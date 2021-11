PIPPITEL! – SU RAI 1 LA SECONDA PUNTATA DI "IMMA TATARANNI" CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 23.2% E QUASI 5 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE 5 LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS-ZENIT FA IL 18% - SU RAI 2 “IL COLLEGIO” AL 6.7%, SU ITALIA1 "LE IENE" INCHIODANO AL 7.3% - SU LA7 FLORIS AL 4.8% SUPERA LA BERLINGUER: L’EFFETTO CORONA È GIÀ SVANITO E “CARTABIANCA” NON VA OLTRE IL 4.2% - AMADEUS (20.1%), “STRISCINA” (17.2%), PALOMBA (4.3%), GRUBER (6.5%) - L'ULTIMA PUNTATA DI "TI SENTO" BY DIACO SOPRA LA MEDIA DI RETE

Nella serata di ieri, martedì 2 novembre 2021, su Rai1 la seconda puntata della seconda stagione di Imma Tataranni ha appassionato 4.966.000 spettatori pari al 23.2%. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Juventus-Zenit ha raccolto davanti al video 4.376.000 spettatori pari al 18% di share (pre e post nel complesso: 3.234.000 – 13.2%). Su Rai2 la seconda puntata de Il Collegio ha interessato 1.377.000 spettatori pari al 6.7% di share (presentazione dalle 21.27 alle 21.40: 1.370.000 – 5.4%). Su Italia 1 – dalle 21.39 all’1.01 – Le Iene, con la coconduzione di Madame, ha intrattenuto 1.187.000 spettatori con il 7.3% (presentazione dalle 21.17 alle 21.39: 1.336.000 – 5.3% ).

Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 852 .000 spettatori pari ad uno share del 4.2% (presentazione dalle 21.18 alle 21.30: 779.000 – 3.1%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 763.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 999.000 spettatori con uno share del 4.8% (Di Martedì Più: 295.000 – 4%). Su Tv8 Game of Talents segna 263.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Caos ha raccolto 287 .000 spettatori con l’1.3%. Su Rai4 Kingsman: Secret Service registra .000 spettatori con il %. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Ascolti TV Access Prime Time

In 4 milioni per l’ultima breve di Incontrada e Siani.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.005.000 spettatori con il 20.1%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 4.062.000 spettatori con uno share del 17.2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.077.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.259.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.356.000 spettatori (5.8%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.678.000 spettatori (6.8%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.021.000 individui all’ascolto (4.3%), nella prima parte, e 933.000 spettatori (3.7%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.592.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 382.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 386.000 spettatori con l’1.6%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 3.131.000 spettatori (18.8%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.369.000 spettatori (22.3%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.497.000 spettatori (15.8%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.684.000 spettatori (19.4%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 530.000 spettatori (2.9%) mentre NCIS Los Angeles ha raccolto 874.000 spettatori (4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 524.000 spettatori con il 3%. CSI ha ottenuto 569.000 spettatori (2.7%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.946.000 spettatori con il 14.5%. Blob segna 1.186.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 827.000 individui all’ascolto (3.7%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 198.000 spettatori (share dell’1.3%), nel primo episodio, e 227.000 spettatori (share dell’1.2%), nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti segna 313.000 spettatori con il 2%. Piatto Ricco raccoglie 297.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 221.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mattina

La messa del Papa non va oltre il 14.5%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 766.000 telespettatori con il 14.2%, nella lunga presentazione, e a 994.000 spettatori con il 17.7%. All’interno il TG1 delle 8 ha informato 1.368.000 spettatori pari al 23.2%. Dopo il breve tg, Storie Italiane ha ottenuto 837.000 spettatori (17%) con una puntata breve in onda sino alle 10.36. A seguire TG1: Santa Messa celebrata dal Papa ha raccolto 830.000 spettatori con il 14.5%. Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 923.000 spettatori con il 16.6%, nella prima parte, e 731.000 spettatori con il 14.9% nella seconda parte (I Saluti: 810.000 – 15.9%).

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 245.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 117.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 836.000 spettatori con il 14.2%. Agorà convince 417.000 spettatori pari al 7.3% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 290.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete 4 Miami Vice registra una media di 84.000 spettatori (1.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 145.000 spettatori con il 2.6%. A seguire Coffee Break ha informato 110.000 spettatori pari al 2.2%.

Daytime Mezzogiorno

La Signora in Giallo al 4.3%.

Su Rai1 dalle 11.43, E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.497.000 spettatori con il 13.9%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.474.000 telespettatori con il 17.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 584.000 spettatori (8.4%), nella prima parte, e 894.000 spettatori (8.4%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 162.000 spettatori con il 2.4%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 686.000 spettatori con il 5.2%. Sport Mediaset ha ottenuto 840.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Elisir segna 338.000 spettatori con il 5.4% (presentazione: 270.000 – 5.3%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 956.000 spettatori (10.6%).

Quante Storie ha raccolto 770.000 spettatori (6%). Le Storie di Passato e Presente ha interessato 567.000 spettatori con il 4%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 135.000 spettatori con il 3.2%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 210.000 spettatori con l’1.8%. La Signora in Giallo ha ottenuto 613.000 (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 303.000 spettatori con share del 4.8% nella prima parte, e 455.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.576.000 spettatori pari al 13.2% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.748.000 spettatori con il 17.4%. Dopo il TG1 Economia (1.313.000 – 13.3%), Vita in Diretta ha raccolto 1.900.000 spettatori (17.5%), nella presentazione fino alle 17.35, e 2.183.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.586.000 spettatori con il 18%. Una Vita ha convinto 2.293.000 spettatori con il 17.4% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.560.000 spettatori con il 22.9% (finale: 2.014.000 – 20%). Il daytime di Amici ha interessato 1.746.000 spettatori con il 17.4%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.648.000 spettatori con il 16.7%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.571.000 spettatori pari al 14.7% di share.

Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.472.000 spettatori con il 12.7%, nella presentazione in onda dalle 17.34 alle 17.47, e 1.942.000 spettatori con il 14.8% nella seconda parte (Saluti: 1.896.000 – 12.8%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 578.000 spettatori con il 4.5%. Detto Fatto ha ottenuto 498.000 spettatori con il 4.9%. La seconda puntata di Una Parola di Troppo segna 433.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%), nel primo episodio, .000 spettatori (%), nel secondo episodio, e .000 spettatori (%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha raccolto .000 spettatori (%). Superstore segna .000 spettatori (%). Friends ha appassionato .000 spettatori con il %.

Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato .000 spettatori con il %. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.381.000 spettatori con il 17.1%. #Maestri ha coinvolto 328.000 spettatori pari al 3.1%. Aspettando Geo… ha raccolto 633.000 spettatori con il 6.3%. Geo ha registrato 1.454.000 spettatori con l’11.4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà interessato 314.000 spettatori (share del 2.9%). Tagadoc ha raccolto 187.000 spettatori con l’1.7%. Su TV8 Due Cuori Sotto l’Albero segna 221.000 spettatori con il 2.2%. Vite da Copertina ha raccolto 108.000 spettatori con lo 0.9%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 878.000 spettatori con l’11.9% di share. Su Canale 5 Champions League Live ha totalizzato una media di 1.337.000 spettatori pari ad uno share del 10.4%. X Style segna 296.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai2 Ti Sento segna 254.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 414.000 spettatori con il 5.9%. Su Italia1 Marty is Dead è visto da 342.000 spettatori (7.3%) e 270.000 spettatori (7%). Su Rete 4 Segreti in Famiglia è stato scelto da 158.000 spettatori con il 4.2% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.183.000 (22.1%)

Ore 20.00 5.292.000 (23.6%)

TG2

Ore 13.00 1.928.000 (14.1%)

Ore 20.30 1.414.000 (5.9%)

TG3

Ore 14.25 1.507.000 (11.7%)

Ore 19.00 2.404.000 (13.3%)

TG5

Ore 13.00 2.724.000 (19.8%)

Ore 20.00 4.624.000 (20.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.161.000 (10.3%)

Ore 18.30 740.000 (4.8%)

TG4

Ore 12.00 339.000 (3.7%)

Ore 18.55 643.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 551.000 (3.9%)

Ore 20.00 1.213.000 (5.4%)

