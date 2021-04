PIPPITEL! - SU RAI 1 “UN PASSO DAL CIELO 6 – I GUARDIANI” CALA, MA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.8% – INCHIODA AL 17.1% L’“ISOLA DEI FAMOSI” IN DIFFERITA - ENNESIMO TONFO DI “ANNI 20” ALL’1.6% CHE FA SCIVOLARE RAI 2 ANCHE DOPO CANALE 20 DI MEDIASET - SU RETE 4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 5.7%. SU LA7 FORMIGLI AL 4.8% – AMADEUS (19.4%), “STRISCIA” (15.9%) - PALOMBA (4.2%), GRUBER (7.7%) – LA RADIO DE “I LUNATICI” APPRODA IN TV E ACCENDE LA NOTTE DI RAI 2

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, giovedì 15 aprile 2021, su Rai1 la fiction Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani ha appassionato 4.913.000 spettatori pari al 20.8%. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.11 - L’Isola dei Famosi 15 in differita ha raccolto davanti al video 2.942.000 spettatori pari al 17.1% di share (presentazione di 2 minuti: 3.726.000 – 13.7%). Su Rai2 Anni 20 ha interessato 414.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Italia 1 La Fredda Luce del Giorno ha intrattenuto 1.416.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il professore cambia scuola ha raccolto davanti al video 1.301.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.071.000 spettatori con il 5.7% di share (presentazione di 12 minuti: 1.136.000 – 4.2%).

Su La7 Piazzapulita ha registrato 881.000 spettatori con uno share del 4.8%. Su Tv8 Diretta Gol – Europa League segna 1.448.000 spettatori con il 5.5% (pre e post partita nel complesso: 545.000 – 2.5%). Sul Nove E’ Già Ieri ha raccolto 441.000 spettatori con l’1.8%. Sul 20 300-L’Albero di un Impero 453.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 Criminal Minds registra 488.000 spettatori con l’1.9%. Sui canali Sky Sport l’incontro di Europa League Roma-Ajax ha ottenuto 798.000 spettatori complessivi pari al 3%. Su Rai Movie Captain Phillips raccoglie 463.000 spettatori con l’1.9%. Su Sky Uno la finale di Family Food Fight 2 109.000 spettatori e lo 0.4%.

Ascolti TV Access Prime Time

Senza Guess My Age, Deal With It tocca il 2.4%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.199.000 spettatori con il 19.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.282.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 811.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.384.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.468.000 spettatori con il 5.8%. Un Posto al Sole raccoglie 1.799.000 spettatori con il 6.7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.097.000 individui all’ascolto (4.2%), nella prima parte, e 1.122.000 spettatori (4.1%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.047.000 spettatori (7.7%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 640.000 spettatori con il 2.4%. Su Real Time in prima visione Cortesie per gli Ospiti raccoglie 371.000 spettatori pari all’1.4%.

Preserale

Bonolis in salita.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.032.000 spettatori (18.8%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.684.000 spettatori (23.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.592.000 spettatori (16.7%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.831.000 spettatori (19.7%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 543.000 spettatori (2.9%), NCIS segna 1.047.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 655.000 spettatori con il 3.6%. CSI Miami ha ottenuto 727.000 spettatori (3.2%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.209.000 spettatori con il 15.2%. Blob segna 1.272.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 847.000 individui all’ascolto (3.7%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 169.000 spettatori (share dello 0.9%). Sul Nove la replica di Deal With It segna 135.000 spettatori con lo 0.6%. Su Tv8 Cuochi di Italia Under 30 raccoglie 311.000 spettatori con l’1.4%.

Daytime Mattina

Bene Coffee Break.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 540.000 telespettatori con l’11.6% mentre Uno Mattina raccoglie 1.031.000 spettatori con il 17.5%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 864.000 spettatori (15.5%). Su Canale5 Prima Pagina segna 617.000 spettatori con il 16.9%. Mattino Cinque ha intrattenuto 988.000 spettatori (16.9%), nella prima parte, 982.000 spettatori nella seconda parte (17.9%) e 897.000 spettatori (15.6%) nei Saluti di 5 minuti.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 252.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia 1 – dalle 10.18 alle 12.07 - Chicago PD ottiene un ascolto di 270.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Buongiorno Italia segna 809.000 spettatori pari al 17%. Agorà convince 502.000 spettatori pari all’8.4% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 324.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 149.000 spettatori (2.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 129.000 spettatori con il 2.9% nelle News e 199.000 spettatori con il 3.3% nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 295.000 spettatori pari al 5.3%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 50.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Mezzogiorno

Magalli torna a superare il 9% nella seconda parte.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 942.000 spettatori con il 14%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.843.000 spettatori con il 15.3% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.577.000 telespettatori con il 17.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 487.000 spettatori con il 6.8%, nella prima parte, e 1.023.000 spettatori con il 9.2%, nella seconda parte. Su Italia 1 Cotto e Mangiato Menù raccoglie 321.000 spettatori con il 3.2%.

Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 943.000 spettatori con il 6.6%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.052.000 spettatori con il 6.6% (Extra di 8 minuti: 834.000 – 5.3%). Su Rai3 Elisir ha interessato 513.000 spettatori con il 7.4%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.128.000 spettatori (12%). Quante Storie ha raccolto 936.000 spettatori (6.8%). Passato e Presente segna 841.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 205.000 spettatori con l’1.7%. La Signora in Giallo ha ottenuto 691.000 (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 436.000 spettatori con share del 6.4% nella prima parte, e 529.000 spettatori con il 4.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 55.000 spettatori con lo 0.5%.

Daytime Pomeriggio

Lo Sportello di Forum tocca il 7.6%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.814.000 spettatori pari al 12.8% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.173.000 spettatori con il 18.7%. Il TG1 ha informato 1.640.000 spettatori con il 14.8%. TG1 Economia ha raccolto 1.741.000 spettatori con il 15.8%. La Vita Diretta ha raccolto 2.100.000 spettatori con il 16.7% (presentazione: 1.903.000 – 17%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.578.000 spettatori con il 16.3%. Una Vita ha convinto 2.554.000 spettatori con il 16.5% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.933.000 spettatori con il 22.2% (finale: 2.341.000 – 19.8%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.214.000 spettatori (19.3%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 2.152.000 spettatori con il 19.2%.

Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.911.000 spettatori pari al 17.2% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.783.000 spettatori con il 15.4%, nella prima parte, a 2.094.000 spettatori nella seconda parte con il 16% (Social: 1.993.000 spettatori – 13.9%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 623.000 spettatori con il 4.2%. Detto Fatto ha ottenuto 513.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 958.000 spettatori (6.1%), nel primo episodio, 968.000 spettatori (6.4%), nel secondo episodio e 733.000 spettatori (5.3%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 543.000 spettatori (4.4%). Friends ha appassionato 322.000 spettatori con il 2.7%.

Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 322.000 spettatori con il 2.5%. Il Punto Z ha ottenuto 313.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.144.000 spettatori con il 19.7%. Question Time ha coinvolto 435.000 spettatori pari al 3.4%. Aspettando… Geo ha registrato 747.000 spettatori con il 6.7%. Geo ha raccolto 1.387.000 spettatori e il 10.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.116.000 spettatori con il 7.6%. Più tardi il film Ucciderò Willie Kid segna 473.000 spettatori e il 3.8%. Su La7 Tagadà ha interessato 423.000 spettatori (share del 3.3%). Tagadoc ottiene 164.000 spettatori con l’1.3%. Su TV8 Per Te, Con Amore segna 203.000 spettatori con l’1.8%. A seguire Vite da Copertina ha raccolto 123.000 spettatori con l’1%. Su Tv2000 Rosario in diretta da Lourdes ottiene 641.000 spettatori e il 4.9%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.004.000 spettatori con il 10.4% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 665.000 spettatori pari ad uno share del 15.8%. Su Rai2 9-1-1 segna 211.000 spettatori con l’1.4%. Il Lato Positivo raccoglie 126.000 spettatori e l’1.3%. Su Rai 3 Illuminate Renata Tebaldi segna 480.000 spettatori con il 2.9%. Il Tg3 Linea Notte segna 335.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 Split è visto da 373.000 spettatori (3.5%). Su Rete 4 Senilità è stato scelto da 133.000 spettatori con il 2.7% di share. Su Tv8 Uefa Europa League Terzo Tempo raccoglie 299.000 spettatori pari al 2.8%. Sul Nove in terza serata Naked Attraction Italia ha ottenuto 83.000 spettatori pari all’1.6%.

2. A RAI 2 È L’ORA DEI LUNATICI. LA RADIO DELLA NOTTE ENTRA IN TV

Rosaria Cannavò per “la Notizia giornale”

Può essere, la radio in Tv, addirittura meglio di certa Tv? La risposta è sì. Almeno guardando le prime puntate dei Lunatici, format notturno già cult di Rai Radio2 che da qualche notte viene trasmesso, in parte, anche sul secondo canale del servizio pubblico. Sempre, rigorosamente, in diretta.

I due conduttori, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, rappresentano ormai un punto di riferimento sicuro per la gente della notte, che dall’autunno del 2018 ha imparato ad ascoltarli in radio, e che ora può anche guardarli in televisione.

L’esperimento video, che già si candida ad essere uno dei più interessanti della stagione, riesce perché i due non si sono snaturati. Continuano a fare la radio. Solo che parlano adesso anche a chi, insonne per scelta o costrizione, è lì davanti al televisore. Con una buona dose di ritmo e di pacatezza, sempre perfettamente bilanciati, Una novità per il pubblico della notte, che ha dimostrato in radio di apprezzare l’atmosfera familiare regalata dai due conduttori.

TANTE SORPRESE

I Lunatici cercano di far parlare il Paese reale, chiamato in causa sui temi più disparati ma sempre pronto a rispondere e riflettere, nonostante l’orario. Se in radio trasmettono in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle sei, su Rai 2 Arduini e Di Ciancio entrano in corsa, più o meno dalla mezzanotte e cinquanta, e ci restano per un’oretta abbondante.

E il tempo scorre velocemente, anche troppo, con l’idea di cambiare canale che non ti sfiora minimamente, perché tra una gag, una notizia bizzarra ed una telefonata in arrivo allo 063131, l’unica cosa che ti viene da dire è: ‘Bello! E adesso cosa succederà?’’. E la risposta sembra non essere mai scontata, anzi. La sorpresa e la possibile nascita di un tormentone sembrano esser sempre dietro l’angolo, pronte ad esser tirate fuori dal cappello a cilindro dei due instancabili conduttori.

ESPERIMENTO RIUSCITO

L’idea della Rai è meritevole di applausi per diversi motivi. Arduini e Di Ciancio con il loro modo di fare, in grado di far sentire a casa praticamente chiunque, già in radio hanno una funzione sociale importantissima, che il servizio pubblico non può non assolvere. Funzione che viene amplificata dalla cassa di risonanza della televisione e che li farà diventare, c’è da scommetterci, anche in video un appuntamento immancabile nelle notti italiane. Neanche il coprifuoco degli ultimi tempi sembra infatti aver spento le notti lunatiche, che procedono sempre spedite fino all’alba.

L’innovazione c’è e il ritmo pure. Vengono lanciati, poi, su Rai 2 due professionisti ancora relativamente giovani, nati in una radio universitaria della Capitale, che hanno fatto quella che in gergo si chiama ‘gavetta’ e per i quali questa opportunità non è piovuta dal cielo. Si parla infatti di due che si sono andati a prendere il loro pubblico, rendendolo protagonista, notte dopo notte. Che si sono costruiti partendo dal nulla.

Che non fanno gli influencer (e non aspirano a diventarlo) ma che passano regolarmente sei ore al giorno della loro vita in diretta radio. Anche la notte di Natale o di Capodanno. Forse è anche perquesto che piacciono al pubblico, che sembra ormai considerarli due amici. Sono veri, semplici e capaci di ascoltare. Lontani quanto più possibile dal patinato mondo dello spettacolo. Reali. Come il popolo cui danno voce.

