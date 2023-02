PIPPITEL! – SU RAI1 LA FICTION “FIORI SOPRA L’INFERNO – I CASI DI TERESA BATTAGLIA” CHIUDE CON IL 24.8% DI SHARE E SUPERA IL “GRANDE FRATELLO VIP” SU CANALE5 (21.4%) – SU RAI3 “PRESA DIRETTA” (5.1%), “QUARTA REPUBBLICA” SU RETE4 (4.3%), SU LA7 IL FILM “L’UOMO DELLA PIOGGIA” (3.2%) – PARTE BENE LA STRISCIA DI BRU-NEO VESPA: “CINQUE MINUTI” APPROFITTA DEL TRAINO DEL TG1 E CONQUISTA IL 23.6%. SUBITO DOPO AMADEUS CON IL 23.4% BATTE “STRISCIA” (19.2%) – DAMILANO (7%), GRUBER (7.5%), PALOMBA (4.5%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 27 febbraio 2023 sono stati perlopiù caratterizzati, nel daytime, dai funerali di Maurizio Costanzo, che hanno visto i palinsesti Rai e Mediaset dedicare ampio spazio all'ultimo saluto al giornalista-conduttore.

In prima serata, trionfo per la fiction di Rai1 con Elena Sofia Ricci, Fiori sopra l'inferno – I casi di Teresa Battaglia, che nella sua terza e ultima puntata ha conquistato 4.834.000 spettatori con il 24.8% di share superando il Grande Fratello Vip su Canale5 che ha ottenuto il 21.4%, ma con circa due milioni di spettatori in meno.

Presa Diretta di Riccardo Iacona su Rai3 (5.1%), dedicata al Qatargate, ha superato Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete4 (4.3%), mentre è da segnalare un ottimo risultato per il film di La7, L'uomo della pioggia di Francis Ford Coppola con Matt Damon e Danny De Vito, che ha segnato il 3.2% di share.

In access prime time, debutto d'eccezione per Bruno Vespa e la sua nuova striscia intitolata Cinque Minuti dopo il Tg1 e prima dei Soliti Ignoti di Amadeus, striscia che vedeva come sua prima ospite la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'esordio di Vespa, sospinto dagli ascolti del Tg1 (5.368.000 spettatori – 25.3%), ha calamitato una media di 5.165.000 individui all'ascolto con il 23.6%, mentre Amadeus ne ha totalizzati 5.225.000 pari al 23.4%. Striscia la Notizia su Canale5, dal canto suo, ha divertito e informato 4.263.000 individui all'ascolto pari al 19.2%.

Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 ha totalizzato il 7%, Lilli Gruber con Otto e mezzo (dedicato alla vittoria di Elly Schlein nelle primarie Pd) su La7 ha segnato il 7.5%, Barbara Palombelli su Rete4 il 4.5% e il 3.6%, mentre Tg2 Post ha raggiunto il 3.7%.

Al pomeriggio, i funerali di Maurizio Costanzo su Canale5 hanno raccolto il 35.5% di share, mentre le esequie del giornalista trasmesse da Rai1 hanno totalizzato il 19.7%. In seconda serata su Rai1, buon riscontro di pubblico per Eleonora Daniele con la seconda puntata del suo Storie di Sera che, nella prima parte dedicata alla lotta di Maurizio Costanzo contro la mafia, ha informato 1.760.000 spettatori con il 13.6% di share.

Ma vediamo gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

Rai1: Fiori Sopra l’Inferno – I Casi di Teresa Battaglia (terza e ultima puntata) 4.834.000 spettatori (24.8%). Canale 5: Grande Fratello Vip 2.899.000 spettatori (21.4%). Rai2: Stasera Tutto è Possibile 1.424.000 spettatori (8.6%). Italia 1: Freedom – Oltre il Confine 876.000 spettatori (4.9%). Rai3: Presa Diretta 1.021.000 spettatori (5.1%). Rete4: Quarta Repubblica 681.000 spettatori (4.3%). La7: L’Uomo della Pioggia 610.000 spettatori (3.2%). Tv8: Escobar – Il fascino del male 307.000 spettatori (1.5%). Nove: Little Big Italy 217.000 spettatori con (1.7%).

Access prime time

Rai1: Cinque Minuti 5.165.000 spettatori (23.6%), Soliti Ignoti 5.225.000 (23.4%). Canale 5: Striscia la Notizia 4.263.000 spettatori (19.2%). Rai2: TG2 Post 818.000 spettatori (3.7%). Italia1: NCIS 1.400.000 spettatori (6.3%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.535.000 spettatori (7%), Un Posto al Sole 1.683.000 spettatori (7.5%). Rete4: Stasera Italia 984.000 spettatori (4.5%) nella prima parte, 807.000 (3.6%), nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.689.000 spettatori (7.5%). Tv8: 100% Italia 463.000 spettatori (2.1%). Nove: Don’t Forget the Lyrics (prima Tv) 572.000 spettatori (2.6%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.249.000 spettatori (21.9%), L’Eredità 4.684.000 spettatori (25.8%). Canale5: Avanti il Primo 2.776.000 spettatori (19.7%), Avanti un Altro 4.136.000 (23.7%). Rai2: Hawaii Five O 545.000 spettatori (3.2%), The Rookie 785.000 spettatori (3.8%). Italia1: Studio Aperto Mag 558.000 spettatori (3.5%), CSI 786.000 spettatori (3.9%). Rai3: TGR (News) 2.792.000 spettatori (14.5%), Blob 1.048.000 (5%), Caro Marziano 1.191.000 (5.4%). Rete4: Tempesta d’Amore 757.000 spettatori (3.5%). La:7 Lingo – La Prima Sfida 150.000 spettatori (1), Lingo – Parole in Gioco 282.000 (1.6%). Tv8: Home Restaurant 302.000 spettatori (1.6%). Nove: Cash or Trash (replica) 476.000 spettatori (2.4%).

Seconda serata

Rai1: Storie di Sera (prima parte) 1.760.000 spettatori (13.6%) nella prima parte, Tg1 1.157.000 (10.4%), Storie di Sera (seconda parte) 795.000 (9.4%). Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 391.000 spettatori (7.7%). Canale 5: TG5 Notte 476.000 spettatori (16.9%). Rai2: Restart 234.000 spettatori (4%). Rai 3: Dilemmi 537.000 spettatori (3.8%), Tg3 Linea Notte 459.000 spettatori (5.8%). Italia1: Sport Mediaset Monday Night 273.000 spettatori (3.3%). Rete 4: Rizzoli & Isles 116.000 spettatori (2.5%). La7: Il Buio Oltre la Siepe 134.000 spettatori (2.1%.)

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 258.000 spettatori (9.9%), TG1 Ore 7.00 415.000 spettatori (10%), TgUnoMattina 678.000 spettatori (11.8%), TG1 Ore 8.00 1.024.000 (18%), Uno Mattina 915.000 spettatori (17.7%), Storie Italiane Speciale (prima parte) 1.115.000 spettatori (20.9%). Canale5 Prima Pagina TG5 608.000 spettatori (17.6%), TG5 Mattina 1.329.000 (23.3%), Mattino Cinque News 1.133.000 (20.9%) nella prima parte, 1.088.000 (20.6%) nella seconda.

Rai2: 133.000 spettatori (4%), Viva Rai2! Glass Cam 234.000 (6.3%), Viva Rai2! 911.000 (16.9%), … E Viva il Videobox 260.000 (4.6%), Radio 2 Social Club 329.000 spettatori (6.2%). Italia 1: Chicago Fire 164.000 spettatori (3%), Chicago PD 236.000 spettatori (4.1%). Rai3: Buongiorno Italia 457.000 spettatori (11.2%), TGR Buongiorno Regione 609.000 spettatori (10.7%), Agorà (presentazione) 396.000 (7%), 453.000 (8.2%), Agorà Extra 319.000 (6.1%). Rete 4: Hazzard 136.000 spettatori (2.6%), La7: Omnibus (News) 129.000 spettatori (3.2%) Omnibus (Dibattito) 250.000 (4.5%), Coffee Break 218.000 (4.1%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.421.000 spettatori (22.3%), È Sempre Mezzogiorno 1.778.000 spettatori (16.4%). Canale 5: Forum 1.725.000 spettatori (20.7%). Rai2: I Fatti Vostri 680.000 spettatori (9.7%) nella prima parte, 992.000 (9.6%) nella seconda. Italia 1: Chicago PD 318.000 spettatori (4.1%), Grande Fratello Vip 699.000 (5.5%), Sport Mediaset 593.000 (4.4%). Rai3: Elisir (presentazione) 210.000 (3.9%), 329.000 (5%), TG3 Ore 12.00 949.000 spettatori (10.7%), Quante Storie 759.000 (6.1%), Passato e Presente 508.000 (3.8%). Rete4: Monk 116.000 spettatori (1.8%), Il Segreto (replica) 152.000 (1.4%), La Signora in Giallo 526.000 (4%). La7: L’Aria che Tira 404.000 spettatori (6.1%) nella prima parte, 416.000 (3.7%) nel segmento intitolato "Oggi".

Pomeriggio

Rai1: TG1 Economia 2.770.000 (20.9%), Oggi è un Altro Giorno (presentazione) 1.828.000 spettatori (13.8%), 2.413.000 (19.6%), Funerali di Maurizio Costanzo 2.395.000 (19.7%), Il Paradiso delle Signore 2.026.000 (19.2%), TG1 2.095.000 (21.3%), La Vita in Diretta 2.658.000 spettatori (22.6%), presentazione 2.204.000 (22%). Canale5: Beautiful 2.973.000 spettatori (22.2%), Verissimo Presenta Ciao Maurizio 3.933.000 (32.3%), Funerali di Maurizio Costanzo 4.318.000 spettatori (35.5%), Grande Fratello Vip 7 2.380.000 (23.2%), Un Altro Domani 1.643.000 (16.5%). Pomeriggio Cinque 1.959.000 spettatori (16.9%), Saluti 2.054.000 (15.8%).

Rai2: Ore 14 616.000 spettatori (4.8%), Bella Ma’ 383.000 (3.5%), Nei Tuoi Panni 355.000 (3.4%). Italia1: I Simpson 522.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio, 598.000 (4.6%) nel secondo, 441.000 (3.5%) nel terzo, 393.000 (3.3%) nel quarto, NCIS Los Angeles 352.000 (3.2%) nel primo episodio, 378.000 (3.7%) nel secondo, The Mentalist 365.000 (3.2%). Rai3: TGR (News) 2.173.000 spettatori (16.4%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 227.000 (2%), Aspettando… Geo 564.000 (5.4%), Geo 1.307.000 (11%). Rete4: Lo Sportello di Forum 679.000 spettatori (5.3%), TG4 Diario del Giorno 214.000 (1.9%).

La7: Tagadà (presentazione) 391.000 (3%), 352.000 spettatori (3%), Focus 315.000 (3.1%). TV8: Una figlia in pericolo 228.000 (1.8%), Consigli di San Valentino 201.000 (1.9%). Nove: Ho vissuto con un killer 160.000 (1.2%), 158.000 (1.2%), Ombre e misteri 161.000 (1.4%), 177.000 (1.7%), Delitti a circuito chiuso 167.000 (1.5%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.354.000 (24.8%)

20.00: 5.368.000 (25.3%)

TG2

13.00: 2.099.000 (16%)

20.30: 1.310.000 (5.9%)

TG3

14.25: 1.371.000 (10.4%)

19.00: 2.077.000 (12.6%)

TG4

11.55: 285.000 (3.3%)

18.55: 719.000 (4.2%)

TG5

13.00: 3.411.000 (25.9%)

20.00: 5.375.000 (24.9%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.196.000 (11%)

18.30: 738.000 (5.4%)

TGLA7

13.30: 588.000 (4.4%)

20.00: 1.270.000 (5.9%)

