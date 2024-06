PIPPITEL! – SU RAI1 LA PARTITA DEGLI EUROPEI BELGIO - ROMANIA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 28.7% CON 4.2 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 “LO SHOW DEI RECORD” IN REPLICA RACIMOLA L’11.7% - SU RAI3 “SAPIENS – UN SOLO PIANETA” AL 5.6% - “PAPERISSIMA SPRINT” (14.2%), SCAMPINI (5%), TELESE – APRILE AL 6%

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

belgio romania 1

Nella serata di ieri, sabato 22 giugno 2024, su Rai1 la partita degli Europei – Belgio-Romania ha conquistato 4.256.000 spettatori pari al 28.7% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record in replica ha raccolto davanti al video 1.387.000 spettatori con uno share dell’11.7%. Su Rai2 La strana signora della porta accanto è la scelta di 819.000 spettatori (5.5%). Su Italia1 Windstorm – Contro ogni regola ha radunato 737.000 spettatori pari al 5.3%.

Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta coinvolge 756.000 spettatori e il 5.6%. Su Rete4 Fuochi d’artificio totalizza un a.m. di 777.000 spettatori (5.5%). Su La7 Mine vaganti ha registrato 586.000 spettatori con il 4.1%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 335.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Il Branco – L’Omicidio di Desiree Piovanelli cattura l’attenzione di 280.000 spettatori con il 2%. Sul 20 Mr. Nice Guy è seguito da .000 spettatori (%). Su Rai4 Banklady è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris 15 minuti – Follia omicida a New York interessa .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Sei mai stata sulla luna? raggiunge .000 spettatori e il %.

lo show dei record

Access Prime Time

Su Canale5 Paperissima Sprint arriva a 2.129.000 spettatori con il 14.2%. Su Rai2 TG2 Post è seguito da 599.000 spettatori (4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.058.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Illuminate è la scelta di 692.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 714.000 spettatori (5%) nella prima parte e 903.000 spettatori (6%) nella seconda parte. Su La7 In Onda intrattiene 895.000 spettatori pari al 6%. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 336.000 spettatori pari al 2.3%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 217.000 spettatori (1.5%).

belgio romania 3

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.729.000 spettatori pari al 17.2%, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.627.000 spettatori pari al 21.7%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.280.000 spettatori (13.6%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.727.000 spettatori (14.9%). Su Rai2 la partita degli Europei – Turchia-Portogallo sigla 1.504.000 spettatori con il 14.6% (primo tempo a .000 e il %, secondo tempo a .000 e il %).

sapiens

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 242.000 spettatori (2.3%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 467.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.658.000 spettatori pari al 13.2%, mentre Blob segna 642.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Terra Amara interessa 477.000 spettatori (3.6%). Su Tv8 Formula 1 – Post Qualifiche GP Spagna registra 143.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Little Big Italy totalizza 250.000 spettatori (2.3%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 185.000 individui (10.5%), e, dopo il TG1 delle 7 (274.000 – 11.6%), Settegiorni – Parlamento segna 419.000 spettatori (13.1%), il TG1 delle 8 totalizza 859.000 spettatori (19.8%) e TG1 Dialogo interessa 875.000 spettatori (19.1%). A seguire Unomattina Weekly è visto da 851.000 spettatori (19.2%) nella prima parte e, dopo il TG1 delle 9 di 4 minuti (929.000 – 21.4%), 795.000 spettatori (18.9%) nella seconda parte, mentre Buongiorno Benessere Estate sigla 843.000 spettatori (19.4%).

belgio romania 2

Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 378.000 spettatori pari al 16% e il TG5 Mattina delle 8 ha dato il buongiorno a 972.000 spettatori pari al 21.7%. A seguire X-Style segna 485.000 spettatori pari all’11.1%. Su Rai2 Paradise – La Finestra sullo Showbiz totalizza 94.000 spettatori (2.2%), Radio2 Social Club è seguito da 170.000 spettatori (3.9%) e Quasar segna 207.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 The Goldbergs ottiene 154.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio, 120.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio e 116.000 spettatori (2.6%) nel terzo episodio, mentre Young Sheldon totalizza 100.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 132.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio.

lo show dei record 3

Su Rai3 Volare – Nel blu dipinto di blu segna 105.000 spettatori con il 2.4% e Il Segno delle Donne interessa 97.000 spettatori con il 2.3%, mentre Parlamento Punto Europa raduna 75.000 spettatori con l’1.7%. Su Rete4 Brave and Beautiful registra 108.000 spettatori (2.4%) e Mr Wrong – Lezioni d’Amore raduna 178.000 spettatori (4.1%), mentre Messaggi sospetti colleziona 126.000 spettatori (2.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 136.000 spettatori (4.8%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 (251.000 – 6.6%), 202.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato totalizza 155.000 spettatori (3.6%)

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Linea Verde Illumina colleziona 1.063.000 spettatori (16.4%) e Linea Verde Sentieri Estate raduna 1.763.000 spettatori (16.4%). Su Canale5 il meglio di Forum colleziona 1.063.000 spettatori pari al 15.8%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (144.000 – 3.3%), Cerchiamo Te – Missione Lavoro raccoglie 196.000 spettatori (3.7%), mentre Felicità – La Stagione dell’Amicizia e del Rispetto arriva a 357.000 spettatori (4.1%).

belgio romania 6

Su Italia1 Due Uomini e 1/2 è visto da 95.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio, 77.000 spettatori (1.5%) nel secondo episodio e 220.000 spettatori (3.2%) nel terzo episodio. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 775.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Storia delle Nostre Città è visto da 210.000 spettatori (4.2%) e il TG3 delle 12 è seguito da 633.000 spettatori (8.6%). A seguire Homicide Hills – Un Commissario in Campagna è scelto da 320.000 spettatori (2.6%).

Su Rete4, dopo il TG, La Signora in Giallo coinvolge 554.000 spettatori con il 4.9%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu raccoglie 116.000 spettatori (2.4%), L’Aria che Tira – Il Diario è scelto da 204.000 spettatori (2.5%) e Like Tutto Ciò che Piace sigla 166.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 4 Hotel totalizza 197.000 spettatori (2.5%) e 4 Ristoranti 316.000 spettatori (2.6%) Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? arriva a 135.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 180.000 spettatori (1.5%) nel secondo episodio.

lo show dei record 2

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Linea Blu segna 1.519.000 spettatori (13.4%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 1.072.000 spettatori (11%), mentre A Sua Immagine è seguito da 762.000 spettatori (8.3%) nella prima parte e 721.000 spettatori (8%) nella seconda parte. Dopo il TG1 (833.000 – 9.4%), Italia Sì! Bis totalizza 1.005.000 spettatori (12.5%) nella prima parte e 1.072.000 spettatori (12%) nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful conquista 2.214.000 spettatori (18.5%) e Endless Love raggiunge 1.995.000 spettatori (20.3%). A seguire Verissimo – Le Storie è scelto da 1.474.000 spettatori (17.6%) nella prima parte e 1.325.000 spettatori (15.6%) nella seconda parte. Su Rai2, dopo Dribbling Europei (571.000 – 4.5%), Top – Tutto Quanto Fa Tendenza incolla davanti al video 278.000 spettatori pari al 2.4% e Bellissima Italia sigla 287.000 spettatori pari al 2.9%.

belgio romania 7

A seguire i Campionati Italiani di Ciclismo sono seguiti da 431.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 I grani di pepe e il tesoro degli abissi raduna 289.000 spettatori (2.9%), mentre Superman & Lois raccoglie 235.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 204.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.204.000 spettatori pari al 18.3%, mentre Hudson e Rex è seguito da 632.000 spettatori pari al 6.4% e TGR – Giostra della Quintana segna 361.000 spettatori pari al 4%. A seguire Report raduna 507.000 spettatori pari al 5.7% (presentazione a 369.000 e il 4.8%).

Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 679.000 spettatori (6.2%) e Hamburg Distretto 21 è visto da 355.000 spettatori (3.8%). Dopo Dynasties II – I Diari (282.000 – 3.1%), Maigret e l’arrampicatrice sociale arriva a 224.000 spettatori (2.6%). Su La7 La Torre di Babele segna 222.000 spettatori con il 2.1%, mentre Berlinguer ti voglio bene totalizza 198.000 spettatori con il 2.3% e Il cliente è visto da 131.000 spettatori con l’1.3%.

gerry scotti lo show dei record

Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of è scelto da 176.000 spettatori (1.7%) e 4 Hotel raduna 169.000 spettatori (2%). A seguire Formula 1 – Qualifiche GP Spagna totalizza 439.000 spettatori (4.2%). Sul Nove Sparita nel Nulla – Il Caso Elena Ceste segna 241.000 spettatori pari al 2.1% e Faking It – Bugie Criminali sigla 247.000 spettatori pari al 2.7%. A seguire Little Big Italy è scelto da 201.000 spettatori pari al 2.5%.

belgio romania 5

Seconda Serata

Su Rai1 Notti Europee registra 915.000 spettatori (11.1%), mentre la replica di Belgio-Romania raduna 349.000 spettatori (8.4%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 TG5 Notte totalizza 538.000 spettatori (12.7%). Su Rai2 TG2 Dossier segna 276.000 spettatori (2.5%), TG2 Storie 176.000 spettatori (2.3%) e TG2 Mizar 88.000 spettatori (1.7%). Su Italia1 Blue Crush è visto da 300.000 spettatori (5.1%).

belgio romania 4

Su Rai3 TG3 Mondo informa 499.000 spettatori con il 6%, mentre Being My Mom è seguito da 241.000 spettatori con il 3.5%. Su Rete4 Scarface è scelto da 278.000 spettatori (4.7%). Su La7 Amore mio aiutami sigla 154.000 spettatori (2.5%). Su Tv8 4 Hotel arriva a 331.000 spettatori (3.1%), mentre Un sogno in affitto è visto da 268.000 spettatori (4.3%). Sul Nove Il Mistero delle Gemelline Scomparse raggiunge 245.000 spettatori e il 3.1%.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.153.000 (24.7%)

Ore 20:00 3.376.000 (24.9%)

TG2

Ore 13:00 1.337.000 (11.3%)

Ore 20:30 1.189.000 (8.1%)

TG3

Ore 14:25 1.618.000 (14.3%)

Ore 19:00 1.206.000 (10.9%)

TG5

Ore 13:00 2.595.000 (21.7%)

Ore 20:00 2.626.000 (19.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.085.000 (11.3%)

Ore 18:30 290.000 (3.2%)

TG4

Ore 11:55 328.000 (4.7%)

Ore 18:55 375.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13:30 566.000 (4.5%)

Ore 20:00 945.000 (6.9%)