha raccolto 2.208.000 spettatori con il 18.4% (presentazione: 1.919.000 – 17.1%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.733.000 spettatori con il 17.2%. Una Vita ha convinto 2.510.000 spettatori con il 17% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.866.000 spettatori con il 22.4% (finale: 2.324.000 – 20.3%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.171.000 spettatori (19.3%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 2.095.000 spettatori con il 18.9%.

Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.967.000 spettatori pari al 17.8% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.625.000 spettatori con il 14.6%, nella prima parte, a 1.881.000 spettatori nella seconda parte con il 15.5% (Social: 1.926.000 spettatori – 14.3%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 693.000 spettatori con il 4.8%. Detto Fatto ha ottenuto 559.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 728.000 spettatori (4.8%), nel primo episodio, 810.000 spettatori (5.6%), nel secondo episodio e 642.000 spettatori (4.8%) nel terzo episodio.

Big Bang Theory segna 474.000 spettatori (4%). Modern Family raccoglie 342.000 spettatori pari al 3.1%. Friends ha appassionato 325.000 spettatori con il 2.9%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 267.000 spettatori con il 2.2%. Il Punto Z ha ottenuto 229.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.100.000 spettatori con il 20.1%. #Maestri ha coinvolto 566.000 spettatori pari al 4.8%. Aspettando… Geo ha registrato 895.000 spettatori con l’8%. Geo ha raccolto 1.393.000 spettatori e l’11.3%.

Su Rete4 Hamburg Distretto 21 è stato seguito da 492.000 spettatori con il 3.3%. A seguire – dalle 15 alle 16.30 – TG4 Speciale raccoglie 250.000 spettatori pari al 2.1%. Il film Mezzo Dollaro D’Argento raccoglie 424.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Tagadà ha interessato 412.000 spettatori (share del 3.3%). Tagadoc ottiene 266.000 spettatori con il 2.2%. Su TV8 Una Babysitter segna 273.000 spettatori con il 2.4%. Vite da Copertina ha raccolto 100.000 spettatori con lo 0.9%. Su TV2000 Rosario in Diretta da Lourdes raccoglie 626.000 spettatori con il 5.1%.

Seconda Serata

Mannoni, con partenza in ritardo, al 6.1%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.060.000 spettatori con l’11.6% di share. Su Canale 5 Champions League ha totalizzato una media di 1.112.000 spettatori pari ad uno share del 6.2%. X Style segna 412.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai2 Fuori Tema segna 659.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Una Pezza di Lundini raccoglie 311.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 442.000 spettatori con il 6.1%. Su Italia1 APB è visto da 663.000 spettatori (13.9%) e 436.000 spettatori (12.3%). Su Rete 4 Tradita – Betrayed è stato scelto da 178.000 spettatori con il 4.1% di share. Su Tv8 Mappe Criminali raccoglie 143.000 spettatori e l’1.4%.

