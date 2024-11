PIPPITEL – TELE-MELONI HA AMMAZZATO RAI2: NEL PRESERALE LA FINALE DELLO “JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST” RACIMOLA UN MISERO 1.9%, 283 MILA TELE-MORENTI. È L'ENNESIMO FLOP DELLA RETE, DOPO QUELLO DI ANTONINO MONTELEONE – “BALLANDO CON LE STELLE” (24.8%) BATTE "TU SI QUE VALES" (24.7%) – CI VUOLE SINNER A RIANIMARE RAI2, LA SEMIFINALE DEGLI ATP CONTRO RUUD È STATA OTTIENE L’11.3% - “4 DI SERA” (5%) – “STRISCIA LA NOTIZIA” (16.1%) – BLOB (4.7%)

JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST

Nella serata di ieri, sabato 16 novembre 2024, su Rai1 l’ottava puntata di Ballando con le Stelle ha conquistato 3.689.000 spettatori pari al 19.4% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:43 alle 21:10 e 3.393.000 spettatori pari al 24.8% dalle 21:14 alle 1:28. Su Canale5 la finale di Tú Sí Que Vales vinta da Matteo Fraziano ha raccolto davanti al video 3.378.000 spettatori con uno share del 24.7% dalle 21:16 alle 1:25 (Buonanotte a 824.000 e il 19.7% dalle 1:30 alle 1:43). Su Rai2 dalle 20:38 alle 22:21 la semifinale di ATP Finals – Sinner-Ruud è la scelta di 2.174.000 spettatori pari all’11.3%.

A seguire F.B.I. International arriva a 391.000 spettatori pari al 2.3%. Su Italia1 I Croods ha radunato 591.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 il ritorno di Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 567.000 spettatori e il 3.2% (presentazione a 406.000 e il 2.1%). Su Rete4 Chi trova un amico trova un tesoro totalizza un a.m. di 561.000 spettatori (3.3%). Su La7 In Altre Parole conquista 753.000 spettatori con il 4.1% dalle 20:45 alle 23:13.

Su Tv8 4 Ristoranti sigla 284.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 233.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio. Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 366.000 spettatori con il 2.2%. Sul 20 Duro da uccidere è seguito da 480.000 spettatori (2.6%). Su Rai4 Creed – Nato per combattere è scelto da 209.000 spettatori (1.2%).

Su Iris La giusta causa interessa 437.000 spettatori pari al 2.4%. Su RaiMovie C’era una volta il crimine è visto da 157.000 spettatori e lo 0.8%. Su RaiPremium Purché finisca bene – Digitare il codice segreto arriva a 161.000 spettatori (0.9%). Su TopCrime Maigret e il chierichietto è visto da 304.000 spettatori (1.6%).

Access Prime Time

Amadeus al 3%.

Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 3.068.000 spettatori con il 16.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.385.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 924.000 spettatori (5%) nella prima parte e 858.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 429.000 spettatori pari al 2.3%. Sul Nove Chissà chi è ottiene un a.m. di 463.000 spettatori (2.4%) nella prima parte di 16 minuti e 592.000 spettatori (3%) nella seconda parte.

Preserale

La finale dello JESC non va oltre l’1.9%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.640.000 spettatori pari al 18.4%, mentre L’Eredità ha registrato 3.851.000 spettatori pari al 23.5%. Su Canale5, in replica, Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.565.000 spettatori (19.1%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.489.000 spettatori (22%). Su Rai2 la finale dello Junior Eurovision Song Contest vinta dalla Georgia segna 283.000 spettatori con l’1.9%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 635.000 spettatori (4.2%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 772.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.215.000 spettatori pari al 13.1%, mentre Blob segna 841.000 spettatori pari al 4.7% e Nuovi Eroi sigla 415.000 spettatori (2.2%). Su Rete4 La Promessa interessa 827.000 spettatori (4.7%). Su La7 Famiglie d’Italia gioca con 249.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 Cucine da Incubo registra 316.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Fratelli di Crozza raggiunge 430.000 spettatori e il 2.5%.

Daytime Mattina

Bene Terra Amara.

Su Rai1 Rai Parlamento – Settegiorni dà il buongiorno a 422.000 spettatori (11.2%). Dopo il TG1 delle 8 (922.000 – 18.3%) e TG1 Dialogo (1.050.000 – 19.1%), Unomattina in Famiglia è visto da 1.143.000 spettatori (20.9%) nella prima parte e, dopo il TG1 delle 9 di breve durata (1.175.000 – 21.6%), 988.000 spettatori (20.9%) nella seconda parte, mentre Buongiorno Benessere sigla 956.000 spettatori (19.1%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 479.000 spettatori pari al 17.9% e il TG5 Mattina delle 8 ha dato il buongiorno a 1.208.000 spettatori pari al 22.9%, mentre X-Style segna 705.000 spettatori pari al 12.9% e Viaggi del Cuore sigla 402.000 spettatori pari all’8.2%.

Su Rai2 Heartland totalizza 105.000 spettatori con il 2.3% nel primo episodio e 160.000 spettatori con il 2.9% nel secondo episodio. A seguire La Fisica dell’Amore è seguito da 176.000 spettatori con il 3.4% e Quasar raduna 182.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1, dopo Scooby-Doo e il mostro di Loch Ness (116.000 – 2.3%), Young Sheldon ottiene 133.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio, 153.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio e 193.000 spettatori (4.2%) nel terzo episodio, mentre Big Bang Theory totalizza 193.000 spettatori (4%) nel primo episodio.

Su Rai3 Agorà Weekend segna 238.000 spettatori con il 4.3% (presentazione a 217.000 e il 4.4%) e Mi Manda Raitre interessa 347.000 spettatori con il 6.8% (presentazione a 211.000 e il 3.8%), mentre Parlamento Punto Europa è visto da 201.000 spettatori con il 4.4%.

Su Rete4 Love is in the Air registra 76.000 spettatori (3%) e Terra Amara 319.000 spettatori (6.3%), mentre Poirot – Se morisse mio marito colleziona 183.000 spettatori (3.6%). Su La7 Omnibus conquista 159.000 spettatori (4.8%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (215.000 – 4.9%), 300.000 spettatori (5.6%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato interessa 211.000 spettatori (4.4%).

Daytime Mezzogiorno

Linea Verde Italia sale.

Su Rai1 Origini colleziona 1.049.000 spettatori (17.6%) e Linea Verde Bike raduna 1.444.000 spettatori (18.8%), mentre Linea Verde Italia arriva a 2.206.000 spettatori (19.8%). Su Canale5 Forum colleziona 1.071.000 spettatori pari al 14.4%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (203.000 – 3.9%), Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile raccoglie 127.000 spettatori con il 2.2% e Cook40′ interessa 237.000 spettatori con il 2.6%.

Su Italia1 il secondo episodio di Big Bang Theory arriva a 215.000 spettatori (4.1%), mentre Due Uomini e 1/2 è visto da 211.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 281.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 773.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 il TG3 delle 12 è seguito da 689.000 spettatori (8.8%).

Su Rete4, dopo il TG, La Signora in Giallo coinvolge 579.000 spettatori con il 4.9%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu raccoglie 106.000 spettatori (1.9%), L’Aria che Tira – Il Diario raduna 210.000 spettatori (2.5%) e Like – Tutto Ciò che Piace totalizza 228.000 spettatori (1.9%).

Daytime Pomeriggio

In crescita Top di Miccio.

Su Rai1 Le Stagioni dell’Amore segna 1.142.000 spettatori (9.2%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 814.000 spettatori (7.5%), mentre A Sua Immagine è seguito da 731.000 spettatori (7.2%) nella prima parte e 781.000 spettatori (8.1%) nella seconda parte. Dopo il TG1 (836.000 – 8.5%), Sabato in Diretta totalizza 1.210.000 spettatori (10.7%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.227.000 spettatori (17.3%) e Endless Love totalizza 2.196.000 spettatori (20.2%).

A seguire Verissimo è scelto da 1.904.000 spettatori (19.4%) nella prima parte e 2.062.000 spettatori (17.6%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 Playlist – Tutto Ciò che è Musica incolla davanti al video 340.000 spettatori pari al 2.7% e Storie di Donne al Bivio è seguito da 507.000 spettatori pari al 4.7%. A seguire Top – Tutto Quanto fa Tendenza arriva a 493.000 spettatori pari al 5%, mentre I Mestieri di Mirko conquista 418.000 spettatori pari al 4.3% nel primo episodio e 381.000 spettatori pari al 3.8% nel secondo episodio. Su Italia1 I Simpson raduna 619.000 spettatori (5%) nel primo episodio, 527.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio e 499.000 spettatori (4.6%) nel terzo episodio.

A seguire N.C.I.S. New Orleans raccoglie 381.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e 389.000 spettatori (4%) nel secondo episodio, mentre Forever 456.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.448.000 spettatori pari al 18.7%, mentre Tv Talk è seguito da 807.000 spettatori pari al 7.4% (Extra a 698.000 e il 6.8%) e La Biblioteca dei Sentimenti segna 374.000 spettatori pari al 3.8%. A seguire, dopo la presentazione (660.000 – 6.4%), Report raduna 1.076.000 spettatori pari all’8.7%.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 695.000 spettatori (5.7%) e, dopo Le Più Grandi Meraviglie del Mondo (400.000 – 3.8%), Il Grinta arriva a 483.000 spettatori (4.4%). Su La7 Barbero Risponde segna 390.000 spettatori con il 3.1%, mentre La Torre di Babele Doc totalizza 237.000 spettatori con il 2.1%. A seguire Eden – Un Pianeta da Salvare è seguito da 260.000 spettatori con il 2.4%.

Seconda Serata

Record De Girolamo nei 27 minuti rilevati.

Su Rai1 l’ultima puntata di Ciao Maschio raduna 848.000 spettatori (22.7%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 Speciale TG5 totalizza 588.000 spettatori (17%). Su Rai2 TG2 Storie è visto da 249.000 spettatori (1.9%) e TG2 Mizar 165.000 spettatori (1.7%). Su Italia1 I Flintstones è visto da 208.000 spettatori (2%). Su Rai3 TG3 Mondo è visto da 347.000 spettatori con il 2.9% e 344.000 spettatori con il 3.4% nella parte Agenda del Mondo.

A seguire Un Giorno in Pretura conquista 278.000 spettatori con il 3.4% Su Rete4 Debito di sangue è scelto da 257.000 spettatori (3.5%). Su La7, dopo Uozzap! (207.000 – 1.8%), E’ solo l’inizio sigla 71.000 spettatori (1.1%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 144.000 spettatori (1.6%). Sul Nove la replica di Accordi & Disaccordi arriva a 108.000 spettatori pari all’1.5%.