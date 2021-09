PIPPITEL! LA PRIMA SERATA MOSCETTA DELLE GENERALISTE SI CONCLUDE CON UNO STANCO TESTA A TESTA: SU RAI1 “LINEA VERDE RADICI – STORIE DALLA TERRA” HA CONQUISTATO L’11.3% DI SHARE. SU CANALE5 IL DEBUTTO DI “GLORIA” ALL’11% - BUON RISULTATO PER “CHICAGO FIRE” SU ITALIA1 ALL’8.6%. "TECHETECHETÈ" (19.7%), PAPERE (13.3%), GENTILI (5.8%), PARENZO – DE GREGORIO (5.5%) – NEL POMERIGGIO LE TURCATE DI CANALE 5 SUPERANO “LA VITA IN DIRETTA ESTATE”

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

linea verde radici – storie dalla terra 2

Nella serata di ieri, mercoledì 1 settembre 2021, su Rai1 Linea Verde Radici – Storie dalla Terra ha conquistato 2.006.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Canale5 il debutto di Gloria ha incollato davanti al video 1.841.000 spettatori con uno share dell’11%. Su Rai2 L’altra madre di mia figlia ha interessato 1.157.000 spettatori (6.3%). Su Italia1 Chicago Fire ha raccolto 1.595.000 spettatori pari all’8.6%. Su Rai3 Il gioco delle coppie è visto da 549.000 spettatori (3%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 1.044.000 spettatori (7.1%).

Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 811.000 spettatori con il 4.1% e dalle 21:58 Il divo 291.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 X Factor – 10 Anni di Audizioni segna 353.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Notte prima degli esami è seguito da 417.000 spettatori (2.5%). Su Rai4 Nemesi è visto da 436.000 spettatori (2.4%). Su Iris Fratello dove sei? arriva a 351.000 spettatori (2%). Su RealTime l’esordio di D’Amore e d’Accordo è scelto da 418.000 spettatori (2.1%).

gloria

Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè realizza un ascolto di 3.963.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 2.672.000 spettatori pari al 13.3%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 874.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.039.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole è visto da 1.417.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 984.000 individui all’ascolto (5.2%) nella prima parte e 1.172.000 (5.8%) nella seconda parte.

chicago fire 4

Su La7 In Onda ha interessato 1.092.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 la prima puntata della nuova stagione di Guess My Age – Indovina l’Età con Max Giusti è vista da 348.000 spettatori pari all’1.8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco in replica ha raccolto 374.000 spettatori (1.9%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti arriva a 304.000 spettatori (1.6%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.252.000 spettatori pari al 21.5%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.598.000 spettatori con il 25.9%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.142.000 spettatori (11.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.978.000 spettatori (14.9%). Su Rai2 Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 320.000 spettatori (2.6%) e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 745.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 426.000 spettatori (2.7%).

linea verde radici – storie dalla terra

Su Rai3 Tg Regione informa 2.223.000 spettatori pari al 14.9%, mentre Blob segna 769.000 spettatori pari al 4.4% nella prima parte e 1.089.000 spettatori pari al 5.7% nella seconda parte di breve durata (9 minuti). Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 841.000 spettatori (4.9%). Su La7 The Good Wife ha totalizzato 128.000 spettatori (1.3%) nel primo episodio e 147.000 spettatori (1.1%) nel secondo episodio. Su Tv8 la novità Piatto Ricco con Alessandro Borghese ha conquistato 269.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cucine da Incubo sigla 137.000 spettatori pari allo 0.9%.

Daytime Notte/Mattina

gloria 6

Su Rai1 Unomattina Estate dà il buongiorno a 753.000 spettatori pari al 16.3% (all’interno il Tg1 delle 8 a 1.052.000 e il 20.2%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Dedicato è seguito da 687.000 spettatori pari al 14.9%. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 466.000 spettatori con il 16.2% e Tg5 Mattina 1.023.000 spettatori con il 19.6%, mentre Morning News ha raccolto 691.000 spettatori con il 13.6% nella prima parte e 517.000 spettatori con l’11.3% nella seconda parte (Saluti di un minuto a 463.000 e il 10.3%).

linea verde radici storie della terra

Su Rai2 le gare delle Paralimpiadi di Tokyo Live 2020 dalle 2 alle 8:30 sono viste da 102.000 spettatori (5%), mentre dalle 8:46 alle 10:12 da 278.000 spettatori (5.7%); nel dettaglio, il ciclismo dalle 4:57 alle 8:13 registra un netto di 216.000 spettatori (6.2%) e dalle 8:49 alle 10:11 è seguito da 276.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 Bones ottiene un ascolto di 158.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Agorà Estate convince 314.000 spettatori pari al 6.3% (presentazione a 314.000 e il 6%, Extra a 240.000 e il 5.2%). A seguire Elisir d’Estate segna 211.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Distretto di Polizia 8 ha raccolto 118.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 151.000 spettatori (3.2%) e Coffee Break Estate di 105.000 spettatori (2.3%).

Daytime Mezzogiorno

techetechete' 2

Su Rai1 le repliche di Don Matteo 11 raccolgono 920.000 spettatori (14.3%) nel primo episodio e 1.533.000 spettatori (13.9%) nel secondo episodio. Su Canale5 Forum in replica totalizza 1.025.000 spettatori con il 14.3%. Su Rai2 La nave dei sogni – Uruguay è visto da 406.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 Bones è seguito da 259.000 spettatori (4%).

A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 921.000 spettatori (7%). Su Rai3 Doc Martin è seguito da 352.000 spettatori (6.4%), il Tg3 delle 12 informa 773.000 spettatori (9.9%), Quante Storie conquista 552.000 spettatori (5.5%), Geo è visto da 498.000 spettatori (4.3%) e Passato e Presente arriva a 462.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Un Detective in Corsia conquista 102.000 spettatori (1.9%) e, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 138.000 spettatori (1.3%).

gloria 5

A seguire La Signora in Giallo è la scelta di 437.000 spettatori (3.3%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 226.000 spettatori con il 4.2% nella prima parte e 328.000 spettatori con il 3.2% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 100.000 spettatori (1.4%) e 4 Hotel 188.000 spettatori (1.5%). Su RaiSport le gare delle Paralimpiadi di Tokyo Live 2020 sono seguite da 309.000 spettatori (3.5%) con l’atletica leggera dalle 12:16 alle 12:30 e da 325.000 spettatori (3.2%) con il nuoto dalle 12:30 alle 12:47.

paperissima

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha fatto compagnia a 1.238.000 spettatori (10.1%) e la replica de Il Paradiso delle Signore ha raccolto 915.000 spettatori (9%). A seguire Estate in Diretta intrattiene 995.000 spettatori con l’11.2% nella prima parte e, dopo gli appuntamenti con il tg, 1.316.000 spettatori con il 15.3% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful conquista 2.417.000 spettatori (18.2%), Una Vita 2.281.000 spettatori (18.7%), Brave and Beautiful 1.940.000 spettatori (18.4%) e Love Is In The Air 1.704.000 spettatori (19.1%).

linea verde radici – storie dalla terra 3

A seguire Love On Ice ha fatto compagnia a 938.000 spettatori (11%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 conquista 411.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 450.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio, mentre la sintesi della giornata di gare alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 raccoglie 339.000 spettatori (3.7%). Alle 17 la partita Italia-Russia valevole per gli Europei di pallavolo femminile incolla 798.000 spettatori (9.5%). Su Italia1 I Simpson ha incollato 597.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio e 705.000 spettatori (5.6%) nel secondo episodio, mentre I Griffin 597.000 spettatori (5%).

chicago fire

A seguire American Dad! ha conquistato 520.000 spettatori (4.8%), Big Bang Theory 375.000 spettatori (3.8%) e Mom 292.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.487.000 spettatori (19.3%); Il Commissario Rex 9 è seguito da 657.000 spettatori (6.3%) e Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me da 371.000 spettatori (4.3%); Geo Magazine arriva a 594.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 682.000 spettatori con il 5.8%, mentre Hamburg Distretto 21 sigla 370.000 spettatori con il 4.1%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 192.000 spettatori (1.9%) e La7 Doc da 83.000 spettatori (1%). Su Tv8 Lettera d’amore letale arriva a 299.000 spettatori (2.6%) e La tata dei desideri a 255.000 spettatori (3%), mentre la partenza del nuovo Vite da Copertina con Elisabetta Canalis segna 115.000 spettatori e l’1.4%.

gloria 1

Seconda Serata

Su Rai1 Il Mondo si Ritrova – Speciale Expo 2020 è seguito da 567.000 spettatori con uno share del 6.4%. Su Canale5 Station 19 ha totalizzato una media di 651.000 spettatori pari al 7.7%. Su Rai2 Vitalia – Alle Origini della Festa segna 240.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Prodigal Son è visto da 595.000 spettatori (4.9%) nel primo episodio e 342.000 spettatori (5%) nel secondo episodio. Su Rai3 Ieri e Oggi interessa 506.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Brivido nella notte è stato scelto da 163.000 spettatori (4.3%). Su La7 TgLa7 informa 95.000 spettatori (1.3%).

Telegiornali

veronica gentili 1

TG1

Ore 13.30 3.110.000 (23%)

Ore 20.00 4.576.000 (26.3%)

TG2

Ore 13.00 1.745.000 (13.9%)

Ore 20.30 1.558.000 (8.1%)

TG3

Ore 14.25 1.682.000 (13.8%)

Ore 19.00 1.645.000 (13.5%)

TG5

Ore 13.00 2.459.000 (19.4%)

Ore 20.00 3.183.000 (18%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.480.000 (14.6%)

Ore 18.30 617.000 (6.4%)

TG4

Ore 12.00 257.000 (3.3%)

Ore 18.55 518.000 (4.1%)

TGLA7

chicago fire 3

david parenzo concita de gregorio veronica gentili

Ore 13.30 419.000 (3.1%)

Ore 20.00 909.000 (5.2%)