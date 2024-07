PIPPITEL! - NON C'E' NIENTE DA FARE, ALLE PERSONE INTERESSA SOLO DEGLI EUROPEI: SU RAI1 IL QUARTO DI FINALE TRA PORTOGALLO E FRANCIA HA APPASSIONATO 5.5 MILIONI DI TIFOSI, 34.4% DI SHARE - PRE E POST PARTITA INCOLLANO ALLA TV 3.8 MILIONI DI SPETTATORI (25.4%) - IL PROGRAMMA DI TELESE E APRILE, "IN ONDA", SU LA7, OTTIENE IL 6% - "4 DI SERA", SU RETE4, RAGGIUNGE IL 4.1% NELLA PRIMA PARTE E IL 4.3% NELLA SECONDA...

Nella serata di ieri, venerdì 5 luglio 2024, su Rai1 il quarto di finale di Euro 2024 – Portogallo-Francia ha interessato 5.559.000 spettatori pari al 34.4% di share (primo tempo a 5.325.000 e il 31%, secondo tempo a 5.718.000 e il 34%, tempi supplementari a 5.516.000 e il 37.6%, rigori a 6.159.000 e il 48.3%); pre e post partita a 3.836.000 spettatori pari al 25.4%. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.104.000 spettatori con uno share del 12.6%. Su Rai2 I Casi della Giovane Miss Fisher intrattiene 710.000 spettatori (4.2%).

Su Italia1 …e alla fine arriva Polly ha incollato davanti al video 632.000 spettatori pari al 3.8%. Su Rai3 Le cose che non ti ho detto segna 671.000 spettatori e il 4%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 912.000 spettatori (6.6%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare raggiunge 395.000 spettatori e il 2.6%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Un due tre stella! ottiene 293.000 spettatori con l’1.8%.

Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 399.000 spettatori (2.4%). Sul 20 Warcraft – L’inizio arriva a 194.000 spettatori (1.2%). Su Rai4 Chiudi gli occhi è scelto da 206.000 spettatori (1.2%). Su Iris Il lato positivo è seguito da 230.000 spettatori pari all’1.5%. Su RaiMovie Closing the Ring sigla 156.000 spettatori (0.9%). Su La5 la replica di Temptation Island segna 244.000 spettatori (1.9%).

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.739.000 spettatori pari al 10.4%. Su Rai2 TG2 Post raduna 920.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.042.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Viaggio in Italia è visto da 820.000 spettatori (5.1%) e Un Posto al Sole appassiona 1.373.000 spettatori (8.1%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 658.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte e 730.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.015.000 spettatori (6%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 333.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 551.000 spettatori (3.3%). Su RealTime Casa a Prima Vista arriva a 345.000 spettatori (2.1%).

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.836.000 spettatori pari al 17%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.445.000 spettatori pari al 18.5%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.125.000 spettatori (11.2%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.501.000 spettatori (11.9%). Su Rai2 il quarto di finale di Euro 2024 – Spagna-Germania totalizza 3.333.000 spettatori con il 27% (primo tempo a 2.334.000 e il 25.3%, secondo tempo a 3.278.000 e il 25.8%, tempi supplementari a 4.589.000 e il 29.6%); pre e post partita a 2.089.000 spettatori con il 20.7%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 246.000 spettatori (2.2%) e FBI: Most Wanted raccoglie 353.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.398.000 spettatori (10.2%). A seguire Blob segna 504.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Terra Amara interessa 498.000 spettatori (3.3%). Su La7 Padre Brown raduna 104.000 spettatori pari allo 0.8%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 200.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 300.000 spettatori con il 2.1%.

Daytime Mattina

In crescita Morning News.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 513.000 spettatori con il 15.1% (all’interno il TG1 delle 7 a 440.000 e il 14.5%) e il TG1 delle 8 è seguito da 901.000 spettatori con il 21.6%. A seguire Unomattina Estate intrattiene 539.000 spettatori con il 15.3%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 613.000 spettatori con il 22.6% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 898.000 spettatori con il 21.6%. A seguire Morning News raccoglie 668.000 spettatori con il 18.5% nella prima parte e 669.000 spettatori con il 19.6% nella seconda parte. Su Rai2 Crociere di nozze – Creta dà il buongiorno a 74.000 spettatori (2%).

A seguire TG2 Mattina delle 8:30 raggiunge 125.000 spettatori (3.1%) e Radio2 Happy Family è visto da 109.000 spettatori (3.1%), mentre TG2 Storie arriva a 104.000 spettatori (3.1%) e TG2 Flash a 137.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Station 19 sigla 83.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 90.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 96.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (153.000 – 3.6%), Agorà Estate intrattiene 156.000 spettatori (4.2%) e 124.000 spettatori (3.6%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 134.000 spettatori (3.9%).

Su Rete4 Un Altro Domani ha raccolto 30.000 spettatori (0.7%) e Mr Wrong – Lezioni d’Amore è visto da 73.000 spettatori (2%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 216.000 spettatori (6.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 125.000 spettatori (3.8%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 177.000 spettatori (4.5%), di 199.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 189.000 spettatori (5.6%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 772.000 spettatori (15.3%), mentre Camper arriva a 1.333.000 spettatori (15.3%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.135.000 spettatori con il 18.8%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (143.000 – 3.9%), Crociere di nozze – Corsica raduna 324.000 spettatori (5%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 197.000 spettatori (3.6%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 751.000 spettatori (6.5%) e 557.000 spettatori (4.7%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 224.000 spettatori (5%) e il TG3 delle 12 informa 572.000 spettatori (8.9%).

A seguire Quante Storie conquista 468.000 spettatori (5.9%) nella prima parte e 397.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte, mentre Passato e Presente è seguito da 409.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore totalizza 142.000 spettatori pari al 3.4%. Dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 517.000 spettatori pari al 5%. Su La7 L’Aria che Tira interessa 369.000 spettatori con l’8.4% nella prima parte e 464.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 117.000 spettatori (2.2%) e 4 Ristoranti 186.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Alta Infedeltà totalizza 69.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 91.000 spettatori (1.4%) nel secondo episodio, mentre Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 146.000 spettatori (1.4%).

Daytime Pomeriggio

Il Tour all’Arrivo sfiora il 15%.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.034.000 – 17.7%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.082.000 spettatori con l’11.9%. A seguire Estate in Diretta Start registra 896.000 spettatori con il 12.4% e, dopo una breve edizione del TG1 (1.117.000 – 15.3%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.300.000 spettatori con il 17.3% nella prima parte e 1.374.000 spettatori con il 15% nella seconda parte chiamata Extra. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.247.000 spettatori pari al 19.6%, Endless Love incolla davanti al video 1.911.000 spettatori pari al 18.7%, My Home My Destiny raduna 1.692.000 spettatori pari al 19.3% e La Promessa segna 1.530.000 spettatori pari al 20.8%.

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.140.000 spettatori pari al 15.2% nella prima parte e 978.000 spettatori pari all’11.9% nella seconda parte (I Saluti a 816.000 e l’8.5%). Su Rai2, dopo Dribbling Europei (557.000 – 4.7%), il Tour de France totalizza 744.000 spettatori pari all’8.5% nel Tour in Diretta e 1.099.000 spettatori pari al 14.9% nel Tour all’Arrivo. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 499.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio, 430.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio e 416.000 spettatori (4.5%) nel terzo episodio. A seguire Lethal Weapon raduna 278.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 252.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 200.000 spettatori (2.6%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.159.000 spettatori (19.3%), mentre Il Provinciale coinvolge 411.000 spettatori (5.1%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 282.000 spettatori (3.9%) e Overland interessa 451.000 spettatori (6%). A seguire Geo Magazine conquista 583.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 617.000 spettatori con il 6.3%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 370.000 spettatori con il 4.9%. A seguire Ivanhoe sigla 314.000 spettatori con il 3.9%.

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 193.000 spettatori pari al 2.3%, mentre Si Chiamava Grace Kelly arriva a 88.000 spettatori pari all’1.1% e The Missing Evidence Marilyn Monroe a 93.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 Una promessa fatale segna 261.000 spettatori (2.6%), Coincidenza d’amore 185.000 spettatori (2.5%) e Un amore in copertina 134.000 spettatori (1.5%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (182.000 – 1.7%), Lady Gucci – La Storia di Patrizia Reggiani interessa 145.000 spettatori (1.8%). A seguire Little Big Italy raduna 131.000 spettatori (1.8%) e Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo è scelto da 117.000 spettatori (1.1%).

Seconda Serata

Notti Europee quasi al 17% partendo a ridosso della mezzanotte.

Su Rai1 Notti Europee è scelto da 944.000 spettatori con il 16.9%. Su Canale5 Station 19 arriva a 844.000 spettatori (7.5%), mentre Tg5 Notte è visto da 461.000 spettatori (7.8%). Su Rai2 Confusi 2 raccoglie 256.000 spettatori pari al 2.2% e Radio2 Social Club segna 100.000 spettatori pari al 2.2%. Su Italia1 L’isola delle coppie segna 301.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Benedetto Padre d’Europa interessa 272.000 spettatori (2.2%), mentre TG3 Linea Notte Estate raduna 283.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 East New York è la scelta di 231.000 spettatori (5.8%). Su La7 TGLa7 Notte sigla 104.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 I delitti del BarLume – La battaglia navale totalizza 121.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Nove Comedy Club: Gabriele Cirilli – Live è la scelta di 163.000 spettatori (1.7%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.737.000 (23.3%)

Ore 20:00 2.482.000 (16.2%)

TG2

Ore 13:00 1.412.000 (13.1%)

Ore 20:30 1.978.000 (11.9%) – In onda alle 20:43, al termine della partita

TG3

Ore 14:25 1.450.000 (14.4%)

Ore 19:00 1.056.000 (8.8%)

TG5

Ore 13:00 2.456.000 (22.4%)

Ore 20:00 1.814.000 (11.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.041.000 (12%)

Ore 18:30 277.000 (2.8%)

TG4

Ore 11:55 297.000 (4.6%)

Ore 18:55 426.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13:30 584.000 (5%)

Ore 20:00 749.000 (4.8%)

Ascolti TV per fasce auditel (share %)

RAI 1 20.18 17.57 15.34 15.56 14.1 16.68 27.43 30.08

RAI 2 9.9 2.21 3.76 6.58 12.16 26.08 8.73 2.78

RAI 3 5.59 5.16 4.21 8.57 5.18 6.83 5.33 2.98

RAI SPEC 5.51 7.16 6.85 5.3 6.14 4.83 4.46 5.52

RAI 41.19 32.1 30.16 36.01 37.57 54.42 45.94 41.35

CANALE 5 14.62 21.63 18.8 19.74 18.5 11.16 11.34 10.24

ITALIA 1 4 2.18 2.86 6.19 3.41 2.34 4.75 4.04

RETE 4 4.79 1.14 4.23 5.22 4.74 3.62 5.18 6.71

MED SPEC 9.18 12.07 12.09 7.94 9.11 5.88 7.63 11.22

MEDIASET 32.59 37.01 37.97 39.09 35.76 23.01 28.91 32.21

LA7+LA7D 3.55 5.43 6.72 4.26 2.6 2.08 4.22 2.68

SATELLITE 16.4 16.19 15.62 13.71 18.17 16.25 15.55 18.25

TERRESTRI 6.26 9.27 9.53 6.94 5.9 4.25 5.38 5.5

ALTRE RETI 22.67 25.46 25.15 20.65 24.07 20.49 20.93 23.75