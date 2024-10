PIPPITEL! - SUL NOVE AMADEUS TRACOLLA AL 2.4% E SI FA SUPERARE PURE DAGLI AGENTI IMMOBILIARI DI “CASA A PRIMA VISTA” SU REAL TIME (3.4%) - IN PRIMA SERATA LE SLINGUAZZATE DI ALFRED A “TEMPTATION ISLAND” CONQUISTANO LA PRIMA SERATA CON IL 22.6% DI SHARE. SU RAI1 “I LEONI DI SICILIA” CHIUDONO AL 12.9% - SU RAI2 TG2 POST SULL’ATTACCO A ISRAELE RACIMOLA IL 2.8% - SU RETE4 BERLINGUER (5.2%), SU LA7 FLORIS (7.7%) - VESPA (20.8%), DE MARTINO (24.7%). “STRISCIA LA NOTIZIA” (12.6%), DAMILANO (5.9%), DEL DEBBIO (5%), GRUBER (9.2%)

Nella serata di ieri, martedì 1 ottobre 2024, su Rai1 l’ultima puntata de I Leoni di Sicilia ha interessato 2.432.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Canale5 Temptation Island ha conquistato 3.293.000 spettatori con uno share del 22.6% (Buonanotte a 1.196.000 e il 24.7%). Su Rai2 TG2 Post – Attacco a Israele, in onda dalle 21:01 alle 22:58, intrattiene 570.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 Shark – Il primo squalo incolla davanti al video 1.180.000 spettatori (6.2%).

Su Rai3 il ritorno de Le Ragazze segna 665.000 spettatori e il 3.5% (presentazione a 569.000 e il 2.7%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 753.000 spettatori (5.2%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.329.000 spettatori e il 7.7% (DiMartedì Più a 380.000 e il 5.9%). Su Tv8 X Factor ottiene 731.000 spettatori con il 4.3%. Sul Nove Fury raduna 275.000 spettatori (1.7%). Sul 20 The Next Three Days fa sintonizzare 323.000 spettatori (1.7%).

Su Rai4 Samaritan è scelto da 424.000 spettatori (2.1%). Su Iris Sentieri selvaggi è seguito da 310.000 spettatori pari all’1.6%. Su RaiPremium I Casi della Giovane Miss Fisher sigla 203.000 spettatori (1%). Su La5 Inga Lindstrom – Febbre da matrimonio è scelto da 340.000 spettatori (1.8%).

Access Prime Time

La finale della sfida tra campioni di 100% Italia al 2.2%.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.104.000 spettatori (20.8%), mentre Affari Tuoi raduna 5.274.000 spettatori (24.7%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.683.000 spettatori pari al 12.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.577.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.195.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.450.000 spettatori (6.7%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.020.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 864.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.957.000 spettatori (9.2%). Su Tv8 100% Italia gioca con 454.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 521.000 spettatori con il 2.4%. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 720.000 spettatori (3.4%).

Preserale

La Promessa si conferma al 4.7%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.558.000 spettatori pari al 20% e, dopo TG1 – Edizione Straordinaria di 6 minuti (2.070.000 – 18.5%), Reazione a Catena ha coinvolto 3.738.000 spettatori pari al 22.7%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.901.000 spettatori (17.3%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.043.000 spettatori (20.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (339.000 – 3.3%), Medici in Corsia totalizza 269.000 spettatori con il 2% nel primo episodio e, dopo TG2 – Edizione Straordinaria di 11 minuti (311.000 – 1.9%), 400.000 spettatori con il 2.1% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 347.000 spettatori (2.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 689.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.891.000 spettatori (17%). A seguire Blob segna 937.000 spettatori (5%) e Riserva Indiana sigla 886.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 La Promessa interessa 857.000 spettatori (4.7%). Su La7, dopo TGLa7 – Edizione Straordinaria di 17 minuti (290.000 – 2.4%), Padre Brown raduna 217.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 520.000 spettatori (3.3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 329.000 spettatori con l’1.8%.

Daytime Mattina

Testa a testa Unomattina/Storie Italiane vs Mattino Cinque News.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 486.000 spettatori con il 13% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 420.000 e il 13.6%). A seguire, dopo il TG1 delle 8 (895.000 – 19.4%), Unomattina intrattiene 887.000 spettatori con il 21% e Storie Italiane è seguito da 749.000 spettatori con il 19.1% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 527.000 spettatori con il 17.4% e TG5 Mattina delle 8 1.073.000 spettatori con il 23.5%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 854.000 spettatori con il 20.1% nella prima parte e 806.000 spettatori con il 20.7% nella seconda parte (I Saluti a 585.000 e il 14.9%).

Su Rai2, dopo TG2 Mattina delle 8:30 (144.000 – 3.3%), Radio2 Social Club raggiunge 161.000 spettatori (3.8%), mentre TG2 Italia Europa è visto da 158.000 spettatori (4%) e TG2 Flash 219.000 spettatori (5.5%). Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (74.000 – 1.5%), Law & Order – Unità Speciale sigla 109.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 151.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 192.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia informa 330.000 spettatori (9.2%) e TGR Buongiorno Regione 502.000 spettatori (10.5%). A seguire, dopo la presentazione (194.000 – 4.3%), Agorà intrattiene 215.000 spettatori (4.9%), mentre ReStart totalizza 202.000 spettatori (5.1%).

Su Rete4 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto 5.000 spettatori (0.1%), Love is in the Air 62.000 spettatori (1.3%) e Terra Amara 203.000 spettatori (4.7%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 244.000 spettatori (6.2%). Su La7 Omnibus raduna 185.000 spettatori (4.8%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (300.000 – 6.2%), 207.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 192.000 spettatori (4.9%).

Daytime Mezzogiorno

Forum leader.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 848.000 spettatori (17.5%), mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.665.000 spettatori (17.4%). Su Canale5, dopo Grande Fratello (644.000 – 16.1%), Forum totalizza 1.346.000 spettatori con il 19.6%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (213.000 – 5%), I Fatti Vostri raduna 423.000 spettatori (7.7%) nella prima parte e 756.000 spettatori (8.2%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 281.000 spettatori (4.7%) e Grande Fratello 243.000 spettatori (3%). Dopo Studio Aperto e Grande Fratello (595.000 – 5.3%), Sport Mediaset coinvolge 676.000 spettatori (5.6%).

Su Rai3, dopo la presentazione (182.000 – 4.6%), Elisir sigla 281.000 spettatori (5.7%) e il TG3 delle 12 informa 754.000 spettatori (10%). A seguire Quante Storie conquista 581.000 spettatori (5.1%), mentre Passato e Presente è seguito da 441.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 196.000 spettatori pari al 4.1% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 559.000 spettatori pari al 5%.

Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 257.000 spettatori con il 5.1% nella prima parte e 436.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 108.000 spettatori (2%) e 4 Ristoranti 179.000 spettatori (1.7%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (70.000 – 1.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 68.000 spettatori (1%) nel primo episodio e 180.000 spettatori (1.5%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Record per Il Paradiso (18.8%), Geo supera il milione.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.232.000 – 18.1%), La Volta Buona colleziona 1.282.000 spettatori con il 10.6% nella prima parte chiamata La Volta Magazine e 1.222.000 spettatori con il 12.1% nel seconda parte, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.487.000 spettatori con il 18.8%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.220.000 – 16%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.676.000 spettatori con il 21.9% nella presentazione e 1.872.000 spettatori con il 21.2%. Su Canale5, dopo Grande Fratello (2.074.000 – 16.6%), Beautiful raggiunge 2.101.000 spettatori pari al 17% e Endless Love sigla 2.237.000 spettatori pari al 18.6%, mentre Uomini e Donne raduna 2.183.000 spettatori pari al 21.6% (Finale a 1.718.000 e il 20.5%) e Amici segna 1.508.000 spettatori pari al 19.1%.

A seguire, dopo My Home My Destiny (1.327.000 – 17.4%), Pomeriggio Cinque intrattiene 1.158.000 spettatori pari al 15.1% nella prima parte e 1.210.000 spettatori pari al 14.1% nella seconda parte (I Saluti a 1.157.000 e l’11.9%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 932.000 spettatori con l’8.2% e BellaMa’ intrattiene 544.000 spettatori con il 6.6%. A seguire Gli Specialisti è seguito da 185.00 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 la finale di America’s Cup 2024 ha raccolto 857.000 spettatori (7.9%). A seguire Magnum P.I. arriva a 294.000 spettatori (3.7%) e Person of Interest 263.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.061.000 spettatori (16.7%), mentre Hudson e Rex coinvolge 250.000 spettatori (3%).

A seguire, dopo Aspettando Geo (499.000 – 6.5%), Geo conquista 1.050.000 spettatori (11.5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 876.000 spettatori con il 7.8%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 484.000 spettatori con il 5.7%. A seguire Un uomo chiamato Charro sigla 337.000 spettatori con il 3.9%. Su La7, dopo la presentazione (387.000 – 3.3%), Tagadà è visto da 335.000 spettatori pari al 3.7% e 264.000 spettatori pari al 3.5% nella parte chiamata #Focus, mentre Segreti Reali arriva a 136.000 spettatori pari all’1.6%.

Su Tv8 Eterna ossessione segna 182.000 spettatori (1.5%), I sapori del Portogallo 202.000 spettatori (2.4%) e Una guida per innamorarsi 221.000 spettatori (2.5%). Sul Nove, dopo la replica di Chissà chi è (77.000 – 0.7%), Ho Vissuto con un Serial Killer totalizza 110.000 spettatori (1.2%), mentre Storie Criminali – Quando i Social Mentono interessa 144.000 spettatori (1.8%). A seguire Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 198.000 spettatori (1.7%).

Seconda Serata

Vespa si ferma al 5.8%.

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 424.000 spettatori con il 5.8%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 513.000 spettatori (16.6%). Su Rai2 La Fisica dell’Amore raccoglie 292.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1 Godzilla II – King of the Monters segna 337.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 TG3 Linea Notte interessa 285.000 spettatori (3%). Su Rete4, dopo la presentazione (129.000 – 3.6%), Dalla Parte degli Animali è la scelta di 99.000 spettatori (3.5%) nella prima parte e 78.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte. Su La7 TGLa7 Notte è visto da 191.000 spettatori (5.2%). Su Tv8 la replica di X Factor arriva a 157.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Parker raggiunge 71.000 spettatori e l’1.6%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.082.000 (24.9%) – h.13:30 4.501.000 (23.7%) – h.20

TG2 1.493.000 (12.6%) – h.13 948.000 (4.6%) – h.20:30

TG3 1.236.000 (10.5%) – h.14:25 2.187.000 (15.6%) – h.19

TG5 2.632.000 (22.1%) – h.13 3.734.000 (19.4%) – h.20

STUDIO APERTO 886.000 (9.2%) – h.12:25 528.000 (5.1%) – h.18:30

TG4 378.000 (5.3%) – h.11:55 644.000 (4.6%) – h.19

TGLA7 639.000 (5.2%) – h.13:30 1.616.000 (8.4%) – h.20