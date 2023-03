PIPPITEL! – SU RAI1 IL DEBUTTO DELLA SETTIMA STAGIONE DI “UN PASSO DAL CIELO” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 27.2% DI SHARE E 4.6 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “UN FIGLIO DI NOME ERASMUS” INCHIODA AL 9.6% - SU RAI3 “SPLENDIDA CORNICE” AL 4.7% - “DRITTO E ROVESCIO” SU RETE4 (7%), “PIAZZA PULITA” SU LA7 (5.8%) - BRUNO VESPA CON I SUOI “CINQUE MINUTI” (22%) - AMADEUS (23.2%) BATTE “STRISCIA” (18.9%) - GRUBER (7.7%). DAMILANO (6.3%), PALOMBA (4.2%)

Marco Zonetti per Dagospia

un passo dal cielo 8

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 30 marzo 2023 vedono, in prima serata, il debutto della settima stagione di Un passo dal cielo conquistare su Rai1 una media di 4.656.000 spettatori (27.2%) surclassando il film con Luca e Paolo Un Figlio di Nome Erasmus arenatosi a 1.580.000 individui all'ascolto (9.6%). Su Rai3 Splendida Cornice con Geppi Cucciari ha raccolto invece 912.000 spettatori (4.7%), mentre - nel duello dell'approfondimento - Paolo Del Debbio con il suo Dritto e Rovescio su Rete4 ne ha segnati 992.000 con il 7% di share, battendo Corrado Formigli con Piazza Pulita e i suoi 831.000 (5.8%) su La7. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Un passo dal cielo (Rai1): 4.656.000

Un figlio di nome Erasmus (Canale5): 1.580.000

The Avengers (Italia1): 1.083.000

Dritto e Rovescio (Rete4): 992.000

Splendida Cornice (Rai3): 912.000

Piazza Pulita (La7): 831.000

Captain Phillips - Attacco in mare aperto (Rai2): 679.000

Cobra (Iris): 560.000

4 Hotel (Tv8): 383.000

Faking It: Bugia o Verità? (Nove): 348.000

Pechino Express (Sky Uno): 328.000

Un figlio di nome Erasmus 7

In access prime time, Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti raccoglie il 22%, con 600mila spettatori in meno rispetto ad Amadeus che conquista il 23.2%, mentre Striscia segna il 18.9%. Gruber (7.7%) prevale ancora una volta nell'approfondimento rispetto a Damilano (6.3%), Palombelli (4.2% e 3.4%), Tg2 Post (2.6%). In seconda serata Minoli e il suo Mixer - Vent'anni di televisione dedicato a Gianni Minà ariva al 4.1%.

Al pomeriggio continua a spopolare la soap turca Terra Amara (24.1%), mentre Uomini e donne di Maria de Filippi totalizza il 29.1% contro il 15.6% di Serena Bortone con il suo Oggi è un altro giorno. Al mattino Fiorello raggiunge il 17% mentre a mezzogiorno è doppia cifra in entrambe le parti per I fatti vostri con Guardì-Sottile-Falchi. Vediamo di seguito gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

un passo dal cielo 7

Prima serata

Rai1: Un Passo dal cielo 7 (prima puntata) 4.656.000 spettatori (27.2%), Canale 5: Un Figlio di Nome Erasmus 1.580.000 (9.6%). Rai2: Captain Phillips – Attacco in mare aperto 679.000 (3.9%). Italia 1: The Avengers 1.083.000 (6.5%). Rai3: Splendida Cornice 912.000 (4.7%), Splendida Appendice 691.000 (4.4%). Rete4: Dritto e Rovescio 992.000 (7%). La7: Piazza Pulita 831.000 (5.8%). Tv8: 4 Hotel 383.000 (2.3%). Nove: Faking It – Bugia o Verità? 348.000 (1.8%) 257.000 (2.3%). Rai4: Hawaii Five-0 243.000 (1.3%). 20: Ninja Assassin 311.000 (1.6%). Iris: Cobra 560.000 (2.8%). Sky Uno: Pechino Express ha ottenuto 328.000 spettatori (1.7%).

splendida cornice

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.288.000 (22%). Soliti Ignoti 4.837.000 (23.2%). Canale 5: Striscia la Notizia 3.938.000 (18.9%). Rai2: TG2 Post 547.000 (2.6%). Italia1: NCIS 1.361.000 (6.7%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.252.000 (6.3%), Un Posto al Sole 1.719.000 (8.3%). Rete4: Stasera Italia 823.000 (4.2%) nella prima parte, 728.000 (3.5%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.561.000 (7.7%). Tv8: 100% Italia 470.000 (2.3%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 523.000 (2.6%).

un passo dal cielo 6

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.723.000 (23.1%), L’Eredità 3.991.000 (26.3%). Canale 5: Avanti il Primo 2.056.000 (18.6%), Avanti un Altro 3.064.000 (21%). Rai2: Hawaii Five O 568.000 (4.1%), The Rookie 701.000 (4%). Italia1: Studio Aperto Mag Drive Up 345.000 (2.7%). CSI 588.000 (3.5%). Rai3: Tgr 2.493.000 (15.4%), Blob 776.000 (4.3%), Generazione Bellezza 918.000 (4.8%). Rete4: Tempesta d’Amore 729.000 (4%). La7: Lingo – La Prima Sfida 211.000 (1.9%), Lingo – Parole in Gioco 318.000 (2.2%). Tv8: Celebrity Chef 287.000 (1.7%). Nove: Cash or Trash 342.000 (2.1%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 748.000 (11.8%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 227.000 (8%). Su Canale 5 TG5 Notte una media di .000 pari ad uno share del %). Rai2: Stasera C’è Cattelan Rai2: 292.000 (3.8%), Ancora 5 minuti su Rai2 202.000 (4%). Rai 3: Mixer – Vent’anni di Televisione 508.000 (4.1%), Tg3 Linea Notte 361.000 (5.7%). Italia1: Scream 202.000 (4.4%). Rete 4: Energie in Viaggio 187.000 spettatori (5.6%).

Un figlio di nome Erasmus 3

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 242.000 (10.3%), Tg1 Ore 7.00 342.000 (8.8%), TgUnoMattina 600.000 (12%), Tg1 Ore 8.00 959.000 (19%), Uno Mattina 765.000 (18.1%), Storie Italiane (prima parte) 713.000 (17.3%). Canale5: Prima Pagina TG5 579.000 (19.9%), Tg5 Mattina 1.110.000 (22.1%), Mattino Cinque News 903.000 (20.9%) nella prima parte, 903.000 (22.1%) nella seconda. Rai 2: Viva Asiago 10 128.000 (4.1%), Viva Rai2! Glass Cam 228.000 (6.6%), Viva Rai2! 840.000 (17%), …E Viva il Videobox 280.000 (5.6%), Radio 2 Social Club 305.000 (7.2%).

un passo dal cielo 5

Italia 1: Magica Magica Emi 128.000 (4.7%), C’Era una Volta Pollon 208.000 (4.6%), Charlotte 221.000 (4.2%), Heidi 229.000 (4.6%), Chicago Fire 153.000 (3.6%), Chicago PD 212.000 (4.8%). Rai3: Buongiorno Italia 426.000 (11.1%), Tgr Buongiorno Regione 547.000 (10.5%), Agorà (presentazione) 336.000 (6.7%), Agorà 270.000 (6.1%), Agorà Extra 254.000 (6.2%). Rete 4: Hazzard 113.000 (2.7%). La7: Omnibus (News) 113.000 (3%), Omnibus (Dibattito) 176.000 (3.8%), Coffee Break 158.000 (3.8%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 795.000 (16.1%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.535.000 (16.6%). Canale 5: Forum 1.500.000 (22%). Rai2: I Fatti Vostri 558.000 (10.1%) nella prima parte, 889.000 (10.1%) nella seconda. Italia 1: Chicago PD 270.000 (4.4%), Grande Fratello Vip 494.000 (4.4%), Sport Mediaset 638.000 (5.2%), Extra 472.000 (4%). Rai3: Elisir (presentazione) 245.000 (5.7%), Elisir 285.000 (5.7%), Tg3 Ore 12.00 687.000 (9.3%), Quante Storie 568.000 (5.2%), Passato e Presente 467.000 (3.9%). Rete4: Monk 104.000 (2.1%), Il Segreto (replica) 127.000 (1.4%), La Signora in Giallo 558.000 (4.7%). La7: L’Aria che Tira 275.000 (5.3%), L'Aria che tira (Oggi) 399.000 (4.2%).

Un figlio di nome Erasmus

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.170.000 (18.1%), Oggi è un Altro Giorno 1.549.000 (15.6%), presentazione 1.578.000 (13.3%), Il Paradiso delle Signore 1.691.000 (20.5%), Tg1 1.364.000 (17.7%), La Vita in Diretta 1.952.000 (21.3%), presentazione 1.523.000 (18.8%). Canale5: Beautiful 2.426.000 spettatori (20.1%), Terra Amara 2.806.000 (24.1%), Uomini e Donne 2.844.000 (29.1%), finale 1.988.000 (24%), Amici 1.807.000 (21.9%), Grande Fratello Vip 7 1.596.000 (20.2%), Un Altro Domani 1.285.000 (16.1%), Pomeriggio Cinque 1.582.000 (17%), presentazione 1.344.000 (15.8%), Saluti 1.471.000 (14.5%). Rai2: Ore 14 694.000 (6.3%), Bella Ma’ 482.000 (5.8%), Candice Renoir 236.000 (2.8%).

un passo dal cielo 4

Italia1: I Simpson 541.000 (4.6%) nel primo episodio, 545.000 (4.9%) nel secondo, 469.000 (4.5%) nel terzo, NCIS New Orleans 293.000 (3.4%) nel primo episodio, 368.000 (4.6%) nel secondo, Person of Interest 290.000 (3.3%). Rai3: Tgr 2.022.000 (17%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 235.000 (2.7%), Aspettando… Geo 534.000 (6.6%), Geo 1.042.000 (11.2%). Rete4: Lo Sportello di Forum 593.000 spettatori (5.4%), Tg4 Diario del Giorno 333.000 spettatori (4%). La7: Tagadà (presentazione) 310.000 (2.7%), Tagadà 308.000 (3.4%), Tagadà (Focus) 239.000 (3%). Tv8: Dove Mi Porta il Cuore 254.000 spettatori (3.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.946.000 (24.3%)

20.00 - 4.468.000 (24.5%)

TG2

13.00 - 1.593.000 (13.9%)

20.30 - 1.046.000 (5.2%)

TG3

14.25 - 1.303.000 (11.4%)

19.00 - 1.882.000 (13.8%)

un passo dal cielo 2

TG4

11.55 - 234.000 (3.4%)

18.55 - 544.000 (3.9%)

TG5

13.00 - 2.660.000 (22.9%)

20.00 - 3.855.000 (20.8%)

STUDIO APERTO

12.25 - 984.000 (9.7%)

18.30 - 474.000 (4.5%)

TGLA7

13.30 - 524.000 (4.3%)

20.00 - 1.164.000 (6.3%)

un passo dal cielo 1 un passo dal cielo 3