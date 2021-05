PIPPITEL! - SU RAI 1 “UN PASSO DAL CIELO 6 – I GUARDIANI” SALE ANCORA E RAGGIUNGE IL 23.2%. DISASTRO CANALE 5 CHE MANDA IN ONDA “FIRST MAN – IL PRIMO UOMO” CHE FA SOLO IL 7.5% - SU RAI 2 FLOP REITERATO PER “ANNI 20” ALL’1.9% - SU RAI 3 BENE “AMORE CRIMINALE” AL 6.8% - RIMONTA “DRITTO E ROVESCIO” CON CORONA- BERLINGUER (7.1%), FORMIGLI (4.8%) - AMADEUS (20.5%), “STRISCIA” (15.1%) - PALOMBA (4.5%), GRUBER (7.5%)

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

un passo del cielo 6 – i guardiani

Nella serata di ieri, giovedì 13 maggio 2021, su Rai1 Un Passo del Cielo 6 – I Guardiani ha conquistato 5.015.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale5 First Man – Il primo uomo ha incollato davanti al video 1.370.000 spettatori con uno share del 7.5%. Su Rai2 Anni 20 ha interessato 453.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Gli Album di Freedom ha raccolto 862.000 spettatori pari al 4.4% (anteprima a 792.000 e il 3.1%). Su Rai3 Amore Criminale è seguito da 1.605.000 spettatori con il 6.8% (presentazione a 859.000 e il 3.4%).

first man – il primo uomo

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.264.000 spettatori (7.1%). Su La7 Piazzapulita ha registrato 827.000 spettatori con il 4.8%. Su Tv8 Sotto assedio – White House Down segna 463.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Tutte contro lui è seguito da 567.000 spettatori con il 2.5%. Sul 20 R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà arriva a 431.000 spettatori (1.8%). Su Rai4 Wake Up – Il risveglio è visto da 622.000 spettatori (2.6%). Su Sky Uno il ritorno di Quattro Hotel raccoglie 269.000 spettatori (394.141 se consideriamo +1 e On Demand) e l’1.1%.

Access Prime Time

Bene Deal With It.

un passo dal cielo 6 – i guardiani 7

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è scelto da 5.084.000 spettatori pari al 20.5%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.788.000 spettatori con il 15.1%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.012.000 spettatori (4%). Su Italia1 C.S.I. conquista 1.005.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Nuovi Eroi è visto da 1.208.000 spettatori (5.3%) e Un Posto al Sole da 1.794.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.058.000 individui all’ascolto (4.5%) nella prima parte e 1.044.000 (4.2%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.839.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 442.000 spettatori pari all’1.8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 543.000 spettatori con il 2.2%.

gli album di freedom

Preserale

Blob al 5.4%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.663.000 spettatori pari al 18.9%, mentre L’Eredità è visto da 4.240.000 spettatori con il 24.1%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.139.000 spettatori (15.6%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.197.000 spettatori con il 18.5%. Su Rai2 S.W.A.T. ha raccolto 609.000 spettatori (3.8%) e N.C.I.S. Los Angeles 971.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Amici è seguito da 522.000 spettatori (3.3%) e C.S.I. è visto da 469.000 spettatori (2.3%).

un passo dal cielo 6 – i guardiani 3

Su Rai3 Tg Regione informa 2.758.000 spettatori pari al 14.6%, mentre Blob segna 1.144.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 813.000 spettatori (4%). Su La7 Lie to Me ha totalizzato 122.000 spettatori (0.7%). Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 225.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Little Big Italy sigla 220.000 spettatori pari all’1.2%.

Daytime Mattina

Pareggio tra Uno Mattina e la prima parte di Mattino Cinque.

Su Rai1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 600.000 spettatori (12.5%), mentre Unomattina è visto da 955.000 spettatori (17.2%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 966.000 spettatori (19%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 644.000 spettatori con il 16.9% e Tg5 Mattina 1.241.000 spettatori con il 20.8%; Mattino Cinque ha raccolto 948.000 spettatori pari al 17.2% nella prima parte e 974.000 spettatori pari al 19.1% nella seconda parte (Mattino Cinque – I Saluti a 734.000 e il 14.3%). Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 275.000 spettatori (5%), mentre Tg2 Italia convince 155.000 spettatori (3.1%).

first man – il primo uomo 8

Su Italia1 C.S.I. Miami ottiene un ascolto di 117.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Agorà convince 481.000 spettatori pari all’8.5%. A seguire Mi Manda Raitre segna 271.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 The Mysteries of Laura ha raccolto 83.000 spettatori con l’1.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 200.000 spettatori (3.6%) e Coffee Break di 175.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 Ogni Mattina raccoglie 25.000 spettatori (0.5%).

un passo dal cielo 6 – i guardiani 1

Daytime Mezzogiorno

La seconda parte di Storie Italiane cresce fino al 18.3%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 1.108.000 spettatori (18.3%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.810.000 spettatori con il 15.5%. Su Canale5 Forum arriva a 1.443.000 spettatori con il 17.1%. Su Rai2 Tg2 – Riunione della Corte Costituzionale interessa 171.000 spettatori (2.8%). A seguire I Fatti Vostri – dalle 11:58 alle 12:55 – segna 733.000 spettatori (6.9%). Su Italia 1 C.S.I. Miami è seguito da 223.000 spettatori (3.4%).

amore criminale

A seguire, dopo Studio Aperto, L’Isola dei Famosi arriva a 826.000 spettatori (6%) e Sport Mediaset a 957.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Elisir è seguito da 440.000 spettatori (7%); il Tg3 delle 12:00 informa 1.021.000 spettatori (11%); Quante Storie conquista 906.000 spettatori (6.7%); Passato e Presente arriva a 831.000 spettatori (5.4%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 178.000 spettatori con l’1.5%. A seguire La Signora in Giallo è scelto da 565.000 spettatori (3.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 298.000 spettatori con il 4.8% nella prima parte e 442.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte denominata Oggi. Su RaiSport Giro d’Italia – Prima Diretta – dalle 12:47 alle 13:59 – interessa 384.000 spettatori (2.6%).

Daytime Pomeriggio

un passo dal cielo 6 – i guardiani 5

La scelta di Massimiliano a Uomini e Donne al 23.2%.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.782.000 spettatori (13.1%); Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.064.000 spettatori (18.3%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta intrattiene 2.042.000 spettatori con il 17.7% (presentazione a 1.652.000 e il 14.8%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.631.000 spettatori (16.9%) e Una Vita 2.544.000 spettatori (17.4%); Uomini e Donne segna 2.993.000 spettatori pari al 23.2% (Uomini e Donne – Finale a 2.341.000 e il 20.6%); Amici interessa 2.050.000 spettatori (18.3%) e L’Isola dei Famosi 1.994.000 spettatori (18%).

dritto e rovescio

A seguire Daydreamer – Le Ali del Sogno ha fatto compagnia a 1.800.000 spettatori pari al 16.2%; Pomeriggio Cinque è visto da 1.640.000 spettatori (14.9%) nella prima parte parte e 1.746.000 spettatori (14.9%) nella seconda parte (Pomeriggio Cinque – Social a 1.585.000 e il 12.5%). Su Rai2 Giro d’Italia – dalle 14:03 alle 17:19 – ha conquistato 1.347.000 spettatori con il 10.7% (Giro in Diretta a 1.138.000 e l’8.7%, Giro all’Arrivo a 1.861.000 e il 16.8%). A seguire Il Processo alla Tappa interessa 909.000 spettatori (8.2%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 700.000 spettatori (4.6%) nel primo episodio, 681.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio e 538.000 spettatori (4%) nel terzo episodio.

un passo dal cielo 6 – i guardiani

A seguire Big Bang Theory ha conquistato 383.000 spettatori (3.2%) e Modern Family 304.000 spettatori (2.7%), mentre L’Isola dei Famosi arriva a 259.000 spettatori (2.2%) e Il Punto Z a 214.000 spettatori (1.8%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.981.000 spettatori (19.5%); Aspettando… Geo è seguito da 619.000 spettatori con il 5.6% e Geo da 1.119.000 spettatori con il 9.5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 929.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 Tagadà è visto da 292.000 spettatori (2.3%) e Tagadoc da 162.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Un amore da ricordare sigla 186.000 spettatori (1.7%). A seguire Vite da Copertina interessa 96.000 spettatori (0.9%). Su Tv2000 il Rosario in diretta da Lourdes – dalle 18:00 alle 18:29 – è seguito da 668.000 spettatori (5.7%).

Seconda Serata

Il Mythonauta parte dall’1.6%.

anni 20 1

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 888.000 spettatori con uno share dell’11.6%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 347.000 spettatori pari al 5.9%. Su Rai2 Il Mythonauta segna 254.000 spettatori (1.6%). Su Italia1 Venus Club è visto da 434.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Sopravvissute interessa 1.049.000 spettatori con il 6.8%. Su Rete4 Nella città l’inferno è stato scelto da 210.000 spettatori (5.1%). Su La7 TgLa7 informa 156.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 Antonino Chef Academy raccoglie 83.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Tra le nuvole arriva a 203.000 spettatori pari al 2.5%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.488.000 (22.3%)

Ore 20.00 5.125.000 (24%)

TG2

first man – il primo uomo 4

Ore 13.00 1.769.000 (12.2%)

Ore 20.30 1.677.000 (7%)

TG3

Ore 14.25 1.648.000 (11.5%)

Ore 19.00 2.113.000 (13.1%)

TG5

Ore 13.00 2.836.000 (19.3%)

Ore 20.00 4.060.000 (18.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.394.000 (11.7%)

Ore 18.30 627.000 (4.8%)

TG4

Ore 12.00 290.000 (3.1%)

Ore 18.55 633.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 591.000 (3.8%)

Ore 20.00 1.105.000 (5.1%)

first man – il primo uomo 2 first man – il primo uomo 3