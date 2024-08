PIPPITEL! LE OLIMPIADI LASCIANO LE BRICIOLE AGLI ALTRI CANALI: RAI2 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.2% CON 2.9 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 “SPLASH - UNA SIRENA A MANHATTAN” RACIMOLA IL 9.1% – SU CANALE5 “MOLLO TUTTO E APRO UN CHIRINGUITO” AL 9.7% – SU RAI3 “NEWSROOM” TRACOLLA AL 2.1% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 6.5% – “TECHETECHETÈ EXTRA” (11.4%), “PAPERISSIMA SPRINT” (9.4%), BARRA-POLETTI (3.7%), APRILE-TELESE (3.9%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

italia francia olimpiadi volley 4

Nella serata di ieri, mercoledì 7 agosto 2024, su Rai1 Splash – Una sirena a Manhattan ha interessato 1.223.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Canale5 Mollo tutto e apro un chiringuito ha conquistato 1.378.000 spettatori con uno share del 9.7%. Su Rai2, per le Olimpiadi di Parigi 2024, l’Atletica intrattiene 2.911.000 spettatori pari al 20.2% dalle 21:40 alle 22:48. Su Italia1 Chicago Fire incolla davanti al video 1.010.000 spettatori (8.3%).

Splash – Una sirena a Manhattan

Su Rai3 NewsRoom segna 304.000 spettatori e il 2.1%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 740.000 spettatori (6.5%). Su La7 Nuclear Now raggiunge 312.000 spettatori e il 2.2%. Su Tv8 Pechino Express – La Via delle Indie ottiene 255.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna 249.000 spettatori (2.4%). Sul 20 Godzilla fa sintonizzare 188.000 spettatori (1.4%). Su Rai4 Bull è scelto da 261.000 spettatori (1.8%).

Su Iris The Kill Team è seguito da 270.000 spettatori pari all’1.9%. Su RaiPremium Candice Renoir sigla 239.000 spettatori (1.7%). Su La5 A piedi nudi è visto da 203.000 spettatori (1.4%). Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il quarto di finale di Pallanuoto Italia-Ungheria è scelto da 1.004.000 spettatori con il 6.2% dalle 20:42 alle 21:58. A seguire il Pugilato arriva a 416.000 spettatori con il 3.3%.

italia francia olimpiadi volley 3

Access Prime Time

Domina la Pallavolo con Italia-Francia.

Su Rai1 Techetechetè Extra arriva a 1.898.000 spettatori (11.4%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.571.000 spettatori pari al 9.4%. Su Rai2, per le Olimpiadi di Parigi 2024, la semifinale di Pallavolo Italia-Francia è vista da 3.674.000 spettatori con il 22.8% dalle 20 alle 21:26. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.112.000 spettatori (6.7%).

Su Rai3 Caro Marziano è visto da 807.000 spettatori (5%) e Un Posto al Sole appassiona 1.242.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 608.000 spettatori e il 3.7% nella prima parte e 572.000 spettatori e il 3.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 656.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 321.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 365.000 spettatori (2.2%). Su RealTime Casa a Prima Vista raduna 377.000 spettatori (2.3%).

mollo tutto e apro un chiringuito 4

Preserale

RaiSport all’11.8% con l’Atletica.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.525.000 spettatori pari al 14.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.186.000 spettatori pari al 17.4%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.169.000 spettatori (11.6%), mentre The Wall ha convinto 1.666.000 spettatori (13.8%). Su Rai2, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Ciclismo su Pista totalizza 1.499.000 spettatori con il 13.8% dalle 18:22 alle 19:39.

italia francia olimpiadi volley 2

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 192.000 spettatori (1.7%) e FBI: Most Wanted raccoglie 409.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.694.000 spettatori (12.8%). A seguire Blob segna 577.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Terra Amara interessa 458.000 spettatori (3.1%). Su La7 Padre Brown raduna 97.000 spettatori pari allo 0.8%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 174.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 296.000 spettatori con il 2.1%. Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, l’Atletica conquista 1.422.000 spettatori (11.8%) dalle 18:16 alle 20:27.

Daytime Mattina

Rai2 alta già da Qui Parigi (17.4%).

Splash – Una sirena a Manhattan

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 472.000 spettatori con il 14% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 369.000 e il 13.3% e il TG1 delle 8 a 818.000 e il 18.9%). A seguire Unomattina Estate intrattiene 644.000 spettatori con il 13.9%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 469.000 spettatori con il 18.6% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 907.000 spettatori con il 21.1%. A seguire Morning News raccoglie 637.000 spettatori con il 15.1% nella prima parte e 543.000 spettatori con il 12.3% nella seconda parte.

Su Rai2 Qui Parigi dà il buongiorno a 372.000 spettatori (17.4%). A seguire le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 9:08 alle 12:54, raggiungono 1.377.000 spettatori e il 26.2%. Nel dettaglio: Atletica 838.000 (19.7%), Atletica 1.047.000 (24.2%), Atletica 1.428.000 (30.4%) fino alle 10:51. Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (48.000 – 1.2%), Law & Order – Unità Speciale sigla 80.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 87.000 spettatori (2%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 124.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (107.000 – 2.5%), Agorà Estate intrattiene 119.000 spettatori (2.8%) e 74.000 spettatori (1.8%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 78.000 spettatori (1.7%).

italia francia olimpiadi volley 1

Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 48.000 spettatori (1.1%) e Love is in the Air è visto da 88.000 spettatori (2.1%), mentre Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 69.000 spettatori (1.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 140.000 spettatori (4.5%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 235.000 spettatori (6%), 148.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Estate totalizza 111.000 spettatori (2.5%).

Daytime Mezzogiorno

Atletica e Canoa fanno schizzare Rai2 oltre il 30%.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 716.000 spettatori (11.3%), mentre Camper arriva a 1.263.000 spettatori (12.7%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.048.000 spettatori con il 13.8%. Su Rai2, dopo TG2 Flash (1.390.000 – 27.5%), per le Olimpiadi di Parigi 2024, l’Atletica raduna 1.719.000 spettatori (31%), la Canoa 2.051.000 (32.9%), l’Atletica 2.191.000 (33.4%), la Canoa 2.149.000 (30.3%), l’Atletica 2.487.000 (26.5%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 215.000 spettatori (3.1%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 529.000 spettatori (4.4%) e 341.000 spettatori (2.8%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 139.000 spettatori (2.3%) e il TG3 delle 12 informa 357.000 spettatori (4.6%).

newsroom di monica maggioni

A seguire Quante Storie conquista 331.000 spettatori (3.5%) nella prima parte e 308.000 spettatori (2.8%) nella seconda parte, mentre Passato e Presente è seguito da 237.000 spettatori (2%). Su Rete4, dopo il TG, Detective in Corsia raduna 209.000 spettatori pari all’1.9% nel primo episodio e 364.000 spettatori pari al 3% nel secondo episodio. Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 152.000 spettatori con il 2.6% nella prima parte e 221.000 spettatori con il 2.2% nella seconda parte chiamata Oggi.

italia francia olimpiadi volley 5

Su Tv8 4 Hotel arriva a 41.000 spettatori (0.6%) e 4 Ristoranti 168.000 spettatori (1.5%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (53.000 – 1% e 61.000 – 1%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 113.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 201.000 spettatori (1.7%) nel secondo episodio. Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Golf femminile è seguito da 126.000 spettatori (1.3%), l’Arrampicata Sportiva femminile 472.000 (4.5%), il Taekwondo femminile 951.000 (8.5%), il Taekwondo 1.053.000 (9%).

Daytime Pomeriggio

mollo tutto e apro un chiringuito 3

Beautiful torna sopra i 2 milioni.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (1.730.000 – 14.5%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 980.000 spettatori con il 9.9% e Estate in Diretta Start segna 853.000 spettatori con il 10.2%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.007.000 – 11.8%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.151.000 spettatori con il 13.6% nella presentazione e 1.278.000 spettatori con il 14.2%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.057.000 spettatori pari al 17.2%, Endless Love incolla davanti al video 1.746.000 spettatori pari al 16.1%, The Family raduna 1.536.000 spettatori pari al 15.8% e La Promessa segna 1.400.000 spettatori pari al 16.3%.

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.026.000 spettatori pari al 12.1% nella prima parte e 896.000 spettatori pari al 10.2% nella seconda parte (I Saluti a 929.000 e il 9.6%). Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 13:30 alle 18:05, totalizzano 1.563.000 spettatori pari al 16.4%. Nel dettaglio: Ciclismo su Pista 2.087.000 (17.7%), Ciclismo su Pista 1.846.000 (17.9%), Ciclismo su Pista 1.568.000 (17.1%), Ciclismo su Pista 1.500.000 (16.7%), Taekwondo 1.446.000 (16.5%), Vela 1.316.000 (15.7%), Taekwondo 1.679.000 (19.8%), Beach Volley 1.483.000 (17.6%), Golf femminile 1.137.000 (13.3%), Ciclismo su Pista 1.129.000 (12.8%). Su Italia1, dopo Backstage Battiti Live (299.000 – 2.5%), I Simpson ha raccolto 289.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 315.000 spettatori (3%) nel secondo episodio, mentre I Griffin 308.000 spettatori (3.2%).

italia francia olimpiadi volley 6

A seguire Magnum P.I. raduna 246.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 291.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 261.000 spettatori (3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.740.000 spettatori (15.1%), mentre Question Time coinvolge 317.000 spettatori (3.4%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 239.000 spettatori (2.8%) e Overland interessa 497.000 spettatori (5.8%) A seguire Geo Magazine conquista 534.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 589.000 spettatori con il 5.6%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 371.000 spettatori con il 4.2%. A seguire Nestore – L’ultima corsa sigla 230.000 spettatori con il 2.6%.

roberto vannacci roberta parigiani 1

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 179.000 spettatori pari all’1.9%, mentre Un marito per Cinzia arriva a 92.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 Chi ha ucciso nostro padre? segna 211.000 spettatori (1.9%), Una luna di miele da sogno 172.000 spettatori (2%) e La casa del cuore 186.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Via Poma – Un Caso Irrisolto interessa 145.000 spettatori (1.5%), mentre Ombre e Misteri raduna 120.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 103.000 spettatori (1.2%) nel secondo episodio.

A seguire Little Big Italy è scelto da 187.000 spettatori (1.9%). Su RaiSport, per le Olimpiadi di Parigi 2024, lo Skateboard è visto da 771.000 spettatori (6.4%), il Golf femminile 410.000 (3.6%), lo Skateboard 521.000 (4.9%), la Canoa 645.000 (6.2%), i Tuffi femminile 742.000 (8%), il Sollevamento Pesi 691.000 (8.1%), i Tuffi femminile 798.000 (9.5%), il Golf femminile 432.000 (5.1%), lo Skateboard 649.000 (7.6%).

italia francia olimpiadi volley 7

Seconda Serata

Malissimo Rai1, ottima Italia1.

Su Rai1, dopo un breve TG1 (573.000 – 6.6%), I 10 + 2 Comandamenti è scelto da 268.000 spettatori con il 4.1%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 654.000 spettatori (7.6%) e Belli di papà conquista 314.000 spettatori (7.1%). Su Rai2 Notti Olimpiche raccoglie 1.172.000 spettatori pari al 14.6%. A seguire Il Meglio Di… Parigi 2024 arriva a 281.000 spettatori pari all’8.8% nella parte rilevata fino alle 1:59.

mollo tutto e apro un chiringuito 2

Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale segna 415.000 spettatori con l’8.5% nel primo episodio e 287.000 spettatori con il 9.3% nel secondo episodio. Su Rai3 TG3 Linea Notte interessa 163.000 spettatori (1.8%), mentre Via Poma – Un Mistero Italiano raduna 172.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Whiskey Cavalier è la scelta di 145.000 spettatori (3.9%). Su La7 Scopriamo la Storia è visto da 211.000 spettatori (2.8%). Su Tv8 Quattro Matrimoni sigla 121.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cambio Moglie intrattiene 120.000 spettatori pari al 3.9%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.316.000 (19.2%) – h.13:30 2.371.000 (15.6%) – h.20

TG2 2.517.000 (21.9%) – h.13 1.159.000 (8.7%) – h.19:44

TG3 1.200.000 (11.3%) – h.14:25 1.167.000 (10%) – h.19

TG5 2.146.000 (18.5%) – h.13 2.137.000 (13.8%) – h.20

STUDIO APERTO 1.072.000 (10.5%) – h.12:25 319.000 (3.2%) – h.18:25

TG4 268.000 (3.5%) – h.11:55 420.000 (3.6%) – h.18:55

TGLA7 442.000 (3.7%) – h.13:30 640.000 (4.1%) – h.20

roberto vannacci roberta parigiani roberto vannacci roberta parigiani 4