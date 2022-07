“DA 50 ANNI SENTO PARLARE DI CRISI DEL CINEMA MA HO SEMPRE VOLUTO FAR FINTA CHE NON CI FOSSE” – NANNI MORETTI: "LA CRISI DELLE SALE MI FA MALE. HO PROVATO DOLORE QUANDO HO SAPUTO CHE SCORSESE STAVA GIRANDO UN FILM PRODOTTO DA NETFLIX. E QUALCHE MESE FA, QUANDO HO CAPITO CHE IL FILM CHE AVEVA VINTO L'OSCAR LO POTEVO VEDERE A CASA MIA SU SKY, LA COSA MI HA FATTO UN PO' SCHIFO. E ALLA FINE NON HO VISTO IL FILM” – LA FINE DELLE RIPRESE DEL NUOVO FILM IN USCITA NEL 2023