PIPPITEL! – SU RAI1 L’ULTIMA PUNTATA DI "DOC – NELLE TUE MANI 2" CHIUDE COL BOTTO E VINCE A MANI BASSE LA PRIMA SERATA CON IL 30.6% DI SHARE E 6.5 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANELE5 "QUO VADO" NON VA OLTRE L’11.4% - SU RAI3 "AMORE CRIMINALE" AL 3.5%, SU RETE4 "DRITTO E ROVESCIO" AL 6.9%, SU LA7 "PIAZZAPULITA" AL 6.1% - AMADEUS CON IL 22.9% BATTE "STRISCIA" AL 15.2% - PALOMBA (4.2%), GRUBER (7.3%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 17 marzo 2022, su Rai1 l’ultima puntata di Doc – Nelle tue Mani 2 ha conquistato 6.526.000 spettatori pari al 30.6% di share (primo episodio a 6.722.000 e il 28.4%, secondo episodio a 6.327.000 e il 33.5%). Su Canale5 Quo vado? ha incollato davanti al video 2.489.000 spettatori con uno share dell’11.4%. Su Rai2 Tognazzi – La voglia matta di vivere arriva a 599.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 Animali fantastici: I crimini di Grindelwald ha raccolto 961.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Amore Criminale è seguito da 782.000 spettatori con il 3.5% (presentazione a 632.000 e il 2.6%).

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.146.000 spettatori (6.9%). Su La7 Piazzapulita registra 1.009.000 spettatori pari al 6.1%. Su Tv8 la partita di Conference League Roma-Vitesse segna 834.000 spettatori (3.4%) nel primo tempo e 831.000 spettatori (3.7%) nel secondo tempo. Sul Nove Putin – Il sogno di un nuovo impero è visto da 327.000 spettatori pari all’1.5%. Su Rai4 L’amore bugiardo – Gone Girl è visto da 276.000 spettatori (1.3%). Su Iris Spy Game raccoglie 389.000 spettatori (1.8%). Su SkyUno Pechino Express arriva a 348.000 spettatori (1.5%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 5.596.000 spettatori con il 22.9%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.737.000 spettatori pari al 15.2%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.015.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.433.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.284.000 spettatori (5.5%) e Un Posto al Sole da 1.685.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 987.000 individui all’ascolto (4.2%) nella prima parte e 1.041.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.771.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 il pre partita di Roma-Vitesse interessa 280.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 399.000 spettatori (1.6%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 326.000 spettatori (1.4%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.322.000 spettatori pari al 20.4%, mentre L’Eredità è visto da 4.899.000 spettatori pari al 24.6%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.535.000 spettatori (16.6%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.818.000 spettatori (19.9%). Su Rai2 Blue Bloods raccoglie 704.000 spettatori (3.8%) e The Good Doctor 685.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 646.000 spettatori (3%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.667.000 spettatori pari al 12.8%, mentre Blob segna 924.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 876.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 MasterChef ha conquistato 222.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Little Big Italy totalizza 245.000 spettatori (1.3%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1 – Edizione Straordinaria interessa 946.000 spettatori (16.3%), mentre Unomattina è visto da 944.000 spettatori (16.9%). A seguire la prima parte di Storie Italiane è seguita da 851.000 spettatori (15.7%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 754.000 spettatori con il 19.1% e Tg5 Mattina 1.388.000 spettatori con il 22.4%, mentre Mattino Cinque News ha raccolto 1.187.000 spettatori con il 20.4% nella prima parte e 1.074.000 spettatori con il 19.7% nella seconda parte (I Saluti di 3 minuti a 995.000 e il 18.6%). Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 220.000 spettatori (3.8%), mentre Tg2 Italia arriva a 232.000 spettatori (4.3%) e Tg2 Flash a 196.000 spettatori (3.5%).

Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 135.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 220.000 spettatori (4%) nel secondo episodio, mentre Chicago P.D. è scelto da 230.000 spettatori (4%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia realizza un ascolto pari a 635.000 spettatori e il 13.2%, mentre TgR – Buongiorno Regione 770.000 spettatori e il 12.8%. A seguire Agorà convince 374.000 spettatori pari al 6.3% e Agorà Extra 263.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 110.000 spettatori con il 2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 248.000 spettatori (4.3%) e Coffee Break di 251.000 spettatori (4.6%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 939.000 spettatori (14.6%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.750.000 spettatori (15.5%). Su Canale5 Forum totalizza 1.627.000 spettatori con il 19.2%. Su Rai2, dopo Tg Sport a 204.000 spettatori (3.5%), I Fatti Vostri segna 538.000 spettatori (7.5%) nella prima parte e 962.000 spettatori (9%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Chicago P.D. è seguito da 374.000 spettatori (4.7%). A seguire, dopo Studio Aperto, La Pupa e il Secchione Short arriva a 721.000 spettatori (5.6%) e Sport Mediaset a 806.000 spettatori (5.6%).

Su Rai3 Elisir interessa 356.000 spettatori pari al 5.5% (presentazione a 237.000 e il 4.3%), il Tg3 delle 12 informa 820.000 spettatori (9.1%), Quante Storie conquista 684.000 spettatori (5.3%) e Passato e Presente arriva a 561.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Carabinieri 2 ha incollato 185.000 spettatori (3%) e, dopo il tg, Il Segreto 184.000 spettatori (1.6%) e La Signora in Giallo 731.000 spettatori (5.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 416.000 spettatori con il 6.3% nella prima parte e 582.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 134.000 spettatori (1.1%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.723.000 spettatori (13.5%), mentre Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.192.000 spettatori (19.7%). Dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 1.710.000 e il 16.1%, Tg1 Economia a 1.756.000 e il 16.5%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.887.000 spettatori con il 16.8% nella presentazione dalle 17:06 alle 17:26 e 2.131.000 spettatori con il 17.9% dalle 17:26 alle 18:04. A seguire il Tg1 dalle 18:04 alle 18:43 sigla 2.093.000 spettatori con il 15.3%. Su Canale5 Beautiful conquista 2.579.000 spettatori (17.8%) e Una Vita 2.438.000 spettatori (17.7%), mentre Uomini e Donne sigla 2.901.000 spettatori pari al 23.9% (Finale a 2.359.000 e il 21%), Amici 2.124.000 spettatori (19.2%) e Love is in the Air 1.878.000 spettatori (17.2%).

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.796.000 spettatori pari al 15.6% nella presentazione dalle 17:26 alle 17:40 e 2.112.000 spettatori pari al 16.4% dalle 17:44 alle 18:27 (I Saluti di 6 minuti a 2.082.000 e il 14.7%). Su Rai2 Ore 14 conquista 650.000 spettatori con il 4.9% e Detto Fatto incolla 496.000 spettatori con il 4.4%, mentre Speciale Tg2 dalle 17:31 alle 18:59 interessa 433.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 651.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio, 657.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio e 516.000 spettatori (4.1%) nel terzo episodio. A seguire Big Bang Theory ha conquistato 345.000 spettatori (3%), The Goldbergs 255.000 spettatori (2.3%), Modern Family 264.000 spettatori (2.4%) e Due uomini e mezzo 283.000 spettatori (2.3%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.201.000 spettatori (15.4%) e Tg3 Speciale dalle 15:04 alle 16:45 595.000 spettatori (5.2%). A seguire Aspettando… Geo arriva a 791.000 spettatori (7.1%) e Geo a 1.294.000 spettatori (9.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 946.000 spettatori con il 7.2%, mentre Tg4 – Diario di Guerra dalle 15:36 alle 16:39 arriva a 429.000 spettatori con il 3.8%. Su La7 Tagadà è visto da 474.000 spettatori pari al 4.1% (presentazione a 497.000 e il 3.7%, #Focus a 429.000 e il 4%). A seguire TgLa7 Speciale dalle 16:59 alle 19:52 segna 535.000 spettatori pari al 3.6%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è seguito da 996.000 spettatori con il 13.2%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 837.000 spettatori pari al 7.4%. Su Rai2 Anni 20 Notte segna 148.000 spettatori (1.3%). Su Italia1 Blade Runner è visto da 235.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Sopravvissute interessa 517.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete4 Cuore matto… matto da legare è la scelta di 167.000 spettatori (4.5%). Su La7 TgLa7 informa 265.000 spettatori (6.3%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.271.000 (22.5%)

Ore 20.00 5.626.000 (24.8%)

TG2

Ore 13.00 1.956.000 (14.4%)

Ore 20.30 1.452.000 (6.1%)

TG3

Ore 14.25 1.455.000 (10.7%)

Ore 19.00 2.136.000 (11.7%)

TG5

Ore 13.00 3.030.000 (21.9%)

Ore 20.00 4.565.000 (19.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.321.000 (11.8%)

Ore 18.30 607.000 (4.2%)

TG4

Ore 11.55 315.000 (3.6%)

Ore 18.55 826.000 (4.4%)

TGLA7

Ore 13.30 692.000 (4.8%)

Ore 20.00 1.251.000 (5.5%)

