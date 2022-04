PIPPITEL! - SU RAI1 LA FICTION “NOI” CHIUDE CON IL 17.5% E 3.6 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “LO SHOW DEI RECORD” ARRANCA AL 12.6% – “CHE TEMPO CHE FA” AL 10.5%, GILETTI AL 5.6% – “ZONA BIANCA” (3.7%) - AMADEUS (21.4%), “PAPERISSIMA” (12.6%), GENTILI (4%), DE GREGORIO – PARENZO (3.5%) – NEL POMERIGGIO MARA VENIER CON JOVANOTTI VOLA AL 21.5%...

Nella serata di ieri, domenica 10 aprile 2022, su Rai1 il finale di Noi ha conquistato 3.626.000 spettatori pari al 17.5% di share (primo episodio a 3.772.000 e il 16.6%, secondo episodio a 3.461.000 e il 18.9%). Su Canale5 l’ultima puntata de Lo Show dei Record ha raccolto davanti al video 2.544.000 spettatori con uno share del 12.6%. Su Rai2 The Rookie ha interessato 991.000 spettatori (4.2%) e Blue Bloods 1.020.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Barry Seal – Una storia americana è scelto da 989.000 spettatori (4.7%).

Su Rai3 Che Tempo Che Fa dalle 20:43 alle 22:18 ha incollato 2.448.000 spettatori (10.5%) e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo dalle 22:21 alle 23:46 1.559.000 spettatori (8.6%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 601.000 spettatori (3.7%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 938.000 spettatori pari al 5.6%. Su Tv8 il Gran Premio delle Americhe di Moto3 segna 491.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Seconda Repubblica – Il Meglio di Recital è seguito da 377.000 spettatori (1.8%). Sul 20 Il corvo arriva a 506.000 spettatori (2.3%). Su Rai4 Into the Forest sigla 277.000 spettatori (1.2%). Su Iris Cake è scelto da 365.000 spettatori (1.6%). Su RaiMovie La pantera rosa incolla 222.000 spettatori (1%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è seguito da 4.963.000 spettatori pari al 21.4%. Su Canale5 Paperissima Sprint registra 2.926.000 spettatori con il 12.6%. Su Rai2 Tg2 Post arriva a 916.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 1.227.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa interessa 1.312.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rete4 Controcorrente ha radunato 844.000 individui all’ascolto (3.7%) nella prima parte e 924.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Su La7 In Onda sigla 803.000 spettatori (3.5%). Su Tv8 il Gran Premio delle Americhe di MotoGP è visto da 1.160.000 spettatori pari al 5.4%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 344.000 spettatori (1.5%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 è visto da 2.657.000 spettatori con il 16.7%, mentre L’Eredità Weekend da 3.920.000 spettatori con il 21.7%. Su Canale5 Avanti il Primo! Weekend ha intrattenuto 2.104.000 spettatori (13.7%), mentre Avanti un Altro! Weekend 2.908.000 spettatori (16.4%). Su Rai2 90° Minuto ha raccolto 739.000 spettatori (4.5%). A seguire N.C.I.S. – Unità Anticrimine è seguito da 625.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 C.S.I. Miami raccoglie 551.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.171.000 spettatori pari all’11.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 780.000 spettatori (3.7%). Su La7 TgLa7 Speciale dalle 16:59 alle 19:51 ha incollato 444.000 spettatori (3%). Su Tv8 il Gran Premio delle Americhe di Moto2 segna 491.000 spettatori (3.3%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 257.000 spettatori (10.8%) nella presentazione, 599.000 spettatori (13.1%) nella prima parte e 1.597.000 spettatori (20.9%) nella seconda parte; in mezzo il Tg1 delle 8 a 1.268.000 spettatori e il 19.5%, Tg1 – Edizione Straordinaria a 1.406.000 e il 19.1%. A seguire A Sua Immagine dalle 9:38 alle 12:18 interessa 2.089.000 spettatori (21.7%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina ha informato 365.000 spettatori (11.7%) e Tg5 Mattina 1.179.000 spettatori (17.3%), mentre I Misteri del Santo Sepolcro è visto da 822.000 spettatori (10.7%). A seguire la Santa Messa delle Palme intrattiene 970.000 spettatori (11.7%).

Su Rai2 Sulla Via di Damasco è visto da 124.000 spettatori pari all’1.7% e O anche No da 90.000 spettatori pari all’1.2%, mentre Rai Parlamento Punto Europa segna 164.000 spettatori pari al 2.1% e Speciale Tg2 221.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 193.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 193.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà Weekend convince 308.000 spettatori pari al 4.3%.

A seguire Mi Manda Raitre interessa 368.000 spettatori pari al 4.7% e Le Parole per Dirlo 232.000 spettatori pari al 2.9%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 198.000 spettatori con il 2.5% nel primo episodio e 215.000 spettatori con il 2.7% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 183.000 spettatori (2.9%), mentre Uozzap conquista 209.000 spettatori (2.6%). Su SkySport il Gran Premio d’Australia di Formula 1 sigla 682.000 spettatori pari al 13.2%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa delle Palme raccoglie 2.064.000 spettatori con il 24.8%, mentre Linea Verde è la scelta di 3.257.000 spettatori con il 23.6% (presentazione a 2.708.000 e il 22.9%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 1.774.000 spettatori (16.5%) nella prima parte e 2.091.000 spettatori (16.3%) nella seconda parte. Su Rai2, dopo Tg Sport a 234.000 spettatori pari al 2.8%, Citofonare Rai 2 conquista 373.000 spettatori pari al 3.4% (presentazione a 185.000 e il 2.1%). Su Italia1 il terzo episodio di Una Mamma per Amica è scelto da 249.000 spettatori (2.5%).

A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL arriva a 938.000 spettatori e il 6.2% (Magazine di 7 minuti a 784.000 e il 5.1%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 693.000 spettatori (6.6%); Il Posto Giusto raccoglie 283.000 spettatori (1.9%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha totalizzato 186.000 spettatori con il 2.2% e, dopo il tg, Poirot: Testimone silenzioso 363.000 spettatori (2.5%). Su La7 L’Ingrediente Perfetto totalizza 99.000 spettatori (1.2%), La7 Doc – Un Nuovo Assetto del Mondo: 1918-1928 163.000 spettatori (1.5%) e A Te le Chiavi 157.000 spettatori (1.1%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 3.172.000 spettatori con il 21.5% nella prima parte dalle 14:13 alle 15:02 e 2.548.000 spettatori con il 18.5% nella seconda parte dalle 15:07 alle 16:49 (I Saluti di Mara di 17 minuti a 1.948.000 e il 14.9%). A seguire Da Noi… A Ruota Libera interessa 2.001.000 spettatori con il 14.3%. Su Canale5 Beautiful incolla 1.877.000 spettatori (12.4%), Scene da un Matrimonio 1.426.000 spettatori (9.9%) e Una Vita 1.274.000 spettatori (9.4%), mentre Verissimo conquista 1.632.000 spettatori (12.2%) nella prima parte dalle 16:27 alle 16:53 chiamata Pre Show, 2.128.000 spettatori (16.3%) nella seconda parte dalle 16:53 alle 17:48 e 2.151.000 spettatori (15%) nella terza parte dalle 17:53 alle 18:39 chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 Mompracem – L’Isola dei Documentari incolla 439.000 spettatori (3%). A seguire l’Amstel Gold Race di ciclismo interessa 458.000 spettatori (3.4%) e Squadra Speciale Stoccarda 256.000 spettatori (1.9%).

Su Italia1 E-Planet ha raccolto 571.000 spettatori con il 3.8%. A seguire la Formula E sigla 308.000 spettatori con il 2.2% (Pre gara a 409.000 e il 2.8%, Podio a 199.000 e l’1.5%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.122.000 spettatori (13.9%); Mezz’Ora in Più è seguito da 971.000 spettatori (6.8%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà da 875.000 spettatori (6.5%). A seguire Rebus arriva a 840.000 spettatori (6.3%), mentre Kilimangiaro incolla 685.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 966.000 spettatori (6.6%) nella seconda parte. Su Rete4 Flikken – Coppie in Giallo ha convinto 285.000 spettatori con il 2%, mentre Tg4 – Diario di Guerra interessa 300.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 Servant of the People intrattiene 218.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 la differita del Gran Premio d’Australia di Formula 1 è la scelta di 1.571.000 spettatori (11.4%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 – La Francia al Voto è seguito da 732.000 spettatori con uno share dell’8%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 691.000 spettatori (8.2%). Su Rai2 La Domenica Sportiva è scelta da 924.000 spettatori pari all’8.4% (presentazione a 1.109.000 e il 6.2%) e a seguire L’Altra DS della durata di circa mezz’ora sigla 279.000 spettatori pari al 5%. Su Italia1 Pressing è visto da 357.000 spettatori con il 5.7% (Highlights a 538.000 e il 4.5%). Su Rai3 Tg3 Speciale interessa 485.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Gli ultimi giorni nel deserto è stato scelto da 110.000 spettatori (2.8%). Su La7 TgLa7 Notte informa 293.000 spettatori (5.9%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.119.000 (26.7%)

Ore 20.00 4.626.000 (21.8%)

TG2

Ore 13.00 1.431.000 (9.7%)

Ore 20.30 1.320.000 (5.8%)

TG3

Ore 14.15 1.637.000 (11%)

Ore 19.00 1.562.000 (9.2%)

TG5

Ore 13.00 2.874.000 (19.3%)

Ore 20.00 3.670.000 (17.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.077.000 (8.5%)

Ore 18.30 435.000 (2.9%)

TG4

Ore 11.55 350.000 (3.3%)

Ore 18.55 582.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 577.000 (3.7%)

Ore 20.00 817.000 (3.8%)

