PIPPITEL! – RAI1 SENZA IL CALCIO TORNA A RIFILARCI LE REPLICHE: “MINA SETTEMBRE 2” FA IL 12.7% CON 1.7 MILIONI DI TELEMORENTI. SU CANALE5 “BATTITI LIVE” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 22% E 2.3 MILIONI DI SPETTATORI - SU ITALIA1 L’UNDICESIMA STAGIONE DI “CHICAGO P.D.” DEBUTTA AL 7.7% - SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.9% - “TECHETECHETÈ” (15.9%), “PAPERISSIMA SPRINT” (17.4%) BARRA-POLETTI (4.1%) - APRILE - TELESE (7.3%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

battiti live 5

Nella serata di ieri, lunedì 15 luglio 2024, su Rai1 Mina Settembre 2 ha interessato 1.789.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale5 la seconda puntata di Battiti Live ha conquistato 2.351.000 spettatori con uno share del 22% (Highlights a 798.000 e il 21.2%). Su Rai2 Panda intrattiene 546.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 l’11° stagione di Chicago P.D. debutta incollando davanti al video 1.015.000 spettatori pari al 7.7%.

Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna 694.000 spettatori e il 4.8%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 651.000 spettatori (5.9%). Su La7 100 Minuti raggiunge 607.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 Victoria Cabello – Viaggi Pazzeschi ottiene 247.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Breakdown – La trappola raduna 422.000 spettatori (3%). Sul 20 Le belve arriva a 315.000 spettatori (2.3%). Su Rai4 Trauma è scelto da 183.000 spettatori (1.2%).

chicago p.d. 3

Su Iris Interceptor (Mad Max) è seguito da 293.000 spettatori pari al 2%. Su RaiMovie Tombstone sigla 222.000 spettatori (1.5%). Su RealTime Hercai – Amore e Vendetta interessa 265.000 spettatori (1.8%). Su Cielo La cuoca del presidente fa sintonizzare 316.000 spettatori (2.1%).

Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.569.000 spettatori (15.9%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.811.000 spettatori pari al 17.4%. Su Rai2 TG2 Post raduna 674.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.225.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 1.002.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole appassiona 1.411.000 spettatori (8.6%).

battiti live 4

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 616.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 674.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.188.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 452.000 spettatori pari al 2.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 533.000 spettatori (3.3%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie 506.000 spettatori (3.2%).

Preserale

mina settembre 2

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.187.000 spettatori pari al 23%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.087.000 spettatori pari al 25.5%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.273.000 spettatori (14.5%), mentre The Wall ha convinto 1.894.000 spettatori (16.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (331.000 – 3.8%), N.C.I.S. Los Angeles totalizza 362.000 spettatori con il 3.3% e S.W.A.T. 431.000 spettatori con il 3.1%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 366.000 spettatori (3.6%) e FBI: Most Wanted raccoglie 457.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.123.000 spettatori (16.5%). A seguire Blob segna 794.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Terra Amara interessa 479.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 161.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 215.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 456.000 spettatori con il 3.3%.

Daytime Mattina

battiti live 3

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 521.000 spettatori con il 15.4% (all’interno il TG1 delle 7 a 404.000 e il 14.5% e il TG1 delle 8 a 910.000 e il 21%). A seguire Unomattina Estate intrattiene 668.000 spettatori con il 17.7%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 537.000 spettatori con il 20.3% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.072.000 spettatori con il 25.1%. A seguire Morning News raccoglie 567.000 spettatori con il 15.1% nella prima parte e 582.000 spettatori con il 15.6% nella seconda parte. Su Rai2 Il regno dà il buongiorno a 71.000 spettatori (1.9%).

chicago p.d. 2

A seguire TG2 Mattina delle 8:30 raggiunge 140.000 spettatori (3.5%) e Radio2 Happy Family è visto da 145.000 spettatori (3.9%), mentre TG2 Dossier arriva a 133.000 spettatori (3.6%) e TG2 Flash a 153.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Station 19 sigla 76.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 98.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 87.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (112.000 – 2.6%), Agorà Estate intrattiene 147.000 spettatori (3.8%) e 119.000 spettatori (3.3%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 152.000 spettatori (4.1%).

Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 28.000 spettatori (0.7%) e Love Is In The Air è visto da 76.000 spettatori (2%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 248.000 spettatori (6.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 127.000 spettatori (4.1%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 221.000 spettatori (5.7%), 225.000 spettatori (5.7%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 171.000 spettatori (4.6%).

Daytime Mezzogiorno

battiti live 2

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 1.002.000 spettatori (19.1%), mentre Camper arriva a 1.532.000 spettatori (16.9%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.153.000 spettatori con il 17.9%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (222.000 – 5.7%), La nave dei sogni – Bora Bora raduna 336.000 spettatori (5%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 201.000 spettatori (3.4%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 784.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 179.000 spettatori (3.8%) e il TG3 delle 12 informa 602.000 spettatori (8.8%). A seguire Quante Storie conquista 437.000 spettatori (4.6%), mentre Passato e Presente è seguito da 369.000 spettatori (3.3%).

Su Rete4 Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore totalizza 142.000 spettatori pari al 3.2%. Dopo il TG, Detective in Corsia raduna 332.000 spettatori pari al 3.2%. Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 278.000 spettatori con il 5.9% nella prima parte e 405.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 120.000 spettatori (2.3%) e 4 Ristoranti 231.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (72.000 – 1.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 129.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 179.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio.

mina settembre 2

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.254.000 – 20.8%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.080.000 spettatori con l’11% nel primo episodio e 1.075.000 spettatori con il 13.9% nel secondo episodio. Dopo una breve edizione del TG1 (1.232.000 – 16.9%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.258.000 spettatori con il 17.6% nella presentazione e 1.515.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.071.000 spettatori pari al 19%, Endless Love incolla davanti al video 1.945.000 spettatori pari al 19.5%, The Family raduna 1.670.000 spettatori pari al 19.8% e La Promessa segna 1.490.000 spettatori pari al 20.5%.

battiti live 1

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.144.000 spettatori pari al 16% nella prima parte e 1.105.000 spettatori pari al 14.7% nella seconda parte (I Saluti a 1.053.000 e il 13.1%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 interessa 371.000 spettatori pari al 3.7% nel primo episodio e 363.000 spettatori pari al 4.3% nel secondo episodio, mentre Squadra Speciale Stoccarda totalizza 179.000 spettatori pari al 2.4%. A seguire Squadra Speciale Colonia arriva a 167.000 spettatori pari al 2.3% nel primo episodio e 129.000 spettatori pari all’1.8% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo la pillola di Battiti Live (354.000 – 3.2%), I Simpson ha raccolto 370.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 428.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio, mentre I Griffin 285.000 spettatori (3.4%).

chicago p.d. 1

A seguire Lethal Weapon raduna 245.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 302.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 289.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.923.000 spettatori (18.2%), mentre Il Provinciale coinvolge 520.000 spettatori (6.6%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 383.000 spettatori (5.4%) e Overland interessa 597.000 spettatori (8.3%). A seguire Geo Magazine conquista 749.000 spettatori (9.3%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 707.000 spettatori con il 7.5%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 495.000 spettatori con il 6.7%. A seguire Delitti ai Caraibi sigla 313.000 spettatori con il 4.4% nel primo episodio e 268.000 spettatori con il 3.4% nel secondo episodio.

mina settembre 2

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 241.000 spettatori pari al 2.9%, mentre JFK – Le 24 ore che cambiarono il mondo arriva a 120.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 Un’amica pericolosa segna 200.000 spettatori (2%), Principessa cercasi 188.000 spettatori (2.5%) e Innamorarsi a Cedar Creek 228.000 spettatori (3%). Sul Nove Faking It – Bugie Criminali interessa 165.000 spettatori (1.9%), mentre Ombre e Misteri raduna 141.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 124.000 spettatori (1.7%) nel secondo episodio. A seguire Little Big Italy è scelto da 240.000 spettatori (2.8%).

chicago p.d. 6

Seconda Serata

Su Rai1 Cose Nostre è scelto da 565.000 spettatori con il 7.3%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 466.000 spettatori (16.8%). Su Rai2 Musicultura raccoglie 130.000 spettatori pari al 2.1%. Su Italia1 Law & Order – Organized Crime segna 356.000 spettatori con il 6.2% nel primo episodio e 210.000 spettatori con il 6.3% nel secondo episodio. Su Rai3 Petrolio interessa 356.000 spettatori (3.7%), mentre TG3 Linea Notte Estate raduna 211.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 la prima parte di Blue Jasmine rilevata fino alle 1:59 è la scelta di 144.000 spettatori (5%). Su La7 Il pezzo mancante è visto da 159.000 spettatori (2.6%) e TGLa7 Notte sigla 89.000 spettatori (2.7%). Su Tv8 Delitti è visto da 44.000 spettatori (0.9%). Sul Nove Ip Man totalizza 154.000 spettatori pari al 2.4%.

chicago p.d. 5

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.881.000 (25.7%)

Ore 20:00 3.397.000 (23.5%)

TG2

Ore 13:00 1.410.000 (12.9%)

Ore 20:30 969.000 (6.2%)

TG3

Ore 14:25 1.339.000 (13.7%)

Ore 19:00 1.413.000 (13.3%)

TG5

Ore 13:00 2.530.000 (22.9%)

Ore 20:00 3.065.000 (20.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.071.000 (11.6%)

chicago p.d. 4

Ore 18:30 394.000 (4.7%)

TG4

Ore 11:55 336.000 (4.9%)

Ore 18:55 502.000 (4.7%)

TGLA7

Ore 13:30 635.000 (5.7%)

Ore 20:00 1.165.000 (7.8%)