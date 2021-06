PIPPITEL! – SENZA PARTITE, TUTTO IL RESTO È NOIA: SU RAI 1 LA REPLICA DELLA PRIMA PUNTATA DI “DOC-NELLE TUE MANI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 13.7% E OLTRE 2 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 “VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA” INCHIODA AL 9.6%. “DRITTO E ROVESCIO” SU RETE4 (8.9%) – SU RAI1 IL RIPASSONE DEI “SOLITI IGNOTI” AL 15.8% -"PAPERE" (14%), GENTILI SFIORA IL 6% E TALLONA LA GRUBER (6.7%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

DOC NELLE TUE MANI

Nella serata di ieri, giovedì 24 giugno 2021, su Rai1 la replica della prima puntata di Doc-Nelle Tue Mani ha appassionato 2.389.000 spettatori pari al 13.7%. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza: Torinoha raccolto davanti al video 1.554.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 1.140.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Mi Presento i Tuoi? ha intrattenuto 1.281.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Le Ragazze ha raccolto davanti al video 897.000 spettatori pari ad uno share del 5% (presentazione di 12 minuti: 874.000 – 4.4%).

viaggio nella grande bellezza – dinastie reali, i windsor

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.243.000 spettatori con l’8.9% di share. Su La7 Speciale Tagadà – Viaggio in Italia ha registrato 306.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 I Delitti del BarLume – La Briscola in Cinque segna 427.000 spettatori con il 2.3. Sul Nove Quasi Quasi Cambio i Miei ha raccolto 286.000 spettatori con l’1.5%, nel primo episodio inedito, e 248.000 spettatori con l’1.9%; nel secondo episodio in replica.

Su Rai4 MacGyver registra 253.000 spettatori con l’1.4%. Su Iris I Tre dell’Operazione Drago segna 540.000 spettatori con il 2.9%. Su Top Crime The Closer segna 210.000 spettatori con l’1.1%. Su Real Time L’Atelier delle Meraviglie ha ottenuto 194.000 spettatori con l’1%. Sky Uno 4 Hotel segna 175.000 spettatori (285.298 cumulati con +1 e on demand) e lo 0.9%

doc nelle tue mani 6

Ascolti TV Access Prime Time

Gentili sfiora il 6%.

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 3.039.000 spettatori e il 15.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registra una media di 2.693.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 945.000 spettatori con il 4.8%. Su Italia1 CSI ha registrato 940.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.058.000 spettatori con il 5.9%. Un Posto al Sole raccoglie 1.495.000 spettatori con il 7.8%.

Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.054.000 individui all’ascolto (5.8%), nella prima parte, e 1.155.000 spettatori (5.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.272.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 517.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 354.000 spettatori con l’1.9%.

dritto e rovescio

Preserale

The Good Wife traina Mentana con appena lo 0.6%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.452.000 spettatori (21.9%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.551.000 spettatori (25.5%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.150.000 spettatori (10.8%) mentre Caduta Libera ha interessato 1.848.000 spettatori (13.8%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 475.000 spettatori (3.8%), NCIS Los Angeles segna 894.000 spettatori (5.5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 427.000 spettatori con il 3.5%. CSI ha ottenuto 436.000 spettatori (2.8%).

doc nelle tue mani 7

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.159.000 spettatori con il 14.6%. Blob segna 785.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 775.000 individui all’ascolto (4.7%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 87.000 spettatori (share dello 0.8%), nel primo episodio, e 75.000 spettatori (share dello 0.6%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 267.000 spettatori con l’1.8%.

Daytime Mattina

Mattino Cinque sfonda il muro del 20% nella seconda parte.

gaffe ai soliti ignoti

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 583.000 telespettatori con il 13.7% mentre Uno Mattina raccoglie 782.000 spettatori con il 16.1%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 933.000 spettatori (19.7%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 875.000 spettatori (18.2%), nella prima parte, 970.000 spettatori nella seconda parte (20.8%) e 732.000 spettatori (15.2%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 165.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 146.000 spettatori (3%).

veronica gentili 1

Su Rai3 Buongiorno Regione segna 737.000 spettatori con il 14.1%. Agorà convince 328.000 spettatori pari al 6.6% di share. A seguire Elisir D’Estate segna 193.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete 4 Distretto di Polizia 6 registra una media di 105.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 147.000 spettatori con il 3%. A seguire Coffee Break ha informato 141.000 spettatori pari al 3%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 32.000 spettatori con lo 0.6%.

Daytime Mezzogiorno

Record E’ Sempre Mezzogiorno.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.104.000 spettatori con il 19.6%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.918.000 spettatori con il 18.2% di share. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.083.000 telespettatori con il 14.1%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 336.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia 1 Bones ha ottenuto 201.000 spettatori con il 3.3%. Cotto e Mangiato Fuori Menù raccoglie 282.000 spettatori con il 3.3%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.026.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai3 Doc Martin ha interessato 220.000 spettatori con il 3.7%.

doc nelle tue mani 1

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 845.000 spettatori (10.2%). Quante Storie ha raccolto 669.000 spettatori (5.5%). Passato e Presente raccoglie 519.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 170.000 spettatori con l’1.6%. La Signora in Giallo ha ottenuto 528.000 (3.9%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 211.000 spettatori con share del 3.7% nella prima parte, e 334.000 spettatori con il 3.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Vita in Diretta al 23.6%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.806.000 spettatori pari al 15.6% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.286.000 spettatori con il 14%. Il TG1 ha informato 1.412.000 spettatori con il 16.2%. La Vita Diretta ha raccolto 2.203.000 spettatori con il 23.6% (presentazione: 1.943.000 – 21.8%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.341.000 spettatori con il 16.9%. Una Vita ha convinto 2.171.000 spettatori con il 17.2% di share. A seguire Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha ottenuto 1.714.000 spettatori con il 15.7%.

viaggio nella grande bellezza

Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.563.000 spettatori pari al 16.7% di share. Rosamunde Pilcher – Eredità Contesa ha fatto compagnia a 832.000 spettatori con il 9.1%. Su Rai2 Dribbling Europei segna 684.000 spettatori con il 4.9%. Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 366.000 spettatori con il 2.9%. Dalle 14.57 alle 15.57, Rai Parlamento Question Time raccoglie 104.000 spettatori con l’1%. Ossessione Senza Fine – Il Ritorno ha ottenuto 363.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 Capitan Tsubasa ha raccolto 538.000 spettatori con il 3.9%.

doc nelle tue mani 3

L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 549.000 spettatori (4.3%), nel primo episodio, e 628.000 spettatori (5.1%), nel secondo episodio. American Dad è piaciuto a 425.000 spettatori (3.9%). Big Bang Theory segna 377.000 spettatori (3.8%). Will & Grace ha appassionato 241.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.407.000 spettatori con il 17.9%. #Maestri ha coinvolto 449.000 spettatori pari al 4.4%. Samba ha raccolto 394.000 spettatori e il 4.4%.

Geo Magazine ha registrato 689.000 spettatori con il 7.1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 688.000 spettatori con il 5.7%. Su La7 La7 20 – Un Racconto Italiano ha interessato 139.000 spettatori (share dell’1.4%). The Good Wife ottiene 79.000 spettatori con lo 0.8%. Su TV8 il film delle 15.47 Un Matrimonio da Ricordare ha raccolto 237.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv2000 il Rosario in diretta da Lourdes raccoglie 477.000 spettatori con il 5%.

viaggio nella grande bellezza

Seconda Serata

Su Rai1 A Hong Kong è già Domani è stato seguito da 591.000 spettatori con l’8.5% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 362.000 spettatori pari ad uno share del 6%. Su Rai2 L’Impero dell’Oro Rosso segn 537.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai 3 Blob ha ottenuto 382.000 spettatori con il 3.4%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 312.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 The Man – La Talpa è visto da 349.000 spettatori (5.6%). Su Rete 4 Il Sorpasso è stato scelto da 193.000 spettatori con il 5.2% di share.

Telegiornali

doc nelle tue mani 4

TG1

Ore 13.30 3.565.000 (25.4%)

Ore 20.00 4.086.000 (24.5%)

TG2

Ore 13.00 1.551.000 (11.8%)

Ore 20.30 1.555.000 (8.4%)

TG3

doc nelle tue mani

Ore 14.25 1.588.000 (12.7%)

Ore 19.00 1.614.000 (12.9%)

TG5

Ore 13.00 2.491.000 (18.7%)

Ore 20.00 3.027.000 (17.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.300.000 (12.1%)

Ore 18.30 514.000 (5%)

TG4

Ore 12.00 297.000 (3.6%)

Ore 18.55 452.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 429.000 (3.1%)

Ore 20.00 797.000 (4.7%)

doc nelle tue mani 8 DOC NELLE TUE MANI

viaggio nella grande bellezza