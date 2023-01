PIPPITEL! A PARTE IL BOOM DI AMADEUS CON LA LOTTERIA ITALIA, IL DOCUMENTARIO DI RAI3 SU BENIGNI-NUTI-TROISI-VERDONE, "I MAGNIFICI QUATTRO DELLA RISATA", RACCONTATO DA EMANUELA FANELLI IN ODORE DI SANREMO, SI È FERMATO AL 3.4% DI SHARE, SFIORATO DALLE REPLICHE DI CROZZA SUL NOVE (CHE BATTE LA7, TV8 E INSIDIA ANCHE ITALIA1, RETE4 E IL FILM CON PAOLA CORTELLESI SU RAI2)

emanuela fanelli i magnifici 4 della risata

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 6 gennaio 2023 vedono su Rai1 il boom di Amadeus con I Soliti Ignoti - Lotteria Italia, che ha conquistato una media di 4.813.000 spettatori pari al 28.7%. Su Canale 5 Il giorno più bello del mondo si è fermato invece a 1.686.000 spettatori con il 10.4%. Non esaltante il risultato su Rai2 del film La Befana vien di notte con Paola Cortellesi che ha divertito 756.000 spettatori con il 4.3%.

emanuela fanelli i magnifici 4 della risata

Poco eclatante anche il riscontro di Italia 1 con il film Batman v Superman: Dawn of Justice, che ha raccolto 674.000 spettatori (4.1%), e soprattutto di Rai3 con il documentario I Magnifici 4 della Risata. Dedicato a Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi, Carlo Verdone, con la voce narrante di Emanuela Fanelli (in odore di Festival di Sanremo), e prodotto da 3D Produzioni e Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Documentari, ha inaspettatamente racimolato solo 599.000 spettatori con il 3.4%.

Su Rete4 il film Shall We Dance? ha totalizzato 670.000 individui all'ascolto con il 4%, mentre su La7 i documentari di The Royals sulla Regina Elisabetta e Lady Diana hanno informato 335.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8, invece, il film Super 8, prodotto da Steven Spielberg, ha emozionato 245.000 spettatori con l’1.4%.

Il dato più interessante ce lo offre tuttavia I Migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza e Andrea Zalone sul Nove. Malgrado si trattasse di una miscellanea di filmati di repertorio, la satira del comico genovese (unica sopravvissuta sulla Tv italiana) ha segnato la bellezza di 523.000 spettatori con il 3%, battendo La7, Tv8 e sfiorando Rai2, Rai3, Italia1 e Rete4. Un autentico fenomeno.

maurizio crozza imita silvio berlusconi 2 amadeus lotteria italia emanuela fanelli 2