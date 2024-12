PIPPITEL! – IL SONORO VAFFA DI TEO MAMMUCARI A FRANCESCA FAGNANI FA VOLARE “BELVE”: RAI2 SEGNA IL 10.6% DI SHARE CON 1.8 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 “LIBERA” CHIUDE AL 18.6%, SU CANALE5 “TOP GUN: MAVERICK” INCHIODA ALL’11.1% - SU RETE4 BERLINGUER NON VA OLTRE IL 5.1%, BENE FLORIS SU LA7 ALL’8% - VESPA (23.5%), DE MARTINO (26.4%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (14.5%). DAMILANO (5.2%), DEL DEBBIO (4.7%), GRUBER (7.6%), AMADEUS (2.5%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

TEO MAMMUCARI SI INCAZZA CON FRANCESCA FAGNANI A BELVE

Nella serata di ieri, martedì 10 dicembre 2024, su Rai1 l’ultima puntata di Libera ha interessato 3.422.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale5 Top Gun: Maverick ha conquistato 1.834.000 spettatori con uno share dell’11.1%. Su Rai2 Belve intrattiene 1.817.000 spettatori pari al 10.6% (presentazione a 1.555.000 e il 7.2%). Su Italia1 La banda dei Babbi Natale incolla davanti al video 989.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Amore Criminale segna 896.000 spettatori e il 4.8% (presentazione a 705.000 e il 3.3%). Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 736.000 spettatori (5.1%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.382.000 spettatori e l’8% e 535.000 spettatori e l’8.8% nella parte finale di 50 minuti chiamata DiMartedì Più.

libera

Su Tv8 Un Natale all’altezza ottiene 455.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Comedy Match raduna 292.000 spettatori (1.6%). Sul 20 Focus – Niente è come sembra fa sintonizzare 270.000 spettatori (1.4%). Su Rai4 The Secret – Le verità nascoste è scelto da 310.000 spettatori (1.5%). Su Iris L’ultima caccia è seguito da 291.000 spettatori pari all’1.5%. Su RaiMovie UFO Sweden sigla 244.000 spettatori (1.2%). Su Twentyseven Ritorno al futuro III arriva a 320.000 spettatori e l’1.6%. Su La5 Un bianco Natale a Beverly Hills è la scelta di 291.000 spettatori (1.6%).

Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.777.000 spettatori (23.5%), mentre Affari Tuoi raduna 5.724.000 spettatori (26.4%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.140.000 spettatori pari al 14.5%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 766.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.384.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.074.000 spettatori (5.2%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.433.000 spettatori (6.6%).

TEO MAMMUcARI SI INCAZZA CON FRANCESCA FAGNANI A BELVE

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 961.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 861.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.623.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 100% Italia gioca con 488.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 452.000 spettatori con il 2.2% nella prima parte di 9 minuti e 535.000 spettatori con il 2.5% nella seconda parte dalla durata maggiore. Su La5 Uomini e Donne raggiunge 303.000 spettatori e l’1.4%. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti sigla 470.000 spettatori (2.2%).

Preserale

Tom Cruise in Top Gun Maverick

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 2.946.000 spettatori pari al 20.9%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.317.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.613.000 spettatori (19.5%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.868.000 spettatori (23.6%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (393.000 – 3%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 326.000 spettatori con il 2% nel primo episodio e 476.000 spettatori con il 2.5% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 325.000 spettatori (2.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 497.000 spettatori (2.7%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.459.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 943.000 spettatori (4.8%) e Nuovi Eroi sigla 839.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 La Promessa interessa 872.000 spettatori (4.5%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 259.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 476.000 spettatori (2.6%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (252.000 – 1.9%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 458.000 spettatori con il 2.4%.

Daytime Mattina

francesca fagnani teo mammucari

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 497.000 spettatori con il 13.4% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 449.000 e il 14.3%). A seguire, dopo il TG1 delle 8 (1.004.000 – 19.5%), Unomattina intrattiene 926.000 spettatori con il 19.1% e Storie Italiane è seguito da 847.000 spettatori con il 18.9% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 580.000 spettatori con il 18.9% e TG5 Mattina delle 8 1.140.000 spettatori con il 22.2%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 993.000 spettatori con il 20.5% nella prima parte e 862.000 spettatori con il 19.3% nella seconda parte (I Saluti a 817.000 e il 18.1%). Su Rai2 Binario 2 interessa 106.000 spettatori (2.3%) e VideoBox è seguito da 98.000 spettatori (1.9%).

libera

Dopo TG2 Mattina delle 8:30 (142.000 – 2.8%), Radio2 Social Club raggiunge 265.000 spettatori (5.5%), mentre TG2 Italia Europa è visto da 249.000 spettatori (5.6%) e TG2 Flash 340.000 spettatori (7.2%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 88.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio e 149.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. Miami totalizza 177.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia informa 369.000 spettatori (10.4%) e TGR Buongiorno Regione 515.000 spettatori (10.8%). A seguire Agorà intrattiene 285.000 spettatori (5.6%) e 207.000 spettatori (4.3%) nella parte finale chiamata Extra, mentre ReStart totalizza 195.000 spettatori (4.3%) ed Elisir, dopo la presentazione (180.000 – 4.1%), è scelto da 247.000 spettatori (5.4%).

Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 133.000 spettatori (3.8%) e Terra Amara 316.000 spettatori (6.4%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 240.000 spettatori (5.3%). Su La7 Omnibus raduna 120.000 spettatori (3.2%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (220.000 – 4.6%), 202.000 spettatori (4%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 210.000 spettatori (4.7%).

Daytime Mezzogiorno

teo mammucari

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 945.000 spettatori (18%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.728.000 spettatori (18%). Su Canale5 Forum totalizza 1.392.000 spettatori con il 19.6%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (369.000 – 7.6%), I Fatti Vostri raduna 553.000 spettatori (9.5%) nella prima parte e 972.000 spettatori (10.5%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 313.000 spettatori (4.9%). Dopo Studio Aperto, Grande Fratello arriva a 478.000 spettatori (4.3%), mentre Sport Mediaset coinvolge 536.000 spettatori (4.4%) e 481.000 spettatori (4%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 MixerStoria – La Storia Siamo Noi sigla 210.000 spettatori (3.7%) e il TG3 delle 12 informa 603.000 spettatori (7.8%).

A seguire Quante Storie conquista 542.000 spettatori (4.9%), mentre Passato e Presente è seguito da 408.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 200.000 spettatori pari al 3.8% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 519.000 spettatori pari al 4.7%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 317.000 spettatori con il 5.8% nella prima parte e 458.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 93.000 spettatori (1.4%) e 4 Ristoranti conquista 265.000 spettatori (2.4%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (111.000 – 2.2%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 94.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 157.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio.

bianca berlinguer

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.312.000 – 19.1%), La Volta Buona colleziona 1.426.000 spettatori con il 12.3% nella prima parte dalla durata maggiore e 1.489.000 spettatori con il 15.5% nella seconda parte di 38 minuti, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.724.000 spettatori con il 19.2%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.514.000 – 17%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.829.000 spettatori con il 20.1% nella presentazione e 2.334.000 spettatori con il 21.2%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.303.000 spettatori pari al 18.9% e Endless Love sigla 2.406.000 spettatori pari al 20.1%, mentre Uomini e Donne raduna 2.581.000 spettatori pari al 24.6% (Finale a 1.785.000 e il 19.2%), la striscia di Amici segna 1.431.000 spettatori pari al 16.1% e quella del Grande Fratello 1.285.000 spettatori pari al 14.2%.

teo mammucari

A seguire, dopo My Home My Destiny (1.301.000 – 14.6%), Pomeriggio Cinque intrattiene 1.209.000 spettatori pari al 13.1% nella prima parte e 1.500.000 spettatori pari al 13.8% nella seconda parte (I Saluti a 1.596.000 e il 13%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 980.000 spettatori con l’8.5% e BellaMa’ intrattiene 651.000 spettatori con il 7.1%. A seguire La Porta Magica è seguito da 362.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 415.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio, 509.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio e 462.000 spettatori (4.2%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. Los Angeles arriva a 350.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 314.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 275.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.234.000 spettatori (18.5%), mentre Eccellenze coinvolge 337.000 spettatori (3.5%).

GIOVANNI FLORIS

A seguire, dopo Aspettando Geo (694.000 – 7.8%), Geo conquista 1.427.000 spettatori (12.8%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 797.000 spettatori con il 6.9%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 472.000 spettatori con il 5.1%. A seguire I quattro del Texas sigla 421.000 spettatori con il 4%. Su La7, dopo la presentazione (423.000 – 3.6%), Tagadà è visto da 406.000 spettatori pari al 4.2% e 308.000 spettatori pari al 3.4% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 247.000 spettatori pari al 2.3%.

Su Tv8 Un Natale da favola segna 373.000 spettatori (3.2%), Un Natale indimenticabile 382.000 spettatori (4.2%) e Un principe inaspettato 430.000 spettatori (3.7%). Sul Nove Ho Vissuto con un Killer totalizza 85.000 spettatori (0.7%), mentre Storie Criminali interessa 144.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 171.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio.

Seconda Serata

tom cruise top gun maverick

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 662.000 spettatori con l’8.8%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 441.000 spettatori (7.4%). Su Rai2 Sanremo Giovani con la scelta dei finalisti raccoglie 341.000 spettatori pari al 7%. Su Italia1 Fuga da Reuma Park è seguito da 287.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Sopravvissute totalizza 549.000 spettatori (4.6%). A seguire TG3 Linea Notte arriva a 219.000 spettatori (3.5%). Su Rete4, dopo la presentazione (190.000 – 4.8%), Dalla Parte degli Animali è la scelta di 168.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 106.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte rilevata fino alle 1:59. Su La7 TGLa7 Notte è visto da 224.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 Un Natale principesco arriva a 298.000 spettatori (3.4%). Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raggiunge 134.000 spettatori e l’1.9%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.070.000 (25%) – h.13:30 4.809.000 (24.3%) – h.20

TG2 1.560.000 (13.4%) – h.13 988.000 (4.7%) – h.20:30

TG3 1.465.000 (12.3%) – h.14:25 1.987.000 (12.7%) – h.19

TG5 2.788.000 (23.7%) – h.13 4.067.000 (20.4%) – h.20

STUDIO APERTO 877.000 (9%) – h.12:25 638.000 (4.9%) – h.18:30

TG4 281.000 (3.8%) – h.11:55 681.000 (4.4%) – h.19

TGLA7 654.000 (5.4%) – h.13:30 1.488.000 (7.5%) – h.20