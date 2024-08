PIPPITEL! – L’ATLETICA ALLE OLIMPIADI SI PAPPA LA PRIMA SERATA: RAI2 VOLA AL 29.3% CON 4.6 MILIONI DI TELESPETTATORI – L’ENNESIMA REPLICA DI “MINA SETTEMBRE” SU RAI1 NON VA OLTRE IL 10.2%. SU CANALE5 “SEGRETI DI FAMIGLIA” CALA AL 10.3% DI SHARE - SU ITALIA1 “TILT – TIENI IL TEMPO” GALLEGGIA AL 5.2% - “TECHETECHETÈ” (11%), “PAPERISSIMA SPRINT” (10.2%), LA FINALE A SQUADRE DI FIORETTO MASCHILE (28.2%), SCAMPINI (3.7%), APRILE-TELESE (3.6%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 4 agosto 2024, su Rai1 Mina Settembre ha ottenuto un ascolto medio di 1.353.000 spettatori con uno share del 10.2%. Su Canale 5 una nuova puntata di Segreti di Famiglia ha raccolto 1.326.000 spettatori con il 10.3%. Su Rai2 per le Olimpiadi di Parigi 2024 l’Atletica Leggera, con la finale dei 100 m uomini in onda dalle 21:47 alle 22:05, ha ottenuto un netto di 4.699.000 spettatori pari al 29.3%. Dalle 22:28 alle 23:05, l’incontro di Beach Volley femminile Italia-Stati Uniti ha raccolto 2.006.000 appassionati pari al 16%.

Su Italia1 Tilt – Tieni il Tempo incolla davanti al video 537.000 spettatori con il 5.2% (presentazione: 607.000 – 3.8%). Su Rai3 Report segna 609.000 spettatori e il 4.5% (presentazione: 470.000 – 3%; Plus: 402.000 – 4.3%). Su Rete4 La battaglia di Hacksaw Ridge totalizza un a.m. di 414.000 spettatori (3.5%). Su La7 il classico Un marito per Cinzia raggiunge 405.000 spettatori e il 2.9%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 324.000 spettatori con il 2.4%.

Sul Nove la maratona – dalle 20:05 alle 0:34 – Little Big Italy raduna 207.000 spettatori con l’1.6% (nel dettaglio solo l’episodio di prime time: 238.000 – 1.7%). Sul 20 Repo Men fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Rapa è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris L’isola dell’ingiustizia: Alcatraz è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Biancaneve sigla .000 spettatori (%). Su Rai Sport – dalle 20:38 alle 22:10 – per le Olimpiadi di Parigi 2024 le gare di Atletica Leggera hanno raggiunto 1.290.000 spettatori (8.3%). Dalle 22:10 alle 22:15, la Scherma ha ottenuto 1.276.000 spettatori (9.1%).

Ascolti Tv Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè arriva a 1.705.000 spettatori (11%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.560.000 spettatori pari al 10.2%. Su Rai2 per le Olimpiadi di Parigi 2024 la Scherma, con finale a squadre di Fioretto maschile, ha raggiunto 4.376.000 spettatori (28.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 870.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta è visto da 390.000 spettatori (2.6%). Su Rete4 Stasera Italia ha raggiunto 596.000 spettatori e il 3.4% nella prima parte e 583.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 554.000 spettatori (3.6%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 214.000 spettatori pari all’1.4%.

Preserale

Il 24.5% per l’Oro nel Tennis.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.299.000 spettatori pari all’11.4% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 1.783.000 spettatori pari al 14%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 944.000 spettatori (8.6%) mentre The Wall ha convinto 1.336.000 spettatori (10.7%). Su Rai2 – dalle 17:55 alle 19:30 – per le Olimpiadi di Parigi 2024 il match di Tennis, che è valso l’oro alla coppia Errani-Paolini, ha raccolto 2.732.000 spettatori con il 24.5%. A seguire – dalle 19:30 alle 20:26 – l’Atletica Leggera ha ottenuto 4.546.000 spettatori con il 33%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 377.000 spettatori (3.2%) e FBI: Most Wanted raccoglie 455.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.148.000 spettatori (8.7%). A seguire Blob segna 317.000 spettatori (2.2%). Su Rete4 Terra Amara interessa 426.000 spettatori (3%). Su La7 Emma segna 91.000 spettatori e lo 0.8%. Su Tv8 la gara di Moto 2 del Motomondiale ha conquistato 168.000 spettatori (1.5%).

Zona Rossa segna 93.000 spettatori e lo 0.7%. Sul Nove Tel chi el Telun è scelto da 87.000 spettatori con lo 0.7%. Su Rai Sport – dalle 18:26 alle 19:51 – per le Olimpiadi di Parigi 2024 il Nuoto ha raggiunto 977.000 spettatori (8.3%). Dalle 19:54 alle 20:36, la Scherma ha ottenuto 275.000 spettatori (1.9%).

Daytime Mattina

La Pallavolo schiaccia le altre reti.

Su Rai1 Check Up–Estate interessa 413.000 spettatori con il 13.1%, il TG1 delle 8 arriva a 684.000 spettatori con il 16.8%, Unomattina Weekly intrattiene 728.000 spettatori con il 14.7% (presentazione: 589.000 – 13.2%). A seguire Vista Mare è visto da 640.000 spettatori con l’11.1%, mentre A Sua Immagine raduna un netto di 889.000 spettatori con il 12.5%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 359.000 spettatori con il 16.1% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.007.000 spettatori con il 23.4%. A seguire Ciak Junior raccoglie 502.000 spettatori con il 10.5%. Viaggiatori segna 417.000 spettatori e il 7.6%.

La Santa Messa raduna 676.000 spettatori con l’11.1%. Su Rai2 Qui Parigi dà il buongiorno a 466.000 spettatori (12.5%). Per le Olimpiadi di Parigi 2024 l’incontro di Pallavolo femminile Italia-Turchia segna 1.556.000 spettatori (28.6%). Su Italia1 The Goldbergs è seguito da 85.000 spettatori (2%) nel primo episodio, 67.000 spettatori (1.4%) nel secondo episodio e 73.000 spettatori (1.4%) nel terzo episodio, mentre The Middle sigla 63.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 96.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 120.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio.

Su Rai3 Protestantesimo intrattiene 80.000 spettatori (1.9%) e Sulla Via di Damasco 56.000 spettatori (1.2%), mentre La legge è legge totalizza 122.000 spettatori (2.1%). Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 63.000 spettatori (1.4%) e Love Is In The Air è visto da 75.000 spettatori (1.4%). Preceduto da una presentazione (122.000 – 2%), Dalla Parte degli Animali Estate è seguito da 205.000 spettatori (3.2%), nella prima parte, 213.000 spettatori (3%), nella seconda parte, e da 194.000 spettatori (2.4%) nell’ultimo breve segmento. Su La7 Omnibus News realizza un a.m. di 95.000 spettatori (3.5%), TGLa7 174.000 (5.1%). Marple sigla 48.000 spettatori (0.8%).

Daytime Mezzogiorno

Grande seguito per l’Atletica anche a mezzogiorno.

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.060.000 spettatori (14.6%) e l’Angelus 1.582.000 spettatori (17.2%), mentre Linea Verde Estate arriva a 2.106.000 spettatori con il 18.1% (presentazione: 1.732.000 – 17.1%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 574.000 spettatori con l’8.3% nella prima parte e 764.000 spettatori con il 9.9% nella seconda parte, mentre Melaverde 1.264.000 spettatori con il 12.5%.

Su Rai2 – dalle 10:23 alle 12:55 – per le Olimpiadi di Parigi 2024 l’Atletica Leggera ha raccolto 2.243.000 spettatori con il 27.2%. Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 117.000 spettatori (1.7%) e il terzo episodio 142.000 spettatori (1.9%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 550.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 O Anche No Estate ottiene 86.000 spettatori (1.1%) e il TG3 delle 12 informa 331.000 spettatori (3.6%). Quante Storie conquista 158.000 spettatori (1.4%). Play Books è seguito da 108.000 spettatori (0.9%). Su Rete4, dopo il TG, Anni 60 raduna 172.000 spettatori pari all’1.4%. Su La7 Bell’Italia in Viaggio ha interessato 71.000 spettatori con l 0.6%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 il meglio di Domenica In ha collezionato 987.000 spettatori con l’8.7%. A seguire Ci vuole un fiore realizza un ascolto di 766.000 spettatori con il 7.4%. Su Canale5 Beautiful raggiunge .000 spettatori pari al %, My Home My Destiny incolla davanti al video .000 spettatori pari al % e La Promessa segna .000 spettatori pari al %. A seguire Inga Lindstrom intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024 il Golf totalizza un netto di .000 spettatori pari al %. L’incontro di Tennis Djokovich-Alcaraz ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia1 Un tipo imprevedibile ha raccolto .000 spettatori (%).

A seguire Flash raduna .000 spettatori (%) nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa .000 spettatori (%), mentre NewsRoom coinvolge .000 spettatori (%) e Hudson e Rex sigla .000 spettatori (%). A seguire Kilimangiaro Collection conquista .000 spettatori (%). Su Rete4 Troppo forte ha convinto .000 spettatori con il %. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da .000 spettatori pari al %. Su Tv8 per il Motociclismo, la Gara di Moto 3 segna .000 spettatori (%), la Moto 2 .000 (%), la Moto GP .000 (%). Su Rai Sport per le Olimpiadi di Parigi 2024 le gare di Fioretto hanno raggiunto .000 spettatori (%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale TG1 è scelto da 341.000 spettatori con il 5.6%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da .000 spettatori (%). Su Rai2 Notti Olimpiche raccoglie .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Una Vita in Vacanza – Destinazione Sicilia segna .000 spettatori con il %. Su Rai3 Fondata sul Lavoro interessa .000 spettatori (%). Su Rete4 L’uomo che fissa le capre è la scelta di .000 spettatori (%). Su La7 Sabrina è visto da .000 spettatori (%).

