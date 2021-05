7 mag 2021 11:37

PIPPITEL! - SU RAI 1 “UN PASSO DAL CIELO 6 – I GUARDIANI” SALE AL 21.8% E RADDOPPIA IL MEGLIO DI “FELICISSIMA SERA” DI PIO E AMEDEO CHE INCHIODA ALL’11% - SU RAI 2 ENNESIMO FLOP PER “ANNI 20” ALL’1.7% - SU RAI 3 BENE “AMORE CRIMINALE” AL 6.3% - “DRITTO E ROVESCIO” (5.3%), FORMIGLI (5.2%) - AMADEUS (19.7%), “STRISCIA” (15.1%) - PALOMBA (4.6%), GRUBER (8.1%) – IN SECONDA SERATA LO STROMBAZZATO “VENUS CLUB” DI LORELLA BOCCIA NON VA OLTRE IL 5.8% - DAL 9 GIUGNO "ANNI 20" PASSA IN SECONDA SERATA E TRASLOCA AL MERCOLEDI'...