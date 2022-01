PIPPITEL! - SU RAI1 LA FICTION “LA SPOSA” FA IL BOTTO: CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL IL 28.7% DI SHARE CON 6.5 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “AVANTI UN ALTRO – PURE DI SERA” INCHIODA ALL’11.5% - “CHE TEMPO CHE FA” SU RAI3 AL 9.9%. SU RETE4 GENTILI RACIMOLA IL 3.4% - AMADEUS (22.3%), “PAPERISSIMA” (12.7%), CONTROCORRENTE (4.5%), “IN ONDA” (3.5%). NEL POMERIGGIO GLI "AMICI" DI MARIA DE FILIPPI (20.7%) SUPERANO MARA VENIER (18.3%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

la sposa

Nella serata di ieri, domenica 23 gennaio 2022, su Rai1 la fiction La Sposa ha conquistato 6.568.000 spettatori pari al 28.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.20 alle 23.45 – Avanti un Altro – Pure di Sera ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.615.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 The Rookie 4 ha raccolto 951.000 spettatori con il 3.7%. A seguire in prima visione assoluta CSI: Vegas ha interessato 813.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 il film L’Uomo d’Acciaio ha intrattenuto 1.307.000 spettatori con il 5.9% di share.

avanti un altro! pure di sera 4

Su Rai3 preceduto da una presentazione di 41 minuti (1.961.000 – 8%), dalle 20.46 alle 22.16 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.346.000 spettatori (9.1%) mentre dalle 22.19 alle 23.44 Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.580.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata è stato visto da 619.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Atlantide ha interessato 423.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 Il Cacciatore di Ex è stato seguito da 218.000 spettatori con l’1% di share. Sul Nove Ammutta Muddica segna 493.000 spettatori (2.1%). Su Rai4 Ossessione Omicida ha ottenuto 268.000 spettatori con l’1.1%.

la sposa

Su Iris L’Altra donna del Re ha convinto 278.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai Movie Un Sacchetto di Biglie segna 330.000 spettatori e l’1.3%. Su Rai Premium Un’Ora Sola vi Vorrei segna 106.000 spettatori con lo 0.4%. Su Top Crime Colombo segna 284.000 spettatori e l’1.1%. Su Real Time Drag Race ha interessato 280.000 spettatori con l’1.1%.

Ascolti TV Access Prime Time

fabio fazio

Grande distanza tra Soliti Ignoti (picco di 7,1 milioni) e Paperissima.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 5.732.000 spettatori con il 22.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.264.000 spettatori con il 12.7%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.270.000 spettatori (5%). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 1.136.000 spettatori (4.5%), nella prima parte, e 1.059.000 spettatori (4.1%), nella seconda parte. Su La7 In Onda segna 903.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 590.000 spettatori pari al 2.3% di share. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 327.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

Bonolis in preserale fa oltre un milione di spettatori in più rispetto alla prima serata.

la sposa 5 copia

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.577.000 spettatori (18.3%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 5.088.000 spettatori (22.9%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 3.062.000 spettatori (16%) mentre Avanti un Altro ha raccolto 3.933.000 spettatori (18%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 822.000 spettatori (4.2%). Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 691.000 spettatori con il 2.9%.

amadeus ph claudio porcarelli 5

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha raccolto 578.000 spettatori con il 2.8%. CSI Miami ha totalizzato 662.000 spettatori (2.8%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 892.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 l’informazione della TGR ha raccolto 3.213.000 spettatori con il 14.1%. Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 230.000 spettatori (share dell’1.1%). A seguire Uozzap! Collezione ha raccolto 194.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Mattina

Agorà Weekend deve accontentarsi del 5.5%.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 267.000 spettatori con il 13.8%, nella presentazione, 590.000 spettatori con il 17.6% nella prima parte, e 1.634.000 spettatori con il 23% nella seconda parte. TG1: Santa Messa Presieduta dal Papa segna 1.855.000 spettatori con il 20.9%..Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.073.000 spettatori con il 18.7%. Speciale TG5 ha informato 827.000 spettatori con il 10.3%. A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 951.000 telespettatori con il 10.6% di share.

la sposa 4

Su Rai2 O Anche No hanno tenuto compagnia a 132.000 spettatori (1.7%). Su Italia1 Hart of Dixie segna 193.000 spettatori con il 2.2% e 184.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 353.000 spettatori con il 5.5% di share. Mi Manda Rai3 ha raccolto 522.000 spettatori con il 6.3%. Le Parole per Dirlo ha ottenuto 412.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 172.000 spettatori (2%), nel primo episodio, e 216.000 spettatori (2.3%), nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 159.000 spettatori con il 2.8% di share.

avanti un altro! pure di sera 3

Daytime Mezzogiorno

Rai2 al 7.8% con lo Sci.

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 2.084.000 spettatori pari ad uno share del 19.5%. L’Angelus ha raccolto 2.681.000 spettatori (21.5%). Linea Verde ha intrattenuto 3.439.000 spettatori (21.9%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 913.000 spettatori (9.4%) e 1.316.000 spettatori (12.7%). Melaverde raccoglie 2.168.000 con il 15.9%. Su Rai2 Il Provinciale ha raccolto 397.000 spettatori con il 4%. A seguire la Coppa del Mondo di Sci Alpino ha convinto 1.020.000 spettatori con il 7.8%.

la sposa 5

Su Italia1 Hart of Dixie segna l’1.9% con 212.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 955.000 spettatori con il 5.4% (Magazine XXL: 739.000 – 4%). Su Rai3 il TG3 delle 12 ha raccolto 695.000 spettatori con il 5.4%. Radici registra 554.000 spettatori con uno share del 3.1%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali raggiunge 275.000 spettatori con il 2.8%. Poirot ha fatto compagnia a 318.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 113.000 spettatori con l’1.1% di share. L’Aria che Tira il Diario ha raccolto 97.000 spettatori con lo 0.7% di share.

amici 2

Amici sale a 3,5 milioni.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 3.367.000 spettatori pari ad uno share del 18.3%, nella prima parte, e 2.740.000 spettatori pari ad uno share del 17%, nella seconda parte ( I Saliti di Mara dalle 17 alle 17.12: 2.774.000 – 17.7%). Dopo il TG1 (.000 – %), Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.469.000 spettatori pari al 14.4%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.755.000 spettatori con il 15%. Amici di Maria De Filippi ha raccolto 3.511.000 spettatori (20.7%).

la sposa 3

A seguire Verissimo ha appassionato 2.821.000 spettatori con il 17.9% mentre – dalle 17.50 alle 18.43 – Verissimo Giri di Valzer ha raccolto 2.659.000 spettatori e il 15%. Su Rai2 Il Mio Amore Passato e Futuro ha convinto 524.000 spettatori pari al 3%. Mompracem – L’Isola dei Documentari ha raccolto 312.000 spettatori con il 2%. Su Italia1 Babe Maialino Coraggioso raccoglie 452 .000 spettatori (2.7%). Babe va in Città segna 453.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.604.000 spettatori con il 14.2%. Mezz’ora in Più ha ottenuto 1.371.000 spettatori con l’8.1% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 1.190.000 spettatori con il 7.5%.

avanti un altro! pure di sera 3

Rebus ha ottenuto 1.011.000 spettatori (6.4%). Kilimangiaro di Nuovo in Viaggio ha raccolto 1.291.000 spettatori con il 7.9% mentre Kilimangiaro ha ottenuto 1.693.000 spettatori pari al 9.4%. Su Rete 4 E’ una Sporca Faccenda Tenente Parker ha registrato 407.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 Non è L’Arena ha appassionato 258.000 spettatori (share dell’1.6%). Ghost Whisperer ha ottenuto 222.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai Sport – dalle 13.28 alle 14.23 – la Coppa del Mondo di Sci ha ottenuto 580.000 spettatori con il 3.2%.

la sposa 2

Seconda Serata

Manifest, titolo in questi giorni più visto su Netflix, torna su Canale 5 con il 7%.

Su Rai 1 Porta a Porta Speciale ha conquistato un ascolto di 1.327.000 spettatori pari ad uno share del 15.3%. Su Canale 5 la terza stagione di Manifest ha intrattenuto 605.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 931.000 spettatori con il 7.1% (presentazione: 949.000 – 4.4%). L’Altra DS raccoglie 236.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 Pressing segna un netto di 392.000 ascoltatori con il 6.6% di share (Pressing Highlights: 665.000 – 6%). Su Rai 3 TG3 Mondo è visto da 658.000 spettatori (6.4%). Su Rete 4 La Chiave di Sara è la scelta di 139.000 spettatori (3.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.726.000 (25.8%) Billy 4.365.000 – 23.9%

Ore 20.00 5.676.000 (23.5%)

paolo bonolis ad avanti un altro

TG2

Ore 13.00 1.956.000 (11.5%)

Ore 20.30 1.179.000 (4.7%)

TG3

Ore 14.25 1.851.000 (10.2%)

Ore 19.00 2.484.000 (11.8%)

TG5

Ore 13.00 3.266.000 (19.1%)

Ore 20.00 4.557.000 (18.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.153.000 (7.8%)

Ore 18.30 915.000 (4.9%)

TG4

Ore 12.00 341.000 (2.7%)

Ore 18.55 859.000 (4.1%)

TGLA7

Ore 13.30 455.000 (2.5%)

amadeus ph claudio porcarelli 4 amadeus ph claudio porcarelli 3

amici 2

Ore 20.00 1.064.000 (4.4%)